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బీటెక్ పూర్తి చేశారా? - రూ.18లక్షల ప్యాకేజీతో ఇండియన్ ఆర్మీలో 'ఉద్యోగాలు'
ఆర్మీ టెక్నికల్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సు-145 ప్రకటన విడుదల - అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానం, ఎంపిక విధానమిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 6:59 AM IST
Indian Army Jobs 2026 : బీటెక్ పూర్తి చేసిన వారికి సూపర్ ఛాన్స్. ఇండియన్ ఆర్మీలో ఆఫీసర్ హోదాతో ఏడాదికి ఏకంగా రూ.18 లక్షల వేతనం అందుకునే అవకాశం వచ్చింది. ఇండియన్ ఆర్మీ నుంచి టెక్నికల్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సు(టీజీసీ) ప్రకటన విడుదలైంది. రాత పరీక్ష లేకుండా కేవలం ఇంటర్వ్యూతోనే నియామకాలుంటాయి. అర్హులైన అభ్యర్థులు అక్టోబరు 29 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఎన్ని పోస్టులున్నాయి? అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానం, సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లు రక్షణ రంగంలో సేవలందించే అద్భుత అవకాశం. ఇండియన్ ఆర్మీ వీరిని టెక్నికల్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సు(టీజీసీ)ల్లోకి ఆహ్వానిస్తోంది. తగిన అర్హతలు, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న అవివాహిత పురుషులు ఆర్మీ వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఎలాంటి ఫీజు చెల్లించాల్సిన పని లేదు. ఎంపికైనవారికి ట్రైనింగ్ టైమ్లో నెల నెలా రూ.56,100 స్టైపెండ్ చెల్లిస్తారు. అనంతరం లెఫ్టినెంట్ హోదాతో విధుల్లోకి తీసుకుంటారు.
పోస్టుల వివరాలు :
బ్రాంచ్ల వారీగా :
- సివిల్ - 08
- ఎలక్ట్రానిక్స్ - 06
- కంప్యూటర్ సైన్స్ - 06
- మెకానికల్ - 06
- ఎలక్ట్రికల్ - 02
- ఇతర విభాగాలు - 02
మొత్తం ఖాళీలు : 30
విద్యార్హతలు :
- నిర్దేశిత/అనుబంధ బ్రాంచ్లో ఇంజినీరింగ్ కోర్సులు కంప్లీట్ చేసిన వారు, ప్రస్తుతం చివరి ఏడాది చదువుతున్న అభ్యర్థులు కూడా ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- కంప్యూటర్ సైన్స్ పోస్టులకు ఎమ్మెస్సీ సీఎస్/ఐటీ చేసినవాళ్లు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు. అవివాహిత పురుషులు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి.
వయోపరిమితి :
అభ్యర్థుల వయస్సు జులై 1, 2027 నాటికి 20 నుంచి 27 సంవత్సరాల లోపు ఉండాలి. ఇంకా వివరంగా చెప్పాలంటే, జులై 1, 2000 నుంచి జూన్ 30, 2007 మధ్య జన్మించినవారు అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హులు.
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దరఖాస్తు విధానం :
అర్హులైనవారు ఇండియన్ ఆర్మీ అధికారిక వెబ్సైట్లోకి(https://joinindianarmy.nic.in/) వెళ్లి ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఎలాంటి అప్లికేషన్ ఫీజు చెల్లించాల్సిన పని లేదు.
ఎంపిక విధానం :
- ముందుగా బీటెక్లో వచ్చిన మార్కుల మెరిట్ ఆధారంగా అభ్యర్థులను షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు. నెక్ట్స్ వారికి సర్వీస్ సెలక్షన్ బోర్డు(ఎస్ఎస్బీ), బెంగళూరు కార్యాలయంలో 5 రోజులపాటు రెండు దశల్లో సైకలాజికల్ పరీక్షలు, గ్రూప్ పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూలు ఉంటాయి. ఈ పరీక్షలను సైకాలజిస్ట్, గ్రూప్ టెస్టింగ్ ఆఫీసర్, ఇంటర్వ్యూయింగ్ ఆఫీసర్ ఆధ్వర్యంలో చేపడతారు.
- మొదటి రోజు స్టేజ్-1 స్క్రీనింగ్(ఇంటెలిజెన్స్) పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. అందులో అర్హత సాధించినవారినే స్టేజ్-2కు సెలెక్ట్ చేస్తారు. వీరిని 4 రోజులు పలు విభాగాల్లో పరీక్షించి, అందులో క్వాలిఫై అయినవారికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. అనంతరం ట్రైనింగ్కు తీసుకుంటారు. ఇంటర్వ్యూకు హాజరైనవారికి ప్రయాణ ఖర్చులు కూడా పే చేస్తారు.
శిక్షణ :
టెక్నికల్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సుకు సెలెక్ట్ అయిన వారికి దేహ్రాదూన్లో ఉన్న ఇండియన్ మిలటరీ అకాడమీలో జులై, 2027 నుంచి సుమారు సంవత్సరం పాటు శిక్షణ ఇస్తారు. ఈ ట్రైనింగ్ టైమ్లో నెల నెలా రూ.56,100 స్టైపెండ్ అందిస్తారు. సక్సెస్ఫుల్గా ట్రైనింగ్ పూర్తిచేసుకున్నవారిని శాశ్వత ప్రాతిపదికన లెఫ్టినెంట్ హోదాతో విధుల్లోకి తీసుకుంటారు.
జీతభత్యాలు :
- లెఫ్టినెంట్ హోదాతో జాబ్లో చేరాక లెవెల్-10 స్కేల్ ప్రకారం, నెలకు రూ.56,100 బేసిక్ పే అందుతుంది. అలాగే, రూ.15,500 మిలటరీ సర్వీస్ పే లభిస్తుంది. వీటికి తోడు డీఏ, ఇతర ప్రోత్సాహకాలన్నీ కలిపి మొదటి నెల నుంచే సుమారు రూ.1.50 లక్షల శాలరీ పొందవచ్చు.
- రెండు సంవత్సరాల సేవలతో కెప్టెన్, ఆరు సంవత్సరాలు కొనసాగితే మేజర్, 13 ఏళ్ల అనుభవంతో లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ హోదాలకు ఎదగవచ్చు. ఇవి పూర్తికాల ఉద్యోగాలు. పదవీ విరమణ వయసు వరకు విధుల్లో కంటిన్యూ అవ్వొచ్చు. ఆ తర్వాత పింఛను, ఇతర సౌకర్యాలు అందుకోవచ్చు.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : సెప్టెంబర్ 30, 2026
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : అక్టోబరు 29 మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు స్వీకరిస్తారు.
అధికారిక వెబ్సైట్ : https://joinindianarmy.nic.in/
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