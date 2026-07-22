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మహిళలకు గుడ్న్యూస్ - నెలకు రూ.56వేల జీతంతో ఇండియన్ ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు!
- NCC స్పెషల్ ఎంట్రీ స్కీమ్ 125వ కోర్సు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసిన భారత సైన్యం - అవివాహిత మహిళలు అప్లై చేసుకోవాలని సూచన!
Published : July 22, 2026 at 11:39 AM IST
Indian Army NCC Special Entry Scheme: ఇండియన్ ఆర్మీలో చేరి, దేశానికి సేవ చేయాలని ఆశపడుతున్న మహిళా అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్. భారత సైన్యం ఎన్సీసీ స్పెషల్ ఎంట్రీ స్కీమ్ 125వ కోర్సుకు ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ క్రమంలోనే అర్హత కలిగిన అవివాహిత మహిళా అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. ఇదిలా ఉంటే ఈ నియామకం షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ (నాన్-టెక్నికల్) కింద జరుగుతుంది. అర్హులైన గ్రాడ్యుయేట్లు ఆగస్టు 21వ తేదీలోగా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ క్రమంలోనే అసలు ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి? ఎవరు అర్హులు? సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కోర్సు వివరాలు: ఎన్సీసీ స్పెషల్ ఎంట్రీ స్కీమ్ 125వ కోర్సు (ఏప్రిల్ 2027)
కేటగిరీ వారీగా ఖాళీలు :
- ఎన్సీసీ మహిళలు: 05 పోస్టులు
- ఆర్మీ పర్సనల్ బ్యాటిల్ క్యాజువాలిటీస్: 01 పోస్టు
- మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య: 06
అర్హతలు :
- ఎన్సీసీ మహిళలు: ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి బ్యాచిలర్ డిగ్రీ లేదా సమానమైన అర్హత కలిగి ఉండాలి. అలాగే ఎన్సీసీ సీనియర్ డివిజన్/వింగ్లో నిర్దేశిత కాలం సేవ చేసి, ఎన్సీసీ 'C' సర్టిఫికెట్ పరీక్షలో కనీసం 'బి' గ్రేడ్ సాధించి ఉండాలి. ఫైనల్ ఇయర్ డిగ్రీ చదువుతున్న వారు కూడా నిబంధనల ప్రకారం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- ఆర్మీ పర్సనల్ బ్యాటిల్ క్యాజువాలిటీస్: ఈ పోస్టుకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి బ్యాచిలర్ డిగ్రీ లేదా సమానమైన అర్హత కలిగి ఉండాలి. చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న వారు కూడా నిబంధనల ప్రకారం అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇక ఆర్మీ బ్యాటిల్ క్యాజువల్టీస్ వార్డులకు ఎన్సీసీ 'సి' సర్టిఫికెట్ అవసరం లేదు.
వయోపరిమితి: ఎన్సీసీ, పర్సనల్బ్యాటిల్ క్యాజువాలిటీస్ పోస్టులకు అప్లై చేసే అభ్యర్థుల వయసు జనవరి 1, 2027 నాటికి 19 నుంచి 25 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. అంటే అభ్యర్థులు 2 జనవరి 2002 నుంచి 1 జనవరి 2008 మధ్య జన్మించి ఉండాలి.
ఎంపిక విధానం: అప్లికేషన్ షార్ట్లిస్ట్, ఎస్ఎస్బీ ఇంటర్వ్యూ, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన ఆధారంగా ఈ పోస్టులకు ఎంపిక చేస్తారు.
శిక్షణ, వేతనాలు: ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఆఫీసర్స్ ట్రెయినింగ్ అకాడమీ చెన్నైలో 49 వారాల పాటు శిక్షణ ఉంటుంది. ఈ సమయంలో స్టైపెండ్ రూపంలో ప్రతి నెలా రూ.56,100 చెల్లిస్తారు. విజయవంతంగా శిక్షణ పూర్తిచేసుకున్న వారికి పోస్ట్ డిప్లొమా ఇన్ డిఫెన్స్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ స్టడీస్ డిగ్రీని మద్రాస్ యూనివర్సిటీ ప్రదానం చేస్తుంది. వీరిని లెఫ్టినెంట్ హోదాతో విధుల్లోకి తీసుకుంటారు. ఈ సమయంలో జీతంతో పాటు ఇతర అలవెన్సులు లభిస్తాయి.
ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి :
- ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. ఈ మేరకు ముందుగా ఇండియన్ ఆర్మీ అధికారిక వెబ్సైట్(www.joinindianarmy.nic.in) ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో Officer Entry Application/Login పైక్లిక్ చేసి రిజిస్టర్ అవ్వాలి. మీరు ఇప్పటికే ఇండియన్ ఆర్మీ వెబ్సైట్లో రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మళ్లీ చేసుకోవాల్సిన పనిలేదు. ఆ వివరాలతో లాగిన్ అయితే సరిపోతుంది.
- లాగిన్ అయిన తర్వాత సంబంధిత నోటిఫికేషన్పై క్లిక్ చేసి ఆ వివరాల ప్రకారం అప్లికేషన్ ఫారమ్ ఓపెన్ చేయాలి.
- ఆ ఫారమ్లో వ్యక్తిగత వివరాలు, విద్యార్హతలు సహా ఇతర వివరాలు ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే సరి.
ముఖ్య తేదీలు :
- దరఖాస్తులు ప్రారంభం: జులై 21, 2026
- దరఖాస్తు చివరి తేదీ: ఆగస్టు 21, 2026
- నోటిఫికేషన్ లింక్
- అప్లికేషన్ లింక్
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