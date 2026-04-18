"ఇండియన్ ఆర్మీ" పిలుస్తోంది! - పదో తరగతి పాసైతే చాలు!
దేశానికి సేవ చేయాలనుకుంటున్నారా? - సెలక్షన్స్, శాలరీ వివరాలివే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 10:45 AM IST
Career in Defence After 10th : దేశానికి సేవ చేయాలని యువత ఎన్నో కలలు, ఆశలతో ఉంటారు. అలాంటి వారికి భారత సైన్యం ఒక అద్భుతమైన వేదికను కల్పిస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే 10వ తరగతి పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు అగ్నివీర్ పథకం ద్వారా ఉద్యోగావకాశాలు కల్పిస్తోంది. ఇందుకు ఎంపికైన అభ్యర్థులు క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవితాన్ని గడుపుతూ, దేశ రక్షణలో భాగస్వాములు కావొచ్చు. ఇది కేవలం ఒక ఉపాధి మార్గం మాత్రమే కాకుండా, భవిష్యత్కు బలమైన పునాదిని వేస్తుంది.
అంతేకాక లక్ష్యంవైపు పట్టుదలతో అడుగులు వేస్తే, భారత సైనికుడిగా గర్వంగా తలెత్తుకొని జీవించవచ్చు. చిన్న వయసులోనే సంతృప్తికరమైన కెరియర్ను ప్రారంభించొచ్చు. అవకాశం వచ్చినవారు శిక్షణతో కలిపి నాలుగేళ్ల పాటు ఆర్మీలో సేవలు అందించాలి. అనంతరం వీరిలో 25 శాతం మందిని రెగ్యూలర్ ఉద్యోగులుగా ఎంపిక చేస్తారు. మిగిలినవారికి ఆర్థిక ప్రోత్సాహకం, స్కిల్ సర్టిఫికెట్ అందుతాయి. అలాగే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిమెంట్/ ఆంత్రప్రెన్యూర్షిప్ నిమిత్తం బ్యాంకుల నుంచి లోన్లు మంజూరయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేస్తారు.
అగ్నివీర్ రిక్రూట్మెంట్ :
అగ్నిపథ్ స్కీమ్ ద్వారా పదో తరగతి పాసైన అభ్యర్థులు కొన్ని విభాగాల్లో జాయిన్ కావొచ్చు.
1) అగ్నివీర్ జనరల్ డ్యూటీ (జీడీ) : ఈ పోస్టు కోసం పదో తరగతిలో కనీసం 45 శాతం మార్కులు సాధించాలి. ప్రతి సబ్జెక్టులో కనీసం 33 శాతం మార్కులు తప్పనిసరి. ఎత్తు 166 సెంటీమీటర్లు ఉండాలి. లైట్ మోటార్ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉన్నవారికి డ్రైవర్ పోస్టుల్లో ప్రాధాన్యమిస్తారు.
2) అగ్నివీర్ జీడీ (ఉమెన్ మిలిటరీ పోలీస్) : ఇది కేవలం మహిళలకు మాత్రమే. 10వ తరగతిలో 45 శాతం మార్కులు తప్పనిసరి. ప్రతి సబ్జెక్టులో 33 శాతం మార్కులు సాధించాలి. ఎత్తు 162 సెంటీమీటర్లు ఉండాలి.
3) అగ్నివీర్ ట్రేడ్స్మన్ : టైలర్లు, డ్రెస్సర్లు, వంటవారు (చెఫ్లు) తదితర వివిధ విభాగాల్లో పదో తరగతి అర్హతతో జాయిన్ కావొచ్చు.
వయోపరిమితి : 17 1/2 నుంచి 21 ఏళ్ల లోపు ఉండాలి. అన్ని పోస్టులకు నిర్దేశిత శారీరక ప్రమాణాలను కలిగి ఉండాలి.
సర్వీస్ కాలం, ప్రయోజనాలు:
అగ్నివీర్గా ఆర్మీకి ఎంపికైనవారు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు పాటుసేవలు అందించాలి. ఆ తర్వాత గరిష్ఠంగా 25 శాతం మందిని శాశ్వత సైనికులుగా కొనసాగిస్తారు. ఇందుకోసం సంస్థ అవసరాలు, అభ్యర్థుల ప్రతిభను ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు.
వేతనం - సేవానిధి :
జీతం : నెలకు రూ.30,000 - రూ.40,000 వరకు (ఏటా పెరుగుతుంది).
- తొలి ఏడాది ప్రతి నెలా రూ.30,000, రెండో ఏట రూ.33,000లు ఇస్తారు. మూడో ఏడాది రూ.36,500, నాలుగో సంవత్సరం రూ.40,000లు చెల్లిస్తారు. ప్రతి నెలా అందుకునే శాలరీ మొత్తంలో 30 శాతం కార్పస్ ఫండ్కి జమ అవుతుంది. నాలుగేళ్ల వ్యవధికి గానూ సేవానిధిలో రూ.5.02 లక్షలు అగ్నివీరుని నుంచి జమవుతుంది. అంతే మొత్తాన్ని ప్రభుత్వమూ యాడ్ చేస్తుంది. రెండూ కలిసి రూ.10.04 లక్షలవుతాయి. దీనికి వడ్డీ జతచేసి అగ్నివీరునికి అందిస్తారు.
- నాలుగేళ్ల సేవలకు గానూ అభ్యర్థులకు అగ్నివీర్ స్కిల్ సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు. అంతేకాక సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిమెంట్/ ఆంత్రప్రెన్యూర్షిప్ నిమిత్తం బ్యాంకుల నుంచి రుణాలూ మంజూరయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేస్తారు.
ఎంపిక విధానం : ఈ ఎంపిక ప్రక్రియ మూడు దశల్లో ఉంటుంది.
1) సీఈఈ (కామన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్) : ఆన్లైన్ రాత పరీక్ష.
2) శారీరక సామర్థ్య పరీక్ష (పీఎఫ్టీ) : రన్నింగ్, పుల్-అప్స్ మొదలైన వ్యాయామాలు.
3) ఫిజికల్ టెస్ట్ : అభ్యర్థి శారీరక ఆరోగ్యాన్ని తనిఖీ చేస్తారు.
