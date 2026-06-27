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"మొబైల్ టెక్నీషియన్" అవ్వాలనుకుంటున్నారా? - ఏ కోర్సులు చదవాలో తెలుసా?
పెద్దగా పెట్టుబడి అక్కర్లేని సూపర్ బిజినెస్ - దీనితో తక్కువ టైమ్లోనే ఎక్కువ సంపాదించొచ్చంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 8:05 AM IST
How to Become a Mobile Technician : నేటి డిజిటల్ యుగంలో స్మార్ట్ ఫోన్లు, ట్యాబ్లు, ఇతర మొబైల్ పరికరాల వినియోగం బాగా పెరిగిపోయింది. ఎడ్యుకేషన్, బిజినెస్, బ్యాంకింగ్, కమ్యూనికేషన్ వంటి అనేక అవసరాల కోసం ప్రజలు వీటిపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు. దాంతో మార్కెట్లో మొబైల్ ఫోన్ల రిపేరింగ్, నిర్వహణ, సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లు, సర్వీసింగ్ లాంటి సేవలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఈ సందర్భంగా ప్రస్తుతం నైపుణ్యం ఉన్న మొబైల్ టెక్నీషియన్లకు గిరాకీ పెరిగింది. దీని ద్వారా పెద్దగా పెట్టుబడి అవసరం లేకుండానే నేర్చుకునే స్కిల్స్ ద్వారా మంచి ఆదాయాన్ని సంపాదించొచ్చు. మరి, మొబైల్ టెక్నీషియన్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఇందుకోసం ఏ ఏ కోర్సులు చదవాలి? వాటిని ఎక్కడ నేర్పుతారు? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం మంచి మొబైల్ టెక్నీషియన్గా ఎదగాలనుకునేవారికి 6 నెలల నుంచి 12 నెలల వరకు వివిధ షార్ట్ టర్మ్ ట్రైనింగ్ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిలో మొబైల్ సాఫ్ట్వేర్, అడ్వాన్స్డ్ మొబైల్ సర్వీసింగ్, మొబైల్ ఫోన్ హార్డ్వేర్ రిపేరింగ్, ఫ్లాషింగ్, స్మార్ట్ ఫోన్ చిప్ లెవల్ రిపేరింగ్, ట్యాబ్, ఐఫోన్ రిపేరింగ్ వంటి కోర్సులు ముఖ్యమైనవిగా చెబుతున్నారు నిపుణులు. అదనంగా ల్యాప్టాప్ రిపేరింగ్ వంటివి కూడా నేర్చుకుంటే ఫ్యూచర్లో మరిన్ని ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయంటున్నారు.
మొబైల్ టెక్నీషియన్ అవ్వాలనుకునేవారు పైన చెప్పిన సర్టిఫికెట్ కోర్సుల్లో చేరినట్లయితే మొబైల్ ఫోన్లోని వివిధ భాగాల నిర్మాణం, వాటి పనితీరు, లోపాలను గుర్తించడం గురించి మీకు అనేక విషయాలను నెర్పిస్తారు. అలాగే, కెమెరా, డిస్ప్లే, టచ్ స్క్రీన్, బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్ పోర్ట్ వంటి స్పేర్ పార్ట్స్ మార్చడం, నెట్వర్క్, సౌండ్ సమస్యలను పరిష్కరించాలో ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. అలాగే, సాఫ్ట్వేర్లు అప్డేట్ చేయడం, ఫ్లాషింగ్, డేటా రికవరీ లాంటి అంశాల గురించి అర్థమయ్యేలా శిక్షణ ఇస్తారు.
వీటితో పాటు నీటిలో పడిన మొబైల్స్ రిపేరింగ్, మైక్రో సోల్డరింగ్, చిప్ లెవల్ ట్రబుల్ షూటింగ్ లాంటి ఆధునిక నైపుణ్యాలనూ అభ్యసించే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వీటన్నింటితో పాటు కస్టమర్లతో వ్యవహరించే విధానం, చిన్న చిన్న బిజినెస్ల నిర్వహణ, సర్వీస్ సెంటర్ నిర్వహణ వంటి అంశాలపైనా అవగాహన ఉంటే అదనపు అర్హత అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ అనుబంధ శిక్షణ కేంద్రాలు, ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన కేంద్రాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నైపుణ్యాభివృద్ధి మిషన్లు, పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు, ఐటీఐలలోని ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగాలు, అలాగే ప్రైవేట్ మొబైల్ రిపేరింగ్ ట్రైనింగ్ సంస్థలూ మొబైల్ టెక్నీషియన్కు సంబంధించిన ఈ శిక్షను అందిస్తున్నాయి. ఇవన్నీ థియరీతో పాటు ప్రాక్టికల్ శిక్షణను అందించడం ద్వారా చాలా వేగంగానే టెక్నీషియన్కు కావాల్సిన నైపుణ్యాలు నేర్చుకుని మంచి ఉపాధి మార్గాన్ని సృష్టించుకోగలగుతారని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
సొంతంగా షాపు పెట్టుకోవచ్చు!
కోర్సు కంప్లీట్ అయ్యాక మొబైల్ సర్వీస్ సెంటర్లలో టెక్నీషియన్గా ఉద్యోగం సాధించవచ్చు. ప్రముఖ మొబైల్ కంపెనీల అధీకృత సర్వీస్ సెంటర్లలోనూ అవకాశాలు వస్తాయి. కొంత వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చాక సొంతంగా మొబైల్ రిపేరింగ్ షాప్ కూడా ప్రారంభించవచ్చని చెబుతున్నారు. మొబైల్ యాక్ససరీస్ విక్రయం, రీచార్జ్ సేవలు, సాఫ్ట్వేర్ సపోర్ట్ లాంటి సేవలను కలిపి నిర్వహించడం ద్వారా ఆదాయాన్ని మరింతగా పెంచుకోవచ్చంటున్నారు.
మొబైల్ టెక్నీషియన్గా లైఫ్ను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మొదట్లో వేతనాలు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, అనుభవం పెరిగే కొద్దీ ఆదాయం కూడా పెరుగుతుందని సలహా ఇస్తున్నారు. ఆసక్తి, కృషి, నిరంతర సాధన ఉంటే మొబైల్ టెక్నాలజీ రంగంలో మంచి ఫ్యూచర్ను నిర్మించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
ఇక స్టడీ విషయానికొస్తే, పదో తరగతి పూర్తైన తర్వాత మొబైల్ టెక్నీషియన్ కోర్సుల్లో చేరినట్లయితే కేవలం ఆ కోర్సుతోనే ఆగిపోకుండా ఇంటర్(ఎంపీసీ లేదా ఒకేషనల్ కోర్సులు) లేదా ఐటీఐ ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి విద్యను కంటిన్యూ చేయడం బెటర్. దీనివల్ల ఎలక్ట్రానిక్స్పై బలమైన పునాది ఏర్పడి, ఫ్యూచర్లో మరింత ఉన్నత స్థాయి సాంకేతిక నైపుణ్యాలను ఈజీగా చేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.
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