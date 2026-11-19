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Jobs : కేంద్ర సంస్థలో 1,393 టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ జాబ్స్ - అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానం ఇదే!
ICAR Technical Assistant Recruitment : నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - ఐకార్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 7:50 PM IST
ICAR Notification : కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా ప్రిపేర్ అవుతున్న నిరుద్యోగులకు సూపర్ ఛాన్స్. ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రిసెర్చ్(ICAR) కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాల్లో 1,393 టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ల పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసంది. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైనవారు రూ.29,200 నుంచి రూ.1,12,400 వరకు వేతనం అందుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏవిధంగా ఉంటుంది? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా మండలి(ఐకార్) ఆధ్వర్యంలోని వివిధ ఇన్స్టిట్యూట్లు, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలలో(KVK) ఖాళీగా ఉన్న టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ (T-3), సీనియర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ (T-4) పోస్టుల భర్తీకి అగ్రికల్చరల్ సైంటిస్ట్స్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ (ASRB) ఈ నోటిఫికేషన్ను రిలీజ్ చేసింది. వీటికి సంబంధిత డిగ్రీ లేదా డిప్లొమాతో డిసెంబర్ 17, 2026 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మొత్తం 1393 ఖాళీల్లో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ 1254, సీనియర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ 139 పోస్టులున్నాయి. వీటిల్లో అన్రిజర్వుడ్కు 642 ఖాళీలుండగా, ఓబీసీలకు 306, ఎస్సీలకు 178, ఎస్టీలకు 97, ఈడబ్ల్యూఎస్లకు 170 కేటాయించారు.
నోటిఫికేషన్ వివరాలు :
1. టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ (T-3) - ICAR ఇన్స్టిట్యూట్లు : మొత్తం 1,254 పోస్టులు
- అగ్రికల్చర్ (ఫీల్డ్/ఫార్మ్ & ల్యాబ్ టెక్నీషియన్) - 699
- వర్క్షాప్ స్టాఫ్ (సివిల్, అగ్రికల్చరల్, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్) - 153
- ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (IT) - 133
- యానిమల్ సైన్స్ - 115
- ఫిషరీస్ సైన్స్ - 90
- లైబ్రరీ/ఇన్ఫర్మేషన్/డాక్యుమెంటేషన్ స్టాఫ్ - 59
- సోషల్ సైన్స్ (హోమ్ సైన్స్/కమ్యూనిటీ సైన్స్) - 5
2. సీనియర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ (T-4)-కేవీకేలు : 139 ఖాళీలు
- అగ్రికల్చర్-73
- ఐటీ-48
- యానిమల్ సైన్స్-09
- ఫిషరీస్-7
- సోషల్ సైన్స్-హోమ్ సైన్స్-2
విద్యార్హతలు :
అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం లేదా ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి సంబంధిత విభాగంలో డిగ్రీ లేదా తత్సమాన విద్యార్హత కలిగి ఉండాలి.
వయోపరిమితి :
- అప్లికేషన్స్ స్వీకరణ లాస్ట్ డేట్ నాటికి 21 నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
- ఎస్సీ/ఎస్టీలకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీలకు 3 ఏళ్లు, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు 10 సంవత్సరాలు, ఎక్స్-సర్వీస్మెన్, ఐసీఏఆర్ ఇన్-సర్వీస్ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం గరిష్ఠ వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
జీతం :
నెలకు టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు ఎంపికైన వారికి రూ.29,200- రూ.92,300; సీనియర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్కు రూ.35,400- రూ.1,12,400 స్కేలు ప్రకారం జీతం చెల్లిస్తారు. ఇతర అలవెన్సులు ఉంటాయి.
దరఖాస్తు విధానం :
అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
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పరీక్ష ఫీజు :
- రెండు పోస్టులకు విడివిడిగా రూ.300; రెండింటికీ కలిపి రూ.600 అప్లికేషన్ ఫీజుగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- అదే, ఈడబ్ల్యూఎస్/ఓబీసీలకు విడివిడిగా రూ.150; రెండింటికీ కలిపి రూ.300 పరీక్ష ఫీజు కట్టాలి.
- ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మహిళలు, ట్రాన్స్జెండర్లు, మాజీ సైనికోద్యోగులకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు.
ఎంపిక విధానం :
ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ రాత పరీక్షల ఆధారంగా నియామకాలు ఉంటాయి.
ప్రిలిమినరీ పరీక్ష (CBT-ఆబ్జెక్టివ్ టైప్) :
ఇది కేవలం ఎలిజిబిలిటీ ఎగ్జామ్. 100 మార్కులకు నిర్వహించే ఈ పరీక్షలో ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక మార్కు ఉంటుంది. జనరల్ నాలెడ్జ్, జనరల్ ఇంగ్లిష్, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, జనరల్ అగ్రికల్చర్ నుంచి ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. నెగటివ్ మార్కులుంటాయి. పరీక్ష వ్యవధి 1 గంట.
మెయిన్స్ పరీక్ష (CBT-ఆబ్జెక్టివ్ టైప్) :
ప్రిలిమ్స్లో అర్హత సాధించినవారిని 1:15 నిష్పత్తిలో మెయిన్స్కు సెలెక్ట్ చేస్తారు. మెయిన్స్ పరీక్షలో అభ్యర్థి ఎంచుకున్న సబ్జెక్ట్/ఫంక్షనల్ గ్రూప్ నుంచి 100 క్వశ్చన్స్(300 మార్కులకు) వస్తాయి. ఎగ్జామ్ టైమ్ వచ్చేసి 2 గంటలు. ఇందులోనూ నెగెటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది.
ఫైనల్ సెలక్షన్ :
ఈ పోస్టులకు ఇంటర్వ్యూ లేదు. కేవలం మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగానే ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా సిద్ధం చేసి అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : నవంబర్ 18, 2026
- దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : డిసెంబర్ 17, 2026
- అప్లికేషన్ సవరణ విండో : డిసెంబర్ 18 నుంచి 20 వరకు
- ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ : ఫిబ్రవరిలో నిర్వహిస్తారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ : హైదరాబాద్/ సికింద్రాబాద్, వరంగల్, కర్నూలు, విజయవాడ, విశాఖపట్నం
మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ : హైదరాబాద్, విజయవాడ
అధికారిక వెబ్సైట్ : https://asrb. gov.in/
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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