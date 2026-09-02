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గ్రామీణ బ్యాంకుల్లో 13,706 ఉద్యోగాలు - ఏపీ, తెలంగాణలోనూ భారీగా ఖాళీలు!
IBPS ఆర్ఆర్బీ నోటిఫికేషన్ విడుదల - సెప్టెంబర్ 21 దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 5:12 PM IST
IBPS RRB Notification 2026 : బ్యాంక్ జాబ్స్కు ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్. ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలక్షన్(ఐబీపీఎస్), రీజినల్ రూరల్ బ్యాంకు(ఆర్ఆర్బీ)ల్లో 13,706 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా గ్రూప్-ఏ ఆఫీసర్లు(స్కేల్-I, II, III), గ్రూప్ బి- ఆఫీస్ అసిస్టెంట్(మల్టీ పర్పస్) పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఇందులో ఏపీ, తెలంగాణలోనూ భారీగా పోస్టులున్నాయి. అర్హులైన అభ్యర్థులు సెప్టెంబర్ 21 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఉండాల్సిన అర్హతలేంటి? వయోపరిమితి, జీతభత్యాలు, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్ని పోస్టులున్నాయి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఐబీపీఎస్ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆర్ఆర్బీల్లో కామన్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్- ఆర్ఆర్బీ (CRP RRBs XV) ద్వారా 13,706 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి, దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. పోస్టుల్ని అనుసరించి సంబంధిత సబ్జెక్టుల్లో బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ, ఎంబీఏ, సీఏ ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులు ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ సెప్టెంబరు 21 వరకు కొనసాగుతుంది.
ఖాళీల వివరాలు :
- ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ (మల్టీపర్పస్) - 8,183
- ఆఫీసర్ స్కేల్-I (అసిస్టెంట్ మేనేజర్) - 4,256
- ఆఫీసర్ స్కేల్-II (జనరల్ బ్యాంకింగ్ ఆఫీసర్) - 666
- ఆఫీసర్ స్కేల్-II (IT) - 182
- ఆఫీసర్ స్కేల్-II (లా) - 46
- ఆఫీసర్ స్కేల్-II (చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్) - 81
- ఆఫీసర్ స్కేల్-II (అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్) - 38
- ఆఫీసర్ స్కేల్-II (ట్రెజరీ మేనేజర్) - 18
- ఆఫీసర్ స్కేల్-II (మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్) - 16
- ఆఫీసర్ స్కేల్-III (సీనియర్ మేనేజర్) - 220
మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య : 13,706
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్ని పోస్టులున్నాయంటే?
ఏపీలో పోస్టుల సంఖ్య :
- ఆఫీస్ అసిస్టెంట్(మల్టీపర్పస్) - 900
- ఆఫీసర్ స్కేల్-I (అసిస్టెంట్ మేనేజర్) - 400
మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య : 1,300
తెలంగాణలో పోస్టుల సంఖ్య :
- ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ (మల్టీపర్పస్) - 750
- ఆఫీసర్ స్కేల్-I (అసిస్టెంట్ మేనేజర్) - 160
- ఆఫీసర్ స్కేల్-II (జనరల్ బ్యాంకింగ్ ఆఫీసర్) - 73
- ఆఫీసర్ స్కేల్-II (IT) - 2
- ఆఫీసర్ స్కేల్-III (సీనియర్ మేనేజర్) - 12
మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య : 997
అర్హతలు :
- ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు పోస్టును అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ, సీఏ, ఎంబీఏ పాసై ఉండాలి.
వయోపరిమితి :
- ఆఫీసర్ స్కేల్-I (అసిస్టెంట్ మేనేజర్) పోస్టులకు అప్లై చేసే అభ్యర్థుల వయసు సెప్టెంబర్ 1, 2026 నాటికి 18-30 ఏళ్లు ఉండాలి.
- అదే, ఆఫీసర్ స్కేల్-II (మేనేజర్) ఉద్యోగాలకు 21-32 సంవత్సరాలు; ఆఫీసర్ స్కేల్-III (సీనియర్ మేనేజర్) 21-40 ఏళ్లు; ఆఫీస్ అసిస్టెంట్లకు (మల్టీపర్పస్) 18 నుంచి 28 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
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దరఖాస్తు విధానం :
తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఐబీపీఎస్ అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.
దరఖాస్తు రుసుము :
అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు రూ.175గా ఉంది. మిగతా వారందరూ రూ.850 పే చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఎంపిక ప్రక్రియ :
పోస్టును అనుసరించి ఆన్లైన్ టెస్ట్(ప్రిలిమినరీ, మెయిన్ ఎగ్జామ్), ఇంటర్వ్యూ, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ :
తెలంగాణలో వచ్చేసి హైదరాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, వరంగల్, ఏపీలో వచ్చేసి అనంతపురం, చీరాల, గుంటూరు, విజయవాడ, కాకినాడ, కడప, కర్నూలు, నెల్లూరు, ఒంగోలు, రాజమహేంద్రవరం, తిరుపతి, విశాఖపట్నం, విజయనగరం పట్టణ కేంద్రాల్లో అభ్యర్థులు పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సింగిల్/మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ సెంటర్స్ :
హైదరాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, రాజమహేంద్రవరం, విశాఖపట్నం, గుంటూరు/ విజయవాడ, కడప, కాకినాడ, కర్నూలు, నెల్లూరు.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ తేదీలు : సెప్టెంబర్ 1, 2026 నుంచి సెప్టెంబర్ 21 వరకు.
- అప్లికేషన్ ఫీజు/ఇంటిమేషన్ ఛార్జీ చెల్లింపు తేదీలు : సెప్టెంబర్ 1, 2026 నుంచి సెప్టెంబర్ 21 వరకు.
- ప్రీ-ఎగ్జామ్ కండక్ట్ డేట్స్ : నవంబరు 2026
- ఆన్లైన్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ కాల్ లెటర్ డౌన్లోడ్ : నవంబరు/డిసెంబరు
- ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ డేట్ : నవంబరు/డిసెంబరు
- ఆన్లైన్ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష రిజల్ట్స్ వెల్లడి: డిసెంబరు 2026/జనవరి 2027
- ఆన్లైన్ మెయిన్స్/సింగిల్ పరీక్ష కాల్ లెటర్ డౌన్లోడ్ : డిసెంబరు 2026/జనవరి 2027
- ఆన్లైన్ మెయిన్స్/ సింగిల్ ఎగ్జామ్ డేట్ : జనవరి 2027
- మెయిన్స్/సింగిల్ రిజల్ట్స్ వెల్లడి(ఆఫీసర్ స్కేల్ 1, 2, 3) : జనవరి 2027
- ఇంటర్వ్యూ కాల్ లెటర్ డౌన్లోడ్ (ఆఫీసర్స్ స్కేల్ 1, 2, 3) : జనవరి 2027
- ఇంటర్వ్యూ తేదీలు(ఆఫీసర్స్ స్కేల్ 1, 2, 3) : జనవరి/ఫిబ్రవరి 2027 ఉండొచ్చు.
- అధికారిక వెబ్సైట్ : https://www.ibps.in/index.php/rural-bank-xv/
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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