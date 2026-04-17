పరీక్షలే లేకుండా పదో తరగతి తర్వాత ఉద్యోగాలు!
పదో తరగతి తర్వాత ఇండియా పోస్ట్లో ఉద్యోగాలు - మార్కుల ఆధారంగా మెరిట్ ప్రాతిపదికన ఎంపిక - పోస్టు, పనిగంటల ఆధారంగా రూ.10 వేల నుంచి రూ.29 వేల వరకు జీతం పొందే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 4:15 PM IST
After 10th Jobs in India Post: పదో తరగతిలో ఉత్తీర్ణతను సాధించిన విద్యార్థులకు ఏ విధమైన రాత పరీక్ష లేకుండానే స్థిరమైన, వృద్ధికి అవకాశం ఉన్నటువంటి కొలువును ఇండియా పోస్ట్ అందిస్తోంది. ఎలా అంటారా? కేంద్ర కమ్యూనికేషన్ల మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో విధులను నిర్వహించే ఇండియా పోస్ట్ ప్రపంచంలోని అతి పెద్ద తపాలా నెట్వర్క్లలో ఒకటిగా ప్రఖ్యాతి గాంచింది.
దేశంలోని గ్రామాలు, పట్టణాలను అనుసంధానించడంలో నేటికీ తపాలా సేవలు ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే పదో తరగతిలో వచ్చిన మార్కులను ఆధారంగా చేసుకుని మెరిట్ ప్రాతిపదికన ఇందులో నేరుగానే ఉద్యోగాలను సంపాదించవచ్చు. అతి చిన్న వయసులోనే క్రమబద్ధమైన సంపాదనను కోరుకునే వారికి ఇవి బాగా ఉపయోగపడతాయి. అంతేకాకుండా దీని ఎంపిక ప్రక్రియ అంతా కూడా సులభంగా, సరళంగానే ఉంటుంది.
గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే? ఇండియా పోస్ట్లో ఎక్కువ శాతం ఏ విధమైన రాతపరీక్ష లేకుండానే ప్రవేశస్థాయి ఉద్యోగాలను అందుకోవచ్చు.
- పరిమితమైన పనిగంటలు
- కేంద్ర ప్రభుత్వ జీతభత్యాలలో అలవెన్సుతో కూడినటువంటి క్రమబద్ధమైన ఆదాయం
- సొంత ప్రాంతంలో గ్రామానికి అతి సమీపంలోనే ఉద్యోగం
- శాఖాపరంగా ఉన్నతికి, పదోన్నతులకు అవకాశం
ఉద్యోగంలో నిర్వర్తించాల్సిన విధులు:
బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్: బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ ఉద్యోగంలో పోస్టాఫీస్ నిర్వహణ, ఖాతాదారుల సేవలు, లావాదేవీల నిర్వహణ, ఇతర సిబ్బందిపై పర్యవేక్షణ మొదలైనవి.
అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్: అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ రోజూ వారీ విధుల్లో భాగంగా పై అధికారయిన బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్కు సహకరించడం, ఉత్తరాలు, బట్వాడా మొదలైనవాటిని సరిచూసుకోవడం మొదలైనవి ఇందులో ప్రధానంగా ఉంటాయి.
డాక్ సేవక్ ఉద్యోగంలో: డాక్ సేవక్ ఉద్యోగంలో ప్రధానంగా ఉత్తరాలు పార్సిళ్లను, బట్వాడా చేయడం, అదే విధంగా తపాలా కార్యకలాపాలకు సహాయం చేయడం మొదలైనవి.
జీతభత్యాల వివరాలు: జీడీఎస్ ఉద్యోగాలు పూర్తిస్థాయి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కానప్పటికీ చక్కని సంపాదననే అందిస్తున్నాయి. అందుకు అనుగుణంగా పోస్టు, పనిగంటల ఆధారంగా రూ.10,000 - 29,0000 వరకు జీతం నిర్ణయిస్తారు. ఇక ఇందులోని భత్యాలు, ప్రోత్సాహకాలతో పాటు పరిమితంగా వైద్యం, ఇతర ప్రయోజనాలనేవి అందుతాయి.
పదోన్నతుల వివరాలు: జీడీఎస్ ఉద్యోగులు క్రమంగా తమ అనుభవంతో రెగ్యులర్ ఉద్యోగిగా మారే అవకాశం సైతం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా విద్యార్హతతో శాఖాపరంగా నిర్వహించే పరీక్షల ఆధారంగా ఉన్న ఉన్నతస్థాయి పోస్టులను అందిపుచ్చుకోవచ్చు.
సూచనలు: అన్ని రాష్ట్రాల వారీగా విడుదలయ్యేటటువంటి జీడీఎస్ నోటిఫికేషన్లను గమనిస్తూ ఉండాలి. కేవలం ఇండియా పోస్ట్ పోర్టల్ www.indiapost.gov.in ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తును చేసుకోవాలి.
గ్రామీణ డాక్ సేవక్: గ్రామీణ డాక్ సేవక్ విభాగంలో బ్రాంచ్ పోస్టుమాస్టర్ అదే విధంగా అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ పోస్టుమాస్టర్, డాక్సేవక్ లాంటి తదితర ఉద్యోగాలు ఉంటాయి.
ఉద్యోగానికి సంబంధించిన అర్హత వివరాలు: పదోతరగతి ఉత్తీర్ణతతో సహా గణితంపై ప్రాథమిక పరిజ్ఞానం తప్పనిసరిగా ఉండి తీరాలి. స్థానిక భాష, ప్రాథమిక స్థాయిలో, కంప్యూటర్పై పరిజ్ఞానం సైతం ఉండాలి. ఇక పదోతరగతిలో వచ్చిన మెరిట్ మార్కుల ప్రకారమే ఎంపిక అనేది జరుగుతుంది. దీన్ని దరఖాస్తు చేసుకునే ముందుగానే గమనించాలి. వయస్సు విషయానికి వస్తే 18-41 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి.
