పరిశోధనా సంస్థల్లో సైన్స్, మ్యాథ్స్ కోర్సులు చేయాలా? - ఈ ఒక్క పరీక్షతో మీ కల సాకారం!
ప్రముఖ సంస్థల్లో గణితం, సైన్స్ కోర్సులు చేయాలనుకునే విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ - నెస్ట్ పరీక్షలో ప్రతిభ చూపితే ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థల్లో ఎమ్మెస్సీ చేసే అవకాశం - దరఖాస్తు విధానం, చివరి తేదీ వివరాలివే
Published : April 6, 2026 at 9:54 PM IST
How to prepare For Nest Exam : ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థల్లో గణితం, సైన్స్ కోర్సులు పూర్తిచేసుకునే అవకాశం వస్తే భవిష్యత్తుకు ఢోకాలేనట్లే. ఈ సబ్జెక్టుల్లో ఆసక్తి ఉన్న ఇంటర్ విద్యార్థులు నేషనల్ ఎంట్రన్స్ స్క్రీనింగ్ టెస్టు (నెస్ట్)కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వొచ్చు. ఈ టెస్ట్లో మంచి ప్రతిభ చూపితే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రిసెర్చ్(నైసర్), భువనేశ్వర్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ముంబయి, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ విభాగానికి చెందిన సెంటర్ ఫర్ ఎక్స్లెన్స్ ఇన్ బేసిక్ సైన్సెస్ (సీఈబీఎస్)ల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎమ్మెస్సీ చదువుకునేందుకు అవకాశం లభిస్తుంది. వీరికి ఐదు సంవత్సరాల పాటూ ప్రతి నెలా రూ.5000 స్టైపెండ్ చెల్లిస్తారు.
పరిశోధనల దిశగా ప్రోత్సహించాలనే లక్ష్యంతో : గణితం, సైన్స్ కోర్సుల్లో ఆసక్తి, నైపుణ్యం ఉన్నవారిని పరిశోధనల దిశగా ప్రోత్సహించాలనే లక్ష్యంతో నేషనల్ ఎంట్రన్స్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ను (నెస్ట్) ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తున్నారు. టీచింగ్, రీసెర్చ్ రంగాల్లో సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న ఫ్యాకల్టీ, అధునాతన ల్యాబ్ సౌకర్యాలు, ఉన్నత ప్రమాణాలు నైసర్, సీఈబీఎస్ల ప్రత్యేకత అని చెప్పవచ్చు. శాస్త్రవేత్తలతోనూ కొన్ని తరగతలు ఉంటాయి. ఈ సంస్థల్లో బయాలజీ, మ్యాథ్స్, భౌతిక శాస్త్రం, కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్టుల్లో కోర్సులు అందిస్తున్నారు. నైసర్లో 202, సీఈబీఎస్లో 59 సీట్లు ఉన్నాయి. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ(డీఏఈ) నుంచి దిశ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా ప్రతి నెలా రూ.5000 స్టైపెండ్ను ఎంపికైన విద్యార్థులకు అందిస్తారు. అలాగే వేసవిలో ప్రాజెక్టు కోసం సంవత్సరానికి రూ.20,000 చొప్పున కాంటింజెన్సీ చెల్లిస్తారు. అన్ని సెమిస్టర్లలోనూ మేటి ప్రతిభ చూపిన విద్యార్థులు బాబా అటామిక్ రిసెర్చ్ సెంటర్ (బార్క్) ట్రెయినింగ్ స్కూల్లో పరీక్ష రాయకుండా, నేరుగా ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుంది. ఇందులో ప్రతిభ చూపినవారు శిక్షణ తర్వాత బార్క్లో సైంటిఫిక్ ఆఫీసర్ హోదాలో విధులు నిర్వర్తించవచ్చు. నైసర్లో ఎమ్మెస్సీ పూర్తిచేసుకున్నవారికి హోమీ బాబా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్(హెచ్బీఎన్ఐ) డిగ్రీ పట్టాలను ప్రదానం చేస్తుంది. సీఈబీఎస్లో చదివినవారికి ముంబై యూనివర్సిటీ వీటిని అందజేస్తుంది. ఈ రెండు కోర్సులు పూర్తిచేసుకున్నవారు అంతర్జాతీయంగా పేరున్న సంస్థల్లో పీహెచ్డీ కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి అవకాశం ఉంది. వీరు బోధన, పరిశోధన రంగాల్లో రాణించగలరు.
ప్రిపరేషన్ విధానం :
- ఆయా సబ్జెక్టులవారీ సిలబస్ నెస్ట్ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచారు. అందులో పేర్కొన్న చాప్టర్లు, అంశాలను పరిశీలించి, అధ్యయనంలో వాటిపైనే దృష్టి సారించాలి.
- కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధాలు గుర్తించేందుకు హైస్కూల్ స్థాయి పరిజ్ఞానం కూడా అవసరం కావచ్చు. ఇందుకు 8, 9, 10 తరగతుల గణితం, సామాన్యశాస్త్రం పుస్తకాల్లో ముఖ్యాంశాల అధ్యయనం మేలు చేస్తుంది.
- సీబీఎస్ఈ(సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్) 11, 12 తరగతుల్లోని బయాలజీ, కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్, మ్యాథ్స్ అంశాల నుంచే ప్రశ్నలొస్తాయి. అందువల్ల వాటినే బాగా రివిజన్ చేస్తే సరిపోతుంది.
- ఫండమెంటల్స్, కాన్సెప్ట్లపై పట్టు సాధించాలి. వాటిలో ముఖ్యమైనవి రివిజన్ కోసం నోట్సు రాసుకోవడం మంచిది.
- ఏవైనా 3 సెక్షన్లకు సరైన జవాబులను గుర్తిస్తే సరిపోతుంది. అందువల్ల బయాలజీ విద్యార్థులు మ్యాథ్స్ను, మ్యాథ్స్ వాళ్లు బయాలజీని చదవాల్సిన అవసరం లేదు.
- గత ప్రశ్నాపత్రాలన్నీ నెస్ట్ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచారు. వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ప్రశ్నలు ఏ స్థాయిలో అడుగుతున్నారో అనే విషయం తెలుస్తుంది. అలాగే సబ్జెక్టుల వారీ ఏ చాప్టర్ల నుంచి ఎలాంటి ప్రశ్నలు, ఎన్నేసి వస్తున్నాయో తెలుసుకుని, అందుకు తగ్గట్టుగా ప్రిపేర్ కావాలి.
- ఐఐటీ-జేఈఈ, నీట్, ఈఏపీసెట్ ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్, మోడల్ పేపర్లు సాధన చేయడం ఉత్తమం.
- ఏప్రిల్ 14వ తేదీ నుంచీ మాక్ టెస్టు నెస్ట్ వెబ్సైట్లో అందుబాటులోకి వస్తుంది. పరీక్షపై అవగాహన కోసం దాన్ని రాయడం మంచిది.
పరీక్షా విధానం : ఈ పరీక్షను ఆన్లైన్ పద్ధతిలో ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో నిర్వహిస్తారు. వ్యవధి 3 గంటలు ఉంటుంది. వీటి ప్రశ్నలు ఇంగ్లిష్, హిందీ మాధ్యమాల్లో ఉంటాయి. ప్రశ్నలను 4 సెక్షన్ల నుంచి అడుగుతారు. అభ్యర్థికి ఆయా సబ్జెక్టుల్లో ఉన్నటువంటి పరిజ్ఞానం, విశ్లేషణ సామర్థ్యాన్ని తెలుసుకునేలా వీటిని రూపొందిస్తారు. సెక్షన్ 1 నుంచి 4 వరకు బయాలజీ, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్, భౌతికశాస్త్రం సబ్జెక్టుల్లో ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఒక్కో సెక్షన్కూ 60 మార్కులు ఉంటాయి. ఒక్కో విభాగంలో 20 ప్రశ్నలు వస్తాయి. సరైన సమాధానానికి 3 మార్కులు. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి ఒక మార్కు తగ్గిస్తారు. అభ్యర్థులు 4 సెక్షన్లలో అధిక మార్కులు సాధించిన మూడు సెక్షన్ల స్కోరుతో మెరిట్ లిస్టును తయారుచేస్తారు. ఈ 3 సెక్షన్లలోనూ కనీస మార్కులు పొందడం మస్ట్. మొత్తం 180 మార్కుల్లో అభ్యర్థులు సాధించిన స్కోరు పర్సంటైల్ విధానంలో లెక్కిస్తారు. జనరల్, ఓబీసీలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు తదితర విభాగాలకు చెందిన వారు నిర్దేశిత పర్సంటైల్ మార్కులు పొందాలి. ఇలా అర్హులైన వారి జాబితా నుంచి మెరిట్, రిజర్వేషన్ల ప్రకారం ఆయా కోర్సుల్లోకి తీసుకుంటారు.
వివరాలు :
అర్హత : ఎంసీసీ/బైపీసీ గ్రూపుతో 2024, 2025లో ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణులు, ఈ ఏడాది ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ పరీక్షలు రాసినవారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కనీసం 60 శాతం మార్కులు తప్పనిసరి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగుల విభాగాలకు చెందిన వారైతే 55 శాతం ఉండాలి. వయసు నిబంధన లేదు.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ : ఏప్రిల్ 6 వరకు స్వీకరిస్తారు. ఫీజు ఏప్రిల్ 12లోగా చెల్లించవచ్చు.
ఫీజు : మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, యూఆర్-ఈడబ్ల్యూఎస్లకు(ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్స్) రూ.700. యూఆర్/ఓబీసీ పురుషులకు రూ.1400.
పరీక్ష తేదీ : జూన్ 6వ తేదీ
అధికారిక వెబ్సైట్ : https://www.nestexam.in/
సోషల్ వర్క్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సు - సేవా దృక్పథం ఉన్నవారికి ఎంతో అనుకూలం
నిరుద్యోగులకు శుభవార్త! - 11,127 పోస్టులకు ఆర్ఆర్బీ నోటిఫికేషన్ విడుదల