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టెన్త్, ఇంటర్తో ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్లో '365 జాబ్స్' - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!
ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్లో నావిక్, యాంత్రిక్ ఉద్యోగాలు - ఇప్పుడే అప్లై చేసుకోండిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 1:30 PM IST
Indian Coast Guard Notification 2026 : ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్లో పనిచేయాలని ఆశించే అభ్యర్థులకు సూపర్ ఛాన్స్. భారత రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పనిచేసే భారత తీరరక్షక దళం(Indian Coast Guard) 365 నావిక్(జీడీ), యాంత్రిక్ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు అక్టోబరు 21, 2026 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఉండాల్సిన విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, అప్లై ఎలా చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
కోస్ట్ గార్డ్ ఎన్రోల్డ్ పర్సనల్ టెస్ట్ (సీజీఈపీటీ)-01/2027, 02/2027 బ్యాచ్ ద్వారా 365 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి, దరఖాస్తలు స్వీకరిస్తోంది ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా నావిక్, యాంత్రిక్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నారు. పురుషులతో పాటు అర్హులైన మహిళలూ ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జామ్, శరీర దారుఢ్య, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది. ఎంపికైనవారికి ముందుగా శిక్షణ అందిస్తారు. అనంతరం సేవల్లోకి తీసుకుంటారు.
నోటిఫికేషన్ వివరాలు :
- నావిక్(GD)-పురుషులు : 234
- నావిక్(GD)-మహిళలు : 26
- యాంత్రిక్(మెకానికల్/ ఎలక్ట్రికల్/ ఎలక్ట్రానిక్స్) - 68
- నావిక్(డీబీ) - 25
- హైజీనిస్ట్-I - 20
మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య : 365
అర్హతలు :
- నావిక్(జీడీ) పోస్టులకు 12వ తరగతి(మ్యాథ్స్/ ఫిజిక్స్) ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.
- యాంత్రిక్ జాబ్స్కు పదో తరగతితో పాటు సంబంధిత విభాగంలో ఏఐసీటీఈ గుర్తింపు పొందిన డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి.
- హైజీనిస్ట్-I పోస్టులకు మెట్రిక్యులేషన్/ఐటీఐ లేదా తత్సమాన అర్హత కలిగి ఉన్నవారు అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హులు.
వయోపరిమితి :
- అభ్యర్థుల ఏజ్ 18 నుంచి 22 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. అంటే నవంబర్ 01, 2005 నుంచి మే 01, 2009 మధ్య జన్మించి ఉండాలి.
- హైజీనిస్ట్-I పోస్టులకు నవంబర్ 01, 2002 నుంచి అక్టోబరు 01, 2009 మధ్య జన్మించి ఉండాలి.
- నిబంధనల ప్రకారం, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు; ఓబీసీలకు మూడు సంవత్సరాలు గరిష్ఠ వయసులో సడలింపునకు అవకాశం ఉంటుంది.
ప్రాథమిక వేతనం :
- ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి నెలకు నావిక్ పోస్టులకు రూ.21,700+ఇతర అలవెన్సులు లభిస్తాయి.
- అదే, యాంత్రిక్ పోస్టులకు ఎంపికైన వారు నెలకు రూ.29,200+ఇతర అలవెన్సులు పొందుతారు.
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దరఖాస్తు విధానం :
అర్హులైన అభ్యర్థులు ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేయాలి.
ఎగ్జామ్ ఫీజు :
పరీక్ష ఫీజు వచ్చేసి జనరల్/ఇతర కేటగిరీలకు రూ.550 ఉంది. అదే, ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులు ఎలాంటి ఫీజు చెల్లించాల్సిన పని లేదు.
ఎంపిక విధానం :
- ఈ పోస్టులకు అభ్యర్థుల ఎంపిక 4 దశల్లో ఉంటుంది. మొదట కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్(CBT) ఉంటుంది.
- స్టేజ్-2లో శారీరక దారుఢ్య పరీక్షలు, అసెస్మెంట్ & అడాప్టబిలిటీ టెస్ట్, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.
- స్టేజ్-3 ఐఎన్ఎస్ చిల్కాలో తదుపరి ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది. స్టేజ్-4 వచ్చేసి డాక్యుమెంట్ ఆథెంటికేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది.
- కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ 100 మార్కులకు ఉంటుంది. ఇందులో 100 ప్రశ్నలుంటాయి. ఎగ్జామ్ టైమ్ వచ్చేసి 1 గంట. హిందీ/ఇంగ్లిష్లో ఈ పరీక్షను నిర్వహిస్తారు. నెగెటివ్ మార్కులు లేవు.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రారంభం : అక్టోబరు 06, 2026.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్ : అక్టోబరు 21, 2026.
- సీజీఈపీటీ 01/2027 స్టేజ్-I : నవంబర్ 2026 ప్రారంభం/మధ్యలో
- స్టేజ్-II : ఫిబ్రవరి 2027 లాస్ట్లో
- స్టేజ్-III : మే 2027 ప్రారంభంలో
- సీజీఈపీటీ (CGEPT 02/2027) స్టేజ్-I : అక్టోబర్ 2027 మధ్యలో
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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