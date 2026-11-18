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ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో 284 ఖాళీలు - మహిళలకూ అవకాశం - జీతం రూ.లక్షన్నర పైనే!
Indian Air Force Notification : ఏఎఫ్ క్యాట్ 2027 నోటిఫికేషన్ విడుదల - అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానమిలా!
Published : November 18, 2026 at 7:52 PM IST
AFCAT 2027 : ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో ఉద్యోగం చేయాలని ఆశించే అభ్యర్థులకు శుభవార్త. ఎయిర్ ఫోర్స్ కామన్ అడ్మిషన్ టెస్ట్(AFCAT 01/2027) నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా వివిధ విభాగాల్లో మొత్తం 284 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు డిసెంబరు 11 వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుంది? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
భారత వైమానిక దళంలో ఫ్లయింగ్, గ్రౌండ్ డ్యూటీ (టెక్నికల్, నాన్ టెక్నికల్) విభాగాల్లో ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి ఎయిర్ఫోర్స్ కామన్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ (AFCAT 01/2027) నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది. దీని ద్వారా పర్మనెంట్ కమిషన్(PC), షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ (SSC) అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. నవంబరు 12 నుంచి ప్రారంభమైన ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ డిసెంబర్ 11 వరకు కొనసాగనుంది. ఈ కోర్సుల శిక్షణ వచ్చేసి జనవరి 2028లో స్టార్ట్ కానుంది. తగిన అర్హతలు ఉన్న పురుషులు, మహిళలు లాస్ట్ డేట్లోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
నోటిఫికేషన్ వివరాలు :
ఎయిర్ ఫోర్స్ కామన్ అడ్మిషన్ టెస్ట్(AFCAT) 01/ 2027 :
- ఫ్లయింగ్ (Flying) విభాగంలో : 36 పోస్టులు
(షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ - పురుషులు : 28 ఖాళీలు, మహిళలు : 8 ఖాళీలు)
గ్రౌండ్ డ్యూటీ (టెక్నికల్) పోస్టులు - 124
- ఏరోనాటికల్ ఇంజినీర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ AE(L) - 88
- ఏరోనాటికల్ ఇంజినీర్ మెకానికల్ AE(M) - 36
గ్రౌండ్ డ్యూటీ (నాన్-టెక్నికల్) పోస్టులు - 108
- అడ్మినిస్ట్రేషన్(Adm) : పురుషులు 35 పోస్టులు, మహిళలు 18 ఖాళీలు
- వెపన్ సిస్టమ్స్ (WS) : పురుషులు 25 పోస్టులు, మహిళలు 5 పోస్టులు
- లాజిస్టిక్స్ (Lgs) : పురుషులు 7 పోస్టులు, మహిళలు 4 ఖాళీలు
- అకౌంట్స్ (Accts) - పురుషులు 4, మహిళలు 4
- ఎడ్యుకేషన్ (Edn) - పురుషులు 2, మహిళలు 2
- మెటియోరాలజీ (Met) - పురుషులు 1, మహిళలు 1
ఎన్సీసీ స్పెషల్ ఎంట్రీ :
ఫ్లయింగ్ బ్రాంచ్లో CDSE ఖాళీల నుంచి 10శాతం(పీసీ కోసం), AFCAT ఖాళీల నుంచి 10శాతం(ఎస్ఎస్సీ కోసం) కేటాయించారు.
GATE స్కోర్ ఎంట్రీ (గ్రౌండ్ డ్యూటీ టెక్నికల్) - 16 పోస్టులు
- AE(L) - పురుషులు 07 మహిళలు 04
- AE(M) - పురుషులు 3, మహిళలు 2
మొత్తం ఖాళీలు : 284
అర్హతలు :
- ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకునే అభ్యర్థులు భారత పౌరులై ఉండాలి. ఫ్లయింగ్ బ్రాంచ్కు 10+2లో మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్ చదివి ఉండటంతోపాటు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి కనీసం మూడు సంవత్సరాల డిగ్రీ లేదా నాలుగేళ్ల బీఈ/బీటెక్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి.
- అదే, గ్రౌండ్ డ్యూటీ టెక్నికల్ పోస్టులకు సంబంధిత ఇంజినీరింగ్ విభాగాల్లో 4 సంవత్సరాల డిగ్రీ లేదా నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్న తత్సమాన అర్హతలు కలిగి ఉండాలి.
- ఇక నాన్ టెక్నికల్ పోస్టులకు బ్రాంచ్ను బట్టి డిగ్రీ, పీజీ, బీకామ్, ఫైనాన్స్ సంబంధిత డిగ్రీలు తదితర అర్హతలు కలిగి ఉండాలి.
- గేట్ స్కోర్ ఎంట్రీకి సంబంధిత ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీతోపాటు అర్హత కలిగిన గేట్ స్కోర్ సాధించి ఉండాలి. పూర్తి విద్యార్హతలు బ్రాంచ్ను బట్టి మారుతాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
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వయోపరిమితి :
- ఫ్లయింగ్ బ్రాంచ్కు 01 జనవరి 2028 నాటికి 20 నుంచి 24 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. డీజీసీఏ ఇండియా జారీ చేసిన కమర్షియల్ పైలట్ లైసెన్స్ ఉన్నవారికి గరిష్ట వయోపరిమితి 26 ఏళ్ల వరకు సడలింపునకు అవకాశం ఉంటుంది.
- గ్రౌండ్ డ్యూటీ (టెక్నికల్/ నాన్-టెక్నికల్)/గేట్ ఎంట్రీ పోస్టులకు 20 నుంచి 26 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
పే స్కేల్ :
ఫ్లయింగ్ ఆఫీసర్కు నెలకు రూ.56,100 నుంచి రూ.1,77,500 జీతం లభిస్తుంది.
దరఖాస్తు విధానం :
అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అధికారిక వెబ్సైట్లో అప్లై చేసుకోవాలి.
దరఖాస్తు ఫీజు :
అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి రూ.550+జీఎస్టీగా ఉంది. ఎన్సీసీ స్పెషల్ ఎంట్రీ & గేట్ స్కోర్ ఎంట్రీ అభ్యర్థులకు ఎలాంటి ఎగ్జామ్ ఫీజు లేదు.
సెలక్షన్ ప్రాసెస్ :
- ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపిక ప్రక్రియ మూడు ప్రధాన దశల్లో నిర్వహిస్తారు. మొదటగా కంప్యూటర్ ఆధారిత ఆన్లైన్ రాత పరీక్ష (AFCAT) ఉంటుంది. మొత్తం 100 ప్రశ్నలు వస్తాయి.
- ఎగ్జామ్లో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులను (లేదా ఎన్సీసీ/గేట్ ద్వారా నేరుగా ఎంపికైన వారిని) ఎయిర్ ఫోర్స్ సెలక్షన్ బోర్డ్ (AFSB) పరీక్షలకు సెలక్ట్ చేస్తారు.
- అక్కడ స్టేజ్-I (ఆఫీసర్ ఇంటెలిజెన్స్ రేటింగ్ & పిక్చర్ పర్సెప్షన్ టెస్ట్ అండ్ డిస్కషన్ టెస్ట్ ఉంటుంది), స్టేజ్-II (సైకలాజికల్ పరీక్షలు, గ్రూప్ టాస్క్లు, ఇంటర్వ్యూ) ఉంటుంది.
- ఫ్లయింగ్ బ్రాంచ్ అభ్యర్థులకు కంప్యూటరైజ్డ్ పైలట్ సెలక్షన్ సిస్టమ్ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. చివరగా వైద్య పరీక్షలు, మెరిట్ జాబితా ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఫైనల్ సెలక్షన్ ఉంటుంది.
- ఎన్సీసీ స్పెషల్ ఎంట్రీ అభ్యర్థులకు ఎగ్జామ్ నుంచి మినహాయింపు ఉంటుంది. అర్హులైన వారికి నేరుగా ఏఎఫ్ఎస్బీ పరీక్షను కండక్ట్ చేస్తారు.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఆన్లైన్ దరఖాస్తులకు ప్రారంభం : నవంబర్ 12, 2026
ఆన్లైన్ దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ : డిసెంబర్ 11, 2026
ఏఎఫ్క్యాట్ ఎగ్జామ్ : జనవరి 31, 2027
కోర్సు ప్రారంభం : జనవరి 2028
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