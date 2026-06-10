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"కంటెంట్​ క్రియేటర్"​ అవ్వాలనుకుంటున్నారా? - ఈ కోర్సులు ఉపయోగపడతాయి!

-ప్రస్తుత రోజుల్లో వేగంగా విస్తరిస్తోన్న కంటెంటె క్రియేషన్​ - ఈ ప్రొఫెషన్​లో రాణించాలంటే ఎలాంటి టిప్స్​ పాటించాలో వివరిస్తోన్న నిపుణులు!

How to Become Content Creator
How to Become Content Creator (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 10, 2026 at 2:13 PM IST

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How to Become Content Creator: నేటి టెక్నాలజీ యుగంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోన్న కెరియర్లలో కంటెంట్​ క్రియేషన్​ ఒకటి. యూట్యూబ్, ఇన్‌స్టా, ఫేస్‌బుక్, పాడ్‌కాస్ట్‌లు, లింక్డ్‌ఇన్, బ్లాగ్‌లు వంటి డిజిటల్‌ వేదికల విస్తరణతో నాణ్యమైన కంటెంట్‌ రూపొందించగల వ్యక్తులకు వివిధ ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు మీడియా సంస్థలు, వార్తాపత్రికలు, టెలివిజన్‌ ఛానళ్లకే పరిమితమైన కంటెంట్‌ సృష్టి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి చేతిలోని స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను చేరుకునే స్థాయికి ఎదిగింది. అయితే కంటెంట్​ క్రియేటర్​ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఎలాంటి కోర్సులు ఉంటాయి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కంటెంట్‌ క్రియేషన్‌ అంటే కేవలం వీడియోలు రూపొందించడమే కాదని.. ప్రేక్షకులకు ఉపయోగకరమైన, విజ్ఞానాన్ని అందించే లేదా వినోదాన్ని పంచే సమాచారాన్ని వివిధ రూపాల్లో సృష్టించి, అందించే వ్యక్తిని కంటెంట్‌ క్రియేటర్‌గా పిలుస్తారని కెరియర్​ కౌన్సెలర్​ ప్రొఫెసర్​ బెల్లంకొండ రాజశేఖర్​ చెబుతున్నారు. ఈ కంటెంట్‌.. వ్యాసాలు, బ్లాగులు, వీడియోలు, రీల్స్, పాడ్‌కాస్ట్‌లు, ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్, సోషల్‌ మీడియా పోస్టులు, ఆన్‌లైన్‌ కోర్సులు లేదా డిజిటల్‌ ప్రచారాల రూపంలో ఉండవచ్చని వివరిస్తున్నారు.

ఏఏ రంగాల్లో కంటెంట్​ క్రియేట్​ చేయవచ్చు: ఒక్కటని కాకుండా విద్య, టెక్నాలజీ, కెరియర్‌ గైడెన్స్​, వ్యక్తిత్వ వికాసం, ఫైనాన్స్​ మేనేజ్​మెంట్​, ఆరోగ్యం, ట్రావెలింగ్​, టూర్స్​, వంటకాలు, గేమ్స్​, వినోదం లాంటి అనేక రంగాల్లో కంటెంట్‌ రూపొందించవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

ఈ నైపుణ్యాలు అవసరం:

  • కంటెంట్‌ క్రియేటర్‌గా సక్సెస్​ కావాలంటే కొన్ని మౌలిక నైపుణ్యాలు అవసరమంటున్నారు. ముఖ్యంగా కమ్యూనికేషన్‌ స్కిల్స్​ అత్యంత కీలకమని.. చెప్పదలచుకున్న విషయాన్ని సులభంగా, స్పష్టంగా, ఆకర్షణీయంగా ప్రేక్షకులకు అందించగలగాలంటున్నారు. మంచి స్టోరీ టెల్లింగ్‌ నైపుణ్యం ఉంటే వీక్షకులను ఎక్కువసేపు ఆకట్టుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
  • సృజనాత్మకత, కొత్త ఆలోచనలు, పరిశోధనా దృక్పథం, సమాచారాన్ని విశ్లేషించి అందించే సామర్థ్యం కూడా కంటెంట్​ క్రియేటర్లకు అవసరం అని సూచిస్తున్నారు. ఇక తెలుగు లేదా ఇంగ్లిష్‌ భాషలో మంచి పట్టు ఉంటే మరింత ప్రయోజన లభిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఒక అంశంపై విశ్వసనీయ సమాచారం సేకరించి, దాన్ని ప్రేక్షకులకు ఆసక్తికరంగా అందించడం కంటెంట్‌ క్రియేటర్‌కు అత్యంత ముఖ్యమైన బాధ్యత అని చెబుతున్నారు.
  • మౌలిక నైపుణ్యాలతో పాటు టెక్నికల్​ స్కిల్స్​ కూడా అవసరమే అంటున్నారు నిపుణులు. ప్రస్తుతం వీడియో ఆధారిత కంటెంట్‌కు అధిక ప్రాధాన్యం ఉన్నందున వీడియో షూటింగ్, వీడియో ఎడిటింగ్, ఫొటోగ్రఫీ, గ్రాఫిక్‌ డిజైన్‌ వంటి అంశాలపై ప్రాథమిక అవగాహన ఉండాలంటున్నారు. క్యాప్‌ కాట్, VN, డావిన్సీ రిజాల్వ్, అడోబ్‌ ప్రీమియర్‌ ప్రో లాంటి వీడియో ఎడిటింగ్‌ సాఫ్ట్‌వేర్లు, Canva, ఫొటోషాప్, లైట్‌ రూమ్‌ వంటి డిజైన్‌ టూల్స్‌ ఉపయోగించడం నేర్చుకోవాలంటున్నారు. ఇక సోషల్‌ మీడియా అనలిటిక్స్, ప్రేక్షకుల ప్రవర్తన విశ్లేషణ, డిజిటల్‌ మార్కెటింగ్, సెర్చ్‌ ఇంజిన్‌ ఆప్టిమైజేషన్‌ (ఎస్‌ఈవో) వంటి అంశాలపై అవగాహన పెంపొందించుకోవడం ద్వారా కంటెంట్‌ ఎక్కువ మందికి చేరడానికి వీలువుతుందని సూచిస్తున్నారు.
  • ప్రస్తుతం AI ఆధారిత సాధనాలు కూడా కంటెంట్‌ క్రియేషన్‌ రంగాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చాట్‌ జీపీటీ, జెమినై, క్లాడ్, కాన్వా ఏఐ, మిడ్‌ జర్నీ, కోపైలట్, క్యాప్‌ కట్‌ ఏఐ, పర్‌ప్లెక్సిటీ, గ్రోక్‌ వంటి టూల్స్‌ కంటెంట్‌ రూపకల్పన, స్క్రిప్ట్‌ రచన, గ్రాఫిక్‌ డిజైన్, వీడియో ఎడిటింగ్‌ లాంటి పనులను సులభతరం చేస్తున్నాయి. కాబట్టి వీటిని ఉపయోగించుకోవడం మంచిదంటున్నారు. అయితే ఏఐ అందించిన సమాచారాన్ని యథాతథంగా ఉపయోగించకుండా దాన్ని వైరిఫై చేసి, సొంత ఆలోచనలు జోడించి నాణ్యమైన కంటెంట్‌గా రూపొందించుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు.

ఈ కోర్సులు పనికొస్తాయి:

  • కంటెంట్‌ క్రియేటర్‌ కావడానికి ప్రత్యేక డిగ్రీ తప్పనిసరి కాదని.. కానీ, కొన్ని కోర్సులు స్కిల్స్​ను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయంటున్నారు. డిజిటల్‌ మార్కెటింగ్, సోషల్‌ మీడియా మార్కెటింగ్, కంటెంట్‌ రైటింగ్, మాస్‌ కమ్యూనికేషన్‌ అండ్‌ జర్నలిజం, విజువల్‌ కమ్యూనికేషన్, అడ్వర్‌ టైజింగ్‌ అండ్‌ పబ్లిక్‌ రిలేషన్స్, గ్రాఫిక్‌ డిజైన్, వీడియో ఎడిటింగ్, ఫొటోగ్రఫీ, యానిమేషన్‌ అండ్‌ మల్టీ మీడియా వంటి కోర్సులు ఈ రంగానికి అనుకూలంగా ఉంటాయంటున్నారు. ప్రస్తుతం అనేక విశ్వవిద్యాలయాలు, ప్రైవేట్‌ సంస్థలు, ఆన్‌లైన్‌ విద్యా వేదికలు ఈ కోర్సులను అందిస్తున్నాయని వివరిస్తున్నారు.
  • ఇక ఉచితంగా లేదా తక్కువ ఖర్చుతో నేర్చుకోవాలనుకునే వారికీ అనేక అవకాశాలు ఉన్నాయంటున్నారు. గూగుల్‌ డిజిటల్‌ గ్యారేజ్‌ అందించే డిజిటల్‌ మార్కెటింగ్‌ కోర్సులు, యూట్యూబ్‌ క్రియేటర్‌ అకాడమీ, హబ్‌ స్పాట్‌ కంటెంట్‌ మార్కెటింగ్‌ సర్టిఫికేషన్, కాన్వా డిజైన్‌ స్కూల్‌ వంటి వేదికలు ఉచితంగా నాణ్యమైన శిక్షణను అందిస్తున్నాయని చెబుతున్నారు. అలాగే, కోర్స్‌ఎరా, యుడేమీ, స్కిల్‌ షేర్‌ వంటి అంతర్జాతీయ ఆన్‌లైన్‌ వేదికల్లో కంటెంట్‌ స్ట్రాటజీ, సోషల్‌ మీడియా మార్కెటింగ్, యూట్యూబ్‌ కంటెంట్‌ క్రియేషన్, వీడియో ఎడిటింగ్‌ లాంటి కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయని.. డిగ్రీ చదువుతున్న విద్యార్థులు వీటిని సమయానికి అనుగుణంగా నేర్చుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు.
  • కేవలం కోర్సులు చేస్తే సరిపోదని.. కంటెంట్‌ క్రియేషన్‌లో విజయం సాధించాలంటే ప్రాక్టికల్‌ అనుభవం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. కాబట్టి ఒక యూట్యూబ్‌ ఛానల్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ పేజీ లేదా బ్లాగ్‌ ప్రారంభించడం మంచిదంటున్నారు. ముందుగా మీకు ఆసక్తి ఉన్న ఒక రంగాన్ని ఎంచుకుని వారానికి కనీసం రెండు లేదా మూడు కంటెంట్‌ అంశాలను నిరంతరంగా పబ్లిష్​ చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలంటున్నారు. ప్రారంభ దశలో నాణ్యత కంటే క్రమబద్ధత ముఖ్యమని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు.

ఉద్యోగాలు కూడా: కంటెంట్‌ క్రియేటర్‌గా కెరియర్‌ అవకాశాలు విస్తృతంగా ఉన్నాయని రాజశేఖర్​ చెబుతున్నారు. యూట్యూబర్, సోషల్‌ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్, బ్లాగర్, కంటెంట్‌ రైటర్, సోషల్‌ మీడియా మేనేజర్, డిజిటల్‌ మార్కెటింగ్‌ స్పెషలిస్ట్, వీడియో ప్రొడ్యూసర్, బ్రాండ్‌ కమ్యూనికేషన్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్, పాడ్‌కాస్ట్‌ హోస్ట్‌ వంటి అనేక ఉద్యోగ అవకాశాలు అందుబాటులో ఉన్నాయంటున్నారు. ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఫ్రీలాన్సింగ్‌ ద్వారా దేశీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థలకు సేవలు అందించి ఆదాయం సంపాదించే అవకాశం కూడా ఉందని చెబుతున్నారు.

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