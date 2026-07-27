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"ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్"లో జాబ్ చేస్తారా? - పదో తరగతి అర్హతతో మ్యుజీషియన్ పోస్టులు!
ఆగస్టు 2 దరఖాస్తు చివరి తేదీ - ఆగస్టు 31నుంచి సెప్టెంబర్ 9 వరకు ర్యాలీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 3:41 PM IST
indian air force musician recruitment 2026 : ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ అగ్నిపథ్ పథకంలో భాగంగా మ్యుజీషియన్ పోస్టుల కోసం ర్యాలీ నిర్వహిస్తోంది. వాద్య పరికరాలపై ప్రావీణ్యం ఉన్న వారు పదో తరగతి విద్యార్హతతో ఇందులో పాల్గొనవచ్చు. ఎంపికైన వారికి పరీక్ష, ఫిజికల్, మెడికల్ టెస్టులు ఉంటాయి. ఎంపికైనవారిలో నాలుగేళ్ల తర్వాత 25 శాతం మందిని శాశ్వత ఉద్యోగానికి అవకాశం కల్పిస్తారు. అగ్నివీరులందరికీ సర్టిఫికెట్తో పాటు ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలూ అందుతాయి.
ఇంటేక్కు చెందిన తాజా నోటిఫికేషన్ 2027(1) ప్రకారం, ఆన్లైన్లో వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలి. ముందుగా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్టు (పీఎఫ్టీ) 1, 2 నిర్వహించి ఆ తర్వాత ఇంగ్లిష్ సబ్జెక్టులో పరీక్ష ఉంటుంది. అనంతరం మ్యూజిక్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్టులో ప్రావీణ్యం చూపిన వారికి వైద్య పరీక్షల నిర్వహిస్తారు. శిక్షణ అనంతరం ఎయిర్ ఫోర్స్ బ్యాండులో ఉద్యోగంలోకి తీసుకుంటారు.
ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ పిలుస్తోంది! - అగ్నివీర్ వాయు పోస్టుల భర్తీ!
ఎంపిక
- నిర్దేశిత పత్రాలతో పాటు నైపుణ్యం కలిగిన వాద్య పరికరాలను స్వయంగా ర్యాలీ జరిగే ప్రాంతానికి (దిల్లీ, బెంగళూరు) తీసుకెళ్లాలి. అక్కడ అభ్యర్థుల సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన ఉంటుంది.
- దేహ దారుఢ్య పరీక్ష (పీఎఫ్టీ)-1లో 1.6 కి.మీ. దూరాన్ని పురుషులు 7, మహిళలు 8 నిమిషాల్లో పూర్తి చేయాలి.
- పీఎఫ్టీ-2లో పురుషులు ఒక్కో నిమిషం వ్యవధిలో 10 పుషప్స్, 10 సిటప్స్, 20 స్క్వాట్స్ పూర్తిచేయాలి.
- పీఎఫ్టీ-2లో మహిళలు 90 సెకన్లలో 10 సిటప్స్, నిమిషంలో 15 స్క్వాట్స్ చేయగలగాలి.
- పీఎఫ్టీ-2లో అర్హులైన అభ్యర్థులకు రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.
- ప్రశ్నాపత్రం ఇంగ్లిష్లో ఉంటుంది. ఆబ్జెక్టివ్ ప్రశ్నలు వస్తాయి.
- సమాధానాలు ఓఎంఆర్ పత్రంపై గుర్తించాలి.
- పరీక్ష వ్యవధి 30 నిమిషాలు.
- 30 ప్రశ్నలు ఆంగ్లం నుంచి ఉంటాయి.
- పదో తరగతి సిలబస్ నుంచే వీటిని అడుగుతారు.
- ప్రతి ప్రశ్నకూ ఒక మార్కు.
- మైనస్ మార్కులు ఉండవు. ఇందులో అర్హత పొందితే సరిపోతుంది.
- ఇక్కడా విజయవంతమైతే వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి ఏ సమస్యా లేకపోతే శిక్షణ, ఉద్యోగంలోకి తీసుకుంటారు.
ప్రోత్సాహకాలు
- ఉద్యోగంలో చేరిన తొలి సంవత్సరం ప్రతి నెలా రూ.30వేలు, రెండో సంవత్సరంలో రూ.33వేల వేతనం ఉంటుంది. మూడో సంవత్సరంలో రూ.36వేలు, నాలుగో సంవత్సరంలో రూ.40వేలు అందుతుంది.
- 30 వార్షిక సెలవులు, ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే సిక్ లీవ్ కేటాయిస్తారు. నాలుగేళ్ల సర్వీస్లో రిస్క్ అండ్ హార్డ్షిప్, రేషన్, డ్రెస్, ట్రావెల్ అలవెన్సులు, నాలుగేళ్ల పాటు రూ.48 లక్షలకు లైఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్ వర్తిస్తుంది.
- ప్రతి నెలా వేతనంలో 30 శాతం కార్పస్ ఫండ్కి జమ చేసి నాలుగేళ్ల వ్యవధికి రూ.5.02 లక్షలు అగ్నివీరుని నుంచి, అంతే మొత్తాన్ని ప్రభుత్వమూ జత చేస్తే రూ.10.04 లక్షలవుతాయి. దీనికి వడ్డీని కలిపి చెల్లిస్తారు.
వివరాలు
- అర్హత : పదో తరగతితో పాటు వాద్య పరికరాలపై ప్రావీణ్యం.
- గ్రేడ్ 5/డిప్లొమా లేదా సమాన స్థాయి/ సంబంధిత సర్టిఫికెట్లు కావాలి.
- ఎత్తు : పురుషులు 162 సెం.మీ. మహిళలు 152 సెం.మీ. తప్పనిసరి.
- వయసు : జనవరి 1, 2005 - జులై 1, 2009 మధ్య జన్మించినవారై ఉండాలి.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ: ఆగస్టు 2.
- రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు: రూ.100. జీఎస్టీ అదనం.
- ర్యాలీ : ఆగస్టు 31 నుంచి సెప్టెంబరు 9 వరకు
- వెబ్సైట్:https://agnipathvayu.cdac.in/AV/
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