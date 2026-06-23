ETV Bharat / education-and-career

ICMR లో "సైంటిస్ట్​ పోస్టులు" - జీతం రూ.2 లక్షల పైనే! - ఎవరు అర్హులంటే!

- మెడికల్​, నాన్​ మెడికల్​ కోటాలో సైంటిస్ట్​ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసిన ఐసీఎమ్​ఆర్ - జులై 10 లోపు ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం!

ICMR Scientist Recruitment 2026
ICMR Scientist Recruitment 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 23, 2026 at 9:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ICMR Scientist Recruitment 2026: ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తోన్న వారికి ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ గుడ్​న్యూస్​ చెప్పింది. సెంటర్​ ఫర్​ రీసెర్చ్​ మేనేజ్‌మెంట్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబినోపతిస్​లో సైంటిస్ట్ (మెడికల్‌ అండ్​ నాన్​ మెడికల్​) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసింది. ఈ క్రమంలో అర్హులైన భారతీయుల నుంచి ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులను కోరుతోంది. అర్హత గల అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఈ మేరకు ప్రకటన రిలీజ్​ చేసింది. మరి, ఈ పోస్టులకు అర్హులు ఎవరు? ఎలా అప్లై చేయాలి? ప్రాసెస్​ సహా తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టు పేరు - సైంటిస్ట్​

ఖాళీలు - 6

  • సైంటిస్ట్-సి (నాన్-మెడికల్)- 01
  • సైంటిస్ట్-బి (మెడికల్) -02
  • సైంటిస్ట్-బి (నాన్-మెడికల్)-03

అర్హతలు:

  • సైంటిస్ట్​ సి నాన్​ మెడికల్​ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి బయోమెడికల్ సైన్సెస్‌లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ లేదా UGC/PCI గుర్తింపు పొందిన ఫార్మ్-డిలో డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. అలాగే 4 సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి.
  • సైంటిస్ట్​ బి మెడికల్​ పోస్టులకు MCI /NMC గుర్తింపు పొందిన సంస్థ నుంచి ఎంబీబీఎస్​ పూర్తి చేసి ఉండాలి. లేదంటే ఎంబీబీఎస్​కు సమానమైన డిగ్రీ అయినా ఉండాలి.
  • సైంటిస్ట్​ బి నాన్​ మెడికల్​ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బయోమెడికల్ సైన్సెస్‌లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ లేదా UGC/PCI గుర్తింపు పొందిన ఫార్మ్-డి లో ఉత్తీర్ణత కలిగి ఉండాలి. సైంటిస్ట్​ బి(మెడికల్​, నాన్​మెడికల్​) పోస్టులకు ఎటువుంటి అనుభవం అవసరం లేదు.

వయోపరిమితి: సైటింస్ట్‌ బి పోస్టులకు అప్లై చేసేవారి వయసు 35, సైంటిస్ట్‌-సికు 40 ఏళ్లకు మించి ఉండకూడదు.

జీతం:

  • లెవల్​ 11 ప్రకారం సైంటిస్ట్​ సి నాన్​ మెడికల్​ పోస్టులకు అర్హులైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.67,700 నుంచి రూ.2,08,700 లభిస్తుంది.
  • లెవల్​ 10 ప్రకారం సైంటిస్ట్-బి (మెడికల్) రూ.56,100 నుంచి రూ.1,77,500,, సైంటిస్ట్-బి (నాన్-మెడికల్) రూ.56,100 నుంచి రూ.1,77,500 వరకు ఉంటుంది.

ఎంపిక విధానం: కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ లేదా ఇంటర్వ్యూ లేదా ఈ రెండింటి ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది. ఈ పరీక్ష అభ్యర్థుల పరిశోధన పద్ధతులు అవగాహనపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ పరీక్షలో పాస్​ అవ్వడానికి కనీసం 75 శాతం మార్కులు సాధించాలి. అయితే, అప్లై చేసిన వారికి నేరుగా పరీక్ష నిర్వహించకుండా ముందుగా షార్ట్​లిస్ట్​ చేస్తారు. అంటే ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసిన అభ్యర్థుల వయసు, విద్యార్హతలు, అనుభవం వంటివన్నీ వెరిఫై చేసి ఒక లిస్ట్​ ప్రిపేర్​ చేస్తారు. అయితే షార్ట్​లిస్ట్​ అయిన వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటే ఎక్కువ అనుభవం లేదా చదువు ఉన్న వారిని మరోసారి ఫిల్టర్​ చేసి ఆ తర్వాత ఎగ్జామ్​ లేదా ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు.

దరఖాస్తు ఫీజు: రూ. 1500. ఇక ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళలు, పీడబ్ల్యూడీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు ఎటువంటి ఫీజు చెల్లించాల్సిన పనిలేదు.

దరఖాస్తు ప్రక్రియ: ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆన్​లైన్​ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేయాలి. ఇందుకోసం

  • ముందుగా ఐసీఎంఆర్ రిక్రూట్​మెంట్​ అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://recruitment.icmr.org.in విజిట్​ చేసి రిజిస్ట్రేషన్​ చేసుకోవాలి.
  • రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యాక యూజర్ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్‌లతో లాగిన్ అవ్వాలి. ఈ వివరాలు మెయిల్​కు పంపిస్తారు.
  • అనంతరం నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన అప్లికేషన్ ఫారమ్‌ ఫిల్​ చేసి డాక్యుమెంట్స్​ అప్​లోడ్​ చేయాలి.
  • చివరగా ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్​ చేస్తే సరి.

కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు :

  • ఫొటో, సంతకం
  • పదో తరగతి మెమో (వయసు కోసం)
  • డిగ్రీ మార్కుల లిస్ట్‌లు
  • కుల ధ్రువీకరణ పత్రం
  • ఎక్స్​పీరియన్స్​ సర్టిఫికెట్స్​

ముఖ్యతేదీలు:

దరఖాస్తుకు చివరి తేది: జులై 10, 2026.

నోటిఫికేషన్​ లింక్​

"అసిస్టెంట్​ లోకో పైలట్​" పోస్టులకు అప్లై చేశారా? - తప్పుల సవరణకు జూన్​ 26 లాస్ట్​ డేట్​!

టెన్త్​, ఐటీఐ అర్హతతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు - రూ.44వేలపైనే జీతం!

TAGGED:

ICMR SCIENTIST RECRUITMENT 2026
LATEST JOBS IN ICMR
SCIENTIST JOBS IN ICMR
ICMR సైంటిస్ట్​ జాబ్స్​
ICMR SCIENTIST RECRUITMENT 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.