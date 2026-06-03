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"ఇండియన్ నేవీ"లో చేరాలనుకుంటున్నారా? - "అగ్నివీర్" దరఖాస్తు తేదీలు వచ్చేశాయి!
అవివాహిత పురుష అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్ - అగ్నివీర్ అప్రెంటిస్ నోటిఫికేషన్కు ప్రకటన విడుదల!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 1:56 PM IST
Indian Navy Agniveer Notification 2026 : భద్రతా దళాల్లో చేరేందుకు యువతకు సూపర్ ఛాన్స్. భారత నౌకాదళం అగ్నివీర్ అప్రెంటిస్ 01/2027, 02/2027 బ్యాచ్ల కోసం ప్రకటన విడుదల చేసింది. అవివాహిత పురుష అభ్యర్థుల నుంచి ఆన్లైన్ దరఖాస్తులను ఆహానించింది. మరి, ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, ఎంపిక విధానం, అప్లికేషన్కు చివరి తేదీ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్పోర్స్ ఉద్యోగాల్లో చేరాలని యువత కలలు కంటుంటారు. అయితే, ఇండియన్ నేవీలో సాంకేతిక రంగంలో కేరీర్ ప్రారంభించాలనుకునే అభ్యర్థులకు ఇది మంచి అవకాశం. అగ్నివీర్ అప్రెంటిస్ ఖాళీల భర్తీ కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది ఇండియన్ నేవీ. 01/2027, 02/2027 బ్యాచ్లకు ఎంపికైన అభ్యర్థులు నాలుగేళ్ల పాటు అగ్నివీర్ విధానంలో శిక్షణ, సేవలు అందిస్తారు. ఎంప్లాయిమెంట్ న్యూస్ ప్రకారం తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు జూన్ 5 నుంచి 29 వరకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి.
ప్రకటన వివరాలు :
* అగ్నివీర్ (అప్రెంటిస్) 01/2027 బ్యాచ్
* అగ్నివీర్ (అప్రెంటిస్) 02/2027 బ్యాచ్
ట్రేడులు :
మెకానికల్, వెల్డర్, ఎలక్ట్రికల్, ఫిట్టర్, టర్నర్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్, ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ టెక్నాలజీ, మెషినిస్ట్, షీట్ మెటల్ వర్కర్, కార్పెంటర్ తదితర ట్రేడులు అందుబాటులో ఉంటాయి.
విద్యార్హతలు :
అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి పదో తరగతి(మెట్రిక్యులేషన్) పాస్ అవ్వడంతో పాటు ఎఐసీటీఈ గుర్తింపు పొందిన సంస్థ నుంచి సంబంధిత ట్రేడ్లో ITI సర్టిఫికేట్ పొంది ఉండాలి.
వయోపరిమితి :
అగ్నివీర్ అప్రెంటిస్ 01/2027 బ్యాచ్కు అప్లై చేసుకునే అభ్యర్థులు 01 డిసెంబర్ 2004 నుంచి 31 మే 2008 మధ్య జన్మించి ఉండాలి. అదే, 02/2027 బ్యాచ్కు 01 మే 2005 నుంచి 31 అక్టోబరు 2008 మధ్య జన్మించిన వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
స్టైపెండ్ వివరాలు :
అగ్నివీర్ అప్రెంటిస్ బ్యాచ్లకు సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థులకు మొదటి సంవత్సరం నెలకు రూ.30,000; రెండో సంవత్సరం నెలకు రూ.33,000; థర్డ్ ఇయర్ నెలకు రూ.36,500; నాలుగో ఏడాది రూ.40,000 అందిస్తారు. అలాగే, నిబంధనల ప్రకారం సేవానిధి కార్పస్ ఫండ్, ఇతర బెనిఫిట్స్ కూడా లభిస్తాయి.
దరఖాస్తు విధానం : అర్హులైన అభ్యర్థులు ఈ నోటిఫికేషన్కు ఆన్లైన్ ద్వారా అధికారిక వెబ్సైట్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
అప్లికేషన్ ఫీజు : రూ.60.
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సెలక్షన్ ప్రాసెస్ :
- ఈ నోటిఫికేషన్కు అప్లై చేసుకున్న అభ్యర్థులకు ముందుగా స్టేజ్-1 ఐఎన్సెట్, స్టేజ్-2 పీఎఫ్టీ, రాతపరీక్ష నిర్వహిస్తారు.
- ఆ తర్వాత మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేసి తుది మెరిట్ జాబితా ఆధారంగా అభ్యర్థులను సెలెక్ట్ చేస్తారు.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభం : జూన్ 5, 2026
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : జూన్ 29, 2026
కరెక్షన్ విండో : జులై 6, 2026
స్టేజ్-1 (ఐఎన్సెట్ 2026) ఎగ్జామ్ : ఆగస్టు 2026
రిజల్ట్స్ : సెప్టెంబర్ 2026.
నోట్ : జూన్ 5న ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి నోటిఫికేషన్ వెలువడనుంది. అభ్యర్థులు ఇతర వివరాల కోసం అధికారిక నోటిఫికేషన్ చూడగలరు.
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