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విద్యార్థులను మోసగిస్తోన్న "నకిలీ యూనివర్సిటీలు" - ఇవి ముందే చెక్ చేసుకోవాలట!
- మీరు జాయిన్ అయ్యే విశ్వవిద్యాలయాలు ఫేక్ కావచ్చు! - ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటే మోసం నుంచి తప్పించుకోవచ్చని నిపుణుల సూచన!
Published : August 20, 2026 at 11:33 AM IST
How to Find Fake Universities: డిగ్రీకి విలువతో పాటు కెరియర్కు అసలైన భద్రత కావాలంటే గుర్తింపు ఉన్న యూనివర్సిటీలో మాత్రమే చదవాలి. అందుకే విద్యాసంస్థల ఎంపికలో తెలివిగా వ్యవహరించడం ముఖ్యం. అయితే, ప్రస్తుతం చాలా ఫేక్ వర్సిటీలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. ప్రముఖ వర్సిటీల లోగోలను పోలి ఉండటంతో విద్యార్థులు కూడా వాటిల్లో చేరేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. జాయిన్ అయిన కొన్నిరోజుల తర్వాత అవి నకిలీవి అని తెలియడంతో ఏం చేయాలో తెలియక సతమతమవుతుంటారు. అందుకే ఏదైనా యూనివర్సిటీలో చేరే ముందు కేవలం పేరు చూసి మోసపోవద్దనీ, ఆ విద్యాసంస్థకు యూజీసీ గుర్తింపు ఉందో లేదో చూసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అంతేకాదు.. కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
అధ్యయనం అవసరం: నకిలీ యూనివర్సిటీల మాయలో పడితే విలువైన సమయం వృథా కావడంతోపాటు భవిష్యత్తూ ప్రశ్నార్థకం అవుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. నిజమైన వర్సిటీలు ఏవైనా సరే యూజీసీ లేదా ఏఐసీటీఈ నుంచి గుర్తింపు పొందాలని, ఆ విద్యా సంస్థలకు మాత్రమే డిగ్రీలు మంజూరు చేసే అధికారం ఉంటుందంటున్నారు. నకిలీ వర్సిటీలు జారీ చేసే డిగ్రీలకు ఏమాత్రం చట్టబద్ధత ఉండదని, ఉద్యోగావకాశాలు, ప్రభుత్వ సర్వీసులు, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు కూడా ఇవి చెల్లుబాటుకావంటున్నారు. అంతేకాకుండా కొన్ని ఎడ్యుటెక్ సంస్థలు కూడా పేరున్న వర్సిటీలతో కలిసి ఓపెన్ అండ్ డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్లో పలు డిగ్రీ, డిప్లొమా కోర్సులు అందిస్తామని ప్రకటనలతో ఊదరగొడుతుంటాయని, అందుకే చదవాలనుకున్న వర్సిటీ గురించి ముందుగా కొంత సమయం కేటాయించి పూర్తి అధ్యయనం చేయాలంటున్నారు. అన్ని విధాలా అనువైన వర్సిటీని ఎంపిక చేసుకోవడమే కెరియర్కు తొలి మెట్టు అని గుర్తుంచుకోవాలని వివరిస్తున్నారు.
ఈ ఎత్తుగడలకు దూరంగా ఉండాలి: విద్యార్థులను నమ్మించేందుకు నకిలీ యూనివర్సిటీలు రకరకాల ఎత్తుగడలను ప్రయోగిస్తుంటాయని, ఆ అసాధారణ ప్రచారాన్ని ముందే గుర్తిస్తే, అటువంటి వాటిల్లో ప్రవేశం పొందకుండా జాగ్రత్తపడొచ్చంటున్నారు. అవేంటంటే..
- వర్సిటీ లేదా విద్యాసంస్థలో చేరాలంటూ పదే పదే వెంటపడి వేధిస్తుంటారని చెబుతున్నారు.
- మిగతా వర్సిటీలతో పోలిస్తే తక్కువ సమయంలోనే కోర్సుల్ని పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇస్తుంటారట.
- అందరి కంటే తక్కువ ఫీజుతో కోర్సులను అందించడంతో పాటు ప్లేస్మెంట్ హామీలు గుప్పిస్తుంటురాని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- విద్యాసంస్థ సిబ్బంది, అందులో అందించే కోర్సుల పూర్తి వివరాలను వెబ్సైట్లో ఉంచకపోవడం.
- పరిమిత సీట్ల పేరుతో వెంటనే ఫీజు చెల్లించి సీటు బుక్ చేసుకోవాలంటూ ఒత్తిడి చేయడం.
- క్లాసులకు రానక్కర్లేదు, పరీక్షలు కూడా రాయనవసరం లేదనడం, 'యూజీసీ అప్రూవ్డ్' అంటూ సంబంధిత వివరాలు వెల్లడించకపోవడం, ఇంటర్నేషనల్ అక్రిడిటేషన్ ఉందంటూ గొప్పలు చెప్పడం వంటివి చేస్తుంటారని, ఇలాంటివి నమ్మొద్దని వివరిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలట: జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్న వర్సిటీ విశ్వసనీయతను తెలుసుకునేందుకు కొన్ని సూచనలు పాటించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అవేంటంటే..
- యూజీసీ లేదా ఏఐసీటీఈ అధికారిక వెబ్సైట్లలో ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ చెక్ చేస్తుండాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఆ విద్యాసంస్థ పూర్వ విద్యార్థులతో పాటు ప్రస్తుతం అందులో చదువుతున్న వారితో మాట్లాడాలని చెబుతున్నారు.
- నిజమైన వర్సిటీలైతే భవనాలు, ల్యాబ్లు, లైబ్రరీ, ఆడిటోరియం తదితర వసతులన్నీ ఉంటాయని, నకిలీ యూనివర్సిటీలకు అవేమీ ఉండవంటున్నారు. చాలావరకు ఆన్లైన్లోనే పని చేస్తుంటాయని, అందుకే వర్సిటీ క్యాంపస్కి ఒకసారి నేరుగా వెళ్లి, అన్నీ పరిశీలించాలంటున్నారు.
- సామాజిక మాధ్యమాల్లో సంబంధిత వర్సిటీ ఖాతాలను చెక్ చేయడం, రివ్యూలనూ గమనించమంటున్నారు.
- ఆ వర్సిటీలు అందించే కోర్సులకు ఏఐసీటీఈ, న్యాక్ వంటి అధీకృత సంస్థల గుర్తింపు ఉందో లేదో ఒకసారి సరిచూసుకోవాలంటున్నారు.
అనుమతుల వివరాలు తెలుసుకోండిలా: వర్సిటీకి యూజీసీ అనుమతి ఉందో లేదో ముందే తెలుసుకుంటే ఏ ఇబ్బందీ ఉండదంటున్నారు. అది ఎలా చూసుకోవాలంటే..
- ముందుగా యూజీసీ అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.ugc.gov.in/ ఓపెన్ చేయాలి.
- అందులో అనుమతి ఉన్న కళాశాలల జాబితాలో మీరు చేరాలనుకున్న సంస్థ పేరును చెక్ చేయాలి.
- ఇక ఫేక్ యూనివర్సిటీల లిస్ట్ తెలుసుకునేందుకు హోమ్ పేజీలోని హెచ్ఈఐ పేజీలో Fake University పై క్లిక్ చేస్తే రాష్ట్రాల వారీగా ఫేక్ విద్యాసంస్థల జాబితా ఉంటుంది. దానిని చెక్ చేసుకుంటే సరి.
- ఒకవేళ ఆన్లైన్ లేదా ఓపెన్ అండ్ డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ (ఓడీఎల్) కోర్సులో చేరాలనుకుంటే.. యూజీసీ వాళ్ల డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యూరో (డీఈబీ) పోర్టల్లోకి వెళ్లి.. సదరు విద్యాసంస్థతోపాటు ఆ కోర్సుకు ఆ ఏడాదికి అన్ని అనుమతులు ఉన్నాయో లేదో సరిచూసుకోవాలంటున్నారు.
- ఇంజినీరింగ్, లా, ఆర్కిటెక్చర్, ఫార్మసీ, నర్సింగ్, టీచర్ ట్రెయినింగ్ తదితర ప్రొఫెషనల్ కోర్సులకు ఏఐసీటీఈ, న్యాక్ లాంటి సంబంధిత రెగ్యులేటరీ సంస్థ ధ్రువీకరణనూ పరిశీలించాలంటున్నారు.
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