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ICMR లో "సైంటిస్ట్ పోస్టులు" - జీతం రూ.2 లక్షల పైనే! - ఎవరు అర్హులంటే!
- మెడికల్, నాన్ మెడికల్ కోటాలో సైంటిస్ట్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసిన ఐసీఎమ్ఆర్ - జులై 10 లోపు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం!
Published : June 23, 2026 at 9:39 AM IST
ICMR Scientist Recruitment 2026: ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తోన్న వారికి ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. సెంటర్ ఫర్ రీసెర్చ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబినోపతిస్లో సైంటిస్ట్ (మెడికల్ అండ్ నాన్ మెడికల్) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ క్రమంలో అర్హులైన భారతీయుల నుంచి ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులను కోరుతోంది. అర్హత గల అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఈ మేరకు ప్రకటన రిలీజ్ చేసింది. మరి, ఈ పోస్టులకు అర్హులు ఎవరు? ఎలా అప్లై చేయాలి? ప్రాసెస్ సహా తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు - సైంటిస్ట్
ఖాళీలు - 6
- సైంటిస్ట్-సి (నాన్-మెడికల్)- 01
- సైంటిస్ట్-బి (మెడికల్) -02
- సైంటిస్ట్-బి (నాన్-మెడికల్)-03
అర్హతలు:
- సైంటిస్ట్ సి నాన్ మెడికల్ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి బయోమెడికల్ సైన్సెస్లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ లేదా UGC/PCI గుర్తింపు పొందిన ఫార్మ్-డిలో డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. అలాగే 4 సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి.
- సైంటిస్ట్ బి మెడికల్ పోస్టులకు MCI /NMC గుర్తింపు పొందిన సంస్థ నుంచి ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసి ఉండాలి. లేదంటే ఎంబీబీఎస్కు సమానమైన డిగ్రీ అయినా ఉండాలి.
- సైంటిస్ట్ బి నాన్ మెడికల్ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బయోమెడికల్ సైన్సెస్లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ లేదా UGC/PCI గుర్తింపు పొందిన ఫార్మ్-డి లో ఉత్తీర్ణత కలిగి ఉండాలి. సైంటిస్ట్ బి(మెడికల్, నాన్మెడికల్) పోస్టులకు ఎటువుంటి అనుభవం అవసరం లేదు.
వయోపరిమితి: సైటింస్ట్ బి పోస్టులకు అప్లై చేసేవారి వయసు 35, సైంటిస్ట్-సికు 40 ఏళ్లకు మించి ఉండకూడదు.
జీతం:
- లెవల్ 11 ప్రకారం సైంటిస్ట్ సి నాన్ మెడికల్ పోస్టులకు అర్హులైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.67,700 నుంచి రూ.2,08,700 లభిస్తుంది.
- లెవల్ 10 ప్రకారం సైంటిస్ట్-బి (మెడికల్) రూ.56,100 నుంచి రూ.1,77,500,, సైంటిస్ట్-బి (నాన్-మెడికల్) రూ.56,100 నుంచి రూ.1,77,500 వరకు ఉంటుంది.
ఎంపిక విధానం: కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ లేదా ఇంటర్వ్యూ లేదా ఈ రెండింటి ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది. ఈ పరీక్ష అభ్యర్థుల పరిశోధన పద్ధతులు అవగాహనపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ పరీక్షలో పాస్ అవ్వడానికి కనీసం 75 శాతం మార్కులు సాధించాలి. అయితే, అప్లై చేసిన వారికి నేరుగా పరీక్ష నిర్వహించకుండా ముందుగా షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు. అంటే ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసిన అభ్యర్థుల వయసు, విద్యార్హతలు, అనుభవం వంటివన్నీ వెరిఫై చేసి ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే షార్ట్లిస్ట్ అయిన వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటే ఎక్కువ అనుభవం లేదా చదువు ఉన్న వారిని మరోసారి ఫిల్టర్ చేసి ఆ తర్వాత ఎగ్జామ్ లేదా ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు.
దరఖాస్తు ఫీజు: రూ. 1500. ఇక ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళలు, పీడబ్ల్యూడీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు ఎటువంటి ఫీజు చెల్లించాల్సిన పనిలేదు.
దరఖాస్తు ప్రక్రియ: ఈ పోస్టులకు కేవలం ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేయాలి. ఇందుకోసం
- ముందుగా ఐసీఎంఆర్ రిక్రూట్మెంట్ అధికారిక వెబ్సైట్ https://recruitment.icmr.org.in విజిట్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి.
- రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యాక యూజర్ ఐడీ, పాస్వర్డ్లతో లాగిన్ అవ్వాలి. ఈ వివరాలు మెయిల్కు పంపిస్తారు.
- అనంతరం నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన అప్లికేషన్ ఫారమ్ ఫిల్ చేసి డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయాలి.
- చివరగా ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్ చేస్తే సరి.
కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు :
- ఫొటో, సంతకం
- పదో తరగతి మెమో (వయసు కోసం)
- డిగ్రీ మార్కుల లిస్ట్లు
- కుల ధ్రువీకరణ పత్రం
- ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికెట్స్
ముఖ్యతేదీలు:
దరఖాస్తుకు చివరి తేది: జులై 10, 2026.
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