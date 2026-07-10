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ఇంజినీరింగ్ అభ్యర్థులకు "ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు" - జీతం రూ.లక్షన్నర పైనే! - రాత పరీక్ష లేదు!

ఇండియన్ ఆర్మీ 68వ ఎస్​ఎస్​సీ(టెక్) నోటిఫికేషన్ విడుదల - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!

Indian Army Technical Officer Jobs
Indian Army Technical Officer Jobs (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 10:48 AM IST

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Indian Army Technical Officer Jobs 2026 : ఇంజినీరింగ్ అభ్యర్థులకు ఐటీలోనే కాదు ఇండియన్ ఆర్మీలోనూ ఆకర్షణీయ వేతనంతో ఉద్యోగాలు పొందే అద్భుత అవకాశం. భారత సైన్యం 350 టెక్నికల్ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. రాత పరీక్ష లేకుండా కేవలం ఇంటర్వ్యూతోనే ఈ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు. తగిన అర్హతలు, ఆర్మీలో సేవలు అందించాలనే ఆసక్తి ఉన్నవారు ఆగస్టు 7 వరకు అధికారిక వెబ్​సైట్​లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు, వయోపరిమితి, ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఇండియన్ ఆర్మీ 2027 ఏప్రిల్​లో ప్రారంభమయ్యే 68వ షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్(టెక్) కోర్సులో ప్రవేశాల కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అర్హత గల ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ల నుంచి (ఎస్‌ఎస్‌సీ టెక్‌-68) 350 పోస్టులకు దరఖాస్తులను కోరుతోంది. అర్హులైన "అవివాహిత పురుషులు ఆగస్టు 7 వరకు" అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో ఆన్‌లైన్​లో ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ప్రి-కమిషనింగ్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ(PCTA)లో ఈ కోర్సు జరుగుతుంది.

పోస్టుల వివరాలు :

షార్ట్‌ సర్వీస్‌ కమీషన్‌ (టెక్‌)-68 పురుషులు - 350 పోస్టులు

ఇంజినీరింగ్ విభాగాలు :

ఎలక్ట్రికల్, సివిల్, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్ & కమ్యూనికేషన్, మెకానికల్, ఎంఐఎస్సీ ఇంజినీరింగ్‌ విభాగాలు.

విద్యార్హతలు :

  • ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి నోటిఫికేషన్‌లో పేర్కొన్న ఇంజినీరింగ్ బ్రాంచ్‌లో బీఈ/బీటెక్‌ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి.
  • ప్రస్తుతం చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులు కూడా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. అయితే, నిర్ణీత తేదీలోపు డిగ్రీ పూర్తి చేసి అవసరమైన ధ్రువపత్రాలు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
  • కేవలం నోటిఫికేషన్‌లో పేర్కొన్న ఇంజినీరింగ్ బ్రాంచ్‌లకే ఈ పోస్టులకు పోటీపడే అర్హత ఉంటుంది.

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ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్ :

  • పురుష అభ్యర్థులు 2.4 కి.మీ. పరుగు 10.30 నిమిషాల్లోనే పూర్తి చేయాలి.
  • అలాగే, పుష్-అప్స్ 40, పుల్-అప్స్ 6; సిట్‌ అప్స్‌- 30 తీసే శారీరక సామర్థ్యం ఉండాలి. అదేవిధంగా ఈతలో ప్రాథమిక పరిజ్ఞానం ఉండాలి.

వయోపరిమితి :

  • అభ్యర్థుల వయసు ఏప్రిల్ 1, 2027 నాటికి 20 నుంచి 27 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. అంటే, ఏప్రిల్ 1, 2000 నుంచి ఏప్రిల్ 1, 2007 మధ్య జన్మించిన వారు ఈ పోస్టులకు అర్హులు.

జీతం :

ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.56,100 నుంచి రూ.1,77,500 జీతంతో పాటు ఇతర అలవెన్సులు లభిస్తాయి.

ట్రైనింగ్ సమయంలో స్టైపెండ్ : శిక్షణ సమయంలో అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.56,100 స్టైపెండ్ అందుతుంది.

ఎంపిక విధానం :

  • ముందుగా అప్లై చేసిన అభ్యర్థుల గ్రాడ్యుయేషన్ మార్కులు(మెరిట్) ఆధారంగా దరఖాస్తుల షార్ట్‌లిస్టింగ్ చేస్తారు.
  • ఆ తర్వాత ఎస్‌ఎస్‌బీ ఇంటర్వ్యూ(స్టేజ్‌-1, స్టేజ్‌-2), వైద్య పరీక్షలు, మెరిట్‌ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది.

దరఖాస్తు విధానం : తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న ఇంజినీరింగ్ అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా అధికారిక వెబ్​సైట్​లో అప్లై చేసుకోవాలి

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • ఆన్​లైన్​ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : జులై 9, 2026.
  • ఆన్​లైన్ దరఖాస్తుకు ఆఖరు తేదీ : ఆగస్టు 7, 2026.
  • ఎస్‌ఎస్‌బీ ఇంటర్వ్యూ కేంద్రాలు : బెంగళూరు, భోపాల్, ప్రయాగ్‌రాజ్‌, జలంధర్‌.
  • అధికారిక వెబ్​సైట్ : https://www.joinindianarmy.nic.in/default.aspx

ఇండియన్ ఆర్మీ 68వ షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్(టెక్) కోర్సులో ప్రవేశాలకు సంబంధించిన పూర్తి నోటిఫికేషన్, దరఖాస్తు విధానం గురించి పూర్తి సమాచారం కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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ARMY SSC TECH RECRUITMENT 2026
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ఇండియన్ ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు
INDIAN ARMY TECHNICAL OFFICER JOBS

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