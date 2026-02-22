ETV Bharat / education-and-career

టెన్త్​, ఇంటర్​ సర్టిఫికెట్​లు​ పోగొట్టుకున్నారా? - ఇలా చేస్తే నేరుగా మీ ఇంటికి

ఉన్నత విద్య, ఉద్యోగాలకు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న పది, ఇంటర్​ ధ్రువపత్రాలు - అనుకోని పరిస్థితుల్లో పోగొట్టుకుని దిక్కుతోచని స్థితిలో అభ్యర్థులు - ఇలా అప్లై చేసుకుంటే సులభంగా తిరిగి పొందే అవకాశం

SSC Certificate Missing In Telangana : ఉన్నత చదువులు, ఉద్యోగాలు, పాస్​పోర్ట్​ పొందడానికి ఇలా ఇతర విషయాలకు పదోతరగతి, ఇంటర్మీడియట్​ ధ్రువపత్రాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇలాంటి పత్రాలు అగ్నిప్రమాదాలు, వరదలు, ప్రయాణ సమయాల్లో మనకు తెలియకుండానే మాయం అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ రకంగా సర్టిఫికెట్లు కోల్పోయిన వారూ ఉన్నారు. ఇలా ఈ పత్రాలు అనుకోకుండా ఎక్కడైనా కనిపంచకుండా పోతే దిక్కుతోచని స్థితిలో విద్యార్థులు బాధపడుతుంటారు.

ఇలాంటి వారికోసం వాటిని తిరిగి పొందే అవకాశాన్ని ప్రభుత్వం కల్పించింది. అయితే అవి నిజమైనవి కావు. వాటి నకళ్లను మాత్రమే అందజేస్తారు. అయినా అవి అసలు మాదిరిగానే అన్ని రకాల ఉద్యోగ అప్లికేషన్లకు, ఉన్నత చదువులకు, పాస్​ పోర్ట్​ తదితర విషయాలకు ఉపయోగపడతాయి. అయితే వీటిని ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

పదో తరగతి ధ్రువపత్రం పొందడానికి : ముందుగా దగ్గరిలోని పోలీస్​ స్టేషన్​ను సంప్రదించాలి. పదోతరగతి సర్టిఫికెట్​ పోయినట్లు ఫిర్యాదు చేయాలి. దీనికి సంబంధించిన ఎఫ్​ఐఆర్​ కాపీని తీసుకోవాలి. ఆపై https://bse.telangana.gov.in/ వెబ్​ పోర్టల్​ను సందర్శించాలి. ఈ వెబ్​సైట్​లో పైన కనిపించే డూప్లికేట్​ ఎస్​ఎస్​సీ ఫామ్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి. దానిలో విద్యార్థులకు సంబంధించిన అప్లికేషన్​, స్కూల్​ అప్లికేషన్​, అఫిడవిట్​ అప్లికేషన్​ విభాగాలను పూరించాలి. ఆపై బ్యాంకులో రూ.250 చలానా చెల్లించాలి. అదనంగా మూడు దరఖాస్తులు, ఎఫ్​ఐఆర్​కాపీ, ఎస్​ఎస్​సీ జిరాక్స్​ కాపీ, బ్యాంకు చలానా, గుర్తింపు కార్డులను ఈ దరఖాస్తు పత్రంలో ఉన్న అడ్రస్​కు పంపిస్తే 30 రోజుల్లోగా మనకు కావాల్సిన డూప్లికేట్​ సర్టిఫికెట్​ మన ఇంటికి లేదా మన పాఠశాలకు అందుతుంది.

ఇంటర్మీడియట్​ ధ్రువపత్రం పొందడానికి : దీనిలోనూ పదో సర్టిఫికెట్​ పోయిన మాదిరిగానే ముందుగా దగ్గరిలోని పోలీస్ స్టేషన్​కు వెళ్లాలి. ఆపై ఇంటర్మీడియట్​ సర్టిఫికెట్​ పోయినట్లు ఫిర్యాదు చెయ్యాలి. దీనికి సంబంధించిన ఎఫ్​ఐఆర్​ కాపీని తీసుకోవాలి. తర్వాత https://tgbienew.cgg.gov.in/home.do వెబ్​సైట్​ను సందర్శించాలి. ఈ వెబ్​సైట్​లోనికి వెళ్లి స్టూడెంట్​ ఆన్​లైన్​ సర్వీసెస్​లో డూప్లికేట్​ సర్టిఫికెట్​ను ఓపెన్​ చేయాలి. దీనిలో హాల్​ టికెట్​ నంబర్​, మన ఈమెయిల్​ఐడీ, పుట్టిన తేదీలు నమోదు చేస్తే సంబంధిత విద్యార్థి వివరాలు కనిపిస్తాయి.

అనంతరం మన ఫోన్​ నంబరు ఎంటర్​ చేశాక సర్టిఫికెట్​ పోయిందా లేదా చిరిగిపోయిందా అనే ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి. దీనిలో సరైన దానిని ఎంచుకోవాలి. ఆపై కళాశాల ప్రిన్సిపల్​ సంతకంతో పాటు అఫిడవిట్​తో కూడిన దరఖాస్తు ఫామ్​ను నింపి వెబ్​సైట్​లో అప్​లోడ్​ చేయాలి. తర్వాత చలానా తీసి ఆన్​లైన్​లో నమోదు చేయాలి. ఈ ప్రక్రియ పూర్తవడంతో అప్లికేషన్​ నంబర్​ వస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన ఒక సెట్​ పత్రాలను కళాశాల వద్ద మరో సెట్​ మన వద్ద ఉంచాలి. తర్వాత నకలు కాపీ ఇంటికి లేదా కళాశాలకు వస్తుంది.

సర్టిఫికెట్​లో తప్పులు ఉంటే : మన బర్త్​ సర్టిఫికెట్​కు సమానంగా పదోతరగతి ధ్రువపత్రానికి విలువ ఉంటుంది. ఆలాంటి పదోతరగతి సర్టిఫికెట్​లోనే పుట్టిన తేదీ తప్పుగా ముద్రితమైతే అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి వారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం వీరికీ ఓ అవకాశం ఇచ్చింది. అయితే టెన్త్ ఫలితాలు విడుదలైనప్పటి నుంచి మూడు సంవత్సరాలలోపు మాత్రమే ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు.

ముందుగా పదోతరగతి పాసైన పాఠశాల హెచ్​ఎం ధ్రువీకరణతో ఎంఈవో, ఆపై డీఈవో ద్వారా పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకుని (డీఎస్​ఈ) కార్యాలయానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. పాఠశాలలో నమోదు చేసుకున్న తేదీకి భిన్నంగా సర్టిఫికెట్​లో ఉంటేనే పుట్టిన తేదీని మారుస్తారు. దీనిని డీఎస్​ఈ ఆమోదించిన తర్వాత ఎస్​ఎస్​సీ బోర్టు అధికారులు పుట్టిన తేదీని మార్చి కొత్త సర్టిఫికెట్​ను జారీ చేస్తారు. దీనికోసం విద్యార్థుల నుంచి ఎలాంటి ఫీజు తీసుకోరు. ప్రతి సంవత్సరం దీనికోసం దాదాపు 1500 మంది విద్యార్థులు అప్లై చేస్తున్నారని అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

ఈ సర్టిఫికెట్ల కోసం ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగక్కర్లేదు - మీ సేవలోనే అప్లై చేసుకోవచ్చు!

