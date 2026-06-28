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ఇంటర్​ అర్హతతో ఇండియన్ ఎయిర్​ఫోర్స్​లో "ఉద్యోగాలు" - మహిళలూ అప్లై చేసుకోవచ్చు!

భారత వాయుసేనలో చేరాలనుకుంటున్నారా? - "అగ్నివీర్" దరఖాస్తు తేదీలు వచ్చేశాయి!

IAF Agniveer Vayu 02/2027 Notification
IAF Agniveer Vayu 02/2027 Notification (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 10:43 AM IST

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IAF Agniveer Vayu 02/2027 Notification : భారత వాయుసేనలో చేరి, దేశానికి సేవ చేయాలనుకునే అభ్యర్థులకు శుభవార్త​. ఇండియన్ ఎయిర్​ఫోర్స్ అగ్నిపథ్ స్కీంలో భాగంగా అగ్నివీర్ వాయు నియామకాల కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి అగ్నివీర్ వాయు(02/ 2027) ఖాళీల భర్తీకి ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తులు కోరుతోంది ఐఏఎఫ్. మరి, ఈ పోస్టులకు కావాల్సిన అర్హతలేంటి? అప్లికేషన్ ఫీజు ఎంత? ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? అప్లైకు చివరి తేదీ, ఎగ్జామ్ డేట్స్ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

భారత ప్రభుత్వ రక్షణ మంత్రిత్వశాఖకు చెందిన ఇండియన్ ఎయిర్​ఫోర్స్ అగ్నివీర్​ వాయు పోస్టుల భర్తీకి ప్రతి సంవత్సరం రెండు సార్లు ప్రకటన వెలువరిస్తోంది. అందులో భాగంగానే ప్రస్తుత ఏడాదికి సంబంధించి రెండో ప్రకటన విడుదల చేసింది. జులై 06 నుంచి 26వ తేదీలోగా అర్హులైన అవివాహిత పురుష, మహిళా అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు. 2026 సెప్టెంబర్ 22, 23 తేదీల్లో ఎంపిక పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థులు నాలుగేళ్ల పాటు ఇండియన్​ ఎయిర్​ఫోర్స్​లో అగ్నివీర్‌గా సేవలందించే ఛాన్స్ ఉంటుంది.

నోటిఫికేషన్ వివరాలు :

ఇండియన్ ఎయిర్‌ఫోర్స్- అగ్నిపథ్‌ స్కీం కింద అగ్నివీర్ వాయు(02/ 2027) బ్యాచ్ నియామకం

అర్హతలు :

  • ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు కనీసం 50 శాతం మార్కులతో మ్యాథమెటిక్స్‌, ఫిజిక్స్‌, ఇంగ్లిష్‌ సబ్జెక్టులతో ఇంటర్(10+2)/ ఇంటర్(సైన్స్ కాని ఇతర సబ్జెక్టులు)/ ఇంటర్‌ ఒకేషనల్‌ చదివి ఉండాలి.
  • మూడేళ్ల ఇంజినీరింగ్‌ డిప్లొమా(కంప్యూటర్ సైన్స్/ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్ టెక్నాలజీ/ ఎలక్ట్రికల్/ఎలక్ట్రానిక్స్/మెకానికల్/ఆటోమొబైల్/ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ)/తత్సమాన ఉత్తీర్ణత సాధించిన వారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ విద్యార్హతలతో పాటు అభ్యర్థులు నిర్దిష్ట శారీరక దారుఢ్య/ వైద్య ప్రమాణాలు కలిగి ఉండాలి.

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వయోపరిమితి :

జులై 1, 2005 నుంచి జనవరి 1, 2010 మధ్య జన్మించిన వారు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హులు.

ఎత్తు :

పురుషులు/మహిళలు 152 సెం.మీ. ఉండాలి. అదే, ఈశాన్య లేదా ఉత్తరాఖండ్‌లోని కొండ ప్రాంతాలకు చెందిన మహిళా అభ్యర్థులు 147 సెం.మీ. ఉన్నా కూడా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.

జీతం/పే స్కేల్‌ :

  • వాయుసేన్ అగ్నివీర్ పోస్టులకు ఎంపికైన వారికి మొదటి సంవత్సరం రూ.30 వేలు, రెండో సంవత్సరం రూ.33వేలు, మూడో ఏడాది రూ.36,500, నాలుగో సంవత్సరం రూ.40 వేల జీతం అందుతుంది.
  • వీటితో పాటు అదనంగా రిస్క్ & హార్డ్‌షిప్ అలవెన్స్, డ్రెస్, ట్రావెల్ అలవెన్స్ వంటి బెనిఫిట్స్ కూడా లభిస్తాయి.
  • అంతేకాకుండా, 4 సంవత్సరాల సేవ అనంతరం సుమారు రూ.10.04 లక్షలు (వడ్డీ మినహా) పొందుతారు.

సెలక్షన్ ప్రాసెస్ :

అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ ఫేజ్-1(ఆన్‌లైన్ రాత పరీక్ష), ఫేజ్-2(ఫిజికల్ ఫిట్‌నెస్ టెస్ట్, అడాప్టబిలిటీ టెస్ట్-1, అడాప్టబిలిటీ టెస్ట్-2), ఫేజ్-3(మెడికల్ ఫిట్‌నెస్ టెస్ట్), ధ్రువపత్రాల పరిశీలన తదితరాల ఆధారంగా ఉంటుంది.

దరఖాస్తు విధానం :

తగిన అర్హతలు, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.

అప్లికేషన్ ఫీజు : రూ.550+ జీఎస్‌టీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభం : జులై 06, 2026.
  • ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ గడువు : జులై 26, 2026.
  • ఆన్‌లైన్ ఎగ్జామ్స్ : 22, 23 సెప్టెంబరు 2026 తేదీల్లో ఉండొచ్చు.
  • ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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TAGGED:

INDIAN AIRFORCE JOBS
AGNIVEER VAYU RECRUITMENT 2026
DEFENCE JOBS 2026
భారత వాయుసేనలో అగ్నివీర్ ఉద్యోగాలు
IAF AGNIVEER VAYU NOTIFICATION

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