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స్కూల్‌ పిల్లలకు 'సాఫ్ట్​వేర్ సర్టిఫికెట్‌ కోర్సులు' - 'ఐఐటీ మద్రాస్' అందిస్తోన్న సదవకాశం!

ఐఐటీ మద్రాస్ 'స్కూల్ కనెక్టివిటీ' కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా స్కూల్ విద్యార్థులకు ఐటీ కోర్సుల్లో ప్రాథమిక అవగాహన కల్పిస్తారు. తద్వారా భవిష్యత్​లో ఉద్యోగావకాశాల్లో అదనపు అర్హత లభిస్తుంది.

స్కూల్‌ పిల్లలకు 'సాఫ్ట్​వేర్ సర్టిఫికెట్‌ కోర్సులు'
స్కూల్‌ పిల్లలకు 'సాఫ్ట్​వేర్ సర్టిఫికెట్‌ కోర్సులు' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 11:04 AM IST

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IIT Madras Certificate courses : స్కూల్​కి వెళ్తున్న మీ పిల్లల్ని 'పెద్దయ్యాక ఏమవుతావు?' అని అడిగితే డేటా సైంటిస్టు అనో, సైబర్‌ సెక్యూరిటీ ఎక్స్‌పర్ట్‌ అనో, ఫోరెన్సిక్‌ నిపుణులు అనో చెప్పారనుకోండి! మీరే కాదు ఎవ్వరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే! అవును. ఇపుడు స్కూల్ దశలోనే పై కోర్సుల్లో ఓనమాలు నేర్చుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది ఐఐటీ మద్రాస్. నేర్చుకున్న కోర్సుకు సంబంధించి సర్టిఫికెట్ కూడా అందిస్తోంది. ఆ వివరాలేమిటో చూద్దాం.

డేటా సైన్స్‌ అండ్‌ ఏఐ, ఏరోస్పేస్, లా, సైబర్‌ సెక్యూరిటీ, ఫోరెన్సిక్‌ సైన్స్‌ కోర్సులు డిగ్రీ లేదా ఆపై ఉన్నత చదువుల్లో భాగంగా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పాఠశాల విద్యకు, ఉన్నత విద్యకు మధ్య అంతరాన్ని తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో ఐఐటీ మద్రాస్ స్కూల్ కనెక్ట్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. కోర్సులకు సంబంధించిన ప్రాథమిక సమాచారాన్ని స్కూల్ డేస్​లోనే నేర్చుకునే నేర్చుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. కేవలం రూ.500 నామమాత్రపు ఫీజు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.

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గతంలో స్కూల్ పిల్లలు తాము పెద్దయ్యాక డాక్టర్, కలెక్టర్, లాయర్, పోలీసు అవుతామని భవిష్యత్ లక్ష్యం ఏమిటో చెప్పేవారు. కాల క్రమంలో కోర్సులు, అవసరాలు కూడా మారిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో సాఫ్ట్​వేర్ రంగంలో నిపుణులుగా రాణిస్తున్నారు. సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇతర రంగాల్లో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పులపై పిల్లలకు కనీస అవగాహన ఉంటేనే భవిష్యత్తును సరిగ్గా ప్లాన్‌ చేసుకోగలరు. అంటే పాఠశాల విద్య ముగియగానే ఇంటర్, ఆ తర్వాత ఏం చదవాలనే అంశంపైన విద్యార్థుల్లో ఓ స్పష్టత తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ఐఐటీ మద్రాస్ 'స్కూల్ కనెక్టివిటీ' అనే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది.

ఈ మేరకు దేశ, విదేశాల్లో కలిపి మొత్తం ఐదు వేలకు పైగా స్కూళ్లతో "ఐఐటీ మద్రాస్‌" ఎంవోయూ కుదుర్చుకుంది. వీటిలో ఏపీ, తెలంగాణలోని పాఠశాలల నుంచి 1,80,000 మంది విద్యార్థులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. గతంలో కేవలం 10+2 తరగతుల వారికే అవకాశం ఉండగా, ఈ సారి తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థులకు సైతం అవకాశమిచ్చారు. ఐఐటీ మద్రాస్‌తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న వారిలో మీ స్కూల్‌ ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే ఈ లింక్ (https://code.iitm.ac.in/schoolconnect/ ) ద్వారా, లేదా మీ ఉపాధ్యాయులను అడిగి తెలుసుకోవచ్చు.

ఎంతో వైవిధ్యం

'స్కూల్‌ కనెక్ట్‌' కార్యక్రమంలో భాగంగా మొత్తం 19 కోర్సులు, ఏడాదికి నాలుగు బ్యాచ్‌ల చొప్పున అవకాశం ఉంటుంది. వచ్చే నెల నుంచి నాలుగో బ్యాచ్‌లో ప్రారంభం కానుంది. ప్రతి కోర్సు వ్యవధి 8 వారాలు. టెక్నాలజీ మాత్రమే కాకుండా ఆర్థిక ప్రణాళిక, గేమ్స్‌ తదితర ఆసక్తికర కోర్సులు కూడా ఉన్నాయి. ఈ రికార్డెడ్‌ క్లాసులను ఐఐటీ మద్రాస్‌తో పాటు ఇతర ప్రముఖ విద్యా సంస్థల అధ్యాపకులే స్వయంగా డిజైన్‌ చేయడం విశేషం. సబ్జెక్టు నిపుణులు కోర్సు మధ్యలో లైవ్‌ ఇంటరాక్టివ్‌ సెషన్స్‌ కూడా నిర్వహిస్తుంటారు.

ఈ బ్యాచ్‌కి అందుబాటులో ఉన్న కోర్సులు

  1. ఇంట్రడక్షన్‌ టు డేటా సైన్స్‌ అండ్‌ ఏఐ
  2. ఇంట్రడక్షన్‌ టు ఎలక్ట్రానిక్‌ సిస్టమ్స్‌
  3. ఇంట్రడక్షన్‌ టు ఆర్కిటెక్చర్‌ అండ్‌ డిజైన్‌
  4. ఇంట్రడక్షన్‌ టు ఇంజినీరింగ్‌ బయలాజికల్‌ సిస్టమ్స్‌
  5. ఫన్‌ విత్‌ మ్యాథ్స్‌ అండ్‌ కంప్యూటింగ్‌
  6. ఇంట్రడక్షన్‌ టు లా
  7. మ్యాథ్స్‌ అన్‌ప్లగ్డ్‌: గేమ్స్‌ అండ్‌ పజిల్స్‌
  8. ది ఫండమెంటల్స్‌ ఆఫ్‌ ఏరోస్పేస్‌
  9. ఇంట్రడక్షన్‌ టు ఎకాలజీ
  10. హ్యుమానిటీస్‌ అన్‌ప్లగ్డ్‌
  11. ఇంట్రడక్షన్‌ టు కెమికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌
  12. ఎకనామిక్స్, ఫైనాన్స్‌ అండ్‌ మనీ మ్యాటర్స్‌
  13. గేమ్‌ టెక్‌ ఎక్స్‌ప్లోరర్స్‌ : అండర్‌స్టాండింగ్‌ హ్యూమన్స్, మెషిన్స్‌ అండ్‌ ప్లే
  14. ఇంట్రడక్షన్‌ టు ప్రొడక్షన్‌ డిజైన్‌ నీ మాలిక్యులర్‌ ఇంజినీరింగ్‌:
  15. ఆపర్చ్యునిటీస్‌ అండ్‌ ఛాలెంజెస్‌
  16. ఇంట్రడక్షన్‌ టు సైబర్‌ సెక్యూరిటీ
  17. ఇంట్రడక్షన్‌ టు డిజిటల్‌ హ్యుమానిటీస్‌
  18. ఇంట్రడక్షన్‌ టు ఫోరెన్సిక్‌ సైన్సెస్‌-1 (తొమ్మిది, పదో తరగతులకు)
  19. ఇంట్రడక్షన్‌ టు ఫోరెన్సిక్‌ సైన్సెస్‌-2 (పదకొండు, పన్నెండో తరగతులకు)

సర్టిఫికెట్లు అదనపు అర్హత

కోర్సు పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు ఐఐటీ మద్రాస్‌ - సీవోడీఈ ఈ-సర్టిఫికెట్లు అందిస్తుంది. ఈ మేరకు కోర్సు మధ్యలో అసెస్‌మెంట్‌ పరీక్షలు ఉంటాయి. నాలుగు పరీక్షల్లో మూడింట్లో కనీసం 40 మార్కులు తెచ్చుకుంటే పార్టిసిపేషన్‌ సర్టిఫికెట్‌, ఫైనల్‌ పరీక్షలోనూ నిర్ణీత మార్కులు సాధిస్తే కోర్సు కంప్లీషన్‌ సర్టిఫికెట్‌ అందిస్తారు. దీనికి అదనంగా ఇన్‌స్ట్రక్టర్‌ ఇచ్చే హోంవర్క్‌ ప్రాజెక్టును సబ్మిట్‌ చేస్తే 'టేక్‌ హోం ప్రాజెక్ట్‌ సర్టిఫికెట్‌' లభిస్తుంది. ఉన్నతమైన కోర్సులూ, పేరున్న సంస్థ నుంచి సర్టిఫికెట్లు అందింతే అది భవిష్యత్​లో జాబ్స్ ఇంటర్వ్యూల్లో అదనపు అర్హత అవుతుందనడంలో సందేహం లేదు.

ఇతర వివరాలు

అక్టోబరు 5 నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఈ కోర్సుల్లో చేరాలనుకునే విద్యార్థులు ఈ నెల 30వ తేదీలోగా ఆన్‌లైన్‌లో https://code.iitm.ac.in/ code-programs/ SchoolConnect2026-Oct రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవాలి.

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