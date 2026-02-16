ETV Bharat / education-and-career

ఇండియన్​ ఆర్మీలో ఉద్యోగ అవకాశాలు - ఎంపికైతే మొదటి నెల నుంచే రూ.56,100 వేతనం

ఇండియన్​ ఆర్మీలో ఎన్​సీసీ స్పెషల్ ఎంట్రీ ఉద్యోగాలు - అర్హత, దరఖాస్తు విధానం, ఎంపిక ప్రక్రియ తదితర వివరాలు మీకోసం - చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే

INDIAN ARMY NCC SPECIAL ENTRY
INDIAN ARMY NCC SPECIAL ENTRY (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 16, 2026 at 10:36 PM IST

3 Min Read
Indian Army NCC Special Entry Recruitment 2026 : విద్యార్థి దశలో మనం నేర్చుకున్న స్కిల్స్​ భవిష్యత్​కు దారి చూపుతాయనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ముఖ్యంగా ఎన్​సీసీ లాంటి కోర్సులు దేశరక్షణ రంగంలో చేరాలనుకునేవారికి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. ఎన్​సీసీ(నేషనల్ క్యాడట్ కోర్)లో సి- సర్టిఫికెట్ ఉన్న యువతకు ఉన్నత విద్య, ఉద్యోగాల్లో కొన్ని ప్రత్యేక సీట్లను, పోస్టులను కేటాయిస్తారనే విషయం మీకు తెలుసా? ముఖ్యంగా దేశ రక్షణ రంగంలో ఎన్​సీసీ సి సర్టిఫికెట్ ఉన్నవారి కోసమే ప్రత్యేకంగా రిక్రూట్​మెంట్ నిర్వహిస్తున్నారు. కొద్ది రోజుల క్రితమే ఆ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన ప్రకటన వెలువడింది. మరి వాటికి ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? చివరి తేదీ ఎప్పుడు? ముఖ్యాంశాలు తదితర విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

పూర్తి వివరాలు ఇవే : భారత ఆర్మీ షార్ట్​ సర్వీస్ కమిషన్ విధానంలో ఏడాదికి 2 సార్లు ఎన్​సీసీసీ స్పెషల్​ ఎంట్రీ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి ఉద్యోగ ప్రకటనలు విడుదల చేస్తోంది. వీటికి డిగ్రి విద్యతో పాటు ఎన్​సీసీ ఉన్న వారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మహిళా అభ్యర్థులు కూడా అర్హులే. మొత్తం దరఖాస్తులను అభ్యర్థుల విద్య, ఎన్​సీసీ మార్కుల ఆధారంగా షార్ట్​లిస్ట్ చేయనున్నారు. ఎన్​సీసీ సి సర్టిఫికెట్​లో ఏ గ్రేడ్ ఉన్నట్లయితే 50 బోనస్ మార్కులు, బీ గ్రేడ్​కు 25 మార్కులు కేటాయిస్తారు. అదేవిధంగా డిగ్రీలో పొందిన మార్కులకు గరిష్ఠంగా 50 మార్కులను కేటాయించారు. అభ్యర్థులకు ఈ రెండు విభాగాల్లో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా కొంతమంది చొప్పున ఎంపిక కేంద్రాల్లో నిర్వహించే మౌఖిక పరీక్షకు ఆహ్వానిస్తారు.

పోస్టు పేరు : ఎన్‌సీసీ స్పెషల్‌ ఎంట్రీ (పురుషులు, స్త్రీలు)

పోస్టుల సంఖ్య : పురుషులకు 70. మహిళలకు 6.

అర్హత : ఏదైనా డిగ్రీ చేసి ఉండాలి. డిగ్రీ చివరి ఏడాది చదువుతున్నవారు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అలాగే మూడు అకడమిక్‌ సంవత్సరాలు ఎన్‌సీసీ సీనియర్‌ డివిజన్‌ వింగ్‌లో కొనసాగి ఉండాలి. ఎన్‌సీసీ సీ ధ్రువపత్రంలో కనీసం బీ గ్రేడ్‌ పొందాలి. యుద్ధంలో వీరమరణం పొందిన ఆర్మీ ఉద్యోగుల పిల్లలకు ఎన్‌సీసీ సీ సర్టిఫికెట్‌ అవసరం లేదు.

వయసు : 2026 జులై 1వ తేదీ నాటికి 19 నుంచి 25 ఏళ్లలోపు ఉండాలి. 2001 జులై 2 - జులై 1, 2007 మధ్య జన్మించినవారు ఈ ఉద్యోగాలకు అర్హులు.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తులు : పైన వివరించిన అర్హతలు ఉన్న అభ్యర్థులు ఆన్​లైన్​లో మార్చి 16 మధ్యాహ్నం 3 వరకు స్వీకరిస్తారు.

ఇంటర్వ్యూలు : మే లేదా జూన్‌లో

మరిన్ని వివరాలకు అధికారిక వెబ్​సైట్ సందర్శించండి

వెబ్‌సైట్‌: https://joinindianarmy.nic.in/Authentication.aspx

ఇంటర్య్వూ : ఆంధ్రప్రదేశ్​, తెలంగాణ వారికి బెంగళూరు సెంటర్​లో ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. మానసిక నిపుణుడు(సైకాలజిస్టు), గ్రూప్‌ టెస్టింగ్‌ ఆఫీసర్, ఇంటర్వ్యూ ఆఫీసర్‌ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తారు. 2 దశల్లో 5 రోజుల పాటు ఇంటర్వ్యూ కొనసాగుతుంది. తొలిరోజు స్టేజ్‌-1లో ఉత్తీర్ణులైన వారికే తర్వాతి 4 రోజులు నిర్వహించే స్టేజ్‌-2 ఇంటర్వ్యకు హాజరయ్యేందుకు అవకాశమిస్తారు. ఇందులో విజయవంతమైనవారికి మెడికల్ టెస్ట్​లను నిర్వహించి, శిక్షణలోకి తీసుకుంటారు.

జీతభత్యాలు ఇలా : ఎన్‌సీసీ(నేషనల్ కెడెట్ కార్ప్స్) స్పెషల్‌ ఎంట్రీ విధానంలో సెలక్ట్​ అయిన వారికి చైన్నైలో ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్స్‌ ట్రెయినింగ్‌ అకాడెమీ అక్టోబరు, 2026 నుంచి 49 వారాలు పాటు శిక్షణ ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ప్రతి నెలా రూ.56,100 స్టైపెండ్​ను చెల్లిస్తారు. ట్రైనింగ్​ను విజయవంతంగా పూర్తిచేసుకున్నవారికి పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్‌ డిప్లొమా ఇన్‌ డిఫెన్స్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ అండ్‌ స్ట్రాటజిక్‌ స్టడీస్‌ డిగ్రీని మద్రాస్‌ విశ్వవిద్యాలయం ప్రదానం చేస్తుంది. అనంతరం లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో ఉద్యోగ బాధ్యతల్లోకి తీసుకుంటారు. ఇలా చేరినవారు పదేళ్లపాటు జాబ్​లో కొనసాగవచ్చు.

వ్యవధి పూర్తయిన అనంతరం సంస్థ అవసరాలు, అభ్యర్థుల ఆసక్తుల ప్రకారం కొంతమందిని శాశ్వత ఉద్యోగం (పర్మనెంట్‌ కమిషన్‌) లోకి తీసుకుంటారు. మిగిలినవారికి మరో నాలుగేళ్లపాటు సర్వీస్‌ పొడిగిస్తారు. ఆ తర్వాత వీరు వైదొలగాలి. లెఫ్టినెంట్‌గా జాబ్​లో చేరినవారు రెండేళ్ల అనుభవంతో కెప్టెన్, ఆరేళ్లకు మేజర్, 13 ఏళ్ల సేవలతో లెఫ్టినెంట్‌ కల్నల్‌ హోదాలకు చేరుకోవచ్చు. వీరికి మొదటి నెల నుంచే లెవెల్‌-10 రూ.56,100 బేసిక్​ పేతో పాటు మిలట్రీ సర్వీస్‌ పే, డీఏ, హెచ్‌ఆర్‌ఏ(హౌసింగ్ అలవెన్స్)తో పాటు పలు ఇతర అలవెన్సులూ అందుతాయి. సంవత్సరానికి సుమారు రూ.17-18 లక్షల జీతభత్యాలను వీరు అందుకుంటారు.

