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ఇంజినీరింగ్ అభ్యర్థులకు "ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు" - జీతం రూ.లక్షన్నర పైనే! - రాత పరీక్ష లేదు!
ఇండియన్ ఆర్మీ 68వ ఎస్ఎస్సీ(టెక్) నోటిఫికేషన్ విడుదల - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 10:48 AM IST
Indian Army Technical Officer Jobs 2026 : ఇంజినీరింగ్ అభ్యర్థులకు ఐటీలోనే కాదు ఇండియన్ ఆర్మీలోనూ ఆకర్షణీయ వేతనంతో ఉద్యోగాలు పొందే అద్భుత అవకాశం. భారత సైన్యం 350 టెక్నికల్ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. రాత పరీక్ష లేకుండా కేవలం ఇంటర్వ్యూతోనే ఈ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు. తగిన అర్హతలు, ఆర్మీలో సేవలు అందించాలనే ఆసక్తి ఉన్నవారు ఆగస్టు 7 వరకు అధికారిక వెబ్సైట్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు, వయోపరిమితి, ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఇండియన్ ఆర్మీ 2027 ఏప్రిల్లో ప్రారంభమయ్యే 68వ షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్(టెక్) కోర్సులో ప్రవేశాల కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అర్హత గల ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ల నుంచి (ఎస్ఎస్సీ టెక్-68) 350 పోస్టులకు దరఖాస్తులను కోరుతోంది. అర్హులైన "అవివాహిత పురుషులు ఆగస్టు 7 వరకు" అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్లో ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ప్రి-కమిషనింగ్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ(PCTA)లో ఈ కోర్సు జరుగుతుంది.
పోస్టుల వివరాలు :
షార్ట్ సర్వీస్ కమీషన్ (టెక్)-68 పురుషులు - 350 పోస్టులు
ఇంజినీరింగ్ విభాగాలు :
ఎలక్ట్రికల్, సివిల్, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్ & కమ్యూనికేషన్, మెకానికల్, ఎంఐఎస్సీ ఇంజినీరింగ్ విభాగాలు.
విద్యార్హతలు :
- ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్న ఇంజినీరింగ్ బ్రాంచ్లో బీఈ/బీటెక్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి.
- ప్రస్తుతం చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులు కూడా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. అయితే, నిర్ణీత తేదీలోపు డిగ్రీ పూర్తి చేసి అవసరమైన ధ్రువపత్రాలు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
- కేవలం నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్న ఇంజినీరింగ్ బ్రాంచ్లకే ఈ పోస్టులకు పోటీపడే అర్హత ఉంటుంది.
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ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్ :
- పురుష అభ్యర్థులు 2.4 కి.మీ. పరుగు 10.30 నిమిషాల్లోనే పూర్తి చేయాలి.
- అలాగే, పుష్-అప్స్ 40, పుల్-అప్స్ 6; సిట్ అప్స్- 30 తీసే శారీరక సామర్థ్యం ఉండాలి. అదేవిధంగా ఈతలో ప్రాథమిక పరిజ్ఞానం ఉండాలి.
వయోపరిమితి :
- అభ్యర్థుల వయసు ఏప్రిల్ 1, 2027 నాటికి 20 నుంచి 27 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. అంటే, ఏప్రిల్ 1, 2000 నుంచి ఏప్రిల్ 1, 2007 మధ్య జన్మించిన వారు ఈ పోస్టులకు అర్హులు.
జీతం :
ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.56,100 నుంచి రూ.1,77,500 జీతంతో పాటు ఇతర అలవెన్సులు లభిస్తాయి.
ట్రైనింగ్ సమయంలో స్టైపెండ్ : శిక్షణ సమయంలో అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.56,100 స్టైపెండ్ అందుతుంది.
ఎంపిక విధానం :
- ముందుగా అప్లై చేసిన అభ్యర్థుల గ్రాడ్యుయేషన్ మార్కులు(మెరిట్) ఆధారంగా దరఖాస్తుల షార్ట్లిస్టింగ్ చేస్తారు.
- ఆ తర్వాత ఎస్ఎస్బీ ఇంటర్వ్యూ(స్టేజ్-1, స్టేజ్-2), వైద్య పరీక్షలు, మెరిట్ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది.
దరఖాస్తు విధానం : తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న ఇంజినీరింగ్ అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా అధికారిక వెబ్సైట్లో అప్లై చేసుకోవాలి
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : జులై 9, 2026.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు ఆఖరు తేదీ : ఆగస్టు 7, 2026.
- ఎస్ఎస్బీ ఇంటర్వ్యూ కేంద్రాలు : బెంగళూరు, భోపాల్, ప్రయాగ్రాజ్, జలంధర్.
- అధికారిక వెబ్సైట్ : https://www.joinindianarmy.nic.in/default.aspx
ఇండియన్ ఆర్మీ 68వ షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్(టెక్) కోర్సులో ప్రవేశాలకు సంబంధించిన పూర్తి నోటిఫికేషన్, దరఖాస్తు విధానం గురించి పూర్తి సమాచారం కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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