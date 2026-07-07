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ఇంటర్తో ఎయిర్ఫోర్స్లో "మెడికల్ అసిస్టెంట్ జాబ్స్" - ఇప్పుడే అప్లై చేసుకోండిలా!
భారత వాయుసేనలో పని చేసే అద్భుత అవకాశం - మెడికల్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 10:51 AM IST
IAF Medical Assistant Jobs : ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్లో కొలువు సాధించాలనుకునే అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్. భారత ప్రభుత్వ రక్షణ మంత్రిత్వశాఖకు చెందిన భారత వాయుసేన ఎయిర్మెన్ ఇంటేక్ 02/2027 కోసం గ్రూప్-"Y" (నాన్-టెక్నికల్) మెడికల్ అసిస్టెంట్ ట్రేడ్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అర్హులైన పురుష అభ్యర్థుల నుంచి ఆన్లైన్లో జులై 6వ తేదీ నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతోంది. మరి, ఈ పోస్టులకు ఉండాల్సిన అర్హతలేంటి? వయోపరిమితి, అప్లికేషన్ ఫీజు ఎంత? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ, పరీక్ష తేదీలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ ఎయిర్మెన్ ఇంటేక్ 02/2027 కోసం గ్రూప్-"వై" (నాన్-టెక్నికల్) మెడికల్ అసిస్టెంట్ ట్రేడ్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. అర్హులైన పురుష అభ్యర్థులు జులై 06 నుంచి 26వ తేదీలోగా ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. 2026 సెప్టెంబర్ 22, 23 తేదీల్లో ఎంపిక పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.
నోటిఫికేషన్ వివరాలు :
పోస్టు : గ్రూప్- 'Y' (నాన్-టెక్నికల్) మెడికల్ అసిస్టెంట్ (02/2027)
అర్హతలు :
- ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు కనీసం 50 శాతం మార్కులతో 10+2 / ఇంటర్లో ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ, ఇంగ్లిష్ సబ్జెక్టులతో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.
- లేదా ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ, ఇంగ్లిష్తో రెండు సంవత్సరాల ఒకేషనల్ కోర్సు(వృత్తి విద్య) కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి.
- లేదా డిప్లొమా/బీ.ఫార్మా/బీఎస్సీ (ఫార్మసీ)లో ఉత్తీర్ణత సాధించి నియామక సమయానికి స్టేట్ ఫార్మసీ కౌన్సిల్ లేదా ఫార్మసీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (PCI)లో చెల్లుబాటు అయ్యే రిజిస్ట్రేషన్ కలిగి ఉండాలి.
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గరిష్ఠ వయోపరిమితి :
ఇంటర్ అభ్యర్థులు జులై 1, 2006 నుంచి జులై 1, 2010 మధ్య జన్మించి ఉండాలి. డిప్లొమా/బీ.ఫార్మా / బీఎస్సీ (ఫార్మసీ) అవివాహిత అభ్యర్థులు జులై 1, 2003 నుంచి జులై 1, 2008 మధ్య, వివాహిత అభ్యర్ధులు జులై 1, 2003 నుంచి జులై 1, 2006 మధ్యలో జన్మించి ఉంటే ఈ పోస్టులకు అర్హులు.
వేతనం :
ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన వారికి శిక్షణ టైమ్లో నెలకు రూ.14,600 లభిస్తుంది. ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయ్యాక రూ.26,900+ ఇతర అలవెన్సులు అందుతాయి.
సెలక్షన్ ప్రాసెస్ :
ఈ పోస్టులకు అభ్యర్థుల ఎంపిక మూడ ఫేజ్లలో ఉంటుంది. ఫేజ్-1(ఆన్లైన్ రాత పరీక్ష), ఫేజ్-2(PET, అడాప్టబిలిటీ టెస్ట్-1,2, సర్టిఫికెషన్ వెరిఫికేషన్), ఫేజ్-3(వైద్య పరీక్షలు, మెరిట్ జాబితా) ఆధారంగా సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది.
దరఖాస్తు విధానం :
తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.
పరీక్ష ఫీజు : రూ.550+ జీఎస్టీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభం : జులై 6, 2026.
ఆన్లైన్ అప్లికేషన్కు చివరి తేదీ : జులై 26, 2026.
ఆన్లైన్ పరీక్షలు ప్రారంభం : 22, 23 సెప్టెంబరు 2026.
ప్రొవిజనల్ సెలెక్ట్ లిస్ట్ : మే 2027 చివరి వారం
ఎన్రోల్మెంట్ లిస్ట్ : 01 జూన్ 2027.
ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ ఎయిర్మెన్ ఇంటేక్ 02/2027 గ్రూప్-"వై" (నాన్-టెక్నికల్) మెడికల్ అసిస్టెంట్ ట్రేడ్ పోస్టులకు సంబంధించిన పూర్తి నోటిఫికేషన్, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తి సమాచారం కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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