ETV Bharat / education-and-career

ఐఐటీ మద్రాస్​లో "ప్రాజెక్ట్​ ఇంజినీర్"​ ఉద్యోగాలు - నెలకు రూ.లక్ష వరకు జీతం - రేపే లాస్ట్​ డేట్​!

- సీనియర్​ ప్రాజెక్ట్​ ఇంజినీర్​ పోస్టులకు దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్న ఐఐటీ మద్రాస్ - ఆన్​లైన్​ ద్వారా అప్లై చేసుకునే అవకాశం!

IIT Madras Notification 2026
IIT Madras Notification 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 2, 2026 at 2:55 PM IST

|

Updated : June 2, 2026 at 3:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IIT Madras Notification 2026: దేశంలోనే ప్రముఖ సంస్థ ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మద్రాస్ (IIT Madras) గుడ్​న్యూస్​ చెప్పింది. కాంట్రాక్ట్​ ప్రాతిపదికన సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసింది. అర్హత గల అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. మరి ఈ పోస్టులకు అర్హులు ఎవరు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? జీతం సహా తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టు పేరు - సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్

ఖాళీలు - 08

అర్హతలు: ఎలక్ట్రానిక్స్ / ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్‌లో 4 సంవత్సరాల డిగ్రీ (B.E / B.Tech) లేదా అప్లైడ్ ఫిజిక్స్/తత్సమాన విభాగంలో M.Sc. ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అలాగే సంబంధిత పరిశ్రమ లేదా పరిశోధనా సంస్థల్లో 2 నుంచి 3 సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి. SPICE మోడలింగ్, TCAD సిమ్యులేషన్, ఫోటోనిక్స్ డివైజ్ డిజైన్, PIC & EIC టేప్‌అవుట్ అనుభవం ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.

ఉద్యోగ కాలపరిమితి: ఈ పోస్టులకు ఎన్నికైన అభ్యర్థులు కాంట్రాక్ట్​ ప్రకారం ఒక సంవత్సరం ఉద్యోగం చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే, అభ్యర్థి పనితీరును బట్టి దీనిని 5 సంవత్సరాల వరకు పొడిగించే అవకాశం ఉంటుంది.

వేతనం: ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులను నెలకు రూ.75 వేల నుంచి రూ.1లక్ష వరకు ఇస్తారు. ఒకవేళ మీ పనితీరును బట్టి కాంట్రాక్ట్​ పొడిగిస్తే ప్రతీ సంవత్సరం 5 శాతం ఇంక్రిమెంట్​ ఉంటుంది.

పని చేయాల్సిన విభాగాలు: ఎంపికైన అభ్యర్థులు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ టీమ్స్‌లో పని చేయాల్సి ఉంటుంది. అందులో PDK అండ్ EPDA టీమ్, PIC డిజైన్ అండ్ సిమ్యులేషన్ టీమ్​, ప్యాకేజింగ్ అండ్ అసెంబ్లీ టీమ్, ఎలక్ట్రానిక్స్ IC డిజైన్ అండ్ టేప్‌అవుట్ టీమ్ వంటి విభాగాల్లో వర్క్​ చేయాలి.

ఎంపిక ప్రక్రియ: రాత పరీక్ష/స్కిల్ టెస్ట్/ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఎంపిక ఉంటుంది. ముందుగా అభ్యర్థులు సమర్పించిన వివరాల ఆధారంగా షార్ట్‌లిస్ట్ చేస్తారు. ఎంపికైన వారి సంఖ్యను బట్టి ఐఐటీ మద్రాస్ (రాత పరీక్ష/స్కిల్ టెస్ట్) నిర్వహిస్తుంది. షార్ట్‌లిస్ట్ అయిన అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూకు పిలుస్తారు. ఇంటర్వ్యూ సమయానికి ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్ ప్రింటవుట్, ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లను వెంట తీసుకురావాలి. తక్కువ మంది షార్ట్​లిస్ట్​ అయితే నేరుగా ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్​ చేస్తారు. ఒకవేళ సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటే వాళ్లకు రాత పరీక్ష లేగా స్కిల్​ టెస్ట్​ నిర్వహించి ఇంటర్వ్యూకు సెలెక్ట్​ చేస్తారు.

దరఖాస్తు విధానం :

  • ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆన్‌లైన్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. అందుకోసం ముందుగా ఐఐటీ మద్రాస్​ అధికారిక వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ వివరాలతో లాగిన్​ అయ్యి మీరు అప్లై చేయాలనుకునే పోస్టులను ఎంపిక చేసుకుని వ్యక్తిగత వివరాలు, అర్హతలు, అనుభవం వంటి వివరాలు ఎంటర్​ చేసి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్​ను అప్​లోడ్​ చేసి సబ్మిట్​ చేయాలి.

ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి :

  • అభ్యర్థులు కేవలం ఆన్‌లైన్ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అప్లికేషన్ హార్డ్ కాపీని సంస్థకు పంపాల్సిన అవసరం లేదు. దీనిని కేవలం పరీక్ష లేదా ఇంటర్వ్యూ సమయానికి వెంట తెచ్చుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఉద్యోగాలు పూర్తిగా కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన మాత్రమే ఉంటాయి. పర్మినెంట్ చేయమని అడిగే హక్కు అభ్యర్థులకు ఉండదు.
  • ఒకవేళ అభ్యర్థులు ఇప్పటికే ఐఐటీ మద్రాస్​కు సంబంధించిన ఏదైనా ప్రాజెక్ట్‌లో పనిచేస్తుంటే, అప్లికేషన్​ సమయంలో NOC సమర్పించడం తప్పనిసరి.
  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు చివరి తేదీ: జూన్​ 3, 2026. ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేయండి.

"పీహెచ్​డీ" చేయాలనుకుంటున్నారా? - CSIR-యూజీసీ నెట్​కు ఇప్పుడే అప్లై చేసుకోండిలా!

బీఎస్​ఎన్​ఎల్​ JTO రిక్రూట్​మెంట్​ - తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఖాళీలు - మొదటి నెల నుంచే మంచి జీతం!

Last Updated : June 2, 2026 at 3:34 PM IST

TAGGED:

IIT MADRAS RECRUITMENT
IIT MADRAS NOTIFICATION 2026
LATEST JOBS IN IIT MADRAS
ఐఐటీ మద్రాస్​ నోటిఫికేషన్​
IIT MADRAS NOTIFICATION 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.