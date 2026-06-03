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"ఇండియన్ నేవీ"లో చేరాలనుకుంటున్నారా? - "అగ్నివీర్​" దరఖాస్తు తేదీలు వచ్చేశాయి!

అవివాహిత పురుష అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్ - అగ్నివీర్ అప్రెంటిస్‌ నోటిఫికేషన్​కు ప్రకటన విడుదల!

Indian Navy Agniveer Notification
Indian Navy Agniveer Notification (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 1:56 PM IST

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Indian Navy Agniveer Notification 2026 : భద్రతా దళాల్లో చేరేందుకు యువతకు సూపర్ ఛాన్స్. భారత నౌకాదళం అగ్నివీర్ అప్రెంటిస్‌ 01/2027, 02/2027 బ్యాచ్‌ల కోసం ప్రకటన విడుదల చేసింది. అవివాహిత పురుష అభ్యర్థుల నుంచి ఆన్​లైన్​ దరఖాస్తులను ఆహానించింది. మరి, ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, ఎంపిక విధానం, అప్లికేషన్​కు చివరి తేదీ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్​పోర్స్​ ఉద్యోగాల్లో చేరాలని యువత కలలు కంటుంటారు. అయితే, ఇండియన్ నేవీలో సాంకేతిక రంగంలో కేరీర్ ప్రారంభించాలనుకునే అభ్యర్థులకు ఇది మంచి అవకాశం. అగ్నివీర్ అప్రెంటిస్‌ ఖాళీల భర్తీ కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది ఇండియన్ నేవీ. 01/2027, 02/2027 బ్యాచ్‌లకు ఎంపికైన అభ్యర్థులు నాలుగేళ్ల పాటు అగ్నివీర్ విధానంలో శిక్షణ, సేవలు అందిస్తారు. ఎంప్లాయిమెంట్‌ న్యూస్‌ ప్రకారం తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు జూన్‌ 5 నుంచి 29 వరకు ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోవాలి.

ప్రకటన వివరాలు :

* అగ్నివీర్‌ (అప్రెంటిస్‌) 01/2027 బ్యాచ్‌

* అగ్నివీర్‌ (అప్రెంటిస్‌) 02/2027 బ్యాచ్‌

ట్రేడులు :

మెకానికల్, వెల్డర్, ఎలక్ట్రికల్‌, ఫిట్టర్, టర్నర్‌, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ కమ్యూనికేషన్‌, ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్‌ టెక్నాలజీ, మెషినిస్ట్‌, షీట్‌ మెటల్‌ వర్కర్‌, కార్పెంటర్‌ తదితర ట్రేడులు అందుబాటులో ఉంటాయి.

విద్యార్హతలు :

అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి పదో తరగతి(మెట్రిక్యులేషన్) పాస్ అవ్వడంతో పాటు ఎఐసీటీఈ గుర్తింపు పొందిన సంస్థ నుంచి సంబంధిత ట్రేడ్‌లో ITI సర్టిఫికేట్ పొంది ఉండాలి.

వయోపరిమితి :

అగ్నివీర్ అప్రెంటిస్‌ 01/2027 బ్యాచ్‌కు అప్లై చేసుకునే అభ్యర్థులు 01 డిసెంబర్ 2004 నుంచి 31 మే 2008 మధ్య జన్మించి ఉండాలి. అదే, 02/2027 బ్యాచ్‌కు 01 మే 2005 నుంచి 31 అక్టోబరు 2008 మధ్య జన్మించిన వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు.

స్టైపెండ్‌ వివరాలు :

అగ్నివీర్ అప్రెంటిస్‌ బ్యాచ్​లకు సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థులకు మొదటి సంవత్సరం నెలకు రూ.30,000; రెండో సంవత్సరం నెలకు రూ.33,000; థర్డ్ ఇయర్ నెలకు రూ.36,500; నాలుగో ఏడాది రూ.40,000 అందిస్తారు. అలాగే, నిబంధనల ప్రకారం సేవానిధి కార్పస్‌ ఫండ్‌, ఇతర బెనిఫిట్స్ కూడా లభిస్తాయి.

దరఖాస్తు విధానం : అర్హులైన అభ్యర్థులు ఈ నోటిఫికేషన్​కు ఆన్‌లైన్​ ద్వారా అధికారిక వెబ్​సైట్​లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

అప్లికేషన్ ఫీజు : రూ.60.

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సెలక్షన్ ప్రాసెస్ :

  • ఈ నోటిఫికేషన్​కు అప్లై చేసుకున్న అభ్యర్థులకు ముందుగా స్టేజ్‌-1 ఐఎన్‌సెట్‌, స్టేజ్‌-2 పీఎఫ్‌టీ, రాతపరీక్ష నిర్వహిస్తారు.
  • ఆ తర్వాత మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్‌ కండక్ట్ చేసి తుది మెరిట్‌ జాబితా ఆధారంగా అభ్యర్థులను సెలెక్ట్ చేస్తారు.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభం : జూన్ 5, 2026

దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : జూన్ 29, 2026

కరెక్షన్‌ విండో : జులై 6, 2026

స్టేజ్‌-1 (ఐఎన్‌సెట్‌ 2026) ఎగ్జామ్ : ఆగస్టు 2026

రిజల్ట్స్ : సెప్టెంబర్‌ 2026.

నోట్ : జూన్ 5న ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి నోటిఫికేషన్‌ వెలువడనుంది. అభ్యర్థులు ఇతర వివరాల కోసం అధికారిక నోటిఫికేషన్‌ చూడగలరు.

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