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ఇంటర్మీడియట్​తో 'ఐఐటీ డిగ్రీ' - ఆన్​లైన్​లో ఇంటి నుంచే చదివే అద్భుత అవకాశం!

ఐఐటీలో చేరాలంటే జేఈఈ, గేటో రాయాల్సిన పనిలేదు! - ఇంటర్​తో IIT మద్రాస్​లో చదివే సూపర్ ఛాన్స్!

IIT Madras
ఐఐటీ మద్రాస్ (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 3:08 PM IST

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IIT Madras Online Degree Course : సాధారణంగా ఓ విద్యార్థి ఐఐటీలో అడుగుపెట్టాలంటే దేశంలోనే అత్యంత కఠినమైన జేఈఈనో, గేటో రాసి, లక్షల మందితో పోటీ పడాలి. కానీ, అలాంటి కఠినమైన ప్రవేశ పరీక్షలు లేకుండానే ఐఐటీ డిగ్రీని పొందే సువర్ణావకాశాన్ని కల్పిస్తోంది ఐఐటీ మద్రాస్. అది కూడా కేవలం ఇంటర్ విద్యార్హతతో ఇంట్లో కూర్చునే ఆన్​లైన్​లో ఈ నాలుగేళ్ల 'బీఎస్‌ డేటా సైన్స్‌ అండ్‌ అప్లికేషన్స్‌' డిగ్రీ కోర్సు కంప్లీట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆన్​క్యాంపస్​ బీటెక్​లకి సమానమైన కోర్సుగా గుర్తింపు సాధించింది ఈ కోర్సు. అంతేకాదు, ఈ ఆన్​లైన్ కోర్సుకు విద్యారంగ ఆస్కార్​ అవార్డు దక్కింది. మరి, ఈ ఆన్​లైన్​ ఐఐటీ కోర్సుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

జేఈఈ క్వాలిఫై కాలేదని ఐఐటీ కలని వదిలేసుకున్నారా? అయితే, మీకోసం ఐఐటీ మద్రాస్ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. ఇంటర్ పాస్ అయితే చాలు ఐఐటీ పట్టా పొందవచ్చు. అందుకోసం మీరు చేయాల్సిందల్లా ఐఐటీ మద్రాస్ అందిస్తున్న నాలుగేళ్ల ఆన్​లైన్ 'బీఎస్‌ డేటా సైన్స్‌ అండ్‌ అప్లికేషన్స్‌' డిగ్రీ కోర్సు చదవడమే. ఈ కోర్సుకు విద్యారంగానికి ఆస్కార్‌లాంటి పురస్కారమైన 'వార్టెన్‌-క్యూఎస్‌ రీఇమేజిన్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ అవార్డు వచ్చింది.

ఐఐటీ-మద్రాస్‌ అందిస్తోన్న నాలుగేళ్ల బీఎస్‌ డిగ్రీ కోర్సుల్లో చేరడానికి ఇంటర్​లో ఎంపీసీ మాత్రమే చేసి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. CEC, HEC చదివినా సరిపోతుంది. ఈ కోర్సులకి అప్లై చేసుకున్నాక నెల తర్వాత క్వాలిఫయర్‌ ఎగ్జామ్స్ పెడతారు. వాటిల్లో పాసైన వాళ్లనే ఫౌండేషన్‌ కోర్సులో చేర్చుకుంటారు. జేఈఈ-మెయిన్స్‌ రాసినవాళ్లని(అడ్వాన్స్డ్‌ పరీక్షలకి హాజరుకాకున్నా సరే) నేరుగా ఫౌండేషన్‌ కోర్సులో చేరడానికి అవకాశమిస్తున్నారు. ముందు ఫౌండేషన్‌ కోర్సు, రెండు సంవత్సరాల తర్వాత డిప్లొమా, మూడు సంవత్సరాల తర్వాత బీఎస్సీ, నాలుగేళ్లయ్యాక బీఎస్‌ ఇలా నాలుగు అంచెల్లో ఈ కోర్సు ఉంటుంది. ఒక్కో స్టేజ్​ను ముగించాక ఇష్టముంటేనే పై అంచెకు వెళ్లొచ్చు. ఒకవేళ ఇష్టం లేకపోతే ఫౌండేషన్‌ కోర్సు సర్టిఫికెట్‌తోనో, డిప్లొమాతోనో, బీఎస్సీతోనో బయటకు రావొచ్చు. ఐఐటీ-మద్రాసు అందించే ఆన్‌-క్యాంపస్‌ బీటెక్‌కి ఇంచుమించు సమానంగానే ఈ బీఎస్‌ డిగ్రీని పరిగణిస్తున్నారు!

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కఠినంగా ఉన్నా, సౌకర్యాలు మెరుగ్గా :

ఐఐటీ-మద్రాసు అందించే ఈ బీఎస్ డిగ్రీ కోర్సుని మిగతా ఆన్‌లైన్‌ డిగ్రీల్లా ఆడుతూపాడుతూ కంప్లీట్ చేయలేం. విద్యార్థులు అకుంఠిత దీక్షతో నిర్విరామంగా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. వారం వారం అసైన్‌మెంట్‌లు ఉంటాయి. నెలనెలా ఎగ్జామ్స్, సొంతంగా చేయాల్సిన ప్రాజెక్టులు కూడా చాలానే ఉంటాయి. ప్రతి సబ్జెక్టులోనూ 50 శాతం మార్కులు పొందడం తప్పనిసరి. లేకుంటే అన్ని సబ్జెక్టులకీ కలిపి మళ్లీ ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఆ సబ్జెక్టులన్నింటినీ నెక్ట్స్ టెర్మ్‌(సెమిస్టర్‌)లోనే కంప్లీట్ చేయాలి! లేదంటే కోర్సు నుంచి తీసేస్తారు! అంత కఠినంగా ఉన్నా, నిత్యం ప్రొఫెసర్లు ఆన్‌క్యాంపస్‌ విద్యార్థులకున్నట్టే అందుబాటులో ఉంటారు. సంవత్సరానికోసారి 'పారడాక్స్‌' పేరుతో సెమినార్లతోపాటు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, స్నాతకోత్సవాలు వంటివి కూడా కండక్ట్ చేస్తారు. డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసినప్పటి నుంచే విద్యార్థులకి సుమారు రూ.20 వేల నుంచి 80 వేల స్టైపెండ్‌తో ఇంటర్న్‌షిప్‌ అవకాశాలు ఉంటాయి. స్టార్టప్‌ ఐడియా ఉన్నవాళ్ల కోసం ఐఐటీ మద్రాసులోని ప్రి-ఇంక్యుబేటర్‌ కేంద్రం 'నిర్మాణ్‌'లోనూ ఎంట్రీకి అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. బీఎస్‌ డేటా సైన్స్‌ కోర్సు కంప్లీట్ చేసి వార్షిక వేతనం రూ.30 నుంచి 50 లక్షల పైచిలుకు అందుకుంటున్నవాళ్లు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు!

అందరికీ ఐఐటీ :

2021లో ఐఐటీ మద్రాస్‌ 'ఐఐటీ ఫర్‌ ఆల్‌' కార్యక్రమం కింద 'బీఎస్‌ డేటా సైన్స్‌ అండ్‌ అప్లికేషన్స్‌' డిగ్రీని స్టార్ట్ చేసింది. ప్రపంచంలోనే డేటా సైన్స్‌కి సంబంధించి ఇదే తొలి ఆన్‌లైన్‌ డిగ్రీ. ఉత్తమ ఆన్‌లైన్‌ కోర్సుగా ప్రతిష్ఠాత్మక వార్టెన్‌-క్యూఎస్‌ రీఇమేజిన్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ అవార్డు కూడా దక్కించుకుంది ఈ కోర్సు. 2023లో బీఎస్‌ ఎలక్ట్రానిక్‌ సిస్టమ్స్‌ డిగ్రీని స్టార్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం వివిధ అంచెల్లో ఈ రెండింటికీ కలిపి 36 వేల మంది ఆన్‌లైన్‌లో చదువుతున్నారు. మద్రాస్ ఐఐటీ ఈ సంవత్సరం బీఎస్‌ ఏరోనాటికల్‌ అండ్‌ స్పేస్‌ టెక్నాలజీ, బీఎస్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ అండ్‌ డేటా సైన్స్‌ను కూడా ప్రారంభించి సత్తా చాటింది. ముఖ్యంగా నిరుపేదలకు కూడా ఈ కోర్సులను చేరువచేయడంలో తనదైన ముద్ర వేస్తోంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనూ :

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనూ ఐఐటీ మద్రాస్‌ అక్కడి గిరిజన సంక్షేమ శాఖతో కలిసి గురుకుల విద్యార్థులను అక్కున చేర్చుకుంటోంది. ఇంటర్‌ చదువుతున్న 273 మంది విద్యార్థులని ఎంపిక చేసి, వాళ్లకి చిన్నపాటి శిక్షణ-ఎగ్జామ్ నిర్వహించి అందులో పాసైన 105 మంది విద్యార్థులను తమ 'క్వాలిఫయర్‌ పరీక్ష'కు రెడీ చేస్తోంది. ఆ అర్హత పరీక్షలో నెగ్గి ఫౌండేషన్‌ కోర్సులో అడుగుపెట్టినవాళ్లకి బీఎస్‌ డిగ్రీ వరకు 75 శాతం ఫీజు మాఫీ చేస్తుంది. మిగతా 25 శాతాన్ని ఏపీ ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. వీళ్లే కాదు - దేశంలో ఎక్కడి నుంచైనా వార్షిక ఆదాయం 5 లక్షలకన్నా తక్కువ ఉన్న విద్యార్థులు ఇలా 75 శాతం మేర ఫీజు మాఫీని పొందవచ్చని చెబుతోంది ఐఐటీ మద్రాస్‌! వీటికి అదనంగా స్కాలర్‌షిప్​లను కూడా అందిస్తుంది.

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