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డిగ్రీ అభ్యర్థులకు సూపర్ ఛాన్స్ - 6,715 పోస్టులకు "IBPS నోటిఫికేషన్" విడుదల

బ్యాంక్ జాబ్ సాధించాలనుకుంటున్నారా? - IBPS నుంచి భారీ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది!

IBPS PO Notification 2026
IBPS PO Notification 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 12:05 PM IST

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IBPS PO Notification 2026 : బ్యాంకు ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్లు/ మేనేజ్‌మెంట్ ట్రెయినీ, స్పెషలిస్ట్‌ ఆఫీసర్‌ పోస్టుల భర్తీకి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ బ్యాంకింగ్‌ పర్సనల్‌ సెలెక్షన్‌(IBPS) నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా 6,715 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు జులై 21వ తేదీ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఉండాల్సిన విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి, పరీక్ష విధానం వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలక్షన్ (IBPS), వివిధ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులలో రెగ్యులర్‌ ప్రాతిపదికన పీవో/మేనేజ్‌మెంట్ ట్రెయినీ పోస్టుల భర్తీకి అర్హులైన వారి నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. అర్హత గల అభ్యర్థులు ఆన్​లైన్​లో జులై 21వ తేదీ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.

పోస్టు పేరు ఖాళీలు

ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్/మేనేజ్‌మెంట్ ట్రెయినీ : 6,715

వివిధ బ్యాంకుల్లో ఉన్న పోస్టుల వివరాలు :

  • బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా : 1900 ఖాళీలు
  • కెనరా బ్యాంక్ : 1500
  • బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర : 1100
  • ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ : 550
  • పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ : 504
  • బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా : 500
  • సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా : 500
  • పంజాబ్ & సింధ్ బ్యాంక్ : 161

మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య - 6715

విద్యార్హతలు :

ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు సంబంధిత విభాగాల్లో ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి డిగ్రీలో ఉత్తీర్ణణ సాధించి ఉండాలి.

వయోపరిమితి :

అభ్యర్థుల వయసు 20 నుంచి 30 ఏళ్లు మించకుండా ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 సంవత్సరాలు, ఓబీసీ అభ్యర్థులకు 3 సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు 10 సంవత్సరాలు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఛాన్స్ ఉంటుంది.

అప్లికేషన్ ఫీజు :

  • జనరల్ కేటగిరీ అభ్యర్థులు దరఖాస్తు రుసుముగా రూ.850 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
  • అదే, ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు రూ.175 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.

దరఖాస్తు విధానం : అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

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జీతభత్యాలు :

ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు సంబంధిత పోస్టును బట్టి రూ.48,480 నుంచి 85,920 వరకు బేసిక్ పే ఉంటుంది.

ఎంపిక విధానం :

ప్రిలిమినరీ, మెయిన్‌ రాత పరీక్షలు, పర్సనాలిటీ టెస్ట్, ఇంటర్వ్యూ, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, మెడికల్‌ ఎగ్జామినేషన్‌ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది.

పరీక్ష విధానం :

  • ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ 100 మార్కులకు ఉంటుంది. ఇందులో ఇంగ్లిష్​ గ్రామర్​కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు 30, క్వాంటిటేటివ్​ ఆప్టిట్యూడ్​ 35 ప్రశ్నలు, రీజనింగ్​ ఎబిలిటీ 35 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పరీక్ష సమయం 60 నిమిషాలు ఉంటుంది.
  • మెయిన్స్​ పరీక్షలో మొత్తం 170 ప్రశ్నలకు 200 మార్కులు ఉంటాయి. రీజనింగ్​ 40 ప్రశ్నలు, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ 40 ప్రశ్నలు, జనరల్ అవేర్​నెస్​ 50 ప్రశ్నలు, డేటా అనాలసిస్ 40 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. మొత్తం పరీక్ష సమయం 2.40 గంటలు. ఈ రెండు ఎగ్జామ్స్ ఇంగ్లీష్, హిందీ మాధ్యమాల్లో ఉంటాయి. అలాగే నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది.
  • ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్(ఎస్సే అండ్ Comprehension ) : 2 ప్రశ్నలు- 25 మార్కులు. 30 నిమిషాల్లో ఈ ఎగ్జామ్ రాయాలి.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : జులై 1, 2026.
  • దరఖాస్తు చివరి తేదీ : జులై 21, 2026.
  • ఆన్‌లైన్‌ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష : ఆగస్టు, 2026.
  • ప్రిలిమ్స్‌ రిజల్ట్స్‌ : సెప్టెంబర్‌/అక్టోబర్‌ 2026.
  • ఆన్‌లైన్‌ మెయిన్‌ ఎగ్జామినేషన్‌ : అక్టోబరు, నవంబరు 2026.
  • మెయిన్‌ రిజల్ట్స్‌ : నవంబర్‌ 2026.
  • ఇంటర్వ్యూలు : నవంబర్‌/డిసెంబర్‌ 2026.
  • అధికారిక వెబ్​సైట్ : https://www.ibps.in/

ఐబీపీఎస్(IBPS) ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్లు/ మేనేజ్‌మెంట్ ట్రెయినీ, స్పెషలిస్ట్‌ ఆఫీసర్‌ పోస్టులకు సంబంధించిన పూర్తి నోటిఫికేషన్​ కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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