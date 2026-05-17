ETV Bharat / education-and-career

"స్టాక్‌ బ్రోకర్‌" అవ్వాలనుకుంటున్నారా? - ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయంటే!

యువతకు అత్యంత ఆకర్షణీయమైన కెరియర్‌ మార్గంగా స్టాక్ మార్కెట్ - మంచి ఆదాయంతో పాటు గుర్తింపు

Stock Broker
Stock Broker (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

How to Become a Stockbroker : నేటి కాలంలో స్టాక్‌ మార్కెట్‌ రంగం కొత్త పుంతలు తొక్కుతుంది. ఇది యువతకు అత్యంత ఆకర్షణీయమైన కెరియర్‌ మార్గంగా మారుతోంది. తద్వారా ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి. ఇందులో స్టాక్‌ బ్రోకర్‌ ఒకటి. మరి ఇందుకోసం ఏం చదవాలి? పేరున్న సంస్థలు, కెరియర్‌ అవకాశాల గురించి ఈ స్టోరీలో తెలసుకుందాం.

స్టాక్‌ బ్రోకర్‌ వృత్తి మంచి ఆదాయంతో పాటు గుర్తింపు, కెరియర్‌ అభివృద్ధి అవకాశాలను కల్పిస్తుంది. స్టాక్‌ బ్రోకర్‌ అంటే పెట్టుబడిదారులు (ఇన్వెస్టర్లు), స్టాక్‌ ఎక్స్ఛేంజీల మధ్య మధ్యవర్తిగా పనిచేస్తూ బాండ్లు, షేర్లు, మ్యూచువల్‌ ఫండ్స్‌ లాంటి ఆర్థిక సాధనాలను అమ్మకం, కొనుగోలు చేసే వ్యక్తి. భారతదేశంలో ఈ కార్యకలాపాలను సెబీ పర్యవేక్షిస్తుంది. అందువల్ల ఈ రంగంలోకి రావాలనుకునే వారు సెబీ నియమాలు, విధానాలు, మార్గదర్శకాలు, మార్కెట్‌ పరిజ్ఞానాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవాలి.

రిజిస్టర్డ్‌ స్టాక్‌ బ్రోకర్‌ కావాలంటే సాధారణంగా కనీస వయసు 21 సంవత్సరాలు ఉండాలి. కామర్స్, ఫైనాన్స్​ లేదా అకౌంటింగ్‌ లాంటి విభాగాల్లో బ్యాచిలర్‌ డిగ్రీ ఉంటే మంచిది. బీబీఏ (ఫైనాన్స్‌), బీకామ్‌ (ఫైనాన్స్‌), బీఏ (ఎకనామిక్స్‌) లాంటి కోర్సులు అకౌటింగ్, మార్కెట్‌ నిర్మాణం, పెట్టుబడుల ప్రాథమిక సూత్రాలపై అవగాహన కల్పిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఎంబీఏ (ఫైనాన్స్‌) లాంటి ఉన్నత కోర్సులు రిస్క్‌ మేనేజ్‌మెంట్, పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజ్‌మెంట్‌, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ అనాలిసిస్ లాంటి అంశాల్లో లోతైన పరిజ్ఞానాన్ని అందిస్తాయి. విద్యతో పాటు మార్కెట్‌లో జరుగుతున్న పరిణామాలను రోజూ గమనించడం కూడా చాలా ముఖ్యమైన అంశం.

ప్రాక్టికల్‌ అవగాహన తప్పనిసరి : ప్రొఫెషనల్‌గా స్టాక్‌ బ్రోకర్‌గా పనిచేయాలంటే నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ సెక్యూరిటీస్‌ మార్కెట్స్‌ (ఎన్‌ఐఎస్‌ఎం) సర్టిఫికేషన్లు తప్పనిసరి. ముఖ్యంగా క్యాపిటల్‌ మార్కెట్, మ్యూచువల్‌ ఫండ్‌, ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్ లాంటి సర్టిఫికేషన్లు పొందాలి. అదేవిధంగా బాంబే స్టాక్‌ ఎక్స్ఛేంజ్‌ (బీఎస్‌ఈ), నేషనల్‌ స్టాక్‌ ఎక్స్ఛేంజ్‌(ఎన్‌ఎస్‌ఈ) నిర్వహించే సర్టిఫికేషన్‌ పరీక్షలు మార్కెట్‌ వ్యవహారాలపై ప్రాక్టికల్‌ అవగాహన పెంచుతాయి. ఈ సర్టిఫికెట్లు లేకుండా బ్రోకింగ్‌ కార్యకలాపాలు నిర్వహించడం చాలా కష్టం.

ఈ రంగంలోకి ప్రవేశించే ముందు ఎక్స్​పీరియన్స్​ సంపాదించడం కూడా చాలా ఉపయోగకరం. బ్రోకరేజ్‌ సంస్థల్లో ఇంటర్న్‌షిప్‌ లేదా ఎంట్రీ లెవెల్‌ ఉద్యోగం చేయడం ద్వారా క్లయింట్‌ హ్యాండ్లింగ్, ట్రేడింగ్‌ విధానం, మార్కెట్‌ ఆపరేషన్లపై ప్రాక్టికల్‌ అవగాహన పెరుగుతుంది. ఈ అనుభవం భవిష్యత్​తో కెరియర్‌ ఎదుగుదలకు దోహదపడుతుంది.

స్టాక్‌ బ్రోకర్‌గా స్వతంత్రంగా వ్యాపారం ప్రారంభించాలంటే సెబీ వద్ద రిజిస్ట్రేషన్‌ తీసుకొని స్టాక్‌ ఎక్స్ఛేంజ్‌ సభ్యత్వం పొందాలి. ఇందుకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఆథరైజ్డ్‌ పర్సన్‌ మార్గం ఉంది. ఇందులో ఇప్పటికే ఉన్న సెబీ రిజిస్టర్డ్‌ బ్రోకరేజ్‌ సంస్థతో ఒప్పందం చేసుకుని, వారి తరఫున క్లయింట్లకు సేవలు అందించొచ్చు. ఈ మార్గంలో పెట్టుబడి తక్కువగా ఉంటుంది. ఇందుకోసం ఇంటర్ విద్యార్హత, 18 సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి. సంబంధిత ఎన్‌ఐఎస్‌ఎం సర్టిఫికేషన్‌ సరిపోతుంది. ఇది తక్కువ రిస్క్‌తో మంచి కమిషన్‌ ఆధారిత ఆదాయాన్ని అందిస్తుంది.

ఈ రంగంలో విజయవంతం కావాలంటే కొన్ని ముఖ్యమైన స్కిల్స్​ అవసరం. మార్కెట్‌ విశ్లేషణ (ఫండమెంటల్‌ అనాలిసిస్‌, టెక్నికల్), రిస్క్‌ మేనేజ్‌మెంట్, డేటా విశ్లేషణ సామర్థ్యం, క్లయింట్లతో సమర్థమైన కమ్యూనికేషన్‌ ఇవన్నీ అత్యంత కీలకమైనవి. స్టాక్‌ మార్కెట్‌ చాలా వేగంగా మారే రంగం కాబట్టి తక్షణ నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం కూడా అవసరం. అలాగే ప్రభుత్వం, సెబీ నిబంధనలను పాటిస్తూ పారదర్శకంగా వ్యవహరించడమే ఈ వృత్తిలో విజయానికి అసలైన సూత్రం. అల్గారిథం ట్రేడింగ్‌, డిజిటల్‌ ట్రేడింగ్ లాంటి ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలపై నైపుణ్యం పొందితే మరిన్ని ఉపాధి అవకాశాలు అందుకోవచ్చు.

ప్యాకేజింగ్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

విద్యుత్‌ సంస్థల్లో ఉద్యోగాల భర్తీకి గ్రీన్‌సిగ్నల్‌ - త్వరలో 629 ఏఈఈ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్‌

TAGGED:

HOW TO BECOME A STOCKBROKER
STOCKBROKER ELIGIBILITY
STOCKBROKER FIRM IN INDIA
STOCKBROKER FUNCTION QUALIFICATIONS
STOCKBROKER CAREER IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.