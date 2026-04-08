ETV Bharat / education-and-career

క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్​లో అవకాశాలు అపారం - ఈ రంగంలో స్థిరపడేందుకు అర్హతలే కాదు ఇవీ ముఖ్యమే

నెలలు తరబడి చేయాల్సిన పని క్షణాల్లోనే పూర్తి - రేపటి ప్రపంచాన్ని మార్చే శక్తి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్​కే సాధ్యం - ఈ రంగంలో రాణించాలంటే ఈ నైపుణ్యాలు ఉండాల్సిందే

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 8, 2026 at 8:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Opportunities In Quantum Computing : మీరు ల్యాప్​టాప్ ముందు కూర్చొని కోడింగ్ చేస్తున్నారని ఊహించుకోండి. దానిలో ప్రోగ్రామ్​ రన్​ అవుతోంది. అయితే దానిలో ఓ సమస్యమాత్రం పరిష్కారం కావటంలేదు. మీ సిస్టమ్​లో అడ్వాన్స్​ టెక్నాలజీతో రూపొందినప్పటికీ ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు కొన్ని నెలల సమయం పట్టేలా అనిపిస్తోంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో మన మనసులో ఇంకా వేగంగా ఆలోచించే కంప్యూటర్​ లేదా? అనే ప్రశ్న వస్తుంది. దీనితోనే క్వాంటమ్​ కంప్యూటింగ్​ కథ మొదలవుతుంది.

మనకు తెలిసిన కంప్యూటర్ 0,1 అనే​ సాధారణ సూత్రాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని పని చేస్తుంది. ఇది ఒక స్విచ్ లాంటిది. ఆన్​ లేదా ఆఫ్​ చేసుకోవచ్చు. అయితే క్వాంటమ్​ కంప్యూటింగ్​లో క్యూబిట్​ అనే మరో కాన్సెప్ట్​ ఉంటుంది. ఇదే ఓ స్పిన్నింగ్​ నాణెం లాంటిది. ఒకేసారి 0,1 స్థితుల్లో ఉంటుంది. ఇది విన్నాక కొంచెం గందరగోళంగా అనిపించవచ్చు. అయితే ఇది సహజం. ఎందుకంటే ఇది మనం ప్రతి రోజూ చూసే లాజిక్​ కాదు. కానీ ఒక విషయం గుర్తుంచుకోండి. ఇది మ్యాజిక్​ కాదు, సైన్స్.

ఎందుకంత ప్రాధాన్యం? : ప్రస్తుతం ప్రపంచం ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది.

  • కొత్త మందులు కనుక్కోవాలి.
  • క్లిష్టమైన కెమికల్​ రియాక్షన్లు అర్థం చేసుకోవాలి.
  • ఫైనాన్స్​లో భారీ లెక్కలు తక్కువ వ్యవధిలో పూర్తి కావాలి.
  • సైబర్​ సెక్యూరిటీ పక్కాగా ఉండాలి.

ఈ సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు సాధారణ కంప్యూటర్లకు చాలా సమయం పడుతుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో క్వాంటమ్​ కంప్యూటింగ్​ ఉపయోపడుతుంది. దీని సహాయంతో సమస్యను త్వరగా పరిష్కరించడమే కాదు, కొత్త తరహాలో ఆలోచించే అవకాశమూ ఇస్తుంది. దీనిని ఉద్దేశించి గూగుల్​, మైక్రోసాఫ్ట్, ఐబీఎం లాంటి పెద్ద సంస్థలెన్నో క్వాంటమ్​ కంప్యూటింగ్​లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి.

క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్​తో ఉపాధి అవకాశాలు అపారం - అర్హతలే కాదు ఇవీ ముఖ్యమే (Eenadu)

ఎవరికి సరిపోతుంది? : ప్రధానంగా ఇంజినీరింగ్ (సీఎస్​ఈ, ఈసీఈ, ట్రిపుల్​ఈ బ్రాంచీల వారు), ఎమ్మెస్సీ కంప్యూటర్​ సైన్స్, ఎంసీఏ, బీసీఏ, బీఎస్సీ కంప్యూటర్​ సైన్స్​ కోర్సులు పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు క్వాంటమ్​ బాట పట్టవచ్చు. మ్యాథ్స్​పై ఆసక్తి ఉన్నవారు, ఫిజిక్స్ నేపథ్యం ఉన్నావాళ్లూ దీనిపై దృష్టి సారించవచ్చు. కానీ ఆసక్తి ఉంటేనే మొదలు పెట్టాలనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి.

ఫిజిక్స్​ తప్పనిసరా? : క్వాంటమ్​ కంప్యూటింగ్ అంటే ఫిజిక్స్ నేపథ్యం ఉన్న వారికే అని ఎక్కువ మంది అనుకుంటారు. కాని అది నిజం కాదు. లోతైన పరిశోధనల్లో ఫిజిక్స్ అవసరం. ఈ రంగం మొత్తానికీ ఫిజిక్స్ పరిజ్ఞానం తప్పనిసరి కాదు. ఇక్కడ కూడా వివిధ పాత్రల అవసరం ఉంది. సాఫ్ట్​వేర్​ డెవలపర్లు, రిసెర్చర్లు, అల్గారిథమ్​ డిజైనర్లు, డొమైన్​ నిపుణులు కావాలి. అంటే క్వాంటమ్​ కంప్యూటింగ్ కేవలం ఒకే అకడమిక్​ నేపథ్యానికి పరిమితం కాదు.

విద్యార్థులు ఎలా ఆలోచించాలి? : ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం అర్థం చేసుకోవాలి. క్వాంటమ్​ కంప్యూటింగ్​ ఈరోజే నేర్చుకుని జాబ్​ తెచ్చే టెక్నాలజీ కాదు. కానీ రేపటి ప్రపంచాన్ని మార్చే శక్తి దీనికి ఉంది. అందుకే దీనికి ఎలా సిద్ధం అవ్వాలనే విషయమే ముఖ్యం.

ఎలా ప్రారంభించాలి? : క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్​లోకి నేరుగా దూకాల్సిన అవసరం లేదు.

  • మొదటి దశ : పైతాన్​ ప్రోగ్రామింగ్​ నేర్చుకోండి. బేసిక్​ మ్యాథ్స్​, లాజికల్ థింకింగ్ నైపుణ్యాలు పెంచుకోండి.
  • రెండో దశ : యూట్యూబ్​లో ఇంట్రడక్టరీ వీడియోలు చూడండి. ఐబీఎం, క్వాంటమ్​ ఎక్స్​పీరియన్స్​ లాంటి ప్లాట్​ఫాన్లు ఎక్స్​ప్లోర్​ చేయండి.
  • మూడో దశ : క్విస్​కిట్​ లాంటి టూల్స్​ నేర్చుకోవడం ప్రారంభించండ. ఆన్​లైన్​​లో కోర్సుఎరా, ఎడ్​ ఎక్స్ ద్వారా ప్రాథమికాంశాలు నేర్చుకోండి.
  • చివరి దశ : ప్రాజెక్టులు, ఇంటర్న్​ షిప్పులు, పరిశోధనల వైపు అడుగులు వేయండి.

గుర్తుంచుకోండి : టూల్స్ మారతాయి. టెక్నాలజీలూ రూపాంతరం చెందుతాయి. వీటితో పాటు మారాల్సింది మరొకటి ఉంది. అదే మన ఆలోచన విధానం. క్వాంటమ్​ కంప్యూటింగ్​ మనకు నేర్పేది ఇదే. ప్రతి సమస్యనూ ఒకే విధంగా కాకుండా కొత్త కోణంలో చూడటం అవలవాటు చేసుకోవాలి.

ఉద్యోగాల సంగతి ఏంటి? : క్వాంటమ్​ కంప్యూటింగ్​ వస్తే ఉద్యోగాలు పోతాయా? అనే సందేహం కలుగుతుంది. అయితే దీని వల్ల కొత్త అవాకశాలు వస్తాయి. క్వాంటమ్​ సాఫ్ట్​వేర్ ఇంజినీర్, క్వాంటమ్​ రిసెర్చర్​, క్వాంటమ్ అల్గారిథమ్​ డిజైనర్​, క్వాటమ్​ కన్సల్టెంట్​ ఇవి ఇప్పుడే పెద్ద సంఖ్యలో లేకపోయినా భవిష్యత్తులో చాలా విలువైనవి అవుతాయి.

చివరిగా : ఈరోజు మీరు సాధారణ కంప్యూటర్ వాడుతున్నారు. అయితే రేపు క్వాంటమ్​ సిస్టమ్స్​పై పని చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ దారిలో నడవాలంటే ఇప్పటి నుంచే కొన్ని అలవాట్లు మార్చుకోవాలి.

వీటిలో నైపుణ్యాలు పెంచుకోవాలి :

  • ప్రశ్నంచడం, సమస్యను అర్థం చేసుకోగలగడం
  • తర్కబద్ధంగా ఆలోచించడం
  • కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం ఆపకపోవడం

క్వాంటమ్​ కంప్యూటింగ్​ ఒక సబ్జెక్టు కాదు. మన ఆలోచనలను విస్తరించే ఒక దిశ. ఈ రోజు అది క్లిష్టంగా అనిపించొచ్చు. కానీ రేపు అదే మీకు కొత్త ప్రపంచాన్ని చూపిస్తుంది. సిద్ధంగా ఉన్నవాళ్లదే భవిష్యత్తు.

TAGGED:

క్వాంటమ్​ కంప్యూటింగ్​లో ఉపాధి
QUANTUM COMPUTING OPPORTUNITIES
CAREER IN QUANTUM COMPUTING TELUGU
QUANTUM COMPUTING CAREER GUIDANCE
OPPORTUNITIES IN QUANTUM COMPUTING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.