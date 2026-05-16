ప్యాకేజింగ్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 10:41 AM IST
IIP Admissions Notification 2026 : మెజార్టీ పీపుల్ అందుబాటులో ఉన్న సామగ్రిని ఉపయోగించి ఆకర్షణీయంగా ప్యాక్ చేస్తుంటారు. కొందరికి ప్రావీణ్యం లేకపోయినా ప్యాకింగ్ అంటే ఆసక్తి ఉంటుంది. వీరంతా ప్యాకేజింగ్ టెక్నాలజీ కోర్సుల్లో జాయిన్ కావొచ్చు. వస్తు ఉత్పత్తి సంస్థలన్నిటికీ ప్యాకేజింగ్ నిపుణుల సేవలెంతో కీలకం. అందువల్ల ఈ కోర్సు పూర్తిచేసిన వెంటనే జాబ్లో చేరిపోవచ్చు. వీటిలో ప్రవేశానికి కొన్ని పేరొందిన సంస్థలు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నాయి. మరి ఆ వివరాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్యాకేజింగ్ ఐదో అతిపెద్ద పరిశ్రమగా కొనసాగుతోంది. ఈ రంగంలో నైపుణ్యాలు పెంచి, అవకాశాలు అందించడానికి కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్(ఐఐపీ) నెలకొల్పారు. దీనికి చెన్నై, దిల్లీ, కోల్కతా, ముంబయి, అహ్మదాబాద్, హైదరాబాద్లో కేంద్రాలున్నాయి. వీటిలో ప్యాకేజింగ్లో డిప్లొమా, బీఎస్, ఎంఎస్, పీజీ డిప్లొమా, పీజీ కోర్సులు అందిస్తున్నారు. ఇదే కాకుండా పలు ఇతర సంస్థలూ ప్యాకేజింగ్లో భిన్న స్థాయుల్లో కోర్సులు అందిస్తున్నాయి. ఈ కోర్సులు పూర్తి చేసిన వారికి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ల ద్వారా మేటి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి.
ఏం నేర్పుతారు? :
- ప్యాకేజింగ్ శిక్షణలో ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్ అంశాలతో పాటు టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్, ప్రొడక్ట్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోల్, ఇండస్ట్రియల్ ఇంజినీరింగ్, మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్, మార్కెటింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ తదితర అంశాల్లో ప్రావీణ్యం కల్పిస్తారు. ప్యాకేజింగ్ కోసం అవసరమైన సాఫ్ట్వేర్లోనూ ప్రత్యేక శిక్షణ అందిస్తారు. అలాగే నిపుణులతో క్యాడ్లో తర్ఫీదునిప్పిస్తారు. చివరి సెమిస్టర్లో ప్రాక్టికల్ పరిజ్ఞానం కోసం ఇండస్ట్రీలను సందర్శిస్తారు.
- చదివిన కోర్సు, ఎక్స్పీరియన్స్, సమర్థత ప్రకారం హోదాలు దక్కుతాయి. డిజైనర్, టెక్నాలజిస్ట్, క్వాలిటీ కంట్రోల్ మేనేజర్, ప్యాకేజింగ్ ఇంజినీర్, ఆపరేషన్స్ మేనేజర్, సస్టయినబిలిటీ కన్సల్టెంట్ లాంటి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. ఇవేకాక సప్లయ్ చెయిన్ అండ్ లాజిస్టిక్స్, మార్కెటింగ్ స్పెషలిస్ట్, ఆర్అండ్డీ స్పెషలిస్ట్, వేర్హౌస్ వర్కర్, స్టాకర్, సిస్టమ్స్ టెక్నీషియన్, ప్యాకర్, అసెంబ్లీ టెక్నీషియన్, లోడర్, షిప్పింగ్ కో ఆర్డినేటర్, మెషీన్ ఆపరేటర్ ఇలా పలు హోదాలు ఉన్నాయి.
ఐఐపీ కోర్సులు :
- గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన వారు ఎవరైనా డిప్లొమా కోర్సులో జాయిన్ కావొచ్చు. వయసు నిబంధన లేదు. ఏడాది పరిశ్రమ అనుభవం ఉండాలి. 18 నెలల వ్యవధితో కరస్పాండెంట్ విధానంలో ఈ కోర్సును అందిస్తున్నారు.
- పీజీ డిప్లొమా ఇన్ ప్యాకేజింగ్ కోర్సులో సైన్స్, ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లకు అవకాశం ఉంది. డిగ్రీలో మ్యాథ్స్ ఒక సబ్జెక్టుగా చదివి మే 31 నాటికి వయసు 30 సంవత్సరాలకు మించరాదు. పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలతో ప్రవేశం కల్పిస్తారు.
- ఎమ్మెస్ ప్యాకేజింగ్ టెక్నాలజీకి ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్, మైక్రో బయాలజీ లేదా బయో టెక్నాలజీ వీటిలో ఏదైనా ఒక సబ్జెక్టును డిగ్రీలో చదివి ఉండాలి. పాలిమర్ సైన్స్, అగ్రికల్చర్, ఫుడ్ సైన్స్ కోర్సుల వారూ అర్హులే. మే 31 నాటికి వయసు 30 సంవత్సరాలకు మించరాదు. పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలతో ప్రవేశం కల్పిస్తారు. పరీక్ష స్కోరు, పది, ఇంటర్, డిగ్రీ, ఇంటర్వ్యూ మార్కులకు వెయిటేజీ ఉంది.
- ఈ సంస్థ సర్టిఫైడ్ ప్యాకేజింగ్ ఇంజినీర్ కోర్సు ఆన్లైన్లో సంవత్సర వ్యవధితో అందిస్తోంది. ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లు అప్లై చేసుకోవచ్చు. చివరి తేదీ: మే 31.
- దిల్లీ క్యాంపస్లో ఎంఎస్ ప్యాకేజింగ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్, బీఎస్ (లేటరల్ ఎంట్రీ) ప్యాకేజింగ్ టెక్నాలజీ, బీఎమ్మెస్ కోర్సులు అందిస్తున్నారు.
- ఈ సంస్థలో నాలుగు సంవత్సరాల బీఎస్ ప్యాకేజింగ్ టెక్నాలజీ కోర్సునూ చదువుకోవచ్చు. ఇంటర్ ఎంపీసీ/బైపీసీ గ్రూపుల వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు. సీయూఈటీ యూజీ లేదా నీట్ స్కోరు/ జేఈఈతో అవకాశం కల్పిస్తారు. ఇవేవీ లేనివారు సంస్థ నిర్వహించే పరీక్ష రాయాలి. వయసు 21 సంవత్సరాల లోపు ఉండాలి. ఓబీసీలకు మూడు సంవత్సరాలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు సడలింపు వర్తిస్తుంది.
- ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్, హైదరాబాద్లో ప్యాకేజింగ్ డిప్లొమా కోర్సు పదో తరగతి విద్యార్హతతో అందిస్తున్నారు. ఇందులో పాలీసెట్తో ప్రవేశం కల్పిస్తారు.
- ఎస్ఐఈఎస్ స్కూల్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్, నవీ ముంబయి ప్యాకేజింగ్లో పీజీ డిప్లొమా, సర్టిఫికెట్, డిప్లొమా కోర్సులను అందిస్తోంది.
ఎమ్మెస్సీ ప్యాకేజింగ్ టెక్నాలజీ కోర్సు :
- ఐఐపీ హైదరాబాద్ క్యాంపస్లో ఎమ్మెస్సీ ప్యాకేజింగ్ టెక్నాలజీ కోర్సును అందిస్తున్నారు. మొత్తం 30 సీట్లు ఉన్నాయి. రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలతో ప్రవేశం లభిస్తుంది. కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, ఇంజినీరింగ్ అంశాల్లో పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.
- వయసు : మే 31, 2026 నాటికి 30 సంవత్సరాలకు మించరాదు. ఓబీసీలకు మూడు సంవత్సరాలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు గరిష్ఠ వయసులో సడలింపు వర్తిస్తుంది.
- ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ : 20-06-2026
- పరీక్ష తేదీ : 27-07-2026
- ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ : బెంగళూరు, కోల్కతా, హైదరాబాద్, చెన్నై, అహ్మదాబాద్, దిల్లీ.
- వెబ్సైట్ : https://www.iip-in.com/Default.aspx
