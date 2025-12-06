కార్పొరేట్​ రంగంలో రాణించాలనుకుంటున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడం తప్పనిసరి

ETV Bharat / education-and-career

కార్పొరేట్ సంస్థల్లో పనిచేసేవారికి తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిన లక్షణాలేంటి? - సీనియర్లు, జూనియర్లతో సమన్వయం చేసుకోవడం ఎలా? - అనే అంశాలపై నిపుణుల సూచనలు మీకోసం

How to Be Professional At work
How to Be Professional At work (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 6, 2025 at 8:50 PM IST

How to Be Professional At work : కార్పొరేట్ సంస్థల్లో చేరిన యువ ఉద్యోగులు జూనియర్స్, సీనియర్స్, ఇతర విభాగాలలో ఉండే వారిని సమన్వయం చేసుకోవడమనేది చాలా ముఖ్యం. విభిన్న వ్యక్తిత్వాలు, మనస్తత్వాలున్న వారితో కలిసి పనిచేస్తున్నప్పుడు ఏదో ఒక సందర్భంలో అక్కడి అంతర్గత రాజకీయాల ప్రభావానికి గురికాక తప్పదు. చాలా మంది యువ ఉద్యోగులు ‘మన పని మనం చేసుకుపోతుంటే సరిపోతుంది కదా’ అనుకుంటారు.

కానీ సంస్థల్లో మిత్రులు, ప్రత్యర్థులు, తటస్థులను గుర్తించి వారి మధ్య సమతుల్యతను పాటిస్తూ పని సంస్కృతిని(వర్క్​ కల్చర్​ను) అర్థం చేసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. ఇలాచేస్తేనే ఉద్యోగంలో విజయం సాధించి ఉన్నత స్థాయికి చేరుకునేందుకు వీలవుతుంది. లిఖించని నియమాలతో పలు ఆఫీసుల్లో కార్పొరేట్‌ రాజకీయాలు నడుస్తుంటాయి. వీటిని ఆకళింపు చేసుకోవడం ద్వారా విజయావకాశాలను మరింత మెరుగుపరుచుకోవచ్చని ఎలక్ట్రో స్టీల్‌ కాస్టింగ్స్‌ లిమిటెడ్‌ సీనియర్‌ జనరల్‌ మేనేజర్ దొరైరాజ్ చెబుతున్నారు.

ఆఫీసులో మిత్రులతో ఇలా : రమేష్‌ ఒక సాఫ్ట్‌వేర్‌ డెవలపింగ్‌ కంపెనీలో ట్రెయినీగా విధుల్లో చేరాడు. విద్యార్థిగా కోడింగ్‌కు సంబంధించిన కొన్ని ప్రాజెక్టులు సమన్వయం చేసినట్లు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు. దీంతో సంస్థవారు ఒక క్లిష్టమైన కోడింగ్‌ ప్రాజెక్ట్‌లో అతడికి పని కేటాయించారు. అక్కడ రమేష్‌కు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. ఒక దశలో ప్రాజెక్ట్‌ విఫలం అవుతుందని ఆవేదనకు కూడా గురయ్యాడు. పని పురోగతి గురించి సీనియర్‌ ఇంజినీర్‌ సమాచారం కోరినప్పుడు తన పరిస్థితి వివరించి అతడు ఆవేదన చెందాడు.

తన సామర్థ్యానికి ఇది చాలా చిన్న సమస్యగా భావించిన అతడు ఈ ప్రాజెక్టు చేస్తున్న క్రమంలో సహోద్యోగుల నుంచి ఎదురయ్యే ప్రతిబంధకాలను మాత్రం ఊహించలేదు. ఈ పని సులభంగా చేయగలననుకున్నాడు. సమస్యను అర్థం చేసుకున్న సీనియర్‌ ఇంజినీర్‌ ప్రకాశ్ ఇతర సభ్యులతో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులను రమేష్​ వివరించి, బృందంతో ఎలా మెలగాలి అనే విషయాలను చెప్పాడు. సహోద్యోగులను బృంద సభ్యులుగానే కాకుండా ఫ్రెండ్స్​గా భావించి సహాయం తీసుకుంటే వృత్తిలో వేగంగా ఎదగగలమని, కార్పొరేట్‌ విజయానికి ఇతరుల సహకారం శక్తిమంతమైన ఆయుధమని ఈ ఒక్క సంఘటనతో రమేష్‌ అర్థం చేసుకున్నాడు. ఎంతటి విషయ పరిజ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ ఇతరులతో మమేకం కావాలని తెలుసుకోవడం వల్ల అతడు ప్రకాష్‌కు మంచి మిత్రుడయ్యాడు.

ప్రత్యర్థులే మన ఉన్నతికి కారకులు : ఒక మార్కెటింగ్‌ సంస్థలో సేల్స్‌ టీంలో చేరిన స్వప్న టీమ్‌ లీడర్‌ కావాలన్న దృఢ సంకల్పంతో పని చేస్తోంది. తనలాగే ప్రయత్నిస్తున్న ఉదయ్‌ అనే మరో వ్యక్తి స్వప్న తనకు పోటీగా ఉందని భావించాడు. ఆమె చేసే ప్రతి పనిలోనూ ఆటంకాలను కలిగిస్తూ, ఆమెకు లీడర్‌ అయ్యే లక్షణాలు లేవన్న అభిప్రాయాన్ని కలిగించి, ఆమె సరైన అభ్యర్థి కాదనేలా చేయాలని భావించాడు. చివరకు యాజమాన్యం మాత్రం స్వప్ననే టీమ్‌ లీడర్‌గా పదోన్నతి కల్పించింది. దీంతో ఉదయ్‌కు తీవ్ర నిరాశే మిగిలింది.

ఎన్ని పొరపాట్లు చూపినప్పటికీ యాజమాన్యం మాత్రం స్వప్నను ఎలా ప్రమోట్‌ చేసిందో అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు ఉదయ్. అయితే అతడు సృష్టించిన ప్రతి అవరోధాన్ని స్వప్న సానుకూల దృక్పదంతో సలహాగా స్వీకరించింది. తనను తాను సరి చేసుకుంటూ, మరోవైపు ప్రాజెక్టును మెరుగ్గా తయారు చేసుకుంది. దాన్ని క్లయింట్‌కు అందించే సమయానికి ఏవిధమైన లోపాలూ లేని ఒక మంచి ప్రాజెక్టుగా రూపొందించింది. దీంతో ఆమె ప్రతిభను గుర్తించిన సంస్థ పదోన్నతి కల్పించింది. ఈ రోజుల్లో ప్రతిచోటా ప్రత్యర్థులు ఉంటారు. అయితే వారిని గుర్తించి, వాళ్లు చేసిన వ్యాఖ్యలు, విమర్శలు, సవాళ్లను సలహాలుగా మాత్రమే తీసుకుని, తనను తాను సరి చేసుకున్నట్లయితే విజయం సాధించవచ్చు.

సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తే : కొన్ని సవాళ్లతో కూడిన అంశాలను చర్చించే క్రమంలో ఉద్యోగుల మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు రావడమనేది సర్వసాధారణం. యువ ఉద్యోగుల్లో సహజమైన వాద ప్రతివాదనలు, విజయం సాధించాలన్న తపన సంఘర్షణలకు ప్రధాన కారణాలవుతున్నాయి. రవి మల్టీనేషనల్ సంస్థలో ట్రెయినీగా చేరాడు. బృందంలో సీనియర్‌ ఉద్యోగులుగా ఉన్న రాము, రాజేష్‌లు ప్రతి అంశంలోను ఏదోవిధంగా సమస్య సృష్టించి గొడవ పడేవారు. ఎవరికి వారు రవిని తమ వాదనకు మద్దతుగా మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేసేవారు. ఈ పరిస్థితులను నిశితంగా గమనించి అర్థం చేసుకున్న అతడు ఇద్దరికీ సమాన దూరం పాటిస్తూ, సమయస్ఫూర్తితో వారిని బ్యాలెన్స్‌ చేస్తూ, సయోధ్య కుదర్చేందుకు ప్రయత్నించేవాడు. ఒక క్లయింట్‌ను సంస్థకు పరిచయం చేసే క్రమంలో వారిద్దరూ పోటీపడ్డారు. సరైన సమయంలో రవి చొరవ తీసుకుని రాజేష్‌ తన సత్సంబంధాలతో క్లయింట్‌ను సంపాదించినట్లు, రాము ధరకు సంబంధించినటువంటి సవాళ్ళను అధిగమించినట్లుగా ఇద్దరికీ ఆమోదయోగ్యమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించాడు. దీంతో వాళ్లు సంస్థకు ఒక విలువైన కస్టమర్‌ను తీసుకువచ్చేవిధంగా చేశాడు. రవిలో విభేదాలను పరిష్కరించగల సామర్థ్యం గమనించిన మేనేజ్​మెంట్ అతడిని టీమ్‌ లీడర్‌గా ప్రమోట్‌ చేసింది.

కార్పొరేట్‌ సంస్థల్లో చేరాలని ఆశించేటువంటి యువ ఉద్యోగార్థులు ప్రతి ఆఫీసులోనే అదృశ్య రాజకీయాలు ఉంటాయని అర్థం చేసుకోవడం అవసరం. వీటిని ఎవరూ చెప్పరు, ఏ పుస్తకాల్లో రాసి ఉండవు. కానీ అవి ప్రతి చోటా ఉంటాయి. వీటిని అర్థం చేసుకున్నవారే తాము ఎంచుకున్న రంగంలో విజయం సాధించగలరు. మనం ఎవరికి అనుకూలంగా ఉండాలన్నది ముఖ్యం కాదు. రాజకీయాలకు అతీతంగా ఏవిధంగా ప్రవర్తిస్తే కెరియర్‌లో విజయవంతంగా ముందుకు సాగగలమన్న కోణంలో ఆలోచించడం అవసరం. ఇలాంటి ఉద్యోగులే సంస్థల్లో మంచి ఫలితాలను సాధించగలరని గుర్తుంచుకోవాలి.

