భారత వాయుసేనలో చేరాలనుకుంటున్నారా? - కేవలం ఇంటర్మీడియట్ అర్హతతో ఉద్యోగాలు

అగ్నివీర్​ వాయు పోస్టుల భర్తీకి ఎయిర్​ఫోర్స్ నోటిఫికేషన్​ - సైన్స్​, నాన్​ సైన్స్​ విభాగాల్లో పోస్టులు - మూడు దశల్లో వివిధ పరీక్షలతో అభ్యర్థుల ఎంపిక - దరఖాస్తు చేసుకోండిలా

Agniveer Vayu Notification Telugu
Published : January 26, 2026 at 3:44 PM IST

Agniveer Vayu Notification Telugu : భారతీయ వాయుసేన అగ్నిపథ్​ పథకంలో భాగంగా అగ్నివీర్​ వాయు పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన వెల్లడించింది. ఇంటర్మీడియట్​, ఒకేషనల్​, డిప్లొమా విద్యార్హతలతో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. పరీక్ష, ఫిజికల్, మెడికల్ టెస్టులతో నియామకాలుంటాయి.

అగ్నివీర్​ వాయు పోస్టుల భర్తీకి ఎయిర్​ఫోర్స్ ప్రతి సంవత్సరం రెండు సార్లు ప్రకటన వెలువరిస్తోంది. ప్రస్తుత నోటిఫికేషన్​ 2027(1) ఇంటేక్​కు చెందింది. ఇందులో సైన్స్​, నాన్​ సైన్స్​ విభాగాల్లో పోస్టులు ఉన్నాయి. సైన్స్​ విభాగంలో దరఖాస్తు చేసుకున్నారు కావాలనుకుంటే నాన్​ సైన్స్ ఖాళీలకూ పోటీ పడవచ్చు. ఇందుకోసం ప్రత్యేక పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఎంపికైనవారు నాలుగు సంవత్సరాలు సేవలందిస్తారు. తర్వత వీరిలో 25 శాతం మందికి శాశ్వత ఉద్యోగానికి అవకాశమిస్తారు. అందరికీ సర్టిఫికెట్​, ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలు లభిస్తాయి. మూడు దశల్లో నిర్వహించే వివిధ పరీక్షలతో నియామకాలు చేపడతారు.

ఫేజ్​-1 : ఈ పరీక్షను ఆన్​లైన్లో నిర్వహిస్తారు. ప్రశ్నలన్నీ ఆబ్జెక్టివ్​ తరహాలో ఉంటాయి. ప్రశ్నపత్రం ఇంగ్లిష్​, హిందీ మాధ్యమాల్లో ఉంటుంది. సైన్స్ సబ్జెక్టులకు పరీక్ష వ్యవధి ఒక గంట. ఇంగ్లిష్​, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్​ల నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి. నాన్​ సైన్స్ పరీక్ష వ్యవధి 45 నిమిషాలు ఉంటుంది. ఇంగ్లిష్​, రీజనింగ్, జనరల్​ అవేర్​నెస్​ అంశాల్లో ప్రశ్నలుంటాయి.

సైన్స్, నాన్​ సైన్స్ రెండింటికీ దరఖాస్తు చేసుకున్నవారికి పరీక్ష వ్యవధి 85 నిమషాలు ఉంటుంది. ఇంగ్లిష్​, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్​, రీజనింగ్, జనరల్ అవేర్​నెస్​ నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి. అన్ని పరీక్షల్లోనూ ప్రతి ప్రశ్నకూ ఒక మార్కు. తప్పు సమాధానానికి పావు మార్కు తగ్గిస్తారు. అన్ని ప్రశ్నపత్రాల్లోనూ ఇంగ్లిష్​, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ ప్రశ్నలు సీబీఎస్​ఈ 10+2 సిలబస్​ ఆధారంగా వస్తాయి. ఎంచుకున్న పరీక్షను అనుసరించి ఇంగ్లిష్​ 20, ఫిజిక్స్ 25, మ్యాథ్స్ 25, రీజనింగ్ అండ్ జనరల్​ అవేర్​నెస్​ 30 ప్రశ్నలు ఉంటాయి.

ఫేజ్​-2 : ఫేజ్​-1లో ప్రతిభావంతులకే ఫేజ్​-2లో అవకాశం ఉంటుంది. ఫిజికల్ ఫిట్​నెస్​ పరీక్షల్లో భాగంగా 1.6 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని పురుషులు 7 నిమిషాల్లో చేరుకోవాలి. అదే స్త్రీలైతే 8 నిమిషాలలోపు అందుకోవాలి. తరువాత పురుషులు ఒక్కోటీ నిమిషం వ్యవధిలో 10 బస్కీలు, 10 సిట్​ అప్స్, 20 స్క్వాట్స్ పూర్తిచేయాలి. మహిళలు 90 సెకన్లలో 10 సిట్​ అప్స్​, నిమిషంలో 15 స్వ్కాట్స్ చేయగలగాలి. వీటన్నింటిలోనూ అర్హత సాధించినవారికి అడాప్టబిలిటీ టెస్టు 1, 2లు ఆబ్జెక్టివ్​ తరహాలో నిర్వహిస్తారు. దీనిద్వారా అభ్యర్థి వాయుసేన ఉద్యోగం, వాతావరణానికి అలవాటు పడగలడా లేదా అని పరిశీలిస్తారు.

ఫేజ్​-3 : అడాప్టబిలిటీ టెస్టులో అర్హులకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి, శిక్షణకు ఎంపిక చేస్తారు. అగ్నివీర్​ వాయు వెబ్​సైట్​లో సబ్జెక్టుల వారీ సిలబస్​ వివరాలు ఉన్నాయి. వాటిలో మాదిరి ప్రశ్నలూ, మాక్ టెస్టులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని సమగ్రంగా పరిశీలిస్తే పరీక్ష స్వరూపం, ప్రశ్నల తీరు, చదవాల్సిన అంశాలు, వాటి స్థాయి తెలుస్తుంది. ఇంగ్లిష్​, ఫిజిక్స్, మ్యాథ్స్​ల్లో ప్రశ్నలు ఇంటర్మీడియట్​ స్థాయిలోనే ఉంటాయి. అందువల్ల ఈ సబ్జెక్టుల పాఠ్య పుస్తకాలు బాగా చదువుకోవాలి. రీజనింగ్ ప్రశ్నలకు హైస్కూల్​ మ్యాథ్స్ పుస్తకాల్లోని జనరల్ అంశాలు బాగా చదివితే సరిపోతుంది.

జనరల్​ అవేర్​నెస్​ కోసం హైస్కూల్ సైన్స్, సోషల్ పుస్తకాల్లోని ముఖ్యాంశాలతో పాటు, వర్తమాన సంఘటనలను అనుసరించాలి. పాఠ్యపుస్తకాలు బాగా చదివి, వీలైనన్ని మాదిరి ప్రశ్నలు సాధన చేస్తే ప్రయోజనం ఉంటుంది. పాత ప్రశ్నపత్రాలు బాగా ప్రాక్టీసు చేయాలి. పరీక్షకు మందు కనీసం పది మాక్​ టెస్టులు రాస్తే మేలు. ఈ పరీక్షకు సంబంధించి అందుబాటులో ఉన్న పలు పుస్తకాల్లో ఏదైనా ఒక దానికే పరిమితమై, అదే పూర్తిస్థాయిలో అధ్యయనం చేస్తే మెరుగైన ఫలితాలు పొందవచ్చు.

ప్రోత్సాహకాలు : అగ్నివీర్​ వాయులో అవకాశం వచ్చిన వారికి మొదటి సంవత్సరం నుంచి ప్రతి నెలా రూ.30,000 చెల్లిస్తారు. రెండో ఏడాది నెలకు 33,000 వేతనం ఉంటుంది. మూడో సంవత్సరం రూ.36,500 అందుతుంది. నాలుగో సంవత్సరం రూ.40,000 ప్రతి నెలా పొందుతారు. నాలుగేళ్ల సేవలకుగానూ పనిచేసిన విభాగాన్ని అనుసరించి అగ్నివీర్ వాయు స్కిల్​ సర్టిఫికెట్​ ఇస్తారు. ప్రతి నెలా అందుకునే మొత్తంలో 30 శాతం కార్పస్​ ఫండ్​కు జమచేస్తారు. అంతే మొత్తాన్ని ప్రభుత్వమూ కలుపుతుంది. రెండూ కలిపి రూ.10.04 లక్షలవుతాయి. దీనికి వడ్డీని కలిపి, అగ్నివీర్​ వాయుకి నాలుగేళ్లు పూర్తయిన తర్వాత అందజేస్తారు.

వారికి అంత్రప్రెన్యూర్​షిప్ నిమిత్తం రుణాలు : వీరిలో ఒక్కో బ్యాచ్​ నుంచి గరిష్ఠంగా 25 శాతం మందిని ఎయిర్​ఫోర్స్​లో శాశ్వత ఉద్యోగానికి ఎంపిక చేస్తారు. ఇందుకోసం ప్రతిభ, సంస్థ అవసరాల ప్రమాణికంగా తీసుకుంటారు. ఈ విధంగా అవకాశం లభించినవారు పూర్తి కాలం సేవలు అందించవచ్చు. అనంతరం పింఛను, ఇతర సౌకర్యాలూ పొందవచ్చు. శాశ్వత ఉద్యోగంలో అవకాశం రానివారికి సెల్ఫ్​ ఎంప్లాయ్​మెంట్​ / అంత్రప్రెన్యూర్​షిప్ నిమిత్తం బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు మంజూరయ్యేలా చూస్తారు. వీరికి కార్పొరేట్​ సంస్థల్లోనూ అవకాశాలు లభిస్తాయి.

అర్హత : సైన్స్ విభాగానికి మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, ఇంగ్లిష్​ సబ్జెక్టులు ఇంటర్మీడియట్​లో చదవాలి. 50 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించాలి. లేదా నిర్దేశిత బ్రాంచీల్లో మూడేళ్ల డిప్లొమా కోర్సు 50 శాతం మార్కులతో పూర్తిచేయాలి. లేదా ఫిజిక్స్, మ్యాథ్స్ సబ్జెక్టులతో రెండు సంవత్సరాల ఒకేషనల్​ కోర్సుల్లో 50 శాతం మార్కులు పొందాలి. నాన్​ సైన్స్ పోస్టులకు ఏదైనా గ్రూపులో ఇంటర్​లో 50 శాతం మార్కులు పొందినవారు అర్హులు. లేదా రెండు సంవత్సరాల ఒకేషనల్​ కోర్సులో 50 శాతం మార్కులు రావాలి. సైన్స్,నాన్​ సైన్స్ రెండు పోస్టులకూ పదోతరగతి / ఇంటర్ / ఒకేషనల్​ / డిప్లొమాలలో ఇంగ్లిష్​ సబ్జెక్టులో 50 శాతం మార్కులు తప్పనిసరిగా సాధించాలి.

ఎత్తు : 152 సెంటీమీటర్లు.

ఛాతీ : ఊపిరి పీల్చినప్పుడు, వదిలినప్పుడు 5 సెంటీమీటర్ల వ్యత్యాసం ఉండాలి.

వయసు : జనవరి 1, 2006 నుంచి జులై 1, 2009 మధ్య జన్మించాలి.

ఆన్​లైన్​ దరఖాస్తులు : ఫిబ్రవరి 1 వరకు స్వీకరిస్తారు.

పరీక్ష ఫీజు : రూ.550 దీనికి జీఎస్​టీ అదనం.

ఆన్​లైన్ పరీక్ష తేదీలు : మార్చి 30, 31

అధికారిక వెబ్​సైట్​ : https://iafrecruitment.edcil.co.in

