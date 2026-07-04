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స్పెషలిస్ట్​ ఆఫీసర్​ పోస్టుల భర్తీకి IBPS నోటిఫికేషన్​ - డిగ్రీ/పీజీ చేసిన వారు అర్హులు!

-వివిధ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లోని ఖాళీల భర్తీకి ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలక్షన్(ఐబీపీఎస్‌) సిద్ధం - అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తుల ఆహ్వానం!

IBPS SPECIALIST OFFICERS Jobs
IBPS SPECIALIST OFFICERS Jobs (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 4, 2026 at 11:10 AM IST

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IBPS SPECIALIST OFFICERS Jobs: బ్యాంక్​ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూసే అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్​. వివిధ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్స్(CRP SPL-XVI) ఉద్యోగాల భర్తీకి ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలక్షన్(ఐబీపీఎస్‌) నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. డిగ్రీ, పీజీ అర్హత ఉన్నవారు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులుగా ప్రకటించింది. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపిక మూడు దశల్లో ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. మరి ఏఏ బ్యాంకుల్లో ఖాళీలు ఉన్నాయి? మొత్తం ఎన్ని పోస్టులు? ఎవరు అర్హులు? జీతం ఎంత? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

రిక్రూట్‌మెంట్‌లో పాల్గొనే బ్యాంకులు: బ్యాంక్​ ఆఫ్​ బరోడా, బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా, బ్యాంక్​ ఆఫ్​ మహారాష్ట్ర, కెనరా బ్యాంక్​, సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా, ఇండియన్​ బ్యాంక్​, ఇండియన్​ ఓవర్సీస్​ బ్యాంక్​, పంజాబ్​ నేషనల్​ బ్యాంక్​, పంజాబ్​ అండ్​ సింధ్​ బ్యాంక్​, యూకో బ్యాంక్, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా.

మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య: 745.

పోస్టుల వివరాలు:

  • అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్ ఆఫీసర్(స్కేల్-1): 190 పోస్టులు
  • ఐటీ ఆఫీసర్ (స్కేల్-1): 301 పోస్టులు
  • లా ఆఫీసర్ (స్కేల్-1): 105 పోస్టులు
  • హెచ్ఆర్‌/ పర్సనల్ ఆఫీసర్ (స్కేల్-1): 60 పోస్టులు
  • రాజ్‌భాష అధికారి (స్కేల్-1): 89 పోస్టులు

విద్యార్హతలు:

  1. అగ్రికల్చరల్‌ ఫీల్డ్‌ ఆఫీసర్‌: పోస్టును అనుసరించి గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి నాలుగు సంవత్సరాల డిగ్రీ (అగ్రికల్చర్‌/ హార్టికల్చర్/ యానిమల్ హస్బెండరీ/ వెటర్నరీ సైన్స్/ డెయిరీ సైన్స్/ ఫిషరీ సైన్స్/ పిసికల్చర్/ అగ్రి మార్కెటింగ్ అండ్​ కోఆపరేషన్/ కో-ఆపరేషన్ అండ్​ బ్యాంకింగ్/ ఆగ్రో-ఫారెస్ట్రీ/ ఫారెస్ట్రీ/ అగ్రికల్చరల్ బయోటెక్నాలజీ/ బీటెక్​ బయోటెక్నాలజీ/ ఫుడ్ సైన్స్/ అగ్రికల్చర్ బిజినెస్ మేనేజ్‌మెంట్/ ఫుడ్​ టెక్నాలజీ/ డెయిరీ టెక్నాలజీ/ అగ్రికల్చరల్ ఇంజినీరింగ్/ సెరికల్చర్/ ఫిషరీస్‌ ఇంజినీరింగ్‌)లో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
  2. ఐటీ ఆఫీసర్‌: ఈ పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి నాలుగు సంవత్సరాల ఇంజనీరింగ్​/ టెక్నాలజీ డిగ్రీ (కంప్యూటర్ సైన్స్/ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్/ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ/ ఎలక్ట్రానిక్స్/ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్​ టెలికమ్యూనికేషన్స్/ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్​ కమ్యూనికేషన్/ ఎలక్ట్రానిక్స్ & ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్)లో ఉత్తీర్ణత కలిగి ఉండాలి. లేదంటే పీజీ (ఎలక్ట్రానిక్స్/ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్​ టెలి కమ్యూనికేషన్/ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్​ కమ్యూనికేషన్/ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్​ ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్/ కంప్యూటర్ సైన్స్/ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ/ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్)లో పాసై ఉండాలి. .
  3. లా ఆఫీసర్‌: గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి డిగ్రీ(ఎల్‌ఎల్‌బీ) పూర్తి చేయాలి. ఇక బార్​ కౌన్సిల్​లో అడ్వకేట్​గా ఎన్​రోల్​ చేసుకుని ఉండాలి.
  4. హెచ్‌ఆర్‌/పర్సనల్‌ ఆఫీసర్‌: గ్రాడ్యుయేషన్‌తో పాటు హెచ్‌ఆర్/పర్సనల్ మేనేజ్‌మెంట్/లేబర్ లా/సోషల్ వర్క్ తదితరాల్లో రెండేళ్ల పూర్తి పీజీ/డిప్లొమా చేసిన ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
  5. రాజ్‌భాషా అధికారి: ఈ పోస్టులకు హిందీలో పీజీ చేసి గ్రాడ్యుయేషన్‌లో ఇంగ్లిష్ చదివి ఉండాలి. లేదా సంస్కృతంలో పీజీ చేసి గ్రాడ్యుయేషన్‌లో హిందీ, ఇంగ్లిష్ చదివిన వారు అర్హులు.

వయోపరిమితి: జులై 1, 2026 నాటికి అన్ని పోస్టులకు 20 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉన్నవారు అర్హులు. అంటే జులై 2, 1996 నుంచి జులై 1, 2006 మధ్యలో జన్మించాలి. ఇక ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ/ ఎస్టీలకు ఐదు, ఓబీసీలకు మూడు, దివ్యాంగులకు పదేళ్ల వయోసడలింపు ఉంటుంది.

ఎంపిక ప్రక్రియ: ఈ పోస్టులకు ప్రిలిమినరీ, మెయిన్ పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూ ద్వారా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది.

పరీక్ష విధానం:

ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్‌:

  • ఐటీ ఆఫీసర్‌, అగ్రికల్చర్‌ ఫీల్డ్‌ ఆఫీసర్‌, హెచ్‌ఆర్‌/పర్సనల్‌ ఆఫీసర్‌ పోస్టులకు మొత్తం 125 మార్కులకు పరీక్ష ఉంటుంది. ఇందులో ఇంగ్లిష్‌ లాంగ్వేజ్‌(25 ప్రశ్నలు, 25 మార్కులు), రీజనింగ్(25 ప్రశ్నలు, 25 మార్కులు), క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్(25 ప్రశ్నలు, 25 మార్కులు), ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్(25 ప్రశ్నలు, 50 మార్కులు) కలిపి మొత్తం 125 మార్కులకు ఉంటుంది. సమయం 80 నిమిషాలు.
  • లా ఆఫీసర్‌, రాజ్‌భాషా అధికారి పోస్టులకు కూడా 125 మార్కులకు ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఇంగ్లిష్‌ లాంగ్వేజ్‌, రీజనింగ్, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, బ్యాంకింగ్‌కు సంబంధించిన జనరల్ అవేర్‌నెస్​లో ఒక్కో దానిలో 25 ప్రశ్నలు, 25 మార్కులకు పరీక్ష ఉంటుంది. ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ సబ్జెక్టుల్లో మాత్రం 25 ప్రశ్నలు 50 మార్కులకు ఉంటుంది. మొత్తం 125 మార్కులు. వ్యవధి 80 నిమిషాలు.

మెయిన్​ ఎగ్జామ్​: ప్రిలిమ్స్​లో క్వాలిఫై అయిన వారికి మెయిన్స్​ నిర్వహిస్తారు. ఇక మెయిన్స్​లో ఐటీ ఆఫీసర్‌, అగ్రికల్చర్‌ ఫీల్డ్‌ ఆఫీసర్‌, హెచ్‌ఆర్‌/పర్సనల్‌ ఆఫీసర్‌, లా ఆఫీసర్​, రాజ్యభాష అధికారి పోస్టులకు 225 మార్కులకు పరీక్ష ఉంటుంది. అయితే ప్రశ్నలు వచ్చే విభాగాలు మారతాయి. ఇక మెయిన్స్​లో కూడా ఉత్తీర్ణత సాధించిన వారికి ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించి ఎంపిక చేస్తారు. ఈ పరీక్షలకు నెగిటివ్​ మార్కింగ్​ కూడా ఉంది. ప్రతీ తప్పు సమాధానానికి పావు మార్క్​ కోత ఉంటుంది.

అప్లికేషన్​ ఫీజు(జీఎస్టీ కలిపి): ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులు రూ.175, మిగిలిన వారు రూ.850 చెల్లించాలి.

ఎలా అప్లై చేయాలి:

  • ముందుగా అభ్యర్థులు ఐబీపీఎస్​ వెబ్​సైట్​ www.ibps.in ఓపెన్​ చేసి హోమ్​ పేజీలో CRP SPL లింక్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అనంతరం Click Here to Apply Online for CRP Specialist Offcers (CRP SPL-XVI)పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్​పై క్లిక్​ చేసి నమోదు చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వివరాలతో లాగిన్​ అయ్యి అప్లికేషన్​ ఫారమ్​ ఫిల్​ చేయాలి.
  • అనంతరం ఫొటో, సంతకం, ఎడమ చెయ్యి బొటన వేలిముద్ర, చేతితో రాసిన డిక్లరేషన్​, మెమోలు అప్​లోడ్​ చేసి ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్​ చేస్తే సరి.

ముఖ్య తేదీలు:

  • అప్లికేషన్లు ప్రారంభ తేదీ - జులై 1, 2026
  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు, ఫీజు చెల్లింపుకు చివరి తేది: జులై 21, 2026
  • ఆన్​లైన్​ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష: ఆగస్టు 2026.
  • ఆన్‌లైన్ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష ఫలితాల వెల్లడి: సెప్టెంబర్‌ లేదా అక్టోబర్‌.
  • ఆన్‌లైన్ మెయిన్ పరీక్ష తేదీ, ఫలితాల వెల్లడి: నవంబర్‌ 2026
  • ఇంటర్వ్యూ : నవంబర్‌/డిసెంబర్‌ 2026.
  • ఫైనల్​ ఫలితాల ప్రకటన: జనవరి 2027.
  • నోటిఫికేషన్​ లింక్​

డిగ్రీ అభ్యర్థులకు సూపర్ ఛాన్స్ - 6,715 పోస్టులకు "IBPS నోటిఫికేషన్" విడుదల

డిగ్రీ అర్హతతో "బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా"లో ఖాళీలు - జీతం లక్షపైనే - అప్లై చేసుకోండిలా!

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