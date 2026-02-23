ETV Bharat / education-and-career
Preparation Tips : పరీక్షల మధ్య విరామ రోజులు - ఇలా వినియోగించుకుంటే ఫుల్ మార్కులు!
మరో 19 రోజుల్లో ప్రారంభం కానున్న పదో తరగతి పరీక్షలు - విద్యార్థులకు ఒత్తిడిని దూరం చేసేందుకు నూతన విధానం -పరీక్షలకు మధ్య విరామ రోజులు - వినియోగించుకుంటే మంచి మార్కులు సాధించవచ్చంటున్న నిపుణులు
Published : February 23, 2026 at 2:37 PM IST
Preparation Tips For SSC Exams : మరి కొద్ది రోజుల్లో పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. గతంలో జరిగిన పరీక్షా విధానానికి భిన్నంగా నేడు నిర్వహించేందుకు విద్యాశాఖ కొత్త విధానాన్ని అమలు చేయబోతోంది. పరీక్షా సమయాల్లో విద్యార్థులు మానసిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటారు. ఇలాంటి ఒత్తిడి నుంచి విద్యార్థులను దూరం చేయాలనే ఉద్దేశంతో పరీక్షల్లో పేపర్, పేపర్ మధ్య విరామ రోజు ఉండేలా చూస్తోంది. మార్చి 14 నుంచి ఏప్రిల్ 13 వరకు అంటే సుమారు నెల రోజుల పాటు ఈ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు.
అయితే పరీక్ష లేని రోజుల్లో కొంతమంది విద్యార్థులు చదివేందుకు సమయం ఉందిలే అని వాయిదా వేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి పరిస్థితులు రాకుండా ఉండేందుకు విద్యాశాఖ ముందుగానే సన్నద్ధమయ్యింది. పరీక్ష లేని విరామ రోజుల్లో విద్యార్థులను సన్నద్ధం చేసేందుకు ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. దీనికోసం ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలు, ప్రణాళికల అమలుకు విద్యాశాఖ ఆజ్ఞలు జారీ చేసింది.
విద్యార్థుల ప్రగతిపై ఎప్పటికప్పుడు విశ్లేషణ : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పదో తరగతి విద్యార్థులకు ప్రత్యేక పరీక్షలు పూర్తయ్యాయి. ఇప్పుడు ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. దీని సమాధాన పత్రాలను ఉపాధ్యాయులు వెంటవెంటనే మూల్యాంకనం చేసి, విద్యార్థుల ప్రగతిని అంచనా వేస్తున్నారు. వీరు పరీక్ష రాసిన తీరు, ఏయే ప్రాంతాల్లో వెనకబడి ఉన్నారో తెలుసుకుని వాటిని ఎలా మెరుగు పరచుకోవాలి అనే అంశాలను విద్యార్థులకు వివరిస్తున్నారు. ఈ నెల 23తో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు ముగుస్తున్నాయి. ఇవి ముగియడంతోనే పబ్లిక్ పరీక్షలు ప్రారంభం కావడానికి ఇంకా 19 రోజులు మాత్రమే సమయం మిగిలి ఉంది.
ఈ సమయంలో విద్యార్థులకు రివిజన్తో పాటు ఏయో అంశాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలి, దీనికోసం ఏవిధంగా సాధన చేయాలి, సబ్జెక్టుకు ఎంత సమయం కేటాయించాలి అనే అంశాలను తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. వెనుకబడిన విద్యార్థులకు ప్రత్యేక భావనలు రాయడం ప్రాక్టీసు చేయించడం, వాటిని అర్థం చేయించడం, స్వీయ అభ్యసనకు అవకాశం కల్పించడం వంటివి చేయాలి.
ఇలా చేయాలి :
స్కూల్కు వచ్చి చదువుకునేలా : పరీక్షకు మరో పరీక్షకు మధ్య విరామం ఉన్న రోజుల్లో విద్యార్థులు ఇళ్లకు పరిమితం కాకుండా స్కూల్కు వచ్చి చదువుకునేలా ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలి. ఆయా రోజుల్లో విద్యార్థులతో ప్రాక్టీస్ చేయించేందుకు రోజుకు మూడు పీరియడ్లను కేటాయించేలా ప్రధానోపాధ్యాయులు ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రూపొందించాలి.
విద్యార్థులను అప్రమత్తం చేయాలి : దీనిలో మొదటి పీరియడ్లో సబ్జెక్ట్ రివిజన్పై అవగాహన కల్పించాలి. తదుపరి పరీక్షకు సంబంధించిన ప్రధాన పాఠ్యాంశాలను చెబుతూ వాటి సారాంశాన్ని, ప్రాముఖ్యతను విద్యార్థులకు వివరించాలి. రెండో పీరియడ్లో పాఠ్యాంశాలకు సంబంధించిన అంశాలపై ప్రాక్టీస్ పరీక్షలు నిర్వహించాలి. మూడో పీరియడ్లో పరీక్షల్లో అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఏ విధంగా రాస్తే ఎక్కువ మార్కులు సంపాదించవచ్చు అనే అంశాలను చెప్పాలి. ఆపై ప్రాక్టీస్ చేసిన పరీక్ష సమాధాన పత్రాలను మూల్యాంకనం చేసి, దానిలోని తప్పులను పరీక్షల్లో రాయకుండా ఉండేందుకు విద్యార్థులను అప్రమత్తం చేసి వాటిని పునరావృతం కాకుండా చూడాలి.
"పదో తరగతిలో అధిక మార్కులు సాధించేందుకు సబ్జెక్టుల్లో గణితం ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. దీనిలోని ప్రతి ప్రశ్నకూ తప్పనిసరిగా సమాధానాలు రాయాల్సి ఉంటుంది. ప్రధానంగా డయాగ్రామ్స్, నిర్మాణాలు, గ్రాఫులు, రేఖాగణితంలో రోజూ సాధన చేయాలి. గ్రాఫ్లకు సంబంధించిన సమస్యలతో సులువుగా మార్కులు సంపాదించవచ్చు. దీనికోసం జీసీఎప్, ఎల్సీఎఫ్, పరబొలా, ఓ జివ్ కర్వ్, సరళ రేఖలు, జామెట్రీ నిర్మాణాలు, ట్యాంజెంట్స్, త్రికోణమితి అనువర్తనాలు, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ వంటి అంశాలను ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. పరీక్షల్లో జవాబు రాసే సందర్భాల్లో అవసరమున్న ప్రతిసారీ తప్పని సరిగా పటాలు, పట్టికలను వేయాలి. సంభావ్యత, సమితులు వంటి సులభమైన అధ్యాయాలపైన దృష్టి సారించాలి." - మద్దిరాల గణేశ్, గణిత నిపుణులు
20 రోజుల్లో పదో తరగతి పరీక్షలు - సబ్జెక్టుల వారీగా ఇలా చదివితే మంచి మార్కులు పక్కా!