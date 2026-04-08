క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్లో అవకాశాలు అపారం - ఈ రంగంలో స్థిరపడేందుకు అర్హతలే కాదు ఇవీ ముఖ్యమే
నెలలు తరబడి చేయాల్సిన పని క్షణాల్లోనే పూర్తి - రేపటి ప్రపంచాన్ని మార్చే శక్తి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్కే సాధ్యం - ఈ రంగంలో రాణించాలంటే ఈ నైపుణ్యాలు ఉండాల్సిందే
Published : April 8, 2026 at 8:42 PM IST
Opportunities In Quantum Computing : మీరు ల్యాప్టాప్ ముందు కూర్చొని కోడింగ్ చేస్తున్నారని ఊహించుకోండి. దానిలో ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతోంది. అయితే దానిలో ఓ సమస్యమాత్రం పరిష్కారం కావటంలేదు. మీ సిస్టమ్లో అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీతో రూపొందినప్పటికీ ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు కొన్ని నెలల సమయం పట్టేలా అనిపిస్తోంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో మన మనసులో ఇంకా వేగంగా ఆలోచించే కంప్యూటర్ లేదా? అనే ప్రశ్న వస్తుంది. దీనితోనే క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ కథ మొదలవుతుంది.
మనకు తెలిసిన కంప్యూటర్ 0,1 అనే సాధారణ సూత్రాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని పని చేస్తుంది. ఇది ఒక స్విచ్ లాంటిది. ఆన్ లేదా ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్లో క్యూబిట్ అనే మరో కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఇదే ఓ స్పిన్నింగ్ నాణెం లాంటిది. ఒకేసారి 0,1 స్థితుల్లో ఉంటుంది. ఇది విన్నాక కొంచెం గందరగోళంగా అనిపించవచ్చు. అయితే ఇది సహజం. ఎందుకంటే ఇది మనం ప్రతి రోజూ చూసే లాజిక్ కాదు. కానీ ఒక విషయం గుర్తుంచుకోండి. ఇది మ్యాజిక్ కాదు, సైన్స్.
ఎందుకంత ప్రాధాన్యం? : ప్రస్తుతం ప్రపంచం ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది.
- కొత్త మందులు కనుక్కోవాలి.
- క్లిష్టమైన కెమికల్ రియాక్షన్లు అర్థం చేసుకోవాలి.
- ఫైనాన్స్లో భారీ లెక్కలు తక్కువ వ్యవధిలో పూర్తి కావాలి.
- సైబర్ సెక్యూరిటీ పక్కాగా ఉండాలి.
ఈ సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు సాధారణ కంప్యూటర్లకు చాలా సమయం పడుతుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఉపయోపడుతుంది. దీని సహాయంతో సమస్యను త్వరగా పరిష్కరించడమే కాదు, కొత్త తరహాలో ఆలోచించే అవకాశమూ ఇస్తుంది. దీనిని ఉద్దేశించి గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, ఐబీఎం లాంటి పెద్ద సంస్థలెన్నో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి.
ఎవరికి సరిపోతుంది? : ప్రధానంగా ఇంజినీరింగ్ (సీఎస్ఈ, ఈసీఈ, ట్రిపుల్ఈ బ్రాంచీల వారు), ఎమ్మెస్సీ కంప్యూటర్ సైన్స్, ఎంసీఏ, బీసీఏ, బీఎస్సీ కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సులు పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు క్వాంటమ్ బాట పట్టవచ్చు. మ్యాథ్స్పై ఆసక్తి ఉన్నవారు, ఫిజిక్స్ నేపథ్యం ఉన్నావాళ్లూ దీనిపై దృష్టి సారించవచ్చు. కానీ ఆసక్తి ఉంటేనే మొదలు పెట్టాలనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి.
ఫిజిక్స్ తప్పనిసరా? : క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఫిజిక్స్ నేపథ్యం ఉన్న వారికే అని ఎక్కువ మంది అనుకుంటారు. కాని అది నిజం కాదు. లోతైన పరిశోధనల్లో ఫిజిక్స్ అవసరం. ఈ రంగం మొత్తానికీ ఫిజిక్స్ పరిజ్ఞానం తప్పనిసరి కాదు. ఇక్కడ కూడా వివిధ పాత్రల అవసరం ఉంది. సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్లు, రిసెర్చర్లు, అల్గారిథమ్ డిజైనర్లు, డొమైన్ నిపుణులు కావాలి. అంటే క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ కేవలం ఒకే అకడమిక్ నేపథ్యానికి పరిమితం కాదు.
విద్యార్థులు ఎలా ఆలోచించాలి? : ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం అర్థం చేసుకోవాలి. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఈరోజే నేర్చుకుని జాబ్ తెచ్చే టెక్నాలజీ కాదు. కానీ రేపటి ప్రపంచాన్ని మార్చే శక్తి దీనికి ఉంది. అందుకే దీనికి ఎలా సిద్ధం అవ్వాలనే విషయమే ముఖ్యం.
ఎలా ప్రారంభించాలి? : క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్లోకి నేరుగా దూకాల్సిన అవసరం లేదు.
- మొదటి దశ : పైతాన్ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోండి. బేసిక్ మ్యాథ్స్, లాజికల్ థింకింగ్ నైపుణ్యాలు పెంచుకోండి.
- రెండో దశ : యూట్యూబ్లో ఇంట్రడక్టరీ వీడియోలు చూడండి. ఐబీఎం, క్వాంటమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాంటి ప్లాట్ఫాన్లు ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి.
- మూడో దశ : క్విస్కిట్ లాంటి టూల్స్ నేర్చుకోవడం ప్రారంభించండ. ఆన్లైన్లో కోర్సుఎరా, ఎడ్ ఎక్స్ ద్వారా ప్రాథమికాంశాలు నేర్చుకోండి.
- చివరి దశ : ప్రాజెక్టులు, ఇంటర్న్ షిప్పులు, పరిశోధనల వైపు అడుగులు వేయండి.
గుర్తుంచుకోండి : టూల్స్ మారతాయి. టెక్నాలజీలూ రూపాంతరం చెందుతాయి. వీటితో పాటు మారాల్సింది మరొకటి ఉంది. అదే మన ఆలోచన విధానం. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ మనకు నేర్పేది ఇదే. ప్రతి సమస్యనూ ఒకే విధంగా కాకుండా కొత్త కోణంలో చూడటం అవలవాటు చేసుకోవాలి.
ఉద్యోగాల సంగతి ఏంటి? : క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వస్తే ఉద్యోగాలు పోతాయా? అనే సందేహం కలుగుతుంది. అయితే దీని వల్ల కొత్త అవాకశాలు వస్తాయి. క్వాంటమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్, క్వాంటమ్ రిసెర్చర్, క్వాంటమ్ అల్గారిథమ్ డిజైనర్, క్వాటమ్ కన్సల్టెంట్ ఇవి ఇప్పుడే పెద్ద సంఖ్యలో లేకపోయినా భవిష్యత్తులో చాలా విలువైనవి అవుతాయి.
చివరిగా : ఈరోజు మీరు సాధారణ కంప్యూటర్ వాడుతున్నారు. అయితే రేపు క్వాంటమ్ సిస్టమ్స్పై పని చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ దారిలో నడవాలంటే ఇప్పటి నుంచే కొన్ని అలవాట్లు మార్చుకోవాలి.
వీటిలో నైపుణ్యాలు పెంచుకోవాలి :
- ప్రశ్నంచడం, సమస్యను అర్థం చేసుకోగలగడం
- తర్కబద్ధంగా ఆలోచించడం
- కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం ఆపకపోవడం
క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఒక సబ్జెక్టు కాదు. మన ఆలోచనలను విస్తరించే ఒక దిశ. ఈ రోజు అది క్లిష్టంగా అనిపించొచ్చు. కానీ రేపు అదే మీకు కొత్త ప్రపంచాన్ని చూపిస్తుంది. సిద్ధంగా ఉన్నవాళ్లదే భవిష్యత్తు.
పరిశోధనా సంస్థల్లో సైన్స్, మ్యాథ్స్ కోర్సులు చేయాలా? - ఈ ఒక్క పరీక్షతో మీ కల సాకారం!
ఇండియన్ రైల్వేలో కొత్త పోస్టులు - ఐఆర్ఎఫ్సీలో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఉద్యోగాలు