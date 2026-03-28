ఫ్రీలాన్సింగ్​ చేయాలనుకుంటున్నారా? - ఈ స్కిల్స్​ ఉంటే బెటర్​

ఫ్రీలాన్సింగ్ వివరాలు ఎలా తెలుసుకోవాలి? - క్లయింట్​లతో ఎక్కువ ప్రాజెక్టులు పొందాలంటే ఏం చేయాలి - కొత్త అవకాశాలను ఎలా అందుకోవాలి?

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 6:26 PM IST

Freelance Jobs : నచ్చిన చోట నచ్చిన సమయంలో నచ్చిన వర్క్​ చేస్తూ బాస్ లేని లైఫ్ గడపాలనుకుంటున్నారా? యువత సాఫ్ట్​వేర్​ కంటే ఫ్రీలాన్సింగ్ వైపు ఎందుకు అడుగులు వేస్తోంది. అసలు ఫ్రీలాన్సింగ్ అంటే ఏమిటి? దీనివల్ల ప్రయోజనాలు ఏంటి? ఫ్రీలాన్సింగ్​ చేయాలంటే కావాల్సిన స్కిల్స్​ ఏంటో తెలుసుకుందాం.

ఫ్రీలాన్సింగ్ అంటే ఏమిటి? : ఏదైనా ఒక కంపెనీలో ఎంప్లాయిగా కాకుండా నచ్చిన పనిని కొంతకాలం చేసి ప్రతిఫలాన్ని పొందడమే ఫ్రీలాన్సింగ్. దీనిద్వారా వేరే పనులను ఇతర కంపెనీలలో కూడా పొందవచ్చు. ఇలా ఒకేసారి చాలా కంపెనీలలో నిర్దేశిత సమయంలోగా వర్క్​ పూర్తి చేయవచ్చు. ఇలా చేస్తూ ఫ్రీలాన్సర్లు ఉపాధిని పొందుతారు. వారికి నచ్చిన క్లయింట్లను ఎంచుకుంటారు.

ఫ్రీలాన్సింగ్​ చేయటానికి కావాల్సిన స్కిల్స్​ :

  • ఫ్రీలాన్సర్లు పోర్ట్‌ఫోలియోను అద్భుతంగా తయారు చేసుకోవాలి. ఇది క్లయింట్లకు మీరు చేసే పనిపై నమ్మకాన్ని కల్పిస్తుంది. మీ వర్క్​లో ఎక్కువ కాలం కొనసాగడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
  • ఫేస్​బుక్, ఇన్​స్టా, లింక్​డిన్​, ఫేక్​బుక్ మొదలైన సోషల్ మీడియా అకౌంట్​ల ప్రొఫైల్స్ ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్‌​ చేస్తూ ఉండాలి. మీ ప్రొఫెషనల్​కు సంబంధించిన వివరాలు స్పష్టంగా ఉంటే ఎక్కువ మందిని ఆకర్షించవచ్చు.
  • మీకు వర్క్​కు సంబంధించిన ఏదైనా ముఖ్యమైన కంటెంట్​ను సోషల్​ మీడియాలో పోస్ట్​ చేయాలి. మీ పోస్ట్​లకు వచ్చిన ప్రశ్నలకు రిప్లై ఇవ్వాలి. దీంతో క్లయింట్లతో మంచి రిలేషన్​ బిల్డ్​ అవుతుంది.
  • మీరు ఎలాంటి వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎవరి కోసం చేయాలనుకుంటున్నారో మీకో క్లారిటి ఉండాలి. దీనివల్ల మీలో ఉన్న స్కిల్స్​తో మీ క్లయింట్​ను తొందరగా గుర్తించగలుగుతారు. ప్రాజెక్టులను కూడా అందుకోగలుగుతారు.
  • ఫ్రీలాన్సింగ్ ట్రావెల్​లో ఎత్తుకు ఎదగాలనుకుంటే కంపెనీలతో దీర్ఘకాలిక ఒప్పందాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఒక్క ప్రాజెక్టుతో ఆపేయకూయడదు. కొత్త కొత్త ప్రాజెక్టులు చేసుకుంటూ కొనసాగుతూ ఉండాలి. ఇది మీ బంగారు భవిష్యత్తును మెరుగ్గా తీర్చిదిద్దుతుంది.
  • మీకు ఇచ్చిన వర్క్​ నాణ్యతలో తగ్గకూడదు. సమయపాలన మెరుగ్గా పాటించాలి. దీంతో క్లయింట్​లు వర్క్​ ఇవ్వడానికి మిమ్మల్నే ఎంచుకుంటారు. ఇతరులకు కూడా మిమ్మల్నే సిఫారసు చేస్తారు.
  • ఫ్రీలాన్సర్ల కోసం వెతికే కంపెనీల గురించి ఇంటర్నెట్​లో ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవాలి. నూతనావకాశాల కోసం దరఖాస్తులు చేస్తూ ఉండాలి.

ఈ నైపుణ్యాలు ఉండాలి : డేటా ఎంట్రీ, వెబ్‌ డెవలప్‌మెంట్, రైటింగ్, గ్రాఫిక్‌ డిజైనింగ్, వీడియో ఎడిటింగ్‌ స్కిల్స్​ ఉన్నవారు ఫ్రీలాన్సింగ్​కు ప్రయత్నాలు చేయవచ్చు. దీనిద్వారా నచ్చినపుడు, నచ్చినచోటు నుంచి వర్క్​ చేయవచ్చు. ఫ్రీలాన్సింగ్​లో రాణించాలంటే ప్రారంభంలో బాగా శ్రమించాలి. మీ పని తీరు మెరుగ్గా ఉంటే ఎత్తుకు ఎదిగేలా చేస్తుంది. కావున ఇష్టం, ఆసక్తి, ఏకాగ్రతతో ఒప్పుకున్న పనిని పూర్తి చేయండి. మీ అవకాశాలకు ఎలాంటి లోటు ఉండదు.

