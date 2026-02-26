ETV Bharat / education-and-career

మార్చి 9 నుంచి ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ అగ్నివీర్‌ రిక్రూట్‌మెంట్‌ ర్యాలీ - అర్హతలు ఇవే!

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణాకు చెందిన అభ్యర్థులకు ఇండియన్‌ ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ అగ్నివీర్‌ ఓపెన్‌ రిక్రూట్‌మెంట్‌ ర్యాలీ - గుంటూరులోని కలెక్టర్‌ కార్యాలయంలో రిక్రూట్‌మెంట్‌ ర్యాలీపై కలెక్టర్ అధికారులతో సమీక్ష

Agniveer_Recruitment
Agniveer_Recruitment (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 26, 2026 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Indian Air Force Agniveer Open Recruitment Rally in Guntur District: ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు చెందిన మహిళ, పురుష అభ్యర్థులకు ఇండియన్‌ ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ అగ్నివీర్‌ ఓపెన్‌ రిక్రూట్‌మెంట్‌ ర్యాలీ మార్చి 9వ తేదీ నుంచి గుంటూరు జిల్లాలోని ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం (ఏఎన్‌యూ)లో ప్రారంభం అమవుతుందని జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్‌ అశుతోష్‌ శ్రీవాస్తవ తెలిపారు. గుంటూరులోని కలెక్టర్‌ కార్యాలయంలో రిక్రూట్‌మెంట్‌ ర్యాలీపై కలెక్టర్ అధికారులతో సమీక్ష జరిపారు. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌ ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ రిక్రూటింగ్‌ డైరెక్టర్, వింగ్‌ కమాండర్‌ షేక్‌ యాకూబ్‌ అలీ మాట్లాడుతూ మార్చి 9, 10 తేదీల్లో బాలికలకు, 12, 13 తేదీల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర పురుష అభ్యర్థులకు, 15, 16 తేదీల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర పురుష అభ్యర్థులకు ఓపెన్‌ ర్యాలీ జరుగుతుందని వెల్లడించారు.

దీనికి 2005 జులై 2 నుంచి 2009 జనవరి 2వ తేదీ మధ్య జన్మించిన అవివాహిత పురుష, మహిళా అభ్యర్థులు అర్హులని తెలిపారు. కనీస ఎత్తు 152 సెం.మీ, ఇంటర్‌ లేదా తత్సమాన పరీక్ష, 3 ఏళ్లు డిప్లొమా ఇంజినీరింగ్, 2 ఏళ్లు ఒకేషనల్‌ కోర్సుల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించినవారు అర్హులని స్పష్టం చేశారు. ఆయా విద్యార్హతల్లో మొత్తం మార్కుల్లో 50 శాతం, ఆంగ్లంలో 50 శాతం మార్కులు తప్పనిసరిగా ఉండాలని వెల్లడించారు. అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవలసిన అవసరం లేదని, నేరుగా ర్యాలీకి హాజరుకావచ్చని తెలిపారు. ఒరిజినల్‌ లేదా డిజీలాకర్‌ ద్వారా ధ్రువపర్చిన విద్యార్హత ధ్రువపత్రాలు, నివాస పత్రం, ఎన్‌సీసీ సర్టిఫికెట్‌ (ఉంటే), ఆధార్‌ కార్డు, ఇ-మెయిల్‌ నంబర్, ఇటీవల తీసుకున్న 10 పాస్‌పోర్టు సైజ్‌ కలర్‌ ఫొటోలు, ప్రతి ధ్రువపత్రానికి సంబంధించిన 6 నకళ్ల కాపీలు తెచ్చుకోవాలని సూచించారు.

అగ్నివీరులకు వెసులుబాటు: 4 ఏళ్లు దేశ సైనికులుగా సేవలందించిన అగ్నివీరులకు కేంద్ర సాయుధ పోలీసు బలగాలు (సీఏపీఎఫ్​), అసోం రైఫిల్స్​తో పాటు బీఎస్​ఎఫ్​ నియమకాల్లో వయోపరిమితిని 3, 5 సంవత్సరాలకు పెంచడం సహా దేహదారుఢ్య పరీక్షల నుంచి మినహాయింపు కల్పించడం వల్ల ఉద్యోగార్థులకు కొంత మేర లబ్ధి చేకూరనుంది. హోం శాఖ ఉత్తర్వుల ప్రకారం తొలి అగ్నివీర్​ బ్యాచ్​లోని అభ్యర్థులు 28 సంవత్సరాల వయసు వరకు అగ్నివీర్​గా సేవలందించి ఆపై ఇతర కేంద్ర భద్రతా దళాలతో పాటు అసోం రైఫిల్స్​లో చేరేందుకు వీలును కల్పిస్తూ గతంలోనే 10 శాతం రిజర్వేషన్​ను ప్రవేశపెట్టింది.

AGNIVEER RALLY IN GUNTUR DISTRICT
AGNIVEER RECRUITMENT RALLY IN AP
AGNIVEER OPEN RECRUITMENT RALLY
అగ్నివీర్‌ రిక్రూట్‌మెంట్‌ ర్యాలీ
AGNIVEER RECRUITMENT

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

