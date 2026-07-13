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బీటెక్ చదివారా? - ఆర్మీలో ఏడాదికి రూ.18 లక్షల జీతం!
- పరీక్ష లేకుండా ఇంటర్వ్యూతోనే ఉద్యోగం - మొదటి నెల నుంచి 1.5 లక్షల వేతనం!
Published : July 13, 2026 at 12:36 PM IST
Indian Army Jobs : బీటెక్ పూర్తి చేసిన వారికి అద్భుతమైన అవకాశం. ఇండియన్ ఆర్మీలో ఆఫీసర్ హోదాతో ఏడాదికి ఏకంగా రూ.18 లక్షల వేతనం అందుకునే ఛాన్స్ వచ్చింది. ఈ మేరకు షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ మొత్తం 350 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నియామకాల్లో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే రాత పరీక్ష లేదు. కేవలం బీటెక్లో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగానే షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత నిర్వహించే ఇంటర్వ్యూలో ప్రతిభ కనబరిస్తే ఉద్యోగం లభిస్తుంది.
తుది ఇంటర్వ్యూలో ఎంపికైనవారికి సుమారు ఏడాదిపాటు శిక్షణ అందిస్తారు. సక్సెస్ఫుల్గా ట్రైనింగ్ పూర్తిచేసిన వారికి లెఫ్టినెంట్ హోదాతో ఆర్మీలో ఉద్యోగమిస్తారు. శిక్షణ తర్వాత "పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా ఇన్ డిఫెన్స్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ స్టడీస్" కూడా ప్రదానం చేస్తారు. ఈ జాబ్ సంపాదించిన వారు మొదటి నెల నుంచే వివిధ అలవెన్సులతో కలిపి సుమారు రూ.1.5 లక్షల వరకు నెలవారీ ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
ఎలా ఎంపిక చేస్తారు? :
- ముందుగా దరఖాస్తు చేసిన అభ్యర్థులను బీటెక్ మార్కుల ఆధారంగా షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు.
- వారిని సర్వీసెస్ సెలక్షన్ బోర్డ్ ఇంటర్వ్యూకు పిలుస్తారు.
- ఇంటర్వ్యూ మొత్తం ఐదు రోజుల పాటు రెండు దశల్లో సాగుతుంది
- మొదటి రోజు నిర్వహించే స్టేజ్-1లో అర్హత సాధించినవారినే మిగిలిన నాలుగు రోజులపాటు సాగే స్టేజ్-2కు ఎంపిక చేస్తారు
- సైకాలజికల్ టెస్టులు, గ్రూప్ టాస్కులు, వ్యక్తిగత ఇంటర్వ్యూలు ఉంటాయి. చివరగా వైద్య పరీక్షల్లో అర్హత సాధించిన వారికి జాబ్ కన్ఫామ్ అవుతుంది.
- ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు చెందిన అభ్యర్థులకు బెంగళూరులో అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ మధ్య ఇంటర్వ్యూలు ఉంటాయి.
ట్రైనింగ్ ఇలా :
- ఎంపికైన అభ్యర్థులకు 2027 ఏప్రిల్ నుంచి గయలోని ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్ అకాడమీలో శిక్షణ మొదలవుతుంది. శిక్షణ కాలం మొత్తం 49 వారాలు. ఈ సమయంలో ప్రతినెలా రూ.56,100 స్టైపెండ్ చెల్లిస్తారు.
- శిక్షణ పూర్తిచేసిన తర్వాత లెఫ్టినెంట్ హోదాతో నియమిస్తారు. లెవెల్-10 పే స్కేల్ ప్రకారం రూ.56,100 బేసిక్ వేతనం లభిస్తుంది. డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, మిలిటరీ సర్వీస్ పేతో పాటు ఇతర అలవెన్సులు అందిస్తారు.
- ఎంపికైన వారికి 10 సంవత్సరాల సర్వీస్ ఉంటుంది. కొందరికి 4 సంవత్సరాల పొడిగింపు ఇవ్వవచ్చు. అవసరాలు, పనితీరు ఆధారంగా కొందరికి పర్మనెంట్ చేసే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది.
- ప్రమోషన్లు కూడా వేగంగానే ఉంటాయి. 2 ఏళ్ల సేవ తర్వాత కెప్టెన్, 6 ఏళ్ల సర్వీస్ తర్వాత మేజర్, 13 ఏళ్ల సేవ తర్వాత లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ హోదా ఇస్తారు.
పోస్టుల ఇవే :
- సివిల్ – 75
- కంప్యూటర్ సైన్స్ – 60
- ఎలక్ట్రికల్ – 33
- ఎలక్ట్రానిక్స్ – 64
- మెకానికల్ – 101
- ఇతర ఇంజినీరింగ్ విభాగాలు – 17
అర్హతలు ఇవే :
- సంబంధిత విభాగంలో బీఈ/బీటెక్ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
- కంప్యూటర్ సైన్స్ పోస్టులకు బీటెక్ (ఐటీ), ఎంఎస్సీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అభ్యర్థులు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- 2000 ఏప్రిల్ 1 నుంచి 2007 మార్చి 31 మధ్య జన్మించిన వారు అర్హులు
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- దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఆగస్టు 7 మధ్యాహ్నం 3 గంటలు
- SSB ఇంటర్వ్యూలు: అక్టోబర్–డిసెంబర్ 2026
- శిక్షణ ప్రారంభం: ఏప్రిల్ 2027
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- అవివాహిత మహిళలకు కూడా ప్రత్యేక నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఇందులో మెకానికల్ - 9, సివిల్ - 7, ఎలక్ట్రానిక్స్ - 6, కంప్యూటర్ సైన్స్ - 4, ఎలక్ట్రికల్ - 3 పోస్టులు ఉన్నాయి. అదనంగా డిఫెన్స్ విడోల కోసం 2 పోస్టులు కేటాయించారు.
- మహిళల ఎంపిక సైతం పురుషుల మాదిరిగానే ఉంటుంది
- దరఖాస్తుల చివరి తేదీ ఆగస్టు 6 మధ్యాహ్నం 3 గంటలు
- అధికారిక వెబ్ సైట్ www.joinindianarmy.nic.in ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు.