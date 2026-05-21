ETV Bharat / education-and-career
ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో 379 ఖాళీలు - మహిళలు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు - జీతం ఎంతంటే!
- పెళ్లి కానీ యువతకు కేంద్రప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ - భారత వైమానిక దళంలో ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్!
Published : May 21, 2026 at 1:59 PM IST
Indian Air Force AFCAT Notification 2026: ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్న అభ్యర్థులు అది కూడా పెళ్లి కానీ యువతకు సూపర్ న్యూస్. ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ హోదాలో వివిధ విభాగాల్లో కమిషన్డ్ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి అర్హులైన భారతీయ పౌరుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ కోర్సులు జులై 2027 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. మే 20 నుంచి జూన్ 19 తేదీ వరకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. అసలు ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి? జీతం ఎంత? ఎవరు అర్హులు? ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
నోటిఫికేషన్ వివరాలు: ఎయిర్ ఫోర్స్ కామన్ అడ్మిషన్ టెస్ట్
ఖాళీల సంఖ్య: 379
ఫ్లయింగ్: 35 పోస్టులు (షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్(SSC) - పురుషులు 30, మహిళలు 5)
గ్రౌండ్ డ్యూటీ (టెక్నికల్): 211 పోస్టులు
- ఏరోనాటికల్ ఇంజినీర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ - AE(L): 136(పర్మినెంట్ కమిషన్, షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్)
- ఏరోనాటికల్ ఇంజినీర్ మెకానికల్ - AE(M): 75 (పర్మినెంట్ కమిషన్, షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్)
గ్రౌండ్ డ్యూటీ (నాన్-టెక్నికల్): 107 పోస్టులు
- వెపన్ సిస్టమ్స్: పురుషులు 21, మహిళలు 5
- అడ్మినిస్ట్రేషన్ : పురుషులు 50, మహిళలు 12
- లాజిస్టిక్స్ : పురుషులు 4, మహిళలు 2
- అకౌంట్స్ : పురుషులు 5, మహిళలు 2
- ఎడ్యుకేషన్ : పురుషులు 1, మహిళలు 2
- మెటియోరాలజీ : పురుషులు 1, మహిళలు 2
NCC స్పెషల్ ఎంట్రీ: ఫ్లయింగ్ బ్రాంచ్లో CDSE ఖాళీల నుంచి 10% (PC కోసం), ఏఎఫ్క్యాట్ ఖాళీల నుంచి 10% (SSC కోసం) కేటాయించారు.
GATE స్కోర్ ఎంట్రీ (గ్రౌండ్ డ్యూటీ టెక్నికల్):
- ఏరోనాటికల్ ఇంజినీర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ AE(L): పురుషులు 13 (PC 1, SSC 12), మహిళలు 04 (PC 1, SSC 3)
- ఏరోనాటికల్ ఇంజినీర్ మెకానిక్ AE(M): పురుషులు 7 (PC 1, SSC 6), మహిళలు 2 (PC 1, SSC 1)
అర్హతలు :
- అభ్యర్థులు కచ్చితంగా భారతీయ పౌరులై ఉండాలి. కోర్సు ప్రారంభమయ్యే సమయానికి పెళ్లి కాకూడదు. ఇక ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఫ్లయింగ్, వెపన్ సిస్టమ్స్ విభాగాలకు ఇంటర్లో ఫిజిక్స్, మ్యాథ్స్తో పాటు కనీసం 50% మార్కులు సాధించాలి. డిగ్రీ లేదా బీఈ/బీటెక్లో 60% మార్కులు సాధించాలి.
- టెక్నికల్ పోస్టులకు సంబంధిత ఇంజినీరింగ్ విభాగాల్లో డిగ్రీ లేదా గత మూడు సంవత్సరాలలో సాధించిన గేట్ స్కోర్ ఉండాలి. నాన్-టెక్నికల్ విభాగాలకు బ్రాంచ్ను బట్టి కామర్స్, అకౌంట్స్ లేదా పీజీ డిగ్రీలు ఉండాలి. చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న అభ్యర్థులు కూడా ఎటువంటి బ్యాక్లాగ్లూ లేకపోతే అప్లై చేసుకోవచ్చు.
వయోపరిమితి :
- ఫ్లయింగ్ బ్రాంచ్కు జులై 1, 2027 నాటికి 20 నుంచి 24 సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి. అంటే జులై 2, 2003 నుంచి జూలై 1, 2007 మధ్య పుట్టి ఉండాలి.
- డీజీసీఏ ఇండియా జారీ చేసిన కమర్షియల్ పైలట్ లైసెన్స్ ఉన్నవారికి గరిష్ఠ వయో పరిమితి 26 సంవత్సరాల వరకు సడలింపు ఉంటుంది.
- గ్రౌండ్ డ్యూటీ (టెక్నికల్/ నాన్-టెక్నికల్)/గేట్ ఎంట్రీ విభాగాల వారికి జులై 1, 2027 నాటికి 20 నుంచి 26 సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి. అంటే జులై 2, 2001 నుంచి జులై 1, 2007 మధ్య జన్మించి ఉండాలి.
పే స్కేల్: ఫ్లయింగ్ ఆఫీసర్కు రూ.56,100 - రూ.1,77,500.
ఎంపిక విధానం:
- మూడు దశల్లో ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది. మొదటగా కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఆన్లైన్ రాత పరీక్ష (AFCAT) నిర్వహిస్తారు. ఇందులో 100 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. టైమ్ రెండు గంటలు. ప్రతి సరైన సమాధానానికి +3 మార్కులు, తప్పు సమాధానానికి -1 నెగెటివ్ మార్కు ఉంటుంది.
- రాత పరీక్షలో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులను (లేదా ఎన్సీసీ/గేట్ ద్వారా నేరుగా ఎంపికైన వారిని) ఎయిర్ ఫోర్స్ సెలక్షన్ బోర్డ్ (AFSB) పరీక్షలకు పిలుస్తారు. అక్కడ స్టేజ్-I (ఆఫీసర్ ఇంటెలిజెన్స్ రేటింగ్ & పిక్చర్ పర్సెప్షన్ టెస్ట్), స్టేజ్-II (సైకలాజికల్ పరీక్షలు, గ్రూప్ టాస్క్లు, ఇంటర్వ్యూ) నిర్వహిస్తారు. ఫ్లయింగ్ బ్రాంచ్ అభ్యర్థులకు అదనంగా 'సీపీఎస్ఎస్' పైలట్ పరీక్ష ఉంటుంది.
- చివరగా వైద్య పరీక్షలు, మెరిట్ జాబితా ఆధారంగా తుది ఎంపిక జరుగుతుంది.
ముఖ్య తేదీలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులకు ప్రారంభం: మే 20, 2026
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ: జూన్ 19, 2026
- ఏఎఫ్క్యాట్ పరీక్ష: ఆగస్టు 8, 2026
దరఖాస్తు ఫీజు: రూ.550+జీఎస్టీ. ఎన్సీసీ స్పెషల్ ఎంట్రీ & గేట్ స్కోర్ ఎంట్రీ అభ్యర్థులకు ఎలాంటి పరీక్ష రుసుము లేదు.
దరఖాస్తు విధానం: ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేయాలి.
- ముందుగా AFCAT అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్పేజీలో AFCAT నోటిఫికేషన్ పై క్లిక్ చేస్తే కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో మీకు ఇంతకుముందే అకౌంట్ ఉంటే ఆ వివరాలతో లాగిన్ అవ్వాలి. ఒకవేళ మీరు కొత్త వారు అయితే Sign Upపై క్లిక్ చేసి మీ పేరు, ఈ మెయిల్, మొబైల్ నంబర్ వివరాలు ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి.
- మీ మెయిల్కు వచ్చిన పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అయి, కొత్త పాస్వర్డ్ను సెట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం AFCATకు సంబంధించిన "Application Form" పై క్లిక్ చేసి మీ వ్యక్తిగత వివరాలు, విద్యా అర్హతలు, మీరు కోరుకునే బ్రాంచ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని డిటైల్స్ ఫిల్ చేయాలి.
- అనంతరం కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేసి, పరీక్షా కేంద్రాలు ఎంచుకుని, ఫీజు చెల్లించాలి.
- చివరగా వివరాలు మొత్తం సరిచూసుకుని సబ్మిట్ పై క్లిక్ చేస్తే సరి. మిగిలిన వివరాల కోసం నోటిఫికేషన్పై క్లిక్ చేసి తెలుసుకోండి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీగా SBI అప్రెంటిస్ ఖాళీలు - నెలకు రూ.15వేలు స్టైపెండ్!
ప్రభుత్వ సంస్థలో ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగాలు - నెలకు రూ.2.60 లక్షల జీతం - ఇంటర్వ్యూ మాత్రమే!