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ఐఐటీ దిల్లీలో ఉద్యోగాలు - ఎగ్జామ్​ లేకుండానే రూ.2 లక్షల జీతం!

- కాంట్రాక్ట్​ ప్రాతిపదికన వివిధ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్న ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ దిల్లీ - మెయిల్​ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలని సూచన!

IIT Delhi Recruitment 2026
IIT Delhi Recruitment 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 30, 2026 at 10:58 AM IST

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IIT Delhi Recruitment 2026: ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ దిల్లీ గుడ్​న్యూస్​ చెప్పింది. వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసింది. కాంట్రాక్ట్​ ప్రాతిపదికన ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. ఈ క్రమంలోనే అర్హత గల అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. మరి పోస్టులు ఏంటి? ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి? ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టుల పేరు - ఖాళీలు:

  • ప్రోగ్రామ్​ స్పెషలిస్ట్​ - 01
  • టెక్నికల్ కమ్ నాలెడ్జ్ మేనేజ్‌మెంట్ స్పెషలిస్ట్ - 01
  • ప్రిన్సిపల్ ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్ - 04
  • సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్ - 01
  • మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య – 07

అర్హతలు :

  • ప్రోగ్రామ్ స్పెషలిస్ట్: ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ లేదా పబ్లిక్ హెల్త్ లేదా ఫుడ్ సైన్స్ అండ్​ టెక్నాలజీ రంగాలలో ఫస్ట్ క్లాస్‌తో పీజీ ఉత్తీర్ణత సాధించాలి. పీజీ తర్వాత ఫుడ్ సైన్స్ లేదా పబ్లిక్ హెల్త్ లేదా ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ రంగంలో కనీసం 10 సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్నవారు అర్హులు.
  • టెక్నికల్ కమ్ నాలెడ్జ్ మేనేజ్‌మెంట్ స్పెషలిస్ట్: ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ లేదా ఫుడ్ టెక్నాలజీ లేదా మాస్ కమ్యూనికేషన్ లేదా పబ్లిక్ హెల్త్ లేదా సంబంధిత రంగాలలో ఫస్ట్ క్లాస్‌తో పీజీ పూర్తి చేయాలి. పీజీ తర్వాత ఈ రంగాలలో కనీసం 5 సంవత్సరాల పని అనుభవం ఉండాలి.
  • ప్రిన్సిపల్ ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్ : బయోటెక్నాలజీ లేదా మాలిక్యులర్ బయాలజీ లేదా లైఫ్ సైన్స్ లేదా సంబంధిత రంగాలలో Ph.D. డిగ్రీ కలిగి ఉండాలి. లేదంటే సదరు విభాగాల్లో పోస్ట్​ గ్రాడ్యుయేషన్​ అయినా పూర్తి చేసి ఉండాలి.
  • సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్: ఫుడ్ ప్రాసెస్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఫుడ్ సైన్స్ అండ్​ టెక్నాలజీ లేదా బయోకెమికల్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ లేదా సంబంధిత రంగాలలో ఫస్ట్ క్లాస్‌తో M.Tech / MS(R) డిగ్రీ కలిగి ఉండాలి. లేదా B.Tech / M.Sc / పోస్ట్​ గ్రాడ్యుయేట్​ అర్హతతో పాటు కనీసం 3 సంవత్సరాల వర్క్​ ఎక్స్​పీరియన్స్​ ఉండాలి.

వేతనం: ఈ పోస్టులకు అర్హులైన అభ్యర్థులకు నెలకు భారీగానే జీతం ఉంటుంది. పోస్టుల వారీగా చూస్తే..

  • ప్రోగ్రామ్​ స్పెషలిస్ట్​ - రూ.2,10,000
  • టెక్నికల్​ కమ్​ నాలెడ్జ్ మేనేజ్‌మెంట్ స్పెషలిస్ట్​ - రూ.1,50,000
  • ప్రిన్సిపల్ ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్​కు రూ.1,20,000
  • సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్​కు రూ.75,000

ఎంపిక విధానం: ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు ఎలాంటి రాత పరీక్ష ఉండదు. కేవలం ఇంటర్వ్యూ ద్వారా మాత్రమే అభ్యర్థులను సెలెక్ట్​ చేస్తారు. విద్యార్హతలు, అనుభవం ఆధారంగా వచ్చిన దరఖాస్తులను పరిశీలించి అర్హులైన వారిని షార్ట్​లిస్ట్​ చేస్తారు. అందులో సెలెక్ట్​ అయిన వారికి ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించి పోస్టులకు ఎంపిక చేస్తారు.

దరఖాస్తు విధానం :

  • ముందుగా అభ్యర్థులు ఐఐటీ దిల్లీ IRD వెబ్​సైట్​ నుంచి Form No. IRD/REC-4 ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి.
  • డౌన్​లోడ్​ చేసిన అప్లికేషన్​ ఫారమ్​లో వ్యక్తిగత వివరాలు సహా విద్యార్హతలు, పని అనుభవం వంటి వివరాలు ఎంటర్​ చేయాలి.
  • పూర్తి చేసిన దరఖాస్తు ఫారమ్‌, మిగిలిన సర్టిఫికెట్లను మెయిల్ ద్వారా drsahuiitd@gmail.com కు పంపించాలి.
  • మెయిల్​ పంపించేటప్పుడు సబ్జెక్ట్​ దగ్గర Advertisement No. : llTD/lRD/1 S112026 కచ్చితంగా ఫిల్​ చేయాలి.
  • ఈ దరఖాస్తులను జులై 2, 2026 సాయంత్రం 5 గంటల లోపు మెయిల్​ చేయాలి.
  • నోటిఫికేషన్​ లింక్​

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