రానున్న దశకం విమానయానానిదే - శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న పైలట్లకు భారీ డిమాండ్
భారత్లో పెరుగుతున్న విమాన ప్రయాణికుల సంఖ్య - విమానాలను సమకూర్చుకునేలా పలు విమానయాన సంస్థల ఒప్పందాలు - భవిష్యత్తులో విమానాల మరమ్మతు నిర్వహణ కేంద్రాలకు పెరగనున్న డిమాండ్ - అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలంటున్న నిపుణులు
Published : February 15, 2026 at 2:49 PM IST
Growth Of Aviation Sector In India : వైమానిక రంగం క్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ప్రయాణికుల సంఖ్య పెరుగుతండటంతో ఆ మేరకు విమానాలను సమకూర్చుకునేలా పలు విమానయాన సంస్థలు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటున్నాయి. విమానాల సంఖ్యకు తగిన విధంగా పైలెట్లు, సిబ్బందితో పాటు విమానాల విడిభాగాలు రూపొందించే సంస్థలు, మరమ్మతు - నిర్వహణ చేపట్టే రంగాలకు డిమాండ్ ఏర్పడుతోంది. ఆయా రంగాల్లో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
విమాన ప్రయాణం వైపు మొగ్గు : విమాన ప్రయాణానికి డిమాండ్ భారీగా ఉంది. తొందరగా గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవచ్చనే ఉద్దేశంతో చాలా మంది విమాన ప్రయాణంపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఉద్యోగ, వ్యాపార, వాణిజ్య అవసరాలతో పాటు పర్యాటకుల్లో కొంత మంది విమాన ప్రయాణం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. బస్సు, రైలు టికెట్లతో పోలిస్తే విమాన టికెట్ ధర ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ప్రయాణ సమయం ఎక్కువగా ఆదా అవుతుండటమే దీనికి కారణం. దేశంలోని ఎక్కడి నుంచి ఇంకెక్కడికైనా గరిష్టంగా రెండు గంటల సమయమే పడుతుంది.
ప్రపంచంలో భారత్కు మూడో స్థానం : గతంతో పోలిస్తే విమాన ప్రయాణికుల సంఖ్య పెరిగింది. విమానయాన సంస్థలు సైతం టికెట్ ధరలను మధ్యతరగతి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాయి. ప్రస్తుతం దేశీయ ప్రయాణికుల సంఖ్య పరంగా ప్రపంచంలో భారత్ మూడో స్థానంలో ఉంది. డిమాండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకొని విమానయాన సంస్థలు సైతం ఆ మేరకు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నాయి. విమాన సర్వీసుల సంఖ్య పెంచడంతో పాటు కొత్త విమానాలను కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. కేంద్రం సైతం ఈ మేరకు విమానాశ్రయాల సంఖ్య పెంచుతూ వస్తోంది. ఉడాన్ పథకంలో భాగంగా విమానాశ్రయాలను 74 నుంచి 164కు పెంచింది.
కొత్తగా మరికొన్ని విమానాశ్రయాలు : వైమానిక రంగం వల్ల హైదరాబాద్కు లాభం చేకూరనుంది. ఇప్పటికే ఇక్కడ శంషాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఉంది. కొత్తగా వరంగల్ మామునూర్లో విమానాశ్రయ కేంద్రానికి కేంద్రం అనుమతి ఇవ్వడంతో ఆ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. కొత్తగూడెంలోనూ విమానాశ్రయం ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్రాన్ని రాష్ట్రం కోరింది. హైదరాబాద్, బెంగళూర్ జాతీయ రహదారి మధ్యలో భూత్పూర్ - అడ్డాకుల మధ్య విమానాశ్రయం ఏర్పాటు చేయాలనే ప్రతిపాదన కూడా ఉంది. కేవలం విమానాశ్రాయాలే కాకుండా విమానాల మరమ్మతు నిర్వహణ కేంద్రాలకు డిమాండ్ ఉంది. దీంతో అంతర్జాతీయ సంస్థ అయిన సాఫ్రన్ ఇప్పటికే శంషాబాద్లో మరమ్మతు, నిర్వహణ, ఓవర్ హాల్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.
"భారతీయ కంపెనీలకు ప్రపంచ వాణిజ్యరంగంలో మంచి అవకాశం వచ్చింది. దీనితో పాటు విదేశీ కంపెనీలకు సైతం భారత్లో తమ కంపెనీలను నెలకొల్పేందుకు మంచి అవకాశం ఏర్పడింది. రానున్న దశాబ్దకాలం విమానయాన రంగానికి భారీ అవకాశాలు రానున్నాయి. ఇక్కడి ప్రజల్లో నైపుణ్యాలు పెరుగుతున్నాయి. విమానాయానికి తగిన విధంగా మౌళిక సదుపాయాలు మెరుగవుతున్నాయి. ఇలాంటి సమయాన్ని భారతీయ సంస్థలు వినియోగించుకోవాలి. విదేశీ విమాన రంగ సంస్థలతో భాగస్వాములు కావాలి. ఆ సంస్థల మార్కెట్ దేశంలో విస్తరించేలా చేయాలి." - జితేంద్ర గవాంకర్, శాఫ్రన్ ఇండియా సీఈఓ
పైలట్లకు కూడా భారీ డిమాండ్ : 2005లో 2.2కోట్ల మంది ప్రయాణికుల నుంచి ప్రస్తుతం 15.3కోట్ల ప్రయాణికులకు చేరుకుంది. డిమాండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఎయిర్ ఇండియా, ఎయిర్ బస్, శక్తి గ్రూప్స్, పవన్ హన్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ లాంటి కంపెనీలు కొత్త విమానాల కొనుగోలుకు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి. పైలట్లకు కూడా భారీగా డిమాండ్ ఏర్పడింది. ఇటీవల పైలట్లు, విమాన సిబ్బంది విషయంలో కేంద్రం నిబంధనలు విధించింది. పని విరామం విషయంలో రూపొందించిన నిబంధనలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పాటించాలని విమానయాన సంస్థలను డీజీసీఏ ఆదేశించింది. దీనికి తోడు కొత్త విమానాలు సైతం అందుబాటులోకి వస్తుండటంతో పైలట్లకు భారీగా డిమాండ్ పెరిగింది.
మరింతగా ఉపాధి అవకాశాలు : ఓ అంతర్జాతీయ సంస్థ నివేదిక ప్రకారం భారత్కు రాబోయే 15ఏళ్లలో దాదాపు 30వేల మంది పైలెట్లు అవసరమవుతారని అంచనా. ప్రస్తుతం 10వేల మంది పైలట్లు అందుబాటులో ఉన్నారు. పైలట్ శిక్షణ పూర్తి చేసిన వాళ్లకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. విమాన నిర్వహణ, మర్మమతు రంగంతో పాటు విమానం డోర్లు, సీట్లు తయారు చేసే కంపెనీలకు అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఇది వరకు విమానంలో సీట్లు, డోర్లు వంటి వస్తువులన్నీ విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాల్సి ఉండేది. అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతోనే ప్రస్తుతం డోర్లు, సీట్లను బెంగళూరు, హైదరాబాద్ కేంద్రంగా తయారవుతున్నాయి. దీనివల్ల ఇంజనీర్లు, సిబ్బందికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడుతాయి.
"మన ఎయిర్లైన్స్ విమానాలను కొంటున్నాయి. దీంతో ఈ రంగంలో ఉపాధి పెరుగుతుంది. ఉదాహరణకు ఒక విమానాన్ని కొనుగోలు చేస్తే దానికి సరిపోయినంత మందిని ఉద్యోగంలో నియమించుకోవాల్సి ఉంటుంది. రానున్న పదేళ్లలో ఈ రంగంలో ఉపాధి భారీస్థాయిలో ఉండనుంది." - అవనీంధ్ర, పైలట్
దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందుతుండటంతో మధ్యతరగతి ప్రజల ఆదాయం పెరుగుతోంది. ప్రయాణంలో సౌలభ్యం దృష్ట్యా విమాన ప్రయాణంపై ఆసక్తి చూపిస్తుండటంతో ఈ రంగానికి ఎంతో అవకాశం ఉందని కేంద్రం అంచనా వేస్తోంది. ఆ మేరకు యువతకు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు భారీగా పెరగనున్నాయి.
