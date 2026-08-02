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11403పోస్టులతో IBPS క్లర్క్ నోటిఫికేషన్ విడుదల - ఏపీ, తెలంగాణలో ఎన్ని ఖాళీలున్నాయంటే?
నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - 11,403 క్లర్క్ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 1:49 PM IST
IBPS Clerk Notification 2026 : బ్యాంక్ జాబ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు అద్భుత అవకాశం. ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలెక్షన్ (IBPS) క్లర్క్ పోస్టుల కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా దేశంలోని మొత్తం 11 ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకుల్లో ఖాళీగా ఉన్న 11,403 క్లర్క్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నారు. వీటిల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ భారీగానే ఖాళీలున్నాయి. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 21 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఉండాల్సిన విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, జీతభత్యాలు, ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఐబీపీఎస్ దేశంలోని 11 ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో 2027-28 సంవత్సరానికి సంబంధించిన కస్టమర్ సర్విస్ అసోసియేట్ (క్లర్క్) పోస్టుల భర్తీకి (CRP CSA-XVI) నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి, దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మొత్తం 11,403 పోస్టులు భర్తీ చేయనుండగా అందులో ఏపీలో 186, తెలంగాణలో 191 ఖాళీలున్నాయి. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఆగస్టు 21 వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
పోస్టుల వివరాలు :
కస్టమర్ సర్విస్ అసోసియేట్ (క్లర్క్) - 11,403 ఖాళీలు
కొన్ని ముఖ్యమైన రాష్ట్రాల వారీగా ఖాళీలు:
- ఆంధ్రప్రదేశ్ - 186
- తెలంగాణ - 191
- కర్ణాటక - 1414
- మహారాష్ట్ర - 1051
- ఉత్తర్ప్రదేశ్ - 1731
- తమిళనాడు - 675
- పశ్చిమ బెంగాల్ - 946
- మధ్యప్రదేశ్ - 570
- గుజరాత్ - 698
- దిల్లీ - 415
- కేరళ - 108
- గోవా - 61
విద్యార్హతలు :
- ఐబీపీఎస్ క్లర్క్ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఏదైనా విభాగంలో డిగ్రీ పాసై ఉండాలి. 21 ఆగస్టు 2026 నాటికి డిగ్రీ కంప్లీట్ అయి ఉండాలి.
- అలాగే, ఈ పోస్టులకు కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం తప్పనిసరి అని గుర్తుంచుకోవాలి.
- అభ్యర్థులు అప్లై చేస్తున్న రాష్ట్రానికి సంబంధించిన స్థానిక భాషను చదవడం, రాయడం, మాట్లాడడం, అర్థం చేసుకునే నైపుణ్యం ఉండాలి.
వయోపరిమితి :
అభ్యర్థుల వయసు ఆగస్టు 1, 2026 నాటికి 20 నుంచి 28 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ/ఎస్టీ, ఓబీసీ, పీడబ్ల్యూబీడీ, మాజీ సైనికులు తదితర రిజర్వేషన్ వర్గాలకు చెందిన వారికి వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
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జీతభత్యాలు :
ఈ బ్యాంక్ జాబ్స్కు ఎంపికైనవారికి నెలకు బేసిక్ పే రూ.24,050 నుంచి రూ.64,480 వరకు అందుతుంది. ఇతర అలవెన్సులు లభిస్తాయి.
దరఖాస్తు విధానం :
అర్హులైన వారు ఐబీపీఎస్ అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ విధానంలో అప్లై చేసుకోవాలి.
దరఖాస్తు ఫీజు :
అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగులు/ఈఎస్ఎం/డీఈఎస్ఎం అభ్యర్థులు రూ.175, ఇతర అభ్యర్థులు రూ.850 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
పరీక్ష విధానం :
- ప్రిలిమినరీ రాత పరీక్ష 100 మార్కులకు ఉంటుంది. ఇందులో ఇంగ్లిష్ నుంచి 30 ప్రశ్నలు, న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ 35 ప్రశ్నలు, రీజనింగ్ ఎబిలిటీకి సంబంధించినవి 35 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పరీక్ష వ్యవధి వచ్చేసి 60 నిమిషాలు.
- మెయిన్ పరీక్ష వచ్చేసి 200 మార్కలకు నిర్వహిస్తారు. ఇందులో జనరల్/ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్ (40 ప్రశ్నలు, 50 మార్కులు), జనరల్ ఇంగ్లీష్(40 ప్రశ్నలు, 40 మార్కులు), రీజనింగ్ ఎబిలిటీ (40 ప్రశ్నలు, 60 మార్కులు), క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ (40 ప్రశ్నలు, 50 మార్కులు)కు సంబంధించి ప్రశ్నలు వస్తాయి. మొత్తం 160 ప్రశ్నలకు 200 మార్కులు ఉంటాయి. పరీక్ష వ్యవధి వచ్చేసి 125 నిమిషాలు.
- ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ రెండింటిలోనూ తప్పు సమాధానానికి 0.25 (1/4) నెగటివ్ మార్కులు ఉంటాయి.
ఎంపిక విధానం :
ఎంపిక ప్రక్రియలో ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ ఆన్లైన్ పరీక్షలు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత లోకల్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియెన్సీ టెస్ట్, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఆధారంగా అభ్యర్థుల తుది ఎంపిక ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభం : ఆగస్టు 1, 2026.
- దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : ఆగస్టు 21, 2026.
- ఫీజు చెల్లింపు చివరి తేదీ : ఆగస్టు 21, 2026.
- ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ : అక్టోబర్ 2026
- ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్స్ : నవంబర్ 2026
- మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ : డిసెంబర్ 2026
- తాత్కాలిక కేటాయింపు : మార్చి, 2027
- అధికారిక వెబ్సైట్ : https://www.ibps.in/
ముఖ్యాంశాలు :
- అభ్యర్థులు ఒక రాష్ట్రం/యూటీకి మాత్రమే అప్లై చేయాలి.
- ఎగ్జామ్లో ప్రతి సెక్షన్కు ప్రత్యేక సమయం ఉంటుంది. ప్రతి సెక్షన్లో ఐబీపీఎస్ నిర్ణయించే కట్ఆఫ్ మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది.
- ప్రిలిమ్స్లో క్వాలిఫై అయినవారే మెయిన్స్ రాయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది.
- స్థానిక భాష పరీక్ష (LLPT) అర్హత సాధించాలి. అయితే టెన్త్ క్లాస్ లేదా అంతకంటే పై స్థాయిలో ఆ భాష చదివిన అభ్యర్థులకు ఎల్ఎల్పీటీ నుంచి మినహాయింపు ఉంటుంది.
- ఇక్కడ నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్న ఖాళీలు తాత్కాలికమైనవి, బ్యాంకుల అవసరాలను బట్టి మారవచ్చని అభ్యర్థులు గమనించాలి.
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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