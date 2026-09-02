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గ్రామీణ బ్యాంకుల్లో 13,706 ఉద్యోగాలు - ఏపీ, తెలంగాణలోనూ భారీగా ఖాళీలు!

IBPS​ ఆర్​ఆర్​బీ నోటిఫికేషన్ విడుదల - సెప్టెంబర్ 21 దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ!

IBPS RRB Notification 2026
ఐబీపీఎస్ నోటిఫికేషన్ (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 5:12 PM IST

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IBPS RRB Notification 2026 : బ్యాంక్ జాబ్స్​కు ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్. ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ ప‌ర్సన‌ల్ సెల‌క్షన్‌(ఐబీపీఎస్‌), రీజినల్‌ రూరల్‌ బ్యాంకు(ఆర్‌ఆర్‌బీ)ల్లో 13,706 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా గ్రూప్‌-ఏ ఆఫీసర్లు(స్కేల్‌-I, II, III), గ్రూప్‌ బి- ఆఫీస్ అసిస్టెంట్(మ‌ల్టీ ప‌ర్పస్‌) పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఇందులో ఏపీ, తెలంగాణలోనూ భారీగా పోస్టులున్నాయి. అర్హులైన అభ్యర్థులు సెప్టెంబర్ 21 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఉండాల్సిన అర్హతలేంటి? వయోపరిమితి, జీతభత్యాలు, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్ని పోస్టులున్నాయి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఐబీపీఎస్ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆర్​ఆర్​బీల్లో కామ‌న్ రిక్రూట్‌మెంట్ ప్రాసెస్‌- ఆర్‌ఆర్‌బీ (CRP RRBs XV) ద్వారా 13,706 ఉద్యోగాల భ‌ర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి, దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. పోస్టుల్ని అనుసరించి సంబంధిత సబ్జెక్టుల్లో బ్యాచిలర్స్‌ డిగ్రీ, ఎంబీఏ, సీఏ ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులు ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ సెప్టెంబరు 21 వరకు కొనసాగుతుంది.

ఖాళీల వివరాలు :

  • ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ (మల్టీపర్పస్) - 8,183
  • ఆఫీసర్ స్కేల్-I (అసిస్టెంట్‌ మేనేజర్‌) - 4,256
  • ఆఫీసర్‌ స్కేల్‌-II (జనరల్‌ బ్యాంకింగ్‌ ఆఫీసర్‌) - 666
  • ఆఫీసర్ స్కేల్-II (IT) - 182
  • ఆఫీసర్ స్కేల్-II (లా) - 46
  • ఆఫీసర్‌ స్కేల్‌-II (చార్టర్డ్‌ అకౌంటెంట్‌) - 81
  • ఆఫీసర్ స్కేల్-II (అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్) - 38
  • ఆఫీసర్ స్కేల్-II (ట్రెజరీ మేనేజర్) - 18
  • ఆఫీసర్ స్కేల్-II (మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్) - 16
  • ఆఫీసర్‌ స్కేల్‌-III (సీనియర్‌ మేనేజర్‌) - 220

మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య : 13,706

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్ని పోస్టులున్నాయంటే?

ఏపీలో పోస్టుల సంఖ్య :

  • ఆఫీస్ అసిస్టెంట్(మల్టీపర్పస్) - 900
  • ఆఫీసర్ స్కేల్-I (అసిస్టెంట్‌ మేనేజర్‌) - 400

మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య : 1,300

తెలంగాణలో పోస్టుల సంఖ్య :

  • ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ (మల్టీపర్పస్) - 750
  • ఆఫీసర్ స్కేల్-I (అసిస్టెంట్‌ మేనేజర్‌) - 160
  • ఆఫీసర్‌ స్కేల్‌-II (జనరల్‌ బ్యాంకింగ్‌ ఆఫీసర్‌) - 73
  • ఆఫీసర్ స్కేల్-II (IT) - 2
  • ఆఫీసర్‌ స్కేల్‌-III (సీనియర్‌ మేనేజర్‌) - 12

మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య : 997

అర్హతలు :

  • ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు పోస్టును అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ, సీఏ, ఎంబీఏ పాసై ఉండాలి.

వయోపరిమితి :

  • ఆఫీసర్ స్కేల్-I (అసిస్టెంట్ మేనేజర్) పోస్టులకు అప్లై చేసే అభ్యర్థుల వయసు సెప్టెంబర్ 1, 2026 నాటికి 18-30 ఏళ్లు ఉండాలి.
  • అదే, ఆఫీసర్ స్కేల్-II (మేనేజర్) ఉద్యోగాలకు 21-32 సంవత్సరాలు; ఆఫీసర్ స్కేల్-III (సీనియర్ మేనేజర్) 21-40 ఏళ్లు; ఆఫీస్ అసిస్టెంట్లకు (మల్టీపర్పస్) 18 నుంచి 28 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.

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దరఖాస్తు విధానం :

తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఐబీపీఎస్ అధికారిక వెబ్​సైట్​లో ఆన్​లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.

దరఖాస్తు రుసుము :

అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు రూ.175గా ఉంది. మిగతా వారందరూ రూ.850 పే చేయాల్సి ఉంటుంది.

ఎంపిక ప్రక్రియ :

పోస్టును అనుసరించి ఆన్‌లైన్‌ టెస్ట్‌(ప్రిలిమినరీ, మెయిన్‌ ఎగ్జామ్‌), ఇంటర్వ్యూ, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ :

తెలంగాణలో వచ్చేసి హైదరాబాద్‌, కరీంనగర్, ఖమ్మం, వరంగల్, ఏపీలో వచ్చేసి అనంతపురం, చీరాల, గుంటూరు, విజయవాడ, కాకినాడ, కడప, కర్నూలు, నెల్లూరు, ఒంగోలు, రాజమహేంద్రవరం, తిరుపతి, విశాఖపట్నం, విజయనగరం పట్టణ కేంద్రాల్లో అభ్యర్థులు పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సింగిల్‌/మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ సెంటర్స్ :

హైదరాబాద్‌, కరీంనగర్, వరంగల్‌, రాజమహేంద్రవరం, విశాఖపట్నం, గుంటూరు/ విజయవాడ, కడప, కాకినాడ, కర్నూలు, నెల్లూరు.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ తేదీలు : సెప్టెంబర్ 1, 2026 నుంచి సెప్టెంబర్ 21 వరకు.
  • అప్లికేషన్ ఫీజు/ఇంటిమేషన్ ఛార్జీ చెల్లింపు తేదీలు : సెప్టెంబర్ 1, 2026 నుంచి సెప్టెంబర్ 21 వరకు.
  • ప్రీ-ఎగ్జామ్ కండక్ట్ డేట్స్ : నవంబరు 2026
  • ఆన్‌లైన్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ కాల్ లెటర్‌ డౌన్‌లోడ్ : నవంబరు/డిసెంబరు
  • ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ డేట్ : నవంబరు/డిసెంబరు
  • ఆన్‌లైన్ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష రిజల్ట్స్ వెల్లడి: డిసెంబరు 2026/జనవరి 2027
  • ఆన్‌లైన్ మెయిన్స్‌/సింగిల్‌ పరీక్ష కాల్ లెటర్ డౌన్‌లోడ్ : డిసెంబరు 2026/జనవరి 2027
  • ఆన్‌లైన్ మెయిన్స్‌/ సింగిల్‌ ఎగ్జామ్ డేట్ : జనవరి 2027
  • మెయిన్స్‌/సింగిల్‌ రిజల్ట్స్​ వెల్లడి(ఆఫీసర్‌ స్కేల్ 1, 2, 3) : జనవరి 2027
  • ఇంటర్వ్యూ కాల్ లెటర్‌ డౌన్‌లోడ్ (ఆఫీసర్స్ స్కేల్ 1, 2, 3) : జనవరి 2027
  • ఇంటర్వ్యూ తేదీలు(ఆఫీసర్స్ స్కేల్ 1, 2, 3) : జనవరి/ఫిబ్రవరి 2027 ఉండొచ్చు.
  • అధికారిక వెబ్​సైట్ : https://www.ibps.in/index.php/rural-bank-xv/

ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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TAGGED:

BANK JOBS 2026
IBPS RRB RECRUITMENT 2026
RURAL BANK JOBS RECRUITMENT
గ్రామీణ బ్యాంకుల్లో ఉద్యోగాలు
IBPS RRB NOTIFICATION 2026

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