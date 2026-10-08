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టెన్త్​, ఇంటర్​తో ఇండియన్ కోస్ట్ ​గార్డ్​లో '365 జాబ్స్' - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!

ఇండియన్ కోస్ట్ ​గార్డ్​లో నావిక్, యాంత్రిక్ ఉద్యోగాలు - ఇప్పుడే అప్లై చేసుకోండిలా!

Indian Coast Guard Notification
ఇండియన్ కోస్ట్ ​గార్డ్​ (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 8, 2026 at 1:30 PM IST

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Indian Coast Guard Notification 2026 : ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్​లో పనిచేయాలని ఆశించే అభ్యర్థులకు సూపర్ ఛాన్స్​. భారత రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పనిచేసే భారత తీరరక్షక దళం(Indian Coast Guard) 365 నావిక్(జీడీ), యాంత్రిక్ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు అక్టోబరు 21, 2026 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఉండాల్సిన విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, అప్లై ఎలా చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

కోస్ట్ గార్డ్ ఎన్‌రోల్డ్ పర్సనల్ టెస్ట్ (సీజీఈపీటీ)-01/2027, 02/2027 బ్యాచ్ ద్వారా 365 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి, దరఖాస్తలు స్వీకరిస్తోంది ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా నావిక్, యాంత్రిక్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నారు. పురుషులతో పాటు అర్హులైన మహిళలూ ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జామ్, శరీర దారుఢ్య, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ద్వారా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది. ఎంపికైనవారికి ముందుగా శిక్షణ అందిస్తారు. అనంతరం సేవల్లోకి తీసుకుంటారు.

నోటిఫికేషన్ వివరాలు :

  • నావిక్(GD)-పురుషులు : 234
  • నావిక్(GD)-మహిళలు : 26
  • యాంత్రిక్(మెకానికల్/ ఎలక్ట్రికల్/ ఎలక్ట్రానిక్స్) - 68
  • నావిక్‌(డీబీ) - 25
  • హైజీనిస్ట్‌-I - 20

మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య : 365

అర్హతలు :

  • నావిక్(జీడీ) పోస్టులకు 12వ తరగతి(మ్యాథ్స్/ ఫిజిక్స్‌) ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.
  • యాంత్రిక్ జాబ్స్​కు పదో తరగతితో పాటు సంబంధిత విభాగంలో ఏఐసీటీఈ గుర్తింపు పొందిన డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి.
  • హైజీనిస్ట్‌-I పోస్టులకు మెట్రిక్యులేషన్‌/ఐటీఐ లేదా తత్సమాన అర్హత కలిగి ఉన్నవారు అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హులు.

వయోపరిమితి :

  • అభ్యర్థుల ఏజ్ 18 నుంచి 22 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. అంటే నవంబర్ 01, 2005 నుంచి మే 01, 2009 మధ్య జన్మించి ఉండాలి.
  • హైజీనిస్ట్‌-I పోస్టులకు నవంబర్ 01, 2002 నుంచి అక్టోబరు 01, 2009 మధ్య జన్మించి ఉండాలి.
  • నిబంధనల ప్రకారం, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు; ఓబీసీలకు మూడు సంవత్సరాలు గరిష్ఠ వయసులో సడలింపునకు అవకాశం ఉంటుంది.

ప్రాథమిక వేతనం :

  • ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి నెలకు నావిక్ పోస్టులకు రూ.21,700+ఇతర అలవెన్సులు లభిస్తాయి.
  • అదే, యాంత్రిక్ పోస్టులకు ఎంపికైన వారు నెలకు రూ.29,200+ఇతర అలవెన్సులు పొందుతారు.

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దరఖాస్తు విధానం :

అర్హులైన అభ్యర్థులు ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ అధికారిక వెబ్​సైట్​లో ఆన్​లైన్​ ద్వారా అప్లై చేయాలి.

ఎగ్జామ్ ఫీజు :

పరీక్ష ఫీజు వచ్చేసి జనరల్‌/ఇతర కేటగిరీలకు రూ.550 ఉంది. అదే, ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులు ఎలాంటి ఫీజు చెల్లించాల్సిన పని లేదు.

ఎంపిక విధానం :

  • ఈ పోస్టులకు అభ్యర్థుల ఎంపిక 4 దశల్లో ఉంటుంది. మొదట కంప్యూటర్‌ బేస్డ్‌ ఎగ్జామినేషన్‌(CBT) ఉంటుంది.
  • స్టేజ్‌-2లో శారీరక దారుఢ్య పరీక్షలు, అసెస్‌మెంట్‌ & అడాప్టబిలిటీ టెస్ట్, డాక్యుమెంట్‌ వెరిఫికేషన్‌, మెడికల్‌ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.
  • స్టేజ్‌-3 ఐఎన్‌ఎస్‌ చిల్కాలో తదుపరి ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది. స్టేజ్‌-4 వచ్చేసి డాక్యుమెంట్‌ ఆథెంటికేషన్‌ ప్రాసెస్ ఉంటుంది.
  • కంప్యూటర్‌ బేస్డ్ టెస్ట్​ 100 మార్కులకు ఉంటుంది. ఇందులో 100 ప్రశ్నలుంటాయి. ఎగ్జామ్ టైమ్ వచ్చేసి 1 గంట. హిందీ/ఇంగ్లిష్‌లో ఈ పరీక్షను నిర్వహిస్తారు. నెగెటివ్‌ మార్కులు లేవు.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్ ప్రారంభం : అక్టోబరు 06, 2026.
  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్ : అక్టోబరు 21, 2026.
  • సీజీఈపీటీ 01/2027 స్టేజ్-I : నవంబర్‌ 2026 ప్రారంభం/మధ్యలో
  • స్టేజ్‌-II : ఫిబ్రవరి 2027 లాస్ట్​లో
  • స్టేజ్‌-III : మే 2027 ప్రారంభంలో
  • సీజీఈపీటీ (CGEPT 02/2027) స్టేజ్-I : అక్టోబర్‌ 2027 మధ్యలో

ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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ఇండియన్ కోస్ట్​ గార్డ్​లో జాబ్స్​
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