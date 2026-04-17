పరీక్షలే లేకుండా పదో తరగతి తర్వాత ఉద్యోగాలు!

పదో తరగతి తర్వాత ఇండియా పోస్ట్​లో ఉద్యోగాలు - మార్కుల ఆధారంగా మెరిట్‌ ప్రాతిపదికన ఎంపిక - పోస్టు, పనిగంటల ఆధారంగా రూ.10 వేల నుంచి రూ.29 వేల వరకు జీతం పొందే అవకాశం

Published : April 17, 2026 at 4:15 PM IST

After 10th Jobs in India Post: పదో తరగతిలో ఉత్తీర్ణతను సాధించిన విద్యార్థులకు ఏ విధమైన రాత పరీక్ష లేకుండానే స్థిరమైన, వృద్ధికి అవకాశం ఉన్నటువంటి కొలువును ఇండియా పోస్ట్ అందిస్తోంది. ఎలా అంటారా? కేంద్ర కమ్యూనికేషన్ల మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో విధులను నిర్వహించే ఇండియా పోస్ట్ ప్రపంచంలోని అతి పెద్ద తపాలా నెట్​వర్క్​లలో ఒకటిగా ప్రఖ్యాతి గాంచింది.

దేశంలోని గ్రామాలు, పట్టణాలను అనుసంధానించడంలో నేటికీ తపాలా సేవలు ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే పదో తరగతిలో వచ్చిన మార్కులను ఆధారంగా చేసుకుని మెరిట్​ ప్రాతిపదికన ఇందులో నేరుగానే ఉద్యోగాలను సంపాదించవచ్చు. అతి చిన్న వయసులోనే క్రమబద్ధమైన సంపాదనను కోరుకునే వారికి ఇవి బాగా ఉపయోగపడతాయి. అంతేకాకుండా దీని ఎంపిక ప్రక్రియ అంతా కూడా సులభంగా, సరళంగానే ఉంటుంది.

గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే? ఇండియా పోస్ట్​లో ఎక్కువ శాతం ఏ విధమైన రాతపరీక్ష లేకుండానే ప్రవేశస్థాయి ఉద్యోగాలను అందుకోవచ్చు.

  • పరిమితమైన పనిగంటలు
  • కేంద్ర ప్రభుత్వ జీతభత్యాలలో అలవెన్సుతో కూడినటువంటి క్రమబద్ధమైన ఆదాయం
  • సొంత ప్రాంతంలో గ్రామానికి అతి సమీపంలోనే ఉద్యోగం
  • శాఖాపరంగా ఉన్నతికి, పదోన్నతులకు అవకాశం

ఉద్యోగంలో నిర్వర్తించాల్సిన విధులు:

బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్: బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ ఉద్యోగంలో పోస్టాఫీస్ నిర్వహణ, ఖాతాదారుల సేవలు, లావాదేవీల నిర్వహణ, ఇతర సిబ్బందిపై పర్యవేక్షణ మొదలైనవి.

అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్: అసిస్టెంట్ బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్ రోజూ వారీ విధుల్లో భాగంగా పై అధికారయిన బ్రాంచ్ పోస్ట్ మాస్టర్​కు సహకరించడం, ఉత్తరాలు, బట్వాడా మొదలైనవాటిని సరిచూసుకోవడం మొదలైనవి ఇందులో ప్రధానంగా ఉంటాయి.

డాక్ సేవక్ ఉద్యోగంలో: డాక్ సేవక్ ఉద్యోగంలో ప్రధానంగా ఉత్తరాలు పార్సిళ్లను, బట్వాడా చేయడం, అదే విధంగా తపాలా కార్యకలాపాలకు సహాయం చేయడం మొదలైనవి.

జీతభత్యాల వివరాలు: జీడీఎస్ ఉద్యోగాలు పూర్తిస్థాయి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కానప్పటికీ చక్కని సంపాదననే అందిస్తున్నాయి. అందుకు అనుగుణంగా పోస్టు, పనిగంటల ఆధారంగా రూ.10,000 - 29,0000 వరకు జీతం నిర్ణయిస్తారు. ఇక ఇందులోని భత్యాలు, ప్రోత్సాహకాలతో పాటు పరిమితంగా వైద్యం, ఇతర ప్రయోజనాలనేవి అందుతాయి.

పదోన్నతుల వివరాలు: జీడీఎస్ ఉద్యోగులు క్రమంగా తమ అనుభవంతో రెగ్యులర్ ఉద్యోగిగా మారే అవకాశం సైతం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా విద్యార్హతతో శాఖాపరంగా నిర్వహించే పరీక్షల ఆధారంగా ఉన్న ఉన్నతస్థాయి పోస్టులను అందిపుచ్చుకోవచ్చు.

సూచనలు: అన్ని రాష్ట్రాల వారీగా విడుదలయ్యేటటువంటి జీడీఎస్ నోటిఫికేషన్లను గమనిస్తూ ఉండాలి. కేవలం ఇండియా పోస్ట్ పోర్టల్ www.indiapost.gov.in ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తును చేసుకోవాలి.

గ్రామీణ డాక్ సేవక్: గ్రామీణ డాక్ సేవక్ విభాగంలో బ్రాంచ్‌ పోస్టుమాస్టర్‌ అదే విధంగా అసిస్టెంట్‌ బ్రాంచ్‌ పోస్టుమాస్టర్‌, డాక్‌సేవక్‌ లాంటి తదితర ఉద్యోగాలు ఉంటాయి.

ఉద్యోగానికి సంబంధించిన అర్హత వివరాలు: పదోతరగతి ఉత్తీర్ణతతో సహా గణితంపై ప్రాథమిక పరిజ్ఞానం తప్పనిసరిగా ఉండి తీరాలి. స్థానిక భాష, ప్రాథమిక స్థాయిలో, కంప్యూటర్​పై పరిజ్ఞానం సైతం ఉండాలి. ఇక పదోతరగతిలో వచ్చిన మెరిట్ మార్కుల ప్రకారమే ఎంపిక అనేది జరుగుతుంది. దీన్ని దరఖాస్తు చేసుకునే ముందుగానే గమనించాలి. వయస్సు విషయానికి వస్తే 18-41 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి.

