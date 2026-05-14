ఇంటర్ అర్హతతో ఆర్మీలో ఉద్యోగం - ఉచితంగా ఇంజినీరింగ్ విద్య - చివరి తేదీ ఇదే!
- ఇండియన్ ఆర్మీ TES నోటిఫికేషన్ విడుదల - ఫ్రీగా బీటెక్ ఎడ్యుకేషన్, ఆపై ప్రభుత్వ కొలువు
Published : May 14, 2026 at 11:02 AM IST
Indian Army TES 56 Recruitment 2026 : ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిందా? తర్వాత బీఈ/బీటెక్ చేయాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకో శుభవార్త. భారత సైన్యం(ఇండియన్ ఆర్మీ) 56వ టెక్నికల్ ఎంట్రీ స్కీమ్(TES) కోసం నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ స్కీమ్కు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఉచితంగా ఇంజినీరింగ్ విద్య అందిస్తారు. మిలటరీ ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తారు. మరి, TES కోర్సుకు కావాల్సిన విద్యార్హతలు ఏంటి? వయోపరిమితి? ఎలా ఎంపిక చేస్తారు? దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఇండియన్ ఆర్మీ 2027 జనవరిలో ప్రారంభం కానున్న 56వ టెక్నికల్ ఎంట్రీ స్కీమ్ కోసం దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ కోర్సుకు 10+2 చదివిన అవివాహిత పురుషులు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు. ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్టులతో 10+2 పూర్తి చేసి, జేఈఈ (మెయిన్) 2026 పరీక్షకు హాజరైన యువతకు ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా చెప్పుకోవచ్చు.
టెక్నికల్ ఎంట్రీ స్కీమ్కు సెలెక్ట్ అయిన వారికి నాలుగు సంవత్సరాల పాటు సాంకేతిక శిక్షణ ఇస్తారు. అలాగే, ట్రైనింగ్ సక్సెస్గా కంప్లీట్ చేసిన అభ్యర్థులు ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీతో పాటు ఇండియన్ ఆర్మీలో "లెఫ్టినెంట్" హోదాలో శాశ్వత ఉద్యోగం కూడా పొందుతారు. ప్రస్తుతం మొత్తం 90 ఖాళీలకు TES 56 నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యింది. తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ విధానంలో జూన్ 12 వరకు అప్లై చేసుకోవాలి.
విద్యార్హతలు :
అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన ఎడ్యుకేషన్ బోర్డు నుంచి 60 శాతం మార్కులతో ఇంటర్మీడియట్(10+2) ఉత్తీర్ణ సాధించాలి. ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్టులుగా ఉన్న కోర్సులు కచ్చితంగా చదివి ఉండాలి. లేదా అందుకు సమానమైన పరీక్షతో పాటు JEE మెయిన్స్ - 2026 స్కోర్ తప్పనిసరి ఉండాలి. విద్యార్హతలతో పాటు అభ్యర్థులు ఆర్మీ ఆఫీసర్లకు ఉండాల్సిన నిర్దిష్ట శారీరక ప్రమాణాలు కలిగి ఉండాలి.
వయస్సు :
ఇండియన్ ఆర్మీ TES కోర్సుకు అప్లై చేసుకోవాలనుకునేవారు జనవరి 1, 2027 వ తేదీ నాటికి 16.5 సంవత్సరాల నుంచి 19.5 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు కలిగి ఉండాలి.
జీతం :
ఈ కోర్సుకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు మిలటరీ సర్వీస్ పే కింద స్టైపెండ్ నెలకు రూ.15,500 అందిస్తారు. మూడు సంవత్సరాల ట్రైనింగ్ తర్వాత బేసిక్ పే నెలకు రూ.56,100- రూ.1,77,500తో పాటు డీఏ, హెచ్ఆర్ఎతో మరికొన్ని బెనిఫిట్స్ పొందుతారు.
సెలక్షన్ ప్రాసెస్ :
- జేఈఈ (మెయిన్స్) స్కోరు
- స్టేజ్-1 ఎగ్జామ్
- స్టేజ్ - 2 ఎగ్జామ్
- ఇంటర్వ్యూ
- మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ తదితరాల ఆధారంగా టెక్నికల్ ఎంట్రీ స్కీమ్(TES 56) కోర్సుకు అభ్యర్థులను సెలక్ట్ చేస్తారు.
కోర్సు & ట్రైనింగ్ :
- టెక్నికల్ ఎంట్రీ స్కీమ్(TES 56) కోర్సు మొత్తం నాలుగేళ్లు ఉంటుంది. ఈ టైమ్లోనే శిక్షణ కూడా ఇస్తారు.
- ఈ నాలుగేళ్ల కాలంలో మొదటి మూడు సంవత్సరాలు పుణె, సికింద్రాబాద్, మావ్ల్లోని ఆర్మీ కేంద్రాల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ బేసిక్ మిలిటరీ ట్రైనింగ్, బీటెక్ టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు.
- మిగిలిన సంవత్సరం దేహ్రాదూన్లోని ఇండియన్ మిలిటరీ అకాడమీ (ఐఎంఏ)లో శిక్షణ ఉంటుంది.
- కోర్సు, ట్రైనింగ్ సక్సెస్గా కంప్లీట్ చేసిన అభ్యర్థులకు ఇంజినీరింగ్ (బీఈ/ బీటెక్) డిగ్రీ అందజేస్తారు. ఆ తర్వాత లెఫ్టినెంట్ హోదాలో సైన్యంలో విధుల్లోకి తీసుకుంటారు.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ : మే 13, 2026
- ఆన్లైన్ అప్లికేషన్కు లాస్ట్ డేట్ : 12.06.2026.
- అధికారిక వెబ్సైట్ : https://joinindianarmy.nic.in/Authentication.aspx
- ఇప్పుడే ఇంటర్ పూర్తి చేసి తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు ఈ నోటిఫికేషన్ను సద్వినియోగం చేసుకుని భారత సైన్యంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని ఒడిసిపట్టండి.
