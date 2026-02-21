ETV Bharat / education-and-career

పరీక్షలు సమీపిస్తున్న కొద్ది భయమేస్తోందా? - అత్యధిక మార్కుల సాధనకు నిపుణుల సూచనలు ఇవే

రాష్ట్రంలో మరికొద్ది రోజుల్లో ప్రారంభం కానున్న ఇంటర్ పరీక్షలు - విద్యార్థుల్లో పెరుగుతున్న ఒత్తిడి - పరీక్షల్లో మంచి మార్కుల సాధనకు ఏం చేయాలనేదానిపై నిపుణుల సూచనలు ఇవే

Inter Exam Preparation Tips
Inter Exam Preparation Tips (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 21, 2026 at 4:37 PM IST

3 Min Read
Inter Exam Preparation Tips : విద్యార్థి దశలో అతి కీలకంగా భావించే ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు సమీపిస్తున్నాయి. ఫిబ్రవరి 25వ తేదీ నుంచి పరీక్షలు ప్రారంభమవ్వనున్నాయి. మరోవైపు ఎగ్జామ్స్ సమీపిస్తున్న కొద్ది విద్యార్థుల్లో ఒత్తిడి రోజురోజుకూ అధికమవుతోంది. తమ పిల్లలు మంచి మార్కులు సాధిస్తారో లేదా అని తల్లిదండ్రులు కూడా ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ సమయంలో విద్యార్థులపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఉంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థులు ఏవిధంగా చదివితే సత్ఫలితాలు సాధించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది? అనే విషయంపై నిపుణుల సూచనలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ప్రతి క్షణం కీలకమే : పరీక్షల సమయంలో ప్రతి నిమిషం అతి ముఖ్యమైనది. రోజులో ఉన్న 24 గంటల్లో నిద్ర, ఇతర అవసరాలకు పోను మిగతా సమయాన్ని అనవసర పనులకు వృథా చేయకుండా సద్వినియోగం చేసుకోవడం మంచిది. పరీక్షల ప్రిపరేషన్​లో భాగంగా ముందు కఠినమైన అంశాలపై దృష్టిసారించాలి. అందులో క్లిష్టమైన టాపిక్​లను లెక్చరర్ల సాయంతో సందేహనివృత్తి చేసుకోవాలి. పరీక్షలకు చదవడం ఒకెత్తయితే రివిజన్​ చేయడం మరోఎత్తు. రివిజన్​కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఏ పాఠాల్లోనుంచి ఎక్కువ మార్కులు వస్తున్నాయో గుర్తించి వాటిని సాధన చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. గత ప్రశ్నపత్రాలు కూడా సాధన చేయడం మంచిదని చెబుతున్నారు.

ఆందోళన చెందొద్దు : విద్యార్థులు ఎగ్జామ్స్​కు ముందు ఆందోళనకర విషయాలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వొద్దు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఒత్తిడికి గురికావొద్దు. దీనివల్ల చదివింది మర్చిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పరీక్షలను సులువుగా రాస్తామనే సానుకూల భావనతో ముందుకు సాగాలి. ఒక సబ్జెక్టు బాగా రాయలేదని దానిగురించే ఆలోచిస్తూ బాధపడుతూ ఉంటే అది వేరే సబ్జెక్టుల పరీక్షలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా ప్రశాంతంగా ఉండాలి. ధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు.

సోషల్ మీడియాకు దూరంగా : ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువ మంది యువత సోషల్​ మీడియాలోనే గడుపుతున్నారు. చదువులను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. దీని ప్రభావం మార్కులపై పడుతోంది. పుస్తకం పట్టి చదువు ఆరంభించడం అరగంట కాకముందే సెల్​ఫోన్​వైపు దృష్టి మరలుతోంది. దీనివల్ల పుస్తకాలను పక్కనపెట్టి సెల్​ఫోన్​లలో విలువైన కాలాన్ని గడుపుతున్నారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్​కు ఇది ప్రతిబంధకంగా మారుతోంది.

ఉదా : ఓ ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థి చదువులపై నిర్లక్ష్యం చేశారు. సమయపాలనను పాటించలేదు. ఎగ్జామ్స్ సరిగా రాయలేదు. దీంతో మ్యాథ్స్, ఇంగ్లిష్, కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్టులు ఫెయిల్ అయ్యాడు.

ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న మరో విద్యార్థి అస్తమానం సెల్​ఫోన్​లో గడిపేవాడు. నిత్యం 4 గంటలపాటు ఫేస్​బుక్, ఇన్​స్టా లాంటి సామాజిక మాధ్యమాలను వినియోగించేవాడు. పరీక్షల సమయంలోనూ సెల్​ఫోన్​ను విడిచిపెట్టలేదు. దీని ప్రభావం పరీక్షలపై పడింది. చివరకు మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ సబ్జెక్టులు ఫెయిల్ అయ్యాడు.

"పరీక్షల వేళ ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోవద్దు. ప్రతి సబ్జెక్టులో ప్రథమంగా రాణిస్తామనే ధీమాతో ఉండాలి. మానసికంగా చికాకులు తెప్పించే విషయాలకు దూరంగా ఉండాలి. ప్రణాళికయుతంగా చదివితే సత్ఫలితాలు సాధించే వీలుంది"- రమణ, జిల్లా మానసిక వైద్య నిపుణుడు

ఆహారపు అలవాట్లు : పరీక్షల సమయంలో జంక్‌ ఫుడ్‌, అధిక చక్కెరను తగ్గించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మితంగా, సమయానికి ఆహారం తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. అధికంగా తిన్నట్లయితే మబ్బుగా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. అరటి, యాపిల్‌, జామ, బొప్పాయి తదితర పండ్లు, బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పు వంటి డ్రైఫ్రూట్స్‌ మెదడుకు శక్తినిస్తాయని చెబుతున్నారు. పాలు, గుడ్లు కూడా ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు. టీ, కాఫీ మితంగా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఎనర్జీ డ్రింక్స్‌ లాంటి పానీయాలు ఆందోళనను పెంచుతాయి.

తల్లిదండ్రుల పాత్ర : పరీక్షల సమయంలో తల్లిదండ్రులుది కీలక పాత్ర అని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. పిల్లలపై అధికంగా ఒత్తిడి చేయకూడదని సూచిస్తున్నారు. బాలల ఆరోగ్యం, మానసిక ఆరోగ్యంపై దృష్టిసారించాలని వివరిస్తున్నారు. అవసరమైతే వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు.

పది, ఇంటర్ పరీక్షలు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మంచి మార్కులు మీ పిల్లలకే!

ఈ నెల 25 నుంచి ఇంటర్​ పరీక్షలు - రిజిస్టర్‌ మొబైల్‌ నంబర్‌కు హాల్‌టికెట్లు

