ఇండియా పోస్ట్​ జీడీఎస్​లో 28,636 పోస్టులు - 2వ మెరిట్ జాబితా విడుదల

ఇండియా పోస్ట్​ జీడీఎస్ 2026 మెరిట్ జాబితా విడుదల - మెరిట్‌ ఆధారంగా ఎంపిక ప్రక్రియ - ఏప్రిల్‌ 27లోగా తమకు కేటాయించిన డివిజనల్‌ ఆఫీస్‌లో ధ్రువపత్రాల పరిశీలనకు హాజరు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 13, 2026 at 10:37 PM IST

India Post GDS 2nd Merit List 2026 Out : దేశవ్యాప్తంగా యువత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న గ్రామీణ డాక్‌ సేవక్‌ (జీడీఎస్‌) నియామక ప్రక్రియలో మరో కీలక దశ పూర్తైంది. ఇండియా పోస్ట్ ఇటీవల విడుదల చేసిన రెండో మెరిట్‌ జాబితాతో వేలాది అభ్యర్థులకు ఆశలు నింపింది. జనవరిలో భారీగా విడుదల చేసిన నోటిఫికేషన్‌కు అనుగుణంగా మొత్తం 28,636 పోస్టులను భర్తీ చేసే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది.

రెండో జాబితా విడుదల - కీలక వివరాలు : తపాలా శాఖ అధికారులు ఇప్పటికే తొలి షార్ట్‌లిస్ట్‌ను విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ప్రకటించిన రెండో జాబితాలో రాష్ట్రాల వారీగా ఎంపికైన అభ్యర్థుల వివరాలను అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంచారు. ఈ నియామకాల్లో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రాలకు గణనీయమైన ప్రాధాన్యం లభించింది.

తెలంగాణలో 608 పోస్టుల భర్తీ జరుగుతుండగా, రెండో జాబితాలో 214 మంది ఎంపికయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మొత్తం 1060 ఖాళీలు ఉండగా, రెండో జాబితాలో 555 మంది అభ్యర్థులు ఎంపికయ్యారు మిగిలిన పోస్టులకు త్వరలోనే తదుపరి జాబితాలు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

మెరిట్‌ ఆధారంగా ఎంపిక ప్రక్రియ : ఈ నియామకాల్లో ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండా పూర్తిగా మెరిట్‌ ఆధారంగా ఎంపికలు జరగడం ప్రత్యేకత. అభ్యర్థులు పదో తరగతిలో సాధించిన మార్కులు లేదా గ్రేడ్‌లను పరిగణలోకి తీసుకుని కంప్యూటర్‌ జనరేటెడ్‌ విధానంలో షార్ట్‌లిస్ట్‌ రూపొందించారు.

అలాగే రిజర్వేషన్‌ నియమాలను కచ్చితంగా అమలు చేస్తూ, సామాజిక వర్గాల వారీగా అవకాశాలు కల్పించారు. ఈ విధానం పారదర్శకతను పెంచడంతో పాటు గ్రామీణ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు సులభతరం చేసింది.

ధ్రువపత్రాల పరిశీలన - ముఖ్య సూచనలు : రెండో జాబితాలో ఎంపికైన అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా ఏప్రిల్‌ 27లోగా తమకు కేటాయించిన డివిజనల్‌ ఆఫీస్‌లో ధ్రువపత్రాల పరిశీలనకు హాజరుకావాలి. ఈ ప్రక్రియలో ఆలస్యం చేస్తే ఎంపిక రద్దు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.

అభ్యర్థులు తీసుకెళ్లాల్సిన పత్రాలు :

  • అన్ని ఒరిజినల్‌ సర్టిఫికెట్లు
  • రెండు సెట్‌ల ఫోటోకాపీలు

గుర్తింపు పత్రాలు : ఎంపికైన వారికి సమాచారం ఎస్‌ఎంఎస్‌, ఈ-మెయిల్‌, లేదా పోస్టు ద్వారా అందజేస్తారు. కాబట్టి అభ్యర్థులు తమ కమ్యూనికేషన్‌ వివరాలను తరచూ పరిశీలించడం అవసరం.

ఉద్యోగ హోదాలు, బాధ్యతలు : ఈ నియామకాల ద్వారా ఎంపికైన అభ్యర్థులు మూడు ప్రధాన హోదాల్లో విధులు నిర్వహిస్తారు.

  • బ్రాంచ్‌ పోస్టు మాస్టర్‌
  • అసిస్టెంట్‌ బ్రాంచ్‌ పోస్టు మాస్టర్‌
  • డాక్‌ సేవక్‌

గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పోస్టల్‌ సేవలను ప్రజలకు చేరవేయడం, డాకులు పంపిణీ చేయడం, బ్యాంకింగ్‌ సేవలు అందించడం వంటి కీలక బాధ్యతలు వీరి మీద ఉంటాయి. గ్రామీణ అభివృద్ధిలో ఈ ఉద్యోగాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

గ్రామీణ యువతకు మంచి అవకాశం : జీడీఎస్‌ నియామకాలు గ్రామీణ ప్రాంతాల యువతకు ఒక మంచి అవకాశంగా నిలుస్తున్నాయి. తక్కువ అర్హతతోనే ప్రభుత్వ రంగంలో ఉద్యోగం పొందే అవకాశం కల్పించడం ఈ నియామకాల ప్రత్యేకత. ముఖ్యంగా పదో తరగతి మార్కులతోనే ఎంపిక జరగడం వల్ల చదువులో ప్రతిభ చూపిన విద్యార్థులకు ఇది మంచి కెరీర్‌ మార్గంగా మారుతోంది. భవిష్యత్తులో పోస్టల్‌ శాఖలో ఉన్నత పదవులకు ఎదగడానికి కూడా ఇది పునాది అవుతుంది.

ఇండియా పోస్ట్ జీడీఎస్ రెండో మెరిట్‌ జాబితా విడుదలతో వేలాది మంది అభ్యర్థుల ఆశలు నెరవేరే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. ఇంకా ఖాళీలు ఉన్న నేపథ్యంలో త్వరలోనే తదుపరి జాబితాలు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉండటంతో మిగిలిన అభ్యర్థులు ఆశాభావంతో ఎదురుచూస్తున్నారు. అభ్యర్థులు సూచించిన గడువుల్లో ధ్రువపత్రాల పరిశీలన పూర్తి చేసుకుని ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.

నార్తర్న్‌ కోల్‌ఫీల్డ్స్‌ లిమిటెడ్​లో 577 ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

