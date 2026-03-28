ETV Bharat / education-and-career
ఫ్రీలాన్సింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారా? - ఈ స్కిల్స్ ఉంటే బెటర్
ఫ్రీలాన్సింగ్ వివరాలు ఎలా తెలుసుకోవాలి? - క్లయింట్లతో ఎక్కువ ప్రాజెక్టులు పొందాలంటే ఏం చేయాలి - కొత్త అవకాశాలను ఎలా అందుకోవాలి?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 6:26 PM IST
Freelance Jobs : నచ్చిన చోట నచ్చిన సమయంలో నచ్చిన వర్క్ చేస్తూ బాస్ లేని లైఫ్ గడపాలనుకుంటున్నారా? యువత సాఫ్ట్వేర్ కంటే ఫ్రీలాన్సింగ్ వైపు ఎందుకు అడుగులు వేస్తోంది. అసలు ఫ్రీలాన్సింగ్ అంటే ఏమిటి? దీనివల్ల ప్రయోజనాలు ఏంటి? ఫ్రీలాన్సింగ్ చేయాలంటే కావాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం.
ఫ్రీలాన్సింగ్ అంటే ఏమిటి? : ఏదైనా ఒక కంపెనీలో ఎంప్లాయిగా కాకుండా నచ్చిన పనిని కొంతకాలం చేసి ప్రతిఫలాన్ని పొందడమే ఫ్రీలాన్సింగ్. దీనిద్వారా వేరే పనులను ఇతర కంపెనీలలో కూడా పొందవచ్చు. ఇలా ఒకేసారి చాలా కంపెనీలలో నిర్దేశిత సమయంలోగా వర్క్ పూర్తి చేయవచ్చు. ఇలా చేస్తూ ఫ్రీలాన్సర్లు ఉపాధిని పొందుతారు. వారికి నచ్చిన క్లయింట్లను ఎంచుకుంటారు.
ఫ్రీలాన్సింగ్ చేయటానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ :
- ఫ్రీలాన్సర్లు పోర్ట్ఫోలియోను అద్భుతంగా తయారు చేసుకోవాలి. ఇది క్లయింట్లకు మీరు చేసే పనిపై నమ్మకాన్ని కల్పిస్తుంది. మీ వర్క్లో ఎక్కువ కాలం కొనసాగడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
- ఫేస్బుక్, ఇన్స్టా, లింక్డిన్, ఫేక్బుక్ మొదలైన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ల ప్రొఫైల్స్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ ఉండాలి. మీ ప్రొఫెషనల్కు సంబంధించిన వివరాలు స్పష్టంగా ఉంటే ఎక్కువ మందిని ఆకర్షించవచ్చు.
- మీకు వర్క్కు సంబంధించిన ఏదైనా ముఖ్యమైన కంటెంట్ను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయాలి. మీ పోస్ట్లకు వచ్చిన ప్రశ్నలకు రిప్లై ఇవ్వాలి. దీంతో క్లయింట్లతో మంచి రిలేషన్ బిల్డ్ అవుతుంది.
- మీరు ఎలాంటి వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎవరి కోసం చేయాలనుకుంటున్నారో మీకో క్లారిటి ఉండాలి. దీనివల్ల మీలో ఉన్న స్కిల్స్తో మీ క్లయింట్ను తొందరగా గుర్తించగలుగుతారు. ప్రాజెక్టులను కూడా అందుకోగలుగుతారు.
- ఫ్రీలాన్సింగ్ ట్రావెల్లో ఎత్తుకు ఎదగాలనుకుంటే కంపెనీలతో దీర్ఘకాలిక ఒప్పందాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఒక్క ప్రాజెక్టుతో ఆపేయకూయడదు. కొత్త కొత్త ప్రాజెక్టులు చేసుకుంటూ కొనసాగుతూ ఉండాలి. ఇది మీ బంగారు భవిష్యత్తును మెరుగ్గా తీర్చిదిద్దుతుంది.
- మీకు ఇచ్చిన వర్క్ నాణ్యతలో తగ్గకూడదు. సమయపాలన మెరుగ్గా పాటించాలి. దీంతో క్లయింట్లు వర్క్ ఇవ్వడానికి మిమ్మల్నే ఎంచుకుంటారు. ఇతరులకు కూడా మిమ్మల్నే సిఫారసు చేస్తారు.
- ఫ్రీలాన్సర్ల కోసం వెతికే కంపెనీల గురించి ఇంటర్నెట్లో ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవాలి. నూతనావకాశాల కోసం దరఖాస్తులు చేస్తూ ఉండాలి.
ఈ నైపుణ్యాలు ఉండాలి : డేటా ఎంట్రీ, వెబ్ డెవలప్మెంట్, రైటింగ్, గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్, వీడియో ఎడిటింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నవారు ఫ్రీలాన్సింగ్కు ప్రయత్నాలు చేయవచ్చు. దీనిద్వారా నచ్చినపుడు, నచ్చినచోటు నుంచి వర్క్ చేయవచ్చు. ఫ్రీలాన్సింగ్లో రాణించాలంటే ప్రారంభంలో బాగా శ్రమించాలి. మీ పని తీరు మెరుగ్గా ఉంటే ఎత్తుకు ఎదిగేలా చేస్తుంది. కావున ఇష్టం, ఆసక్తి, ఏకాగ్రతతో ఒప్పుకున్న పనిని పూర్తి చేయండి. మీ అవకాశాలకు ఎలాంటి లోటు ఉండదు.
