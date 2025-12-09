ETV Bharat / education-and-career
పరిష్కార నైపుణ్యం ఉంటే చాలు? - కార్పొరేట్ సంస్థల నుంచి ఆహ్వానం
సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యాలకు కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో ఎంతో ప్రాధాన్యం - సామర్థ్యం ఉన్న వారికి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్న పలు సంస్థలు - వారిలో ఎలాంటి లక్ష్యాలు ఉండాలంటే?
Published : December 9, 2025 at 3:57 PM IST
Solution Skills and You Will Get Jobs : ఇప్పుడున్న అన్ని రంగాల్లో అనేక సమస్యలు తలెత్తుతుంటాయి. కానీ దాన్ని తప్పించుకుంటారా? పరిష్కార కర్తగా మారతారా? అనేది మీరు స్పందించే తీరుతోనే సమాజం, పనిచేసే సంస్థలు మిమ్మల్ని ఓ భిన్నమైన వ్యక్తిగా గుర్తిస్తాయి. సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యాలకు కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. అయితే సంస్థలన్నీ సులభంగా ఛేదించే సామర్థ్యం ఉన్న వారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాయి. దీంతో మీ జీవన గమనాన్ని అమాంతం మార్చేయగల గేమ్ ఛేంజర్ లాంటి ఈ నైపుణ్యాన్ని ఎలా మెరుగుపరుచుకోవాలో తెలుసా!
నాస్కామ్-ఇన్డీడ్ ఫ్యూచర్ వర్క్ 2024 నివేదిక ప్రకారం 85 శాతం హెచ్ఆర్ లీడర్లు సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యాన్ని ఉద్యోగార్థులకు ఉండాల్సిన ప్రధాన నైపుణ్యంగా చెబుతున్నారు. కృత్రిమ మేధ ఎంత పెరుగుతున్న తార్కిక విధానంలో సమస్య పరిష్కార సామర్థ్యం ఉన్న వ్యక్తులకు డిమాండ్ ఏ మాత్రం తగ్గదని ఈ నివేదిక పేర్కొంది. అయితే ప్రస్తుత కార్పొరేట్ ప్రపంచ పని సంస్కృతిలో దేన్నీ సమస్యగా భావించడం లేదు. కేవలం సవాళ్లుగానే పరిగణిస్తున్నారు. వాటిని సులభంగా ఛేదించే సామర్థ్యం ఉన్న వారి కోసం జల్లెపడుతున్నారు. ఆ సమస్యలను అవకాశాలుగా మార్చుకుని సత్తా చాటే వ్యక్తుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
పొందడం ఎలా? : కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ముందుచూపుతో గ్రహించాలి. వాటిని అర్థం చేసుకుని, తార్కికంగా ఆలోచించి, ఉత్తమ పరిష్కార మార్గాలు అన్వేషించాలి. సమర్థంగా వాటిని అమలు చేసే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండాలి. ఇది మీ తెలివితేటలకు సంబంధించిన నైపుణ్యం అనుకుంటే పొరబడినట్లే. సమస్య పరిష్కారంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, తార్కిక ఆలోచన, సృజనాత్మకతతో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారాన్ని సమర్థంగా వినియోగించడం వంటి నేపుణ్యాలెన్నో భాగంగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా పెద్ద సమస్యను కూడా చిన్న భాగాలుగా విభజించి, ఒక్కొక్కటీ పరిష్కరించడానికి విభిన్న ప్రక్రియలు ఉంటాయి.
ఎందుకింత ప్రాధాన్యం? : ఈ మధ్యకాలంలో అన్ని రంగాల్లోనూ ఆటోమేషన్, కృత్రిమ మేధ వినియోగం బాగా పెరిగింది. అయితే ఈ పరికరాలు వాటికి నేర్పించిన, కోడింగ్ రాసిన విధంగా మాత్రమే పని చేయగలుగుతాయి. కాని కొత్తగా ఉత్పన్నమయ్యే సమస్యలు, సంక్లిష్టమైన వాటిని అవి పరిష్కరించలేవు. ఆ సమస్యలు పరిష్కరించాలంటే తప్పనిసరిగా మానవ నైపుణ్యమే కావాలి. అంతేకాదు వ్యాపార సరళి ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు. మార్కెట్లూ, వినియోగదారుల అవసరాలు ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి. ఆ సమయంలో వెంటనే ఆలోచన, విశ్లేషణ, వేగవంతమైన నిర్ణయం తీసుకోవడం చాలా అవసరం. అందుకే సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యం ఉన్న వారి కోసం పలు సంస్థలు వెతుకుతున్నాయి.
- లింక్డ్ ఇన్ వర్క్ ప్లేస్ లెర్నింగ్ రిపోర్టు ప్రకారం ఉద్యోగులకు కావాల్సిన ప్రధాన ఐదు నైపుణ్యాలలో సమస్య పరిష్కార సామర్థ్యం మొదటి స్థానంలో ఉంది.
- మెకిన్సే గ్లోబల్ స్కిల్ షిఫ్ట్ 2025 ప్రకారం తార్కిక ఆలోచన, సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యాలకు డిమాండ్ 2020తో పోల్చితే 29 శాతం పెరిగిందని అంచనా.
- వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ జాబ్స్ 2023 నివేదిక ప్రకారం విశ్లేషణాత్మక ఆలోచన, సృజనాత్మకత భవిష్యత్తులో అత్యంత అవసరమైన నైపుణ్యాలుగా ఉంటాయి. ఈ రెండూ సమస్యా పరిష్కారానికి మూలాధారాలు.
ఇదీ విధానం : వాటిలో ప్రధానమైనవి
- సమస్యను గుర్తించడం
- సమస్యను విశ్లేషించడం
- పరిష్కార మార్గాలు అన్వేషించడం
- అత్యుత్తమ పరిష్కార మార్గాన్ని ఎంపిక చేసుకోవడం
- సమర్థంగా అమలు చేయడం
- ఫలితాలను పరిశోధించడం
ఈ లక్షణాలు ఉండాలి :
ఓపిక కావాలి : సమస్యను చూడగానే ఎలా తప్పించుకోవాలి అనే దానిపైనే మనసు పెడతారు. అలా కాకుండా పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నించే అలోచనా విధానాన్ని అలవర్చుకోవాలి. ఇది ఒక్క రోజులో సాధ్యమయ్యేది కాదు.
సృజనాత్మక నిర్ణయాలు : మీరు ఎదుర్కొంటున్న సవాలును అభివృద్ధికి అవకాశంగా భావించండి. విభిన్నంగా ఆలోచించండి. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు అన్వేషించండి. ఆ మార్గంలోకి వెళ్లే ముందు అక్కడ ఎదురొచ్చే ఇతర కొత్త సమస్యల గురించి అవగాహనకు రావడం మంచిది. మీరు తీసుకునే నిర్ణయం కచ్చితత్వంతో కూడినదై ఉండాలి. పరిష్కారాన్ని అన్ని కోణాల్లో ఆలోచించి అమలు చేయండి. ఏది ఎంత వరకు చేయాలో అంతే చేయగలిగేలా మీ నిర్ణయాలుండాలి.
తరచూ నేర్చుకుంటూ ఉండాలి : మీరు పనిచేస్తున్న రంగంలో నిరంతరం ఆధునికీకరణపై దృష్టి పెట్టాలి. కొత్త సాంకేతికతలు, ఆలోచనా పరమైన పద్ధతులు నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. మీరు నేర్చుకోవడం ఆపేస్తే ఎదుగుదల అక్కడే నిలిచిపోతుంది. అందుకే నిత్య విద్యార్థిగా ఉండాలి.
పరిశోధన కీలకం : కొన్ని సార్లు క్లిష్ణమైన సమస్యలూ ఎదురవుతుంటాయి. వాటి గురించి ఎప్పుడూ విని ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి సమయాల్లో ఈ పరిశోధన మీకు ఉపకరిస్తుంది. మీ ఖాళీ సమయాల్లో అందుబాటులో ఉన్న వనరులను వినియోగించి సమాచారాన్ని క్రోడీకరించాలి. మార్కెట్లో వినియోగదారులు, పోటీదారులు, పరిశ్రమలో కొత్త సాంకేతికతలు ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తూ అవగాహన మెరుగుపరుచుకోవాలి. దీంతో పనిలో రాణించడంతో పాటూ అందరిలో ప్రత్యేకంగా గుర్తింపు పొందుతారు.
''విద్యార్థులు ఎందుకు అని ప్రశ్నించడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఏదైనా సంఘటన, సమస్య ఏర్పడినప్పుడు దాని వెనుక ఉన్న కారణం ఏమై ఉంటుందో అన్వేషించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల విశ్లేషణాత్మక శక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది. మెదడుకు వ్యాయామం అవసరం. మీ ఖాళీ సమయాల్లో చెస్, సుడోకు, అక్షరాల పజిల్స్ వంటివి ఆడుతుండాలి. మీరు వాస్తవ పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోవాలి. ఎక్కువగా విజేతల గురించి చదవండి. ఏదైనా ఒక సంస్థకు ఎదురైన పెద్ద సమస్య ఎలా పరిష్కారమైంది. దానికి ఉపయోగించిన టూల్స్, బృందంలో ఎలాంటి చర్చలు జరిగేవి లాంటివీ తెలుసుకోవాలి.'' - గంపా నాగేశ్వర్రావు సైకాలజిస్ట్, ఇంపాక్ట్ వ్యవస్థాపకులు
