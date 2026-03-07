ETV Bharat / education-and-career

మంచి మార్కుల సాధనకు 'చేతిరాతా' ముఖ్యమే! - నిపుణుల సూచనలు సలహాలు ఇవే

పరీక్షల్లో ఉత్తమ మార్కుల సాధనలో కీలకపాత్ర పోషిస్తున్న చేతిరాత - మంచి హ్యాండ్​ రైటింగ్​కోసం నిపుణుల సూచనలు సలహాలు మీకోసం

Hand writing Tips For Students
Hand writing Tips For Students (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 7, 2026 at 8:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hand writing Tips For Students : చాలా మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు బాగా ప్రిపేర్​ అవుతారు. ఎలాంటి కఠినమైన ప్రశ్నలు ఇచ్చినా రాసేందుకు సిద్ధమవుతారు. కానీ చేతిరాత మాత్రం అంతంత మాత్రమే ఉంటుంది. ఫలితంగా వారు రాసింది పేపర్​ దిద్దేవారికి అర్థం కాకపోవడంతో వారు పడిన శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లేకుండా పోతుంది. దీనివల్ల తక్కువ మార్కులు వస్తుంటాయి. అందుకే ఎక్కువ మార్కుల సాధనకు అందమైన చేతిరాత అతిముఖ్యం. మరి ముత్యాల్లాంటి అక్షరాలు రాయాలంటే ఎలాంటి హ్యాండ్​ రైటింగ్ నైపుణ్యాలు కలిగి ఉండాలి? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కొంతమంది విద్యార్థులు ఆన్సర్​ షీట్​లో మొదటి నుంచి చివరి వరకు కొంచం కూడా ఖాళీ విడిచిపెట్టకుండా మొత్తం రాసేస్తుంటారు. దీనివల్ల ఎంత కష్టపడి రాసినప్పటికీ మీ సమాధానపత్రాన్ని దిద్దేవారికి అర్థం కాకపోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల అన్ని ప్రశ్నలకు ఆన్సర్​ రాసినప్పటికీ అనుకున్న ఫలితం రాలేదని, ఆ తర్వాత తెలిసినప్పటికీ ఉపయోగం ఉండదు.

అందువల్ల సమాధానపత్రంలో ఎడమ, కుడి భాగంలో కొంచెం ఖాళీ వదిలి మధ్యలో అర్థమయ్యేవిధంగా సమాధానాలను రాసుకోవాలి. రెండు పదాలు, రెండు వాక్యాల మధ్య స్వల్ప దూరాన్ని పాటించాలి. అదేవిధంగా మీరు రాసిన సమాధానం పేరాలుగా విడదీసి రాయడం మంచిది. దీనివల్ల పేపర్​ మూల్యాంకనం చేసేవారికి సులభంగా అర్థం అవుతుంది.

అక్షరాలన్నీ ఒకే సైజులో : కొంతమంది విద్యార్థులు అక్షరానికి మరో అక్షరానికి మధ్య పొంతన లేకుండా రాస్తుంటారు. ఒక అక్షరం పెద్దగాను, మరోటి చిన్నగా రాసేస్తుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల సమాధానపత్రం మూల్యాంకనం చేసేవారికి ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. మొదటి నుంచి చివరి వరకూ అక్షరాలన్నీ ఒకే సైజులో ఉండేవిధంగా చూడాలి. ఆన్సర్స్​ చదివేవారికి మధ్యలో ఎక్కడా ఆటంకం కలగకుండా చూసుకోవడం ఉత్తమం.

ప్రత్యేకంగా కనిపించాలి : హెడ్​లైన్స్​, సబ్​హెడ్​లైన్స్​, ముఖ్యమైన అంశాలు లాంటివాటిని అండర్​లైన్​ చేయడం మంచిది. దీనివల్ల మూల్యాంకనం చేసేవారికి సులభంగా గుర్తించేలా ఉంటుంది. ఫలితంగా మీకు అధికమార్కులు వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంది. ఉదాహరణకు కిరణజన్య సంయోగ క్రియ గురించి రాస్తున్నామనుకోండి. ఆ టాపిక్​ గురించిన ముఖ్యాంశాలను అండర్​లైన్​ చేయాలి. దీనివల్ల మూల్యాంకనం చేసేవారికి సదభిప్రాయం కలుగుతుంది.

దిద్దుబాట్లు వద్దు : సమాధానపత్రంలో ఒకసారి జవాబు రాసిన తర్వాత మళ్లీ కొట్టేయడం, దిద్దడం లాంటివి ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ చేయవద్దు. ఇలా చేయడం వల్ల మీ మార్కులను కొల్పోయే అవకాశం ఉంది. ఒక్కోసారి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కొట్టేయాల్సి రావొచ్చు. ఇష్టం వచ్చినట్లుగా అడ్డగీతలు గీస్తే ఆన్సర్​ షీట్​ చిరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఒక వేళ మీరు రాసిన సమాధానం తప్పని గుర్తిస్తే ఆ పదంపై ఓ చిన్న అడ్డగీత గీస్తే చాలు. అందువల్ల సమాధానం రాసేముందే ఆలోచించి రాస్తే ఇలాంటి సమస్యే రాదు.

స్పెల్లింగ్​ మిస్టేక్స్​ లేకుండా : మీరు రాసే సమాధానంలో ఎలాంటి భాషాపరమైన దోషాలు లేకుండా చూసుకోవాలి. కొంతమంది విద్యార్థులకు గొలుసుకట్టుగా రాసే అలవాటు ఉంటుంది. అందువల్ల తలకట్టు, దీర్ఘాలు, ఒత్తులు ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోయేవిధంగా రాసేస్తుంటారు. దీనివల్ల పూర్తిగా అర్థం కావు. అందువల్ల పదాలు, వాక్యాలు, పేరాల మధ్య అవసరమైనంత మేర ఖాళీ వదిలి రాయాలి.

వేగంగా రాయడమూ ముఖ్యమే : మీరు రాసే పరీక్ష సమాధానపత్రంలో చేతిరాత అవతలి వారికి అర్థమయ్యేవిధంగా ఉండాలి. అలా అని నెమ్మదిగా రాస్తే కుదరదు. పెన్ను పట్టుకునే విధానం కూడా చేతిరాతపై ప్రభావం చూపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందువల్ల పరీక్ష రాస్తున్నప్పుడు నిటారుగా రాసేందుకు ప్రయత్నించాలి.

పదో తరగతి పరీక్షలకు సిద్ధమౌతున్నారా?- అయితే 'ఈనాడు' ఉచిత వెబినార్​లో మీకోసమే!

డేటాసైన్స్​ రంగంలో ఎలాంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి? - రాణించాలంటే ఏయే నైపుణ్యాలు అవసరం

TAGGED:

HANDWRITING TIPS IN TELUGU
TIPS FOR GOOD HAND WRITING
మంచి చేతిరాతకు చిట్కాలు
HAND WRITING TIPS FOR STUDENTS
HAND WRITING TIPS FOR STUDENTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.