నైపుణ్యాలతో పాటు కొత్త విషయాలు నేర్చుకుని - ఇలా కెరీర్లో గ్రోత్ సాధించండి
చదువు పూర్తి చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిలో మొదలైయ్యే ప్రశ్న నెక్ట్స్ ఏంటి ? - రానున్న రోజుల్లో దేన్ని కెరీర్గా ఎంచుకోవాలి? - ఎందులో గ్రోత్ మంచిగా ఉంటుంది ?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 12:09 PM IST
Keys To Get Growth In Career : చదువు పూర్తి చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిలో మొదలైయ్యే ప్రశ్న నెక్ట్స్ ఏంటి ? రానున్న రోజుల్లో దేన్ని కెరీర్గా ఎంచుకోవాలి? ఎందులో గ్రోత్ మంచిగా ఉంటుంది ? ప్రభుత్వం సైడ్ వెళ్లాలా లేదా కార్పొరేట్ సైడ్ వెళ్లాలా? ఇలాంటివి అనేక ప్రశ్నలు పూటకు ఒకటి పుడుతూ ఉంటాయి. అయితే చాలా మంది యువతలో కెరీర్ గ్రోత్ అంటే ఇప్పుడున్న పొజిషన్ కంటే మరో అడుగు ఎత్తుకు ఎదగడం అని భ్రమ పడుతుంటారు. నిజానికి మీలో ఉన్న ప్లస్ పాయింట్స్ ఉపయోగించుకొని అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడమే అసలైన అభివృద్ధి.
స్కిల్స్ పెంచుకుంటూ ఉండాలి : అయితే కెరీర్ ఎదుగుదలలో చాలా అప్షన్స్ ఉంటాయి. ఎక్కువ జీతం, మీకు ఇష్టమైన ప్రాజెక్ట్లను ప్రారంభించడం, నచ్చిన డిపార్ట్మెంట్లోకి మారడం, సొంతంగా బిజినెస్ ప్రారంభించడం ఇవన్ని కెరీర్ గ్రోత్ కిందకు పరిగణించవచ్చు. అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా చాలా మంది కెరీర్ గ్రోత్ అంటే జాబ్లో ప్రమోషన్స్ రావడమనే అనుకుంటుంటారు. కానీ వాస్తవానికి అదొకటే కాదు, వ్యక్తి నైపుణ్యాలు, జ్ఞానం, అనుభవం కలగలిపి పెరగడమే సమగ్ర అభివృద్ధి అంటారు. పనిలో ఉన్న నైపుణ్యాలను పెంచుకుంటూ, ఎప్పటికప్పుడు కొత్త విషయాలను నేర్చుకుంటూ, తమకున్న స్కిల్స్ను విస్తరించుకుంటే దాన్నె నిజమైన కెరీర్ గ్రోత్ అంటున్నారు నిపుణులు.
కెరీర్లో ఎదగడానికి మెట్లు :
- ఉద్యోగులకు వృత్తిపరమైన ఎదుగుదల ఒక కీలకమైన అంశంగా మారింది. ఇందులో కేవలం మంచి ఉద్యోగం సంపాదించడం మాత్రమే కాకుండా, అందులో నిరంతరం పురోగతి సాధించడం, కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడం, వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిపరంగా ఎదగడం కూడా ఇమిడి ఉంటుంది.
- వృత్తిపరమైన ఎదుగుదల, వృత్తి వికాసం అనేవి దగ్గరి సంబంధం కలిగి ఉన్నప్పటికీ, అవి వేర్వేరు భావనలు. ఒక వ్యక్తి విస్తృత లక్ష్యాలపై దృష్టి పెడితే, అది వృత్తిపరమైన ఎదుగుదల అవుతుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, ఆ లక్ష్యాలను సాధించడానికి అవసరమైన నిర్దిష్ట నైపుణ్యాలు , జ్ఞానాన్ని సంపాదించడంపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తే, అది వృత్తి వికాసం అవుతుంది.
- ఉద్యోగులకు, ఈ ప్రక్రియ వారి వ్యక్తిగత లక్ష్యాలను సాకారం చేసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. అధిక జీతం, పదోన్నతి, లేదా పెరిగిన బాధ్యతలు వంటి అంశాలు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు, ఉద్యోగులు మానసికంగా సంతృప్తి చెందుతారు.
కొత్తవి నేర్చుకోవడం ఆపలేదు : రవి ఒక చిన్న సంస్థలో డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. అతను తన వృత్తిలో పురోగతిని తన ప్రాథమిక లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. తన రోజువారీ పని పూర్తి చేసిన తర్వాత, అతను కంప్యూటర్ కోర్సులు, ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవడానికి తనను తాను ప్రేరేపించుకున్నాడు. అదే సమయంలో, అతను తన కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవడానికి కూడా కృషి చేశాడు. కొన్ని నెలల తర్వాత, అతని మెరుగైన సామర్థ్యాలను గుర్తించి, యాజమాన్యం అతనికి అకౌంట్స్ అసిస్టెంట్ పదవికి పదోన్నతి కల్పించింది. ఈ కొత్త పనిలో కూడా, అతను తన విధులను బాగా నిర్వర్తిస్తూనే, కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం ఎన్నడూ ఆపలేదు. ఫలితంగా, కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత చాలా అనుభవంతో అతను ఒక పెద్ద కార్పొరేషన్లో సీనియర్ అకౌంట్స్ మేనేజర్గా స్థానం సంపాదించాడు.
స్పష్టమైన లక్ష్యంతో : వృత్తిలో పురోగతి సాధించాలంటే, ముందుగా స్పష్టమైన లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవాలి. తాను ఏ రంగంలో లేదా విభాగంలో కొనసాగాలనుకుంటున్నాడో కచ్చితంగా నిర్ణయించుకోవడం చాలా అవసరం. ఆ తర్వాత, ఆ లక్ష్యాలను సాధించడానికి అవసరమైన నిర్దిష్ట నైపుణ్యాలు, సామర్థ్యాలను పెంపొందించుకోవడంపై దృష్టి పెట్టాలి. ఉదాహరణకు, వృత్తిపరమైన ఎదుగుదలకు కమ్యునికేషన్, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, టైమ్ మానేజ్మెంట్ వంటి నైపుణ్యాలు చాలా అవసరం. అదేవిధంగా, వృత్తిపరమైన పురోగతిలో ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్కింగ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
- మీ కెరీర్ లక్ష్యాలను మీ పైఅధికారులకు తెలియజేయడం కూడా ముఖ్యం. మీరు కొత్త సవాళ్లను స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని వారికి తెలిస్తే, అది మీపై సానుకూల దృక్పథాన్ని పెంపొందిస్తుంది. అప్పుడప్పుడు, మీ రంగంలోని ఇతర నిపుణులతో కూడాఈ అంశాల గురించి చర్చించండి.
- మీటింగ్స్లో చురుకుగా పాల్గొనండి. పరిష్కారాలను ప్రతిపాదించడం ద్వారా మీ వంతు సహకారం అందించండి. మీరు మీ ప్రస్తుత జాబ్లో నిరంతరం కొత్త సవాళ్లను స్వీకరించాలి అంతేకాకుండా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రక్రియలో కూడా చురుకుగా పాల్గొనాలి.
- మీరు చేరుకోవాలని ఆకాంక్షించే స్థాయిలో ఇప్పటికే విజయం సాధించిన వారిని మార్గదర్శకులుగా ఎంచుకోవడం మంచిది. మీకు తగిన మార్గదర్శకుడిని సూచించమని మీ పైఅధికారులను లేదా యాజమాన్యాన్ని కూడా మీరు కోరవచ్చు.
బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తించండి :
- "శిక్షణతో పాటు అనుభవం కూడా అంతే ముఖ్యం." మీ నైపుణ్యాలను సవాలు చేసే, విస్తరించే ప్రాజెక్టులను మీరు చేపట్టాలి. కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించడం ద్వారా, మీరు మీ సామర్థ్యాలను మీరు మాత్రమే కాకుండా మీ పైఅధికారులు కూడా గుర్తిస్తారు.
- మీరు అప్పుడప్పుడు ఎదురుదెబ్బలు తినవచ్చు. నిరుత్సాహపడకుండా ఉండటానికి, మీరు మీ గత విజయాలు, పనితీరు సమీక్షలు , అభిప్రాయాల నుంచి బలాన్ని పొందవచ్చు.
- మీ రంగంలోని పోటీ సంస్థలు ఉపయోగిస్తున్న తాజా పరిణామాలు, కొత్త ఆవిష్కరణలు సాంకేతికతల గురించి మీరు నిరంతరం తెలుసుకుంటూ ఉండాలి.
- నాయకత్వ నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవడం వృత్తిపరమైన అభివృద్ధికి ఒక అద్భుతమైన మార్గం. నాయకత్వ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో చేరడం ద్వారా, మీరు సమర్థవంతమైన నాయకుడిగా ఎలా మారవచ్చో నేర్చుకోవచ్చు. ఇది మీ రెజ్యూమెకు అదనపు బలాన్ని చేకూరుస్తుంది.
