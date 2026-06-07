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ఈ "7 సెకన్ల టెస్ట్" పాసైతే చాలు! - ఉద్యోగం వచ్చి తీరుతుంది!
జాబ్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారా? - నిపుణులు చెప్తున్న సీక్రెస్ ఇదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 9:21 AM IST
Best Resume Building Tips : ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో కోరుకున్నా జాబ్ సంపాదించడం చాలా కష్టమైపోయింది. అందువల్ల మంచి ఉద్యోగ అవకాశాన్ని చేజిక్కించుకోవాలంటే ప్రతి విషయంలోనూ బాగా ఆచితూడి అడుగేయాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే, మీరు ఏదైనా ఉద్యోగానికి అప్లై చేస్తే రిక్రూటర్ మీ రెజ్యూమెను షార్ట్లిస్ట్ చేసేందుకు కేవలం 7.4 సెకన్ల టైమ్ మాత్రమే కేటాయిస్తారట. ఈ విషయం జాబ్ పోర్టల్ "లింక్డిన్" నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి ఇంత తక్కువ సమయంలో మీ ప్రొఫైల్ షార్ట్లిస్ట్ కావాలంటే రెజ్యూమె ఎలా ఉండాలి? అందులో ఎలాంటి విషయాలను హైలైట్ చేయాలి? అనే వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
అనవసర విషయాలు వద్దు :
చాలా మంది తమ రెజ్యూమెలో నేను చాలా హార్డ్ వర్కర్, క్రియేటివ్ థింకింగ్, టీమ్ లీడర్ అంటూ పెద్ద పెద్ద పదాలను వాడేస్తుంటారు. కానీ, రిక్రూటర్లు వాటిని అస్సలు పట్టించుకోరంటున్నారు నిపుణులు. వీటికి బదులుగా ఫ్యాక్ట్ రాస్తే బెటర్ అంటున్నారు. ఉదాహరణకు నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ను సొంతంగా బిల్డప్ చేశానని లేదా మా కంపెనీ సేల్స్లో వరుసగా ఐదేళ్లు టాప్ 5 పర్సన్స్లో ఉన్నానని నంబర్లతో సహా క్లియర్గా రాయండి. ముఖ్యంగా మీరు చేసిన పని, దాని ఫలితాల గురించి స్పష్టంగా చెప్పేలా చూసుకోవాలంటున్నారు.
స్కిల్స్ను హైలెట్ చేయాలి :
రిక్రూటర్లకు మీ రెజ్యూమెను మొత్తం చదివే టైమ్ ఉండదు. అందుకే, రెజ్యూమె పై పార్ట్లో మీ జాబ్ హిస్టరీ కంటే ముందు మీ స్కిల్స్ గురించి హైలెట్ చేయాలి. అలాగే, మీరు అప్లై చేస్తున్న జాబ్కు ఏవి అవసరమో ఆ స్కిల్స్ గురించి మాత్రమే అక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. ఇప్పుడు చాలా కంపెనీలు ఏఐతో కూడా రెజ్యూమెను ఫిల్టర్ చేస్తున్నాయి. అందుకే, పక్కాగా జాబ్కు అవసరమైన స్కిల్స్ను మాత్రమే హైలెట్ చేయాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
ఒకే డేటా ఉండాలి :
మీ రెజ్యూమెలో ఉన్న డేటా, మీ లింక్డిన్ ప్రొఫైల్లో ఉన్న డేటా ఒకేలా ఉండాలి. ఈ రెండింటిలో తేడాలు ఉంటే రిక్రూటర్లకు మీపై డౌట్ రావొచ్చు. అందుకే, లింక్డిన్ ప్రొఫైల్, మీ రెజ్యూమెలో చెప్పే విషయాలు అప్డేటెడ్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
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ఫాంట్ సైజ్ కనీసం 11 ఉండాలి :
చాలా మంది రెజ్యూమెలో ఎక్కువ సమాచారం ఇరికించాలని ఫాంట్ సైజ్ బాగా తగ్గించేస్తారు. కానీ, రిక్రూటర్లు మీ రెజ్యూమ్ చదవడానికి కాస్త కష్టపడాల్సి వస్తే దాన్ని పక్కన పడేస్తారు. అందుకే, మార్జిన్లను 0.8 అంగుళాల కంటే తక్కువ చేయకండి. ఫాంట్ సైజ్ను కనీసం 11 ఉండేలా చూసుకోవాలి. దీనివల్ల రెజ్యూమె చూడడానికి ప్రొఫెషనల్గా, చదవడానికి ఈజీగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
అన్ని విషయాలు అవసరం లేదు!
మీరు లైఫ్లో చేసిన ప్రతి చిన్న జాబ్, నేర్చుకున్న ప్రతి స్కిల్ రెజ్యూమెలో చేర్చాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ప్రస్తుతం అప్లై చేస్తున్న జాబ్కు ఏది అవసరమో, దానికి సంబంధించిన విషయాలను హైలెట్ చేస్తే సరిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే సూటిగా, సుత్తి లేకుండా ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు.
ఎప్పుడు అప్డేట్గా ఉండాలి!
కొత్త జాబ్ కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే కాదు, జాబ్ చేస్తున్న టైమ్లో కూడా మీ రెజ్యూమెను రెగ్యులర్గా అప్డేట్ చేయండి. అలాగే, వేరువేరు జాబ్లకు అప్లై చేసేటప్పుడు ఆ పొజిషన్స్కు తగ్గట్లుగా మీ రెజ్యూమ్ను మాడిఫై చేయడం బెటర్. మీరు ఏదైనా ఉద్యోగానికి అప్లై చేసినప్పుడు రిక్రూటర్ మీకు ఫోన్ చేసి మీ గురించి అడుగుతున్నారంటే మీరు 7 సెకన్ల టెస్ట్లో పాస్ అయినట్లే అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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