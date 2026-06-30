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ఐఐటీ దిల్లీలో ఉద్యోగాలు - ఎగ్జామ్ లేకుండానే రూ.2 లక్షల జీతం!
- కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన వివిధ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్న ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ దిల్లీ - మెయిల్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలని సూచన!
Published : June 30, 2026 at 10:58 AM IST
IIT Delhi Recruitment 2026: ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ దిల్లీ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. ఈ క్రమంలోనే అర్హత గల అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. మరి పోస్టులు ఏంటి? ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి? ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టుల పేరు - ఖాళీలు:
- ప్రోగ్రామ్ స్పెషలిస్ట్ - 01
- టెక్నికల్ కమ్ నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ స్పెషలిస్ట్ - 01
- ప్రిన్సిపల్ ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్ - 04
- సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్ - 01
- మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య – 07
అర్హతలు :
- ప్రోగ్రామ్ స్పెషలిస్ట్: ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ లేదా పబ్లిక్ హెల్త్ లేదా ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రంగాలలో ఫస్ట్ క్లాస్తో పీజీ ఉత్తీర్ణత సాధించాలి. పీజీ తర్వాత ఫుడ్ సైన్స్ లేదా పబ్లిక్ హెల్త్ లేదా ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ రంగంలో కనీసం 10 సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్నవారు అర్హులు.
- టెక్నికల్ కమ్ నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ స్పెషలిస్ట్: ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ లేదా ఫుడ్ టెక్నాలజీ లేదా మాస్ కమ్యూనికేషన్ లేదా పబ్లిక్ హెల్త్ లేదా సంబంధిత రంగాలలో ఫస్ట్ క్లాస్తో పీజీ పూర్తి చేయాలి. పీజీ తర్వాత ఈ రంగాలలో కనీసం 5 సంవత్సరాల పని అనుభవం ఉండాలి.
- ప్రిన్సిపల్ ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్ : బయోటెక్నాలజీ లేదా మాలిక్యులర్ బయాలజీ లేదా లైఫ్ సైన్స్ లేదా సంబంధిత రంగాలలో Ph.D. డిగ్రీ కలిగి ఉండాలి. లేదంటే సదరు విభాగాల్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయినా పూర్తి చేసి ఉండాలి.
- సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్: ఫుడ్ ప్రాసెస్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లేదా బయోకెమికల్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ లేదా సంబంధిత రంగాలలో ఫస్ట్ క్లాస్తో M.Tech / MS(R) డిగ్రీ కలిగి ఉండాలి. లేదా B.Tech / M.Sc / పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అర్హతతో పాటు కనీసం 3 సంవత్సరాల వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి.
వేతనం: ఈ పోస్టులకు అర్హులైన అభ్యర్థులకు నెలకు భారీగానే జీతం ఉంటుంది. పోస్టుల వారీగా చూస్తే..
- ప్రోగ్రామ్ స్పెషలిస్ట్ - రూ.2,10,000
- టెక్నికల్ కమ్ నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ స్పెషలిస్ట్ - రూ.1,50,000
- ప్రిన్సిపల్ ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్కు రూ.1,20,000
- సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్కు రూ.75,000
ఎంపిక విధానం: ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు ఎలాంటి రాత పరీక్ష ఉండదు. కేవలం ఇంటర్వ్యూ ద్వారా మాత్రమే అభ్యర్థులను సెలెక్ట్ చేస్తారు. విద్యార్హతలు, అనుభవం ఆధారంగా వచ్చిన దరఖాస్తులను పరిశీలించి అర్హులైన వారిని షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు. అందులో సెలెక్ట్ అయిన వారికి ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించి పోస్టులకు ఎంపిక చేస్తారు.
దరఖాస్తు విధానం :
- ముందుగా అభ్యర్థులు ఐఐటీ దిల్లీ IRD వెబ్సైట్ నుంచి Form No. IRD/REC-4 ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- డౌన్లోడ్ చేసిన అప్లికేషన్ ఫారమ్లో వ్యక్తిగత వివరాలు సహా విద్యార్హతలు, పని అనుభవం వంటి వివరాలు ఎంటర్ చేయాలి.
- పూర్తి చేసిన దరఖాస్తు ఫారమ్, మిగిలిన సర్టిఫికెట్లను మెయిల్ ద్వారా drsahuiitd@gmail.com కు పంపించాలి.
- మెయిల్ పంపించేటప్పుడు సబ్జెక్ట్ దగ్గర Advertisement No. : llTD/lRD/1 S112026 కచ్చితంగా ఫిల్ చేయాలి.
- ఈ దరఖాస్తులను జులై 2, 2026 సాయంత్రం 5 గంటల లోపు మెయిల్ చేయాలి.
- నోటిఫికేషన్ లింక్
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