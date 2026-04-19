హిందీ టీచర్‌ అవ్వడం ఎలా - డిగ్రీలో ఏ సబ్జెక్టులు తీసుకోవాలి?

హిందీలో కోర్సులు పూర్తిచేసిన వారికి పెరుగుతున్న ఉద్యోగ అవకాశాలు - ఉపాధ్యాయ నియామక పరీక్షలు రాసి నేరుగా ప్రభుత్వ కొలువు సాధించేందుకు అవకాశం - హిందీ టీచర్ అవ్వాలంటే డిగ్రీలో తీసుకొవాల్సిన సబ్జెక్టు ఏంటి?

Published : April 19, 2026 at 3:18 PM IST

How to Become a Hindi Teacher : ప్రస్తుత విద్యా వ్యవస్థలో విద్యార్థుల్లో హిందీ భాషను నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి క్రమక్రమంగా పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా సీబీఎస్‌ఈ, కేంద్రీయ విద్యాలయాలు, నవోదయ పాఠశాలలు అలాగే కొన్ని ఇంటర్​నేషనల్ స్కూళ్లలో హిందీ టీచింగ్​కు ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హిందీ టీచర్‌ అవ్వాలంటే సరైన విద్యా ప్రణాళికతో ముందుకు సాగడం అత్యంత అవసరం. గతంలో ఒక సంవత్సరం కాలపరిమితితో హిందీ పండిట్‌ ట్రైనింగ్‌ ప్రోగ్రామ్‌ ఉండేది. కానీ నేషనల్‌ కౌన్సిల్‌ ఫర్‌ టీచర్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ రూల్స్​ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం హిందీ పండిట్‌ ప్రోగ్రామ్‌ రద్దు చేశారు. ఆ స్థానంలో రెండేళ్ల బీఎడ్​కు సంబంధించిన హిందీ మెథడాలజీని ప్రవేశపెట్టారు.

యూనివర్సిటీలో ఆనర్స్ కోర్సు : డిగ్రీ స్థాయిలో ఎంచుకునే సబ్జెక్టులే మీ భవిష్యత్తు కెరియర్‌ను స్పష్టంగా నిర్ణయిస్తాయి. హిందీ టీచర్‌ కోసం బీఏలో హిందీని ప్రధాన సబ్జెక్ట్‌గా చదవడం దీనికి చాలా అవసరం. బీఏ హిందీ లిటరేచర్‌ లేదా హిందీతో పాటు ఇంగ్లిష్, పొలిటికల్‌ సైన్స్, హిస్టరీ, ఎకనామిక్స్‌ లాంటి సబ్జెక్టులనూ చదవొచ్చు. కొన్ని యూనివర్సిటీల్లో హిందీ ఆనర్స్‌ లేదా సింగిల్‌ మేజర్‌ కోర్సులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ కోర్సుల ద్వారా హిందీ సాహిత్యం, కవిత్వం, వ్యాకరణం, కథా రచన లాంటి అంశాల్లో లోతైన పరిజ్ఞానం పొందవచ్చు.

ఉపాధ్యాయ నియామక పరీక్షలు రాసి : డిగ్రీ పూర్తిచేసిన తర్వాత హిందీ టీచర్‌ అవ్వడానికి ప్రత్యేకమైన ట్రైనింగ్ కావాలి. ఇందుకోసం ఎడ్‌సెట్‌ రాసి, బీఎడ్‌లో హిందీ మెథడాలజీ తీసుకుంటే హైస్కూల్‌ స్థాయిలో హిందీ టీచర్​గా పనిచేసే అర్హత పొందవచ్చు. బీఎడ్‌ పూర్తయిన తర్వాత టెట్‌ లేదా సీటెట్‌లో అర్హత సాధించి, ఉపాధ్యాయ నియామక పరీక్షలు నిర్వహించినప్పుడు ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఇంటర్మీడియట్‌ విద్యార్హతతో నాలుగేళ్ల వ్యవధితో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ టీచర్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ ప్రోగ్రామ్‌ (ఐటెప్‌)లో బీఏ బీఎడ్‌ను హిందీ మెథడాలజీతో కూడా చేయవచ్చు. ఐటెప్‌లో ప్రవేశానికి జాతీయ స్థాయిలో నేషనల్‌ టెస్టింగ్‌ ఏజెన్సీ (ఎన్‌టీఏ) నిర్వహించే నేషనల్‌ కామన్‌ ఎంట్రన్స్‌ టెస్టు(ఎన్‌సీఈటీ) రాయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రవేశ పరీక్షలో సాధించిన మార్కులతో కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో బీఏ బీఎడ్‌ ప్రోగ్రామ్‌లో అడ్మిషన్ పొందవచ్చు. హిందీ మెథడాలజీతో బీఎడ్‌ చదివిన తర్వాత ఎంఏ హిందీ కూడా పూర్తిచేస్తే హిందీ పోస్ట్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌ టీచర్‌(పీజీటీ)గా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు స్కూళ్లలో ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి.

"ఇంటర్‌ తర్వాత సరైన సబ్జెక్టులను ఎంచుకుని, హిందీపై ఆసక్తి, పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే హిందీ టీచర్‌గా మంచి సక్సెస్​ఫుల్ కెరియర్‌ను నిర్మించుకోవచ్చు. భాషపై ప్రేమ, క్రమశిక్షణతో కూడిన చదువు, సరైన ట్రైనింగ్ కలిస్తే ఈ లక్ష్యాన్ని అత్యంత సులభంగా సాధించవచ్చు" -ప్రొఫెసర్ బెల్లంకొండ రాజశేఖర్, కెరియర్‌ కౌన్సెలర్‌

టీచర్ల జీతాలు ఇలా : భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ టీచర్ల సగటు జీతం నెలకు రూ. 35,000 నుంచి రూ.60,000 మధ్య ఉంటుంది. సీనియర్ ఉపాధ్యాయులకు నెలకు రూ. 80,000 పైగా లభించే అవకాశం ఉంది. కేంద్రీయ విద్యాలయాలు వంటి చోట్ల పీజీటీ హిందీ టీచర్లకు సుమారుగా రూ. 56,000 నుంచి రూ. 60,000 వరకు ప్రారంభ వేతనం లభిస్తుంది. తెలంగాణలో స్కూల్ అసిస్టెంట్ హిందీ, లాంగ్వేజ్ పండిట్ గ్రేడ్-I ఉద్యోగులకు పే స్కేల్ రూ. 42,300 నుంచి రూ.1,15,270 వరకు ఉంది. నెలకు గ్రాస్ శాలరీ సుమారుగా రూ. 51,000 నుంచి రూ. 58,000 వరకు ఉంటుంది. ఇందులోనే బేసిక్​పేతో పాటు డీఏ, హెచ్​ఆర్​ఏ ఇతర అలవెన్సులు కలిసి ఉంటాయి.

