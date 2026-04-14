ETV Bharat / education-and-career

ఇంటర్​ తర్వాత "మేనేజ్‌మెంట్‌ కోర్సు"ల్లో చేరాలనుకుంటున్నారా? - "IIFT" కాకినాడ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది

ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఎంబీఏ - అర్హతలు, ప్రిపేరేషన్​, పరీక్షా విధానం ఇదే

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 11:38 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IIFT Kakinada IPM Program 2026 : ఇంటర్​ తర్వాత మేనేజ్‌మెంట్‌ కోర్సుల్లో చేరాలనుకునే వారికి ఇండియన్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఫారిన్‌ ట్రేడ్‌ (ఐఐఎఫ్‌టీ) శుభవార్త చెప్పింది. దేశంలోనే టాప్​ బిజినెస్‌ స్కూళ్లలో ఇవి ఒకటి. కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రిత్వశాఖ ఆధ్వర్యంలో ఇవి నడుస్తున్నాయి. ఐఐఎఫ్​టీకి కోల్​కతా, గాంధీనగర్​, దిల్లీ, కాకినాడలో క్యాంపస్​లు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే కాకినాడ క్యాంపస్​లో ఐదు సంవత్సరాల ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ప్రోగ్రాం ఇన్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ (ఐపీఎం)లో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తుంది.

కాకినాడ క్యాంపస్‌ జేఎన్‌టీయూ ఆవరణలో ఐఐఎఫ్​టీని ఏర్పాటు చేశారు.రానున్న విద్యాసంవత్సరం నుంచి కాకినాడ సెజ్‌లో అత్యాధునిక వసతులతో నిర్మించిన నూతన క్యాంపస్‌లోకి మారనుంది. మరి ఈ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్​ ఏంటి? ఎలా అప్లై చేయాలి? పరీక్ష విధానం ఎలా ఉంటుంది? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

మేనేజ్‌మెంట్‌ విద్యలో రాణించాలనుకునే ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు ఐఐఎఫ్‌టీ కాకినాడ బెస్ట్ ఛాయిస్. ఇందులో సీటు కోసం ఐఐఎం ఇందౌర్‌ మేలో నిర్వహించే ఐపీమ్యాట్‌ పరీక్షలో అర్హత సాధించాలి. ఇందుకోసం ఏప్రిల్‌ 20లోగా ఆన్‌లైన్‌లో అప్లై చేసుకోవాలి. ఇండియన్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఫారిన్‌ ట్రేడ్​లో అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంలో మెలకువలు నేర్పుతారు. గ్లోబల్‌ సప్లయ్‌ చెయిన్, విదేశీ వాణిజ్య విధానాలు, ఎగుమతి-దిగుమతులకు సంబంధించిన అంశాలపై ప్రత్యేక శిక్షణ ఉంటుంది. విదేశీ సంస్థలతో లావాదేవీలు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు, బిజినెస్‌ అనలిటిక్స్‌ లాంటి ఆధునిక అంశాలపై తర్ఫీదు ఇస్తారు.

అర్హత :

  • 10వ తరగతి, ఇంటర్​లో కనీసం 60 శాతం మార్కులు సాధించాలి. పీడబ్ల్యూబీడీ, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 55 శాతం ఉంటే సరిపోతుంది. ఇంటర్‌లో మ్యాథ్స్, స్టాటిస్టిక్స్‌లలో ఏదైనా చదివి ఉండాలి. ఆగస్టు 1, 2006 తర్వాత జన్మించి ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఐదు సంవత్సరాల సడలింపు ఉంటుంది.

ప్రయోజనాలివీ :

  • డ్యూయల్‌ డిగ్రీ : ఐదు సంవత్సరాల కోర్సు పూర్తిచేస్తే బీబీఏ (బిజినెస్‌ అనలిటిక్స్‌), ఎంబీఏ (ఇంటర్నేషనల్‌ బిజినెస్‌) డిగ్రీలు లభిస్తాయి. మూడేళ్లు బీబీఏ కోర్సు పూర్తిచేసిన తర్వాత ఐఐఎఫ్‌టీ నుంచి బయటకు రావచ్చు.
  • గ్లోబల్‌ ఎక్స్‌పోజర్‌ : ఇంటర్నేషనల్‌ బిజినెస్‌ మీద ప్రత్యేక శిక్షణ ఉండడం వల్ల విదేశాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి.
  • ప్లేస్‌మెంట్స్‌ : అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఐఐఎఫ్​టీకి గుర్తింపు ఉంది. ఇక్కడ కోర్సు పూర్తిచేసిన వారికి సగటు వార్షిక వేతనం రూ.27 లక్షలు నుంచి రూ.29 లక్షలు వరకు అందుతోంది. డెలాయిట్, అమెజాన్‌,మెకిన్సే లాంటి సంస్థలు వీరిని ఉద్యోగంలోకి తీసుకుంటున్నాయి.

ఫీజు :

మొదటి మూడు సంవత్సరాల బీబీఏ కోర్సుకు ఏడాదికి రూ.4 లక్షలు ట్యూషన్‌ ఫీజు చెల్లించాలి. చివరి రెండు సంవత్సరాల ఎంబీఏ ఇంటర్నేషనల్‌ బిజినెస్‌ కోర్సుకు సుమారు రూ.20 లక్షలు ఫీజు ఉంటుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు బీబీఏ కోర్సు ట్యూషన్‌ ఫీజులో 50 శాతం రాయితీ ఇస్తారు. ప్రభుత్వ ఉపకార వేతనాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ట్యూషన్‌ ఫీజు కాకుండా మెస్​, హాస్టల్​ ఖర్చుల కోసం మరో రూ.లక్ష నుంచి రూ.1.5 లక్షలు చెల్లించాలి.

సీట్లు : 60.

ఐపీమ్యాట్‌ పరీక్ష విధానం :

  • ఎగ్జామ్​లో 3 విభాగాలు ఉంటాయి. ప్రతి విభాగానికీ 40 నిమిషాల సమయం ఉంటుంది. సరైన సమాధానానికి 4 మార్కులు. తప్పు జవాబుకు ఒక మార్కు తగ్గిస్తారు.
  • క్వాంటిటేటివ్‌ ఎబిలిటీ (షార్ట్‌ ఆన్సర్‌): 15 ప్రశ్నలుంటాయి. ఐచ్ఛికాలు ఉండవు. సమాధానాలు టైప్‌ చేయాలి. నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉండవు.
  • క్వాంటిటేటివ్‌ ఎబిలిటీ (మల్టిపుల్‌ చాయిస్‌) : 30 ప్రశ్నలు. రుణాత్మక మార్కులు ఉన్నాయి.
  • వెర్బల్‌ ఎబిలిటీ (మల్టిపుల్‌ చాయిస్‌ క్వశ్చన్స్‌): 45 ప్రశ్నలు. నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉంటాయి.

ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్​ ప్రాసెస్ :

  • 9వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ మ్యాథ్స్​ బుక్స్​ ప్రాక్టీస్ చేయాలి.
  • పాత ప్రశ్నాపత్రాలు పరిశీలించాలి. వాటి ప్రకారం అధ్యయనం కొనసాగించాలి.
  • వీలైనన్ని మాక్‌ టెస్టులు రాసి, ఫలితాలు సమీక్షించుకోవాలి.
  • నెగిటివ్ మార్క్స్​ ఉన్నందున తెలిసిన ప్రశ్నలకే సమాధానం గుర్తించాలి.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.