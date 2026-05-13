"ఇంటర్" అయిపోయిందా? - బెస్ట్ కాలేజీని ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోండి!
ఇంటర్ తర్వాత కోర్సుతో పాటు కాలేజీ ఎంపిక ముఖ్యం - ఈ అంశాలను తప్పక పరిశీలించాలంటున్న నిపుణులు!
Published : May 13, 2026 at 10:49 AM IST
Intermediate After Course Selection Guide : ఇంటర్ పూర్తి చేసిన తర్వాత చాలా మంది ఎలాంటి కెరీర్ ఆప్షన్ ఎంచుకుంటే మంచిది? అనే డైలమాలో పడతారు. ఇంజినీరింగ్, డిగ్రీతో పాటు పలు ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సులు చదివేందుకు ఏ కాలేజీలో చేరాలో తెలియక కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. ఇంటర్ తర్వాత సరైన కోర్సు ఎంచుకోవడమనేది విద్యార్థుల భవిష్యత్తును మలుపు తిప్పే ముఖ్యమైన దశ. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది కోర్సులు, ఫీజులు, ఇంటికి కాలేజీ ఎంత దూరం అనే అంశాలపై మాత్రమే ఎక్కువగా దృష్టిపెడతారు.
కానీ, నేటి డిజిటల్ యుగంలో కాలేజీ ఎంపిక విషయంలో ఇవి మాత్రమే సరిపోవు అంటున్నారు నిపుణులు. మూడ్నాలుగు సంవత్సరాలపాటు విద్యనభ్యసించి, ఆ కాలేజీ/యూనివర్సిటీ ఇచ్చే పట్టాతో బయటకు వచ్చాక నేటి గ్లోబల్ జాబ్ మార్కెట్కు అనుగుణంగా తయారై ఉద్యోగం సాధించాలంటే అంతకుమించిన అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. ఇంతకీ, కాలేజీ ఎంపిక విషయంలో ప్రధానంగా చూడాల్సిన ఆ విషయాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అకెడమిక్ క్వాలిటీ చెక్ చేయాలి :
ఇంటర్ తర్వాత విద్యార్థులు తాము జాయిన్ అవ్వాలనుకునే విద్యాసంస్థ అకెడమిక్ క్వాలిటీని చెక్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. ప్రధానంగా ఆ విద్యాసంస్థ గుర్తింపు, గ్రేడ్, NIRF ర్యాంకింగ్స్లో ఎక్కడ ఉందో తదితర విషయాలను పరిశీలించాలి. అలాగే, క్లాసెస్ మంచిగా జరుగుతున్నాయా, జాబ్ మార్కెట్కు తగినట్టుగా స్కిల్స్ నేర్పిస్తున్నారా? అని చెక్ చేయాలి. ఎందుకంటే విద్యార్థుల అభివృద్ధి ఎలా ఉందనేది అక్కడ ఉన్న అధ్యాపక సిబ్బంది పనితీరుపైనే ఆధారపడి ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి. అందుకే, ఫ్యాకల్టీ ఎక్స్పీరియన్స్, వారం ఏ మేరకు స్టూడెంట్స్కు అందుబాటులో ఉంటారు? అనే అంశాలను పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవడం బెటర్ అంటున్నారు నిపుణులు.
ప్లేస్మెంట్స్ అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి?
స్టూడెంట్స్ కోర్సు పూర్తి అయ్యాక నెక్ట్స్ వెతికేది ఉద్యోగం. అందుకే, ఇంటర్ తర్వాత చేరే సంబంధిత కళాశాలల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయో గత రెండు మూడేళ్ల రికార్డులను పరిశీలించాలి. అలాగే, ఏయే కంపెనీలు రెగ్యులర్గా క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ డ్రైవ్ చేపడుతున్నాయి? హైయెస్ట్ శాలరీ ప్యాకేజీలు ఎంత? గత కొన్నేళ్లుగా ఆ కళాశాలలో ఎంతమంది చదివారు? వారు పొందే మార్కులు, చివరకు ఎంతమంది జాబ్స్ సాధిస్తున్నారనే విషయాలను చెక్ చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
లైబ్రరీ, ల్యాబ్లు ఉన్నాయా?
ఇంటర్ తర్వాత సైన్స్ గ్రూపుల్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకునే స్టూడెంట్స్ కచ్చితంగా సంబంధిత విద్యాసంస్థలో ల్యాబ్స్ ఉన్నాయా? లేదా? అని చెక్ చేయాలి. ఎందుకంటే సైన్స్ గ్రూప్ విద్యార్థులకు ప్రాక్టికల్ జ్ఞానం చాలా అవసరం. అందుకే, ల్యాబ్లు ఉండడమే కాకుండా వాటిల్లో పూర్తి సామాగ్రి, యంత్రాలు, రసాయనాలతో కూడిన ప్రయోగశాలలు, స్టూడెంట్స్కు సరిపడా కంప్యూటర్లు ఉన్నాయో, లేదో గమనించాలంటున్నారు నిపుణులు. అదేవిధంగా, ప్రశాంతంగా చదువుకునే వాతావరణంతో కూడిన లైబ్రరీ ఉందా? అని కూడా చూడాలి. ఆ లైబ్రరీలో పాఠ్యపుస్తకాలతో పాటు సాహిత్యం, పోటీ పరీక్షల ప్రిపరేషన్కు యూజ్ అయ్యే పుస్తకాలు, వార్తా పత్రికలు, మ్యాగజీన్లు తెప్పిస్తున్నారో, లేదో పరిశీలించాలంటున్నారు.
హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉందా? లేదా?
కళాశాల పరిసరాలతో పాటు అక్కడ అందుబాటులో ఉండే వసతులను కూడా సరిచూసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. మంచి బిల్డింగే కాకుండా కోర్సులకు తగినట్లుగా తరగతి గదులు, క్రీడా మైదానం ఉన్నాయో, లేదో పరిశీలించాలి. అలాగే, ఇంటికి దూరంగా ఉండి చదువుకోవాల్సిన విద్యార్థుల కోసం హాస్టల్ సౌకర్యం ఉందా? ఒకవేళ ప్రైవేటు హాస్టల్లో చేరాల్సి వస్తే ఉండే మంచిచెడ్డలేంటి.. ఫుడ్, రవాణా వంటి అంశాలన్ని కూడా బేరీజు వేసుకుని సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
స్కాలర్షిప్స్ మాటేంటి?
స్టూడెంట్స్కు ప్రస్తుతం స్కాలర్షిప్స్తో పాటు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ సదుపాయం కూడా అందుతోంది. అయితే, మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొనే కాలేజీల్లో వీటి అమలు ఎలా ఉంది? ఏవైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉత్పన్నమయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయేమో ముందు మాట్లాడి తెలుసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో AI సంబంధిత కోర్సులకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. కాబట్టి, నేటి టెక్నాలజీ యుగంలో డిజిటల్ నైపుణ్యాలతో పాటు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా చాలా ముఖ్యమని గుర్తుంచుకోవాలి. అందుకే, ఇంటర్ తర్వాత చేరే విద్యాసంస్థలో సాఫ్ట్ స్కిల్స్కు ఎలాంటి ప్రియారిటీ ఇస్తున్నారో గమనించాలి.
వీటితో పాటు ఎక్స్ట్రాకరిక్యులర్ యాక్టివిటీలు, సంగీతం, సాహిత్యం, కళలు, క్రీడలు, సేవా కార్యక్రమాలకు ఇస్తున్న ప్రాధాన్యతను పరిశీలించాలి. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా కాలేజీ బ్రాండ్ ఇమేజీ, ఎలాంటి విలువలు, క్రమశిక్షణతో నేర్పిస్తున్నారనే విషయాలనూ తప్పనిసరిగా చెక్ చేసుకొని మీకు అన్ని విధాలుగా నచ్చిన కాలేజీని ఎంపిక చేసుకోవడం బెటర్ అని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
