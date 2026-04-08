'ఇండియన్ ఆర్మీ'లో ఉద్యోగాలు - మొదటి నెల నుంచే రూ.30 వేల జీతం
ఆర్మీలో పలు నియామకాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - సైన్స్, నాన్ సైన్స్ విభాగాల్లో పోస్టులు - మూడు దశల్లో వివిధ పరీక్షలతో అభ్యర్థుల ఎంపిక
Published : April 8, 2026 at 11:56 AM IST
Army Agniveer Recruitment 2026 : ఇండియన్ ఆర్మీలో చేరాలని చాలా మంది యువత కలలుకంటూ ఉంటారు. అలాంటి వారికి ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు శుభవార్త చెప్పింది. పలు విభాగాల్లో అగ్నివీర్ నియామకాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మరీ దీనికి సంబంధించిన అర్హత, ముఖ్యమైన తేదీలు, పరీక్షా విధానం, జీతభత్యాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.
ఇందులోని పలు ఉద్యోగాలకు ఎనిమిదో తరగతి విద్యార్హతతోనూ పోటీ పడొచ్చు. ఎగ్జామ్, ఫిజికల్, మెడికల్ టెస్ట్లతో అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయనున్నారు. అవకాశం వచ్చినవారు శిక్షణతో కలిపి నాలుగు సంవత్సరాలు ఆర్మీలో సేవలు అందించవచ్చు. అనంతరం వీరిలో 25 శాతం మందిని పర్మినెట్ ఉద్యోగులుగా ఎంపిక చేస్తారు. మిగిలినవారికి ఆర్థిక ప్రోత్సాహకం, స్కిల్ సర్టిఫికెట్ అందుతాయి.
ఏపీ అభ్యర్థులకు విశాఖపట్నం, గుంటూరు నియామక కేంద్రాల ఆధ్వర్యంలో, తెలంగాణ వారికి ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫీస్- సికింద్రాబాద్లో, పరీక్షలు, ఫిజికల్ టెస్ట్లు నిర్వహిస్తారు. ముందు సీబీటీ విధానంలో (ఆన్లైన్లో) పరీక్ష ఉంటుంది. ఇందులో ప్రతిభావంతులకు ఫిజికల్ టెస్ట్లు నిర్వహిస్తారు. తాజా నోటిఫికేషన్ ద్వారా.. అగ్నివీర్ జనరల్ డ్యూటీ, అగ్నివీర్ టెక్నికల్, అగ్నివీర్ ట్రేడ్స్మెన్, అగ్నివీర్ క్లర్క్/ స్టోర్ కీపర్ టెక్నికల్, సిపాయ్ ఫార్మా, విమెన్ మిలటరీ పోలీస్, నర్సింగ్ అసిస్టెంట్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.
పోస్టులు - అర్హతలు :
- అగ్నివీర్ జనరల్ డ్యూటీ : 10 తరగతిలో కనీసం 45 శాతం మార్కులు సాధించాలి. అదేవిధంగా ప్రతి సబ్జెక్టులోనూ 33 శాతం పొందాలి. ఇందులో డ్రైవర్ పోస్టులకు లైట్ మోటార్ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఎత్తు 166 సెంటీమీటర్లు ఉండాలి.
- అగ్నివీర్ టెక్నికల్ : ఇంటర్లో మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, ఇంగ్లిష్ సబ్జెక్టులతో ఉత్తీర్ణులైన వారు ఈ పోస్టులకు అర్హులు. ప్రతి సబ్జెక్టులోనూ 40 శాతం, మొత్తం మీద 50 శాతం మార్కులు సాధించాలి. లేదంటే 10 తరగతిలో ప్రతి సబ్జెక్టులోనూ 40 శాతం, మొత్తం మీద 50 శాతం మార్కులతో పాటు నిర్దేశిత ట్రేడ్/బ్రాంచీల్లో రెండేళ్ల ఐటీఐ లేదా మూడేళ్ల డిప్లొమా కోర్సు పూర్తి చేసినవారూ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఎత్తు 165 సెంటీమీటర్లు. ఉండాలి.
- అగ్నివీర్ క్లర్క్, స్టోర్ కీపర్ టెక్నికల్ : ఇంటర్లో ఏ గ్రూపుతోనైనా 60 శాతం మార్కులు సాధించినవారు అప్లై చేయుచ్చు. అదేవిధంగా ప్రతి సబ్జెక్టులోనూ కనీసం 50 శాతం మార్కులు పొందాలి. ఇంగ్లిష్, మ్యాథ్స్/ అకౌంట్స్/ బుక్ కీపింగ్లో 50 శాతం తప్పనిసరి. ఎత్తు 162 సెంటీమీటర్లు.
- అగ్నివీర్ ట్రేడ్స్మెన్ : ఈ విభాగంలో రెండు ట్రేడుల్లోని పోస్టుల కోసం ఎనిమిదో తరగతి చదివి ఉండాలి. మిగిలిన 9 ట్రేడులకూ 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణత అవసరం. ప్రతి సబ్జెక్టులోనూ 33 శాతం మార్కులు సాధించాలి. ఎత్తు 166 సెం.మీ. ఉండాలి.
- సిపాయ్ ఫార్మా : 50 శాతం మార్కులతో బీఫార్మసీ లేదా 55 శాతం మార్కులతో డీఫార్మసీ ఉన్నవారు అర్హులు. ఎత్తు 165 సెం.మీ. ఉండాలి.
- నర్సింగ్ అసిస్టెంట్ : ఇంటర్లో బైపీసీ గ్రూపులో 50 శాతం మార్కులు తప్పనిసరి. ప్రతి సబ్జెక్టులోనూ 40 శాతం మార్కులు సాధించాలి. ఎత్తు 165 సెం.మీ. ఉండాలి.
- అగ్నివీర్ జీడీ విమెన్ మిలటరీ పోలీస్ : మహిళలు మాత్రమే ఈ పోస్టులకు అర్హులు. 10 తరగతిలో కనీసం 45 శాతం మార్కులు తప్పనిసరి. అదేవిధంగా ప్రతి సబ్జెక్టులోనూ 33 శాతం పొందాలి. ఎత్తు 162 సెం.మీ. ఉండాలి.
వయసు :
- సిపాయ్ ఫార్మా పోస్టులకు 19 సంవత్సరాల నుంచి 25 సంవత్సరాల లోపు ఉండాలి. నర్సింగ్ అసిస్టెంట్లకు 23 ఇయర్స్ వరకు అవకాశం ఉంది. మిగిలిన అన్ని పోస్టులకూ కనిష్ఠంగా 17 1/2 గరిష్ఠంగా 22 సంవత్సరాల లోపు ఉండాలి. జులై 1, 2005 - జులై 1, 2009 మధ్య జన్మించి ఉండాలి. అన్ని పోస్టులకు ఎత్తుకు తగ్గ బరువు అవసరం. ఊపిరి పీల్చినపుడు ఛాతీ విస్తీర్ణం 77 సెంటీమీటర్లు ఉండాలి.
- విమెన్ మిలటరీ పోలీస్ తప్ప మిగిలిన అన్ని పోస్టులకూ పురుషులకే అవకాశం ఉంది. అర్హతలు ఉన్నవారు రెండు కేటగిరీల్లో పోస్టులకు విడిగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. 10 తరగతి, ఇంటర్మీడియట్, ఐటీఐ, ఓపెన్ స్కూల్ పరీక్షలు రాసి, రిజల్ట్స్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నవారూ అప్లై చేసుకోవచ్చు.
పరీక్ష :
- పోస్టు, అప్లై చేసుకున్న ప్రకారం ప్రశ్నాపత్రం ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ కోసం తెలుగు మాధ్యమాన్నీ ఎంచుకోవచ్చు. ఎక్కువ విభాగాలకు జనరల్ సైన్స్, మ్యాథ్స్, జనరల్ నాలెడ్జ్, లాజికల్ రీజనింగ్ అంశాల్లో ప్రశ్నలు వస్తాయి. కొన్ని పోస్టులకు ఫిజిక్స్, మ్యాథ్స్,కంప్యూటర్ సైన్స్, జనరల్ ఇంగ్లిష్, లాజికల్ రీజనింగ్, కెమిస్ట్రీల్లోనూ ప్రశ్నలుంటాయి. సాధారణంగా 50 ప్రశ్నలు వస్తాయి. వీటిని ఒక గంటలో పూర్తిచేయాలి.
- కొన్ని పోస్టులకు 100 ప్రశ్నలు, 2 గంటల వ్యవధితో అడగొచ్చు. ఇండియన్ ఆర్మీ వెబ్సైట్లో ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లను అందుబాటులో ఉంచారు. ఇవి రాస్తే అవగాహన పెరుగుతుంది. స్టోర్ కీపర్ టెక్నికల్, క్లర్క్ పోస్టులకు టైప్ పరీక్ష అదనం. నిమిషానికి 30 ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ టైప్ చేయాలి.
బోనస్ మార్కులు :
- ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ పిల్లలకు 20 మార్కులు ఉంటాయి. క్రీడల్లో రాణించినవారికి స్థాయిని బట్టి గరిష్ఠంగా 20 మార్కులు కేటాయించారు.
- ఎన్సీసీ ఏ ఉంటే 5, బీతో 10, సీ ఉంటే 20, సీతోపాటు రిపబ్లిక్ డే పరేడ్లో పాల్గొంటే 25 మార్కులు.
- 10 తర్వాత రెండు సంవత్సరాల ఐటీఐకి 20, రెండు లేదా మూడేళ్ల డిప్లొమాకి 30 మార్కులు
- ఇంటర్ తర్వాత ఏడాది ఐటీఐకి 30, రెండు సంవత్సరాలైతే 40 మార్కులు. ఇంటర్ తర్వాత డిప్లొమా చేస్తే 50 మార్కులు.
- ఈ బోనస్ మార్కులను గరిష్ఠంగా టెక్నికల్ పోస్టులైతే 50, మిగిలినవాటికి 25 కలుపుతారు. వీటిని పరీక్షలో సాధించిన మార్కులకు జతచేసి మెరిట్ లిస్ట్ రూపొందిస్తారు. అర్హులకు ఫిజికల్ టెస్ట్లు నిర్వహిస్తారు.
ఫిజికల్ టెస్ట్లు :
- అన్ని పోస్టులకూ ఫిజికల్ టెస్ట్లో అర్హత సాధించడం తప్పనిసరి. ఇందులో భాగంగా 1.6 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని 5 నిమిషాల 30 సెకన్లలో పూర్తిచేస్తే 60 మార్కులు, 5 నిమిషాల 31 సెకన్ల నుంచి 5 నిమిషాల 45 సెకన్ల లోపు పూర్తిచేస్తే 48 మార్కులు ఇస్తారు. 6 నిమిషాల్లోపు చేరుకుంటే 36, 6 నిమిషాల 15 సెకన్లలోపు అయితే 24 మార్కులు పొందుతారు.
- కనీసం 6 పుల్అప్స్ తప్పనిసరి. 6 తీసినవారికి 16, 7 తీస్తే 21, 8కి 27, 9కి 33, 10 తీస్తే 40 మార్కులు పొందొచ్చు. 9 అడుగుల దూరానికి దూకగలగాలి. జిగ్జాగ్ బ్యాలెన్స్లో అర్హత సాధించాలి. అనంతరం ఫిజికల్ మెజర్మెంట్, మెడికల్ టెస్ట్లుంటాయి. వీటన్నింటిలో విజయవంతమైతే శిక్షణకు ఎంపిక చేస్తారు.
వేతనం - సేవానిధి :
- తొలి ఏడాది ప్రతి నెలా రూ.30,000 రెండో సంవత్సరం రూ.33,000 మూడో ఏట రూ.36,500 నాలుగో సంవత్సరం రూ.40,000 చెల్లిస్తారు. ప్రతి నెలా అందుకునే జీతం మొత్తంలో 30 శాతం కార్పస్ ఫండ్కి జమ అవుతుంది. నాలుగు సంవత్సరాల వ్యవధికి గానూ సేవానిధిలో రూ.5.02 లక్షలు అగ్నివీరుని నుంచి యాడ్ అవుతుంది. అంతే మొత్తాన్ని ప్రభుత్వమూ జమ చేస్తుంది. రెండూ కలిసి రూ.10.04 లక్షలవుతాయి. దీనికి వడ్డీ జతచేసి అగ్నివీరునికి అందిస్తారు.
- నాలుగు సంవత్సరాల సేవలకు గానూ వీరికి అగ్నివీర్ స్కిల్ సర్టిఫికెట్ అందుతుంది. సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిమెంట్/ ఆంత్రప్రెన్యూర్షిప్ నిమిత్తం బ్యాంకుల నుంచి రుణాలూ మంజూరయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేస్తారు.
శాశ్వత ఉద్యోగానికి :
- నాలుగు సంవత్సరాలు విధులు పూర్తిచేసుకున్న అగ్నివీరుల్లో ఒక్కో బ్యాచ్ నుంచి గరిష్ఠంగా 25 శాతం మందిని ఆర్మీలో శాశ్వత ఉద్యోగంలోకి ఎంపిక చేస్తారు. ఇందుకోసం సంస్థ అవసరాలు, అభ్యర్థుల ప్రతిభను ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు. ఇలా సెలక్ట్ అయిన వారిని శాశ్వత ఉద్యోగానికి అవకాశమిస్తారు.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు : ఏప్రిల్ 10 వరకు స్వీకరించనున్నారు.
- ఫీజు : రూ.250.
- ఆన్లైన్ పరీక్షలు : జూన్ 1 నుంచి జులై 15 వరకు నిర్వహించనున్నారు.
- వెబ్సైట్ : https://joinindianarmy.nic.in/
నిరుద్యోగులకు శుభవార్త - "IRFC" నోటిఫికేషన్ విడుదల - చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
టీచింగ్ అంటే ఇష్టమా - డీఎడ్ నోటిఫికేషన్ విడుదల - ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి