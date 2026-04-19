మొదటి నెల నుంచే రూ.30 వేల జీతం - ఇండియన్ నేవీలో ఉద్యోగాలు
భారత నౌకాదళంలో అగ్నివీర్ మ్యుజీషియన్ పోస్టులకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం - అర్హత, దరఖాస్తు విధానం, చివరి తేదీ తదితర వివరాలు మీ కోసం.
Published : April 19, 2026 at 10:33 AM IST
Navy Musician Notification 2026 : ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అయ్యే నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్. ఇండియన్ నేవీ అగ్నిపథ్ పథకంలో భాగంగా అగ్నివీర్ మ్యుజీషియన్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మరీ దీనికి సంబంధించిన అర్హత, ముఖ్యమైన తేదీలు, పరీక్షా విధానం, జీతభత్యాలు తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఇండియన్ నేవీ తాజా నోటిఫికేషన్ 2026(2) ఇంటేక్కు చెందింది. 10వ తరగతి విద్యార్హతతో వీటికి పోటీ పడొచ్చు. వాద్య పరికరాల్లో ప్రావీణ్యం ఉండాలి. మహిళలూ అర్హులే. పరీక్షలతో నియామకాలుంటాయి. ఆన్లైన్లో వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలి. ఎగ్జామ్లో ఎంపికైనవారికి శిక్షణ అనంతరం విధుల్లోకి తీసుకుంటారు. అభ్యర్థులకు ఐఎన్ఎస్, చిలకలో జులై నుంచి శిక్షణ ప్రారంభం కానుంది. ఇది పూర్తయిన తర్వాత నౌకాదళం బ్యాండులో సేవలందిస్తారు.
ఎంపిక : 10వ తరగతిలో పొందిన మార్కుల మెరిట్తో దరఖాస్తులను ఫిల్టర్ చేస్తారు. వాద్య పరికరాల్లో ప్రావీణ్యానికి సంబంధించి సర్టిఫికెట్లు పరిశీలిస్తారు. ఇందులో సంతృప్తి చెందితే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్టు(పీఎఫ్టీ), ఎగ్జామ్, మ్యూజిక్ ఎబిలిటీ టెస్టుల కోసం పిలుస్తారు. వీటిని జూన్ ప్రారంభంలో నిర్దేశిత నేవీ కేంద్రాల్లో నిర్వహించనున్నారు.
ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ : ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్లో 1.6 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని పురుషులు 6 నిమిషాల 30 సెకన్లలో పూర్తి చేయాలి. మహిళలు 8 నిమిషాల్లో చేరాలి. ఇక్కడ విజయవంతమైతే పురుషులు 20 స్క్వాట్స్, 15 పుష్-అప్స్, 15 నీ సిట్-అప్స్ చేయగలగాలి. మహిళలు 15 స్క్వాట్స్, 10 పుష్-అప్స్, 10 నీ సిట్-అప్స్ చేయాలి. ఇవన్నీ అధిగమిస్తే ఆఫ్లైన్లో పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.
పరీక్ష : ఎగ్జామ్లో 50 మల్టిపుల్ చాయిస్ ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ప్రశ్నాపత్రం హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ఉంటుంది. రెండు సెక్షన్లలో ప్రశ్నలు ఉంటాయి. వీటిని సైన్స్ అండ్ మ్యాథ్స్, జనరల్ అవేర్నెస్ విభాగాల్లో అడుగుతారు. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. పరీక్ష వ్యవధి 30 నిమిషాలు. ప్రశ్నలన్నీ 10వ తరగతి సిలబస్ నుంచే ఉంటాయి. నేవీ వెబ్సైట్లో సిలబస్, నమూనా ప్రశ్నాపత్రాలు ఉన్నాయి. సెక్షన్ల వారీ నేవీ నిర్దేశించిన కనీస మార్కులు పొందాలి.
మ్యూజిక్ ఎబిలిటీ టెస్ట్ : ఎగ్జామ్లో 50కి కనీసం 13 మార్కులు పొందిన వారికి మ్యూజిక్ ఎబిలిటీ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు. తుది నియామకాలు ఇందులోని ప్రతిభతోనే ఉంటాయి.
మెడికల్ టెస్ట్లు : మ్యూజిక్ పరీక్షలో విజయవంతమైనవారికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఏ సమస్యా లేనివారిని శిక్షణకు అవకాశమిస్తారు. అనంతరం అగ్నివీర్ మ్యూజీషియన్ ఉద్యోగానికి తీసుకుంటారు.
ప్రోత్సాహకాలు : మొదటి సంవత్సరం ప్రతి నెలా రూ.30,000 చెల్లిస్తారు. రెండో ఏడాది నెలకు రూ.33,000 వేతనం పొందుతారు. మూడో ఏట రూ.36,500 అందుతుంది. నాలుగో సంవత్సరం రూ.40,000 ప్రతి నెలా ఉంటుంది. నాలుగేళ్ల సేవలకు గానూ పనిచేసిన విభాగాన్ని అనుసరించి అగ్నివీర్ నేవీ స్కిల్ సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు. ప్రతి నెలా అందుకునే మొత్తంలో 30 శాతం కార్పస్ ఫండ్కి జమ చేస్తారు. నాలుగు సంవత్సరాల వ్యవధికి సేవానిధిలో రూ.5.02 లక్షలు అగ్నివీరుని నుంచి జమవుతాయి. అంతే మొత్తాన్ని ప్రభుత్వమూ జత చేస్తుంది. రెండూ కలిపి రూ.10.04 లక్షలవుతాయి. దీనికి వడ్డీని కలిపి, అగ్నివీర్ నేవీ మ్యుజీషియన్లకు అందిస్తారు.
శాశ్వత ఉద్యోగానికి : నాలుగు సంవత్సరాల వ్యవధి పూర్తి చేసిన వారిలో ఒక్కో బ్యాచ్ నుంచి గరిష్ఠంగా 25 శాతం మందిని నేవీలో సెయిలర్ హోదాతో పర్మినెంట్ ఉద్యోగానికి ఎంపిక చేస్తారు. ఇందుకోసం నాలుగేళ్లలో వారు చూపిన ప్రతిభ, సంస్థ అవసరాలు ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు. ఉద్యోగంలో అవకాశం రానివారికి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిమెంట్/ఆంత్రప్రెన్యూర్షిప్ నిమిత్తం బ్యాంకుల నుంచి లోన్లు మంజూరయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేస్తారు. వీరికి ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ సంస్థల్లో అవకాశాలు ఉంటాయి.
వివరాలు :
- అర్హత : 10 తరగతిలో 50 శాతం మార్కులతో పాటు, వాద్య పరికరాలపై ప్రావీణ్యం ఉండాలి. ఇందుకు సంబంధించి డిగ్రీ/డిప్లొమా/గ్రేడ్/కాంపిటీషన్ సర్టిఫికెట్ వీటిలో ఏదో ఒకటి ఉండాలి. గుర్తింపు పొందిన లేదా పేరున్న సంగీత సంస్థ నుంచి సర్టిఫికెట్ కావాలి.
- ఎత్తు : 157 సెంటీమీటర్లు తప్పనిసరి. అవివాహితులై ఉండాలి.
- వయసు : జులై 1, 2004 నుంచి డిసెంబర్ 31, 2008 మధ్య జన్మించాలి.
- ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ : 26-04-2026.
- వెబ్సైట్ : https://www.joinindiannavy.gov.in/en
"ఇండియన్ ఆర్మీ" పిలుస్తోంది! - పదో తరగతి పాసైతే చాలు!
నిరుద్యోగులకు శుభవార్త - 1055 పోస్టుల భర్తీకి "SECL" నోటిఫికేషన్